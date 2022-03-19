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война (46615) Запорожье (2339) комендантский час (143)

Комендантский час на полтора дня вводят в Запорожье, с 16:00 19 марта до 6:00 21 марта

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

запоріжжя

В Запорожье изменено время комендантского часа.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"В г. Запорожье комендантский час начнется сегодня, 19 марта в 16:00 и завершится в понедельник, 21 марта в 6:00", - уточнил он.

Он обращается к жителям города с просьбой для собственной безопасности в это время не выходить на улицы и другие общественные места (только со специально выданными пропусками и удостоверениями личности).

"Оборона Запорожского края продолжается! Просим с пониманием отнестись к введенным ограничениям. Такие меры вынуждены и направлены на безопасность жителей региона", - добавляет глава региона.

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Чистить будут
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19.03.2022 09:42 Ответить
чистят от дрг кацапов и агентуры скорей всего
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19.03.2022 09:53 Ответить
а враги читать не умеют, наверное... что то тревожно мне, в Чонгаре орков много приехало...
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19.03.2022 09:52 Ответить
шо опять на чорнобаевку
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19.03.2022 09:54 Ответить
Ну чого ж ,з них станеться. Мабуть сподобалось.
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19.03.2022 10:01 Ответить
 
 