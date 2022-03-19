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армия РФ (15337) война (46615) Генштаб ВС (4256) потери (3857)

Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: около 14,4 тыс. человек, 466 танков, 1470 бронированных машин, 95 самолетов, 115 вертолетов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,армія

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центрГенштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 19.03 ориентировочно составили:

личного состава – около 14400 человек,

танков ‒ 466 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1470 ед,

артиллерийских систем – 213 ед,

РСЗО - 72 ед,

средства ПВО - 44 ед,

самолетов – 95 ед,

вертолетов – 115 ед,

автомобильной техники - 914 ед,

корабли /катера - 3 ед,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 17.

Специальная техника – 11.

Также читайте: Оперативная информация по состоянию на 06:00 19 марта по российскому вторжению, - Генштаб

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – добавляют в Генштабе.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+32
Jaroslav Lisevich

4 mins ·



Тарас Чорновіл
Не став шукати сам цитату, Борислав уже її навів у себе. Але Ліз Трасс цією дуже влучною фразою повторила те, що Зеленському вже й до неї спробували донести ряд інших західних політиків, зокрема її колеги з США та Франції. Та й я вже з десяток разів писав те саме. Ми не критикуємо владу. Так, покищо. Але єрмаки, подоляки, арєстовічі, арахамії - це не влада, це обслуга, а ще люди, запідозрені в нас і у наших союзників у зрадницьких діях. Зеленський повинен усунути зрадників, які в інтересах рф стараються пересварити нас із союзниками, принизити Україну капітулянтськими переговорами, тих, для кого представники путіна - "партнери", хто, врешті-решт, сьогодні дискредитує й самого Зеленського. Ці публічні сигнали від наших найвірніших партнерів свідчать, що там теж терпіння не безмежне. Допомога не припиниться, але може стати обмеженою, в Україні все це якоїсь миті може викликати внутрішнє збурення, чого ці своїми провокаційними заявами й добиваються.
І на останок, згадайте крилату фразу з "Хресного батька" про тих, хто перший пропонує тобі переговори з ворогом.
Повідомлення, про яке пишу, нижче в скопійованому дописі Берези:
===============
/Переслано з ТК Борислава Берези/
Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс звинуватила Росію у використанні мирних переговорів з Україною як можливості для перегрупування своїх сил.
Трасс сказала, що переговори є "димовою завісою", і вона "скептично" ставиться до цілей Кремля
"Якщо країна серйозно налаштована на переговори, вона не бомбить мирних жителів без розбору в цей день. Те, що ми бачили, - це спроба створити простір для перегрупування росіян ", - заявила вона.
"Ми не бачимо жодного серйозного виведення російських військ чи будь-яких серйозних пропозицій на столі" - наголосила міністр.

За словами Трасс, "росіяни брешуть, брешуть і брешуть. Я боюся, що переговори є черговою спробою відволікти увагу і створити димову завісу".
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19.03.2022 09:56
+18
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19.03.2022 09:56
+11
Куда исчез блогер Кадыров? Сейчас будет оправдываться тем, что ему инстаграм и фейсбук блоканули.
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19.03.2022 10:10
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19.03.2022 09:56 Ответить
Jaroslav Lisevich

4 mins ·



Тарас Чорновіл
Не став шукати сам цитату, Борислав уже її навів у себе. Але Ліз Трасс цією дуже влучною фразою повторила те, що Зеленському вже й до неї спробували донести ряд інших західних політиків, зокрема її колеги з США та Франції. Та й я вже з десяток разів писав те саме. Ми не критикуємо владу. Так, покищо. Але єрмаки, подоляки, арєстовічі, арахамії - це не влада, це обслуга, а ще люди, запідозрені в нас і у наших союзників у зрадницьких діях. Зеленський повинен усунути зрадників, які в інтересах рф стараються пересварити нас із союзниками, принизити Україну капітулянтськими переговорами, тих, для кого представники путіна - "партнери", хто, врешті-решт, сьогодні дискредитує й самого Зеленського. Ці публічні сигнали від наших найвірніших партнерів свідчать, що там теж терпіння не безмежне. Допомога не припиниться, але може стати обмеженою, в Україні все це якоїсь миті може викликати внутрішнє збурення, чого ці своїми провокаційними заявами й добиваються.
І на останок, згадайте крилату фразу з "Хресного батька" про тих, хто перший пропонує тобі переговори з ворогом.
Повідомлення, про яке пишу, нижче в скопійованому дописі Берези:
===============
/Переслано з ТК Борислава Берези/
Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс звинуватила Росію у використанні мирних переговорів з Україною як можливості для перегрупування своїх сил.
Трасс сказала, що переговори є "димовою завісою", і вона "скептично" ставиться до цілей Кремля
"Якщо країна серйозно налаштована на переговори, вона не бомбить мирних жителів без розбору в цей день. Те, що ми бачили, - це спроба створити простір для перегрупування росіян ", - заявила вона.
"Ми не бачимо жодного серйозного виведення російських військ чи будь-яких серйозних пропозицій на столі" - наголосила міністр.

За словами Трасс, "росіяни брешуть, брешуть і брешуть. Я боюся, що переговори є черговою спробою відволікти увагу і створити димову завісу".
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19.03.2022 09:56 Ответить
Що він сказав не так?
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19.03.2022 10:12 Ответить
на кремль працюєш? несеш маячню висмоктану з якоїсь головки, сієш в суспільстві недовіру й невпевненість. куди тебе, в камеру чи до стіни?
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19.03.2022 10:32 Ответить
в спам. однозачно. больше не пиши.
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19.03.2022 10:46 Ответить
Все верно пишите, любые переговоры с рф - это об уступках, на которые готова пойти Украина. На данном этапе.
Вот когда зсу погонят врага за паребрик, и вопрос у них будет стоять "спасать свою шкуру", это другие переговоры. Но нам очень нужно собраться и максимально мобилизоваться. Нужно просить серьезное наступательное вооружение, какие-нибудь высоко-точные ракеты земля-земля. Даешь контрнаступление!!!
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19.03.2022 11:58 Ответить
Палала вата...палала.
..
Слава нації
Смерть фашистських *********
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19.03.2022 09:56 Ответить
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19.03.2022 12:11 Ответить
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19.03.2022 12:11 Ответить
По какой причине уже 10 дней застыло количество уничтоженных автоцистерн?
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19.03.2022 09:56 Ответить
Это был заблудившийся эшелон.
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19.03.2022 09:57 Ответить
по причине их ёк у русни
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19.03.2022 09:57 Ответить
60 цистерн это два ешелона с топливом из Беларуси.

Автоцистерны пополняют раздел автотехники.
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19.03.2022 10:03 Ответить
то насправді залізничні цистерни. автоцистерни окремо ніхто не рахує
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19.03.2022 10:16 Ответить
Рашики заявляют что у них все идет по плану,только почему то они все разоружаются и разоружаются.
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19.03.2022 09:57 Ответить
Так это просто такой план. ))
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19.03.2022 10:01 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=2ift8T7eVEo
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19.03.2022 10:02 Ответить
Нью Йорк Таймс за 18 число
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19.03.2022 10:00 Ответить
Вокруг Николаева картинка устаревшая. Орков оттеснили ближе к Херсону
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19.03.2022 10:18 Ответить
є приховані дані самих каців що втрати збройних сил близько 15к та ЧВК близько 2к
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19.03.2022 10:06 Ответить
Вони не приховані, вчора Швець озвучив доклад москалів, що амери перехопили. 14,5 тис рашавояк і 4,5 чевекашників.
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19.03.2022 10:47 Ответить
Неплохо было бы высоких чинов в сводку вносить:генералов,полкашей и т.д.
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19.03.2022 10:07 Ответить
Куда исчез блогер Кадыров? Сейчас будет оправдываться тем, что ему инстаграм и фейсбук блоканули.
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19.03.2022 10:10 Ответить
...дон))
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19.03.2022 10:18 Ответить
https://t.me/generalsvr2/136 здесь тоже о потерях рф
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19.03.2022 11:31 Ответить
Треба чітко усвідомити дві тези
1.Кацап бреше ЗАВЖДИ
2.Якщо не задавити московитську потвору зараз-то таку ж саму уйню будуть розгрібати наші онуки
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19.03.2022 12:31 Ответить
 
 