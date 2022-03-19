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Уничтожены вражеские батареи РСЗО "Ураган" и 2С19 "МСТА-С" на Черниговщине, - ОК "Північ"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Защитники Украины уничтожили 2 батареи вражеской техники в Черниговской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр оперативного командования "Північ".
"Сегодня 2 батареи вражеской артиллерии последовали за российским кораблем. Так, наши защитники нанесли огневое поражение батареи РСЗО "Ураган" и батареи самоходных артиллерийских установок 2С19 "МСТА-С"", - говорится в сообщении.
В пресс-центре ОК обещают позже предоставить фотоподтверждение уничтожения вражеской техники.
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До речі, в 2015-му українські підприємства почали розробку балістичної ракети 300-500км, а також протикорабельний комплекс 200км, однак в 2019-му прийшов до влади клоун, і вся ракетна програма України по факту була знищена, а спеціасти поїхали в польщу на клубніку.