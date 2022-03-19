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Уничтожены вражеские батареи РСЗО "Ураган" и 2С19 "МСТА-С" на Черниговщине, - ОК "Північ"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ураган

Защитники Украины уничтожили 2 батареи вражеской техники в Черниговской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр оперативного командования "Північ".

"Сегодня 2 батареи вражеской артиллерии последовали за российским кораблем. Так, наши защитники нанесли огневое поражение батареи РСЗО "Ураган" и батареи самоходных артиллерийских установок 2С19 "МСТА-С"", - говорится в сообщении.

В пресс-центре ОК обещают позже предоставить фотоподтверждение уничтожения вражеской техники.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: ССО уничтожили машины обеспечения российских оккупантов. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+47
Ми до 2014 року не мали прописаного курсу в НАТО у Конституції, але це незавадило ***** напасти на Україну!
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19.03.2022 10:17
+28
Как только подвезут дроны-камикадцзе у лапотных вообще будет праздник,правда поминальный..
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19.03.2022 10:14
+20
Для того аби накривати кацапські аеродроми і порти потрібні балістичні ракети з дальністю польоту від 1000 км. В 1994-му році, чучма подарував рашистам не тільки ядерну зброю, а й балістичні ракети з дальністю 2000 км (більше 500 штук), а також стратегічні бомбардувальники, які запускають ці ракети.
До речі, в 2015-му українські підприємства почали розробку балістичної ракети 300-500км, а також протикорабельний комплекс 200км, однак в 2019-му прийшов до влади клоун, і вся ракетна програма України по факту була знищена, а спеціасти поїхали в польщу на клубніку.
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19.03.2022 10:47
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Как только подвезут дроны-камикадцзе у лапотных вообще будет праздник,правда поминальный..
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19.03.2022 10:14 Ответить
Ми до 2014 року не мали прописаного курсу в НАТО у Конституції, але це незавадило ***** напасти на Україну!
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19.03.2022 10:17 Ответить
Меня мучает вопрос к теме, а что у нас нечем накрыть расейские корабли, которые кидают ракеты на Винницу, Львов...? Нечем накрыть аеродромы в на расии, с которых стартуют бомбометальщики на Харьков? Или боимся спровоцировать *****?
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19.03.2022 10:29 Ответить
Боятся спровоцировать ху@ ла , так как есть надежда заглянуть ему толи в глаза , толи в один глаз.
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19.03.2022 10:39 Ответить
Для того аби накривати кацапські аеродроми і порти потрібні балістичні ракети з дальністю польоту від 1000 км. В 1994-му році, чучма подарував рашистам не тільки ядерну зброю, а й балістичні ракети з дальністю 2000 км (більше 500 штук), а також стратегічні бомбардувальники, які запускають ці ракети.
До речі, в 2015-му українські підприємства почали розробку балістичної ракети 300-500км, а також протикорабельний комплекс 200км, однак в 2019-му прийшов до влади клоун, і вся ракетна програма України по факту була знищена, а спеціасти поїхали в польщу на клубніку.
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19.03.2022 10:47 Ответить
Зараз в Україні з ракет тільки точка-у (100-200км), однак їх залишилось так мало, що можна сказати, що ракетних військ у нас немає. От так із-за двох довпойопів, які займали пост президента - у нас армія 19 сторіччя.
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19.03.2022 10:50 Ответить
А чем? Да нечем. У нас нет ракет на 5000 км. А те что есть со значительно меньшей дальностью и не так уж и много...
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19.03.2022 10:52 Ответить
Я не ракетчик, но ведь есть же на вооружении такие как "Нептун", "Ольха" и тому подобные. Согласен что ответный обстрел военных аэродромов на расии, будут рашисты расценивать как нападение, но корабли же находятся в территориальных водах Украины! Танки можно а корабли нельзя? Или лучше додавить оборонительное НАТО на провокацию?
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19.03.2022 11:03 Ответить
Ну какая "Ольха", какой "Нептун"? ***** дало команду зелени, все ракетные программы свернуть а бабло направить на ремонт дорог, что-бы его орде было удобно захватывать наши города.
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19.03.2022 11:25 Ответить
"Нептун", "Ольха" и тому подобные - с 19 года финансирование было остановлено.
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19.03.2022 11:08 Ответить
Скільки в них ще цього гівна. Нищать, нищать, а воно знов десь береться. Задовбали москалі, не можуть просто тихенько здохнуть
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19.03.2022 11:52 Ответить
 
 