Суд перенаправил 34,5 млн гривен из вещественных доказательств на нужды ВСУ, - Венедиктова

Суд удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора о снятии ареста с вещественных доказательств и направлении их на приобретение Военных облигаций. Так, на нужды Вооруженных Сил Украины направили 34,5 млн гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генпрокурора.

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Отмечается, что эти средства были арестованы по уголовным делам по коррупционным схемам среди должностных лиц. Они завладели государственными средствами при закупке специальной техники для нужд Киева.

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