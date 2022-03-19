Курс на членство в НАТО нельзя изъять из Конституции в условиях военного положения, - Вениславский
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Украина может согласиться с нейтральным статусом и отказаться от курса на вступление в НАТО, убрав его из своей Конституции. Но это невозможно, пока действует военное положение.
Об этом сообщил представитель президента в Конституционном суде, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Курс Украины на членство в НАТО закреплен на уровне Конституции. Это достаточно сложная процедура внесения изменений – две сессии Верховной Рады, заключение КСУ, и также необходимо помнить, что в условиях военного положения Конституция не может быть изменена, это норма самой Конституции" , – отметил он.
По его словам, что касается нейтрального статуса, то если от его закрепления в Конституции с "железобетонными юридически выверенными гарантиями безопасности" будет восстановлена территориальная целостность, станет возможным остановить войну и спасти тысячи жизней, это может быть предметом переговоров на международном уровне.
"Но, безусловно, с гарантиями, что повторения того, что у нас сейчас, больше не будет", - добавил Вениславский.
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Сейчас повод НАТО , в следующий раз они обвинят Украину в разработке химического или бактериологического оружия.
Причина войны одна - существование независимой Украины, а поводов для войны рашка придумает миллион.
Ніякі гарантії ОКРЕМИХ країн, навіть підтверджені всіма можливими угодами, нас не убезпечать: див. Будапештський меморандум, Договір з Російською Федерацією і т.п. В ОКРЕМІЙ країні може відбутися зміна політитичного курсу, чи інші критичні обставини не дадуть змоги виконати свої зобов'язання. Це може бути тимчасовим заходом до досягнення мети - КОЛЕКТИВНОЇ безпеки.