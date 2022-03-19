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война (46615) Конституция (2224) нейтралитет (28) членство в НАТО (1215) военное положение (398) Вениславский (200)

Курс на членство в НАТО нельзя изъять из Конституции в условиях военного положения, - Вениславский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украина может согласиться с нейтральным статусом и отказаться от курса на вступление в НАТО, убрав его из своей Конституции. Но это невозможно, пока действует военное положение.

Об этом сообщил представитель президента в Конституционном суде, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Курс Украины на членство в НАТО закреплен на уровне Конституции. Это достаточно сложная процедура внесения изменений – две сессии Верховной Рады, заключение КСУ, и также необходимо помнить, что в условиях военного положения Конституция не может быть изменена, это норма самой Конституции" , – отметил он.

По его словам, что касается нейтрального статуса, то если от его закрепления в Конституции с "железобетонными юридически выверенными гарантиями безопасности" будет восстановлена ​​территориальная целостность, станет возможным остановить войну и спасти тысячи жизней, это может быть предметом переговоров на международном уровне.

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"Но, безусловно, с гарантиями, что повторения того, что у нас сейчас, больше не будет", - добавил Вениславский.
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Топ комментарии
+81
У 2014 році вже був нейтральний статус та офігенні гарантії.
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19.03.2022 11:19
+80
можна подумати що ті орки на нас не напали якщо би мали нейтральний статус- це тільки відмазка-ми більмо в їхніх очах вже століттями-
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19.03.2022 11:17
+71
Дивись щоб тебе не вилучили.
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19.03.2022 11:16
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встроміть йому щось довге і товсте в дупу - нехай втішиться і замовкне. Ні за яких умов ніяке гамно зєлєне нічого в Конституції міняти не буде. ...І будь-яке інше теж
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19.03.2022 11:49 Ответить
Яке нах... вилучити з Конституції? Тобто на догоду російським окупантам? Вбиваємо і далі росіян. Треба гнути свою лінію.
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19.03.2022 11:51 Ответить
зелення переробить Констітуцію під бубу і арахімію.
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19.03.2022 11:53 Ответить
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19.03.2022 11:59 Ответить
таке враження, що за Україну бьються Us, Britain і хлопці, а зелені тільки шукають привід під кацапню лягти.
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19.03.2022 11:59 Ответить
перша домова з кацапнею і міф "зеленьский - патріот" тут же зникне на західі.
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19.03.2022 12:06 Ответить
..Zасланці, на йух - это на северо-восток
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19.03.2022 12:08 Ответить
Чому до війни не погодились на нейтральний статус і без нато. ***** свого добється Скільки біди ***** натворив у нас в краіні і шо напопятну влада піде
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19.03.2022 12:12 Ответить
Как можно согласится на то что у нас уже было? В феврале 2014 Украина была нейтральным государством а курс в НАТО не был задекларирован в конституции - так почему же рашка тогда на нас напала анексировала Крым и часть Донбасса - ах да тогда они "защищал русскоязычных"?
Сейчас повод НАТО , в следующий раз они обвинят Украину в разработке химического или бактериологического оружия.
Причина войны одна - существование независимой Украины, а поводов для войны рашка придумает миллион.
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19.03.2022 13:16 Ответить
Арестович с Зеленским кажись сегодня утром нашли нычку с волшебной мукой...
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19.03.2022 12:14 Ответить
Не грались би наші керОвніки словами, після цих жахіть що переносить український народ, буде їм вава.
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19.03.2022 12:52 Ответить
На сьогодні, Україна МАЄ нейтральний статус. Аж до того часу, доки не вступить в НАТО, чи інший оборонний альянс. Прагнення вступити не означає участі у військовому блоці. Чим цей нейтральний статус нам допоміг- бачите самі.
Ніякі гарантії ОКРЕМИХ країн, навіть підтверджені всіма можливими угодами, нас не убезпечать: див. Будапештський меморандум, Договір з Російською Федерацією і т.п. В ОКРЕМІЙ країні може відбутися зміна політитичного курсу, чи інші критичні обставини не дадуть змоги виконати свої зобов'язання. Це може бути тимчасовим заходом до досягнення мети - КОЛЕКТИВНОЇ безпеки.
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19.03.2022 13:03 Ответить
Ці тварюки шукають любі лазейки аби здати нас *****.Україну ніколи не перемогали воєнним шляхом..тільки зрадою , ось вони знову хочуть зрадити..і сказати це заради миру, але з кацапами не можно домовлятися..іх потрібно знищити або вони знищать нас
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19.03.2022 14:48 Ответить
Пішли вони ***** свої позаблоковим статусом на Ростов.
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19.03.2022 22:09 Ответить
Бег по граблям видать любимое занятие слуг непонятно какого народа. Стефанчук уже готов менять конституцию, в нарушение самой же конституции. Имейте ввиду, что Укранцы нового януковича в лице зеленского не потерпят. Прекратите свою предательскую риторику против НАТО, мы это уже слышали. Лучше признайте законодательно россию террористическим государством со всеми вытекающими. А мы проследим за вашими руками. Слава УКРАИНЕ!!!!
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20.03.2022 08:23 Ответить
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