В результате обстрелов и бомбардировок повреждено 489 учебных заведений, 69 из них полностью уничтожены
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По состоянию на утро 19 марта, в Украине 489 учебных заведений получили повреждения в результате обстрелов и бомбардировок, из них 69 полностью уничтожены.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в Телеграме.
Отмечается, что за последние сутки повреждены 25 учебных заведений, из них 5 уничтожены.
"Мы все после нашей победы обязательно отстроим, но никогда не забудем и не простим! Фашистская Россия за этот геноцид образования ответит вполне!" – заявил Бабак.
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Школи та ліцеї, як аеропорти та військові частини дуже небезпечні.
********** разбомбил.
На вопросы иностранцев
он орал: "Там штаб ИГИЛ!"