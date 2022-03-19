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вуз (903) образование (2225) обстрел (20097) школа (2886) Бабак Сергей (32)

В результате обстрелов и бомбардировок повреждено 489 учебных заведений, 69 из них полностью уничтожены

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

школа

По состоянию на утро 19 марта, в Украине 489 учебных заведений получили повреждения в результате обстрелов и бомбардировок, из них 69 полностью уничтожены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в Телеграме.

Отмечается, что за последние сутки повреждены 25 учебных заведений, из них 5 уничтожены.

"Мы все после нашей победы обязательно отстроим, но никогда не забудем и не простим! Фашистская Россия за этот геноцид образования ответит вполне!" – заявил Бабак.

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Автор: Анастасія Потіха
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Там же ж українською мовою викладали, тому ці заклади і знищили.

Школи та ліцеї, як аеропорти та військові частини дуже небезпечні.
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19.03.2022 11:36 Ответить
Драмтеатры и больницы
********** разбомбил.
На вопросы иностранцев
он орал: "Там штаб ИГИЛ!"
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19.03.2022 11:43 Ответить
 
 