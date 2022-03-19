В Кремле до сих пор не смогли достичь ни одной из своих первоочередных целей: масштаб украинского сопротивления стал для них сюрпризом, - минобороны Великобритании
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Кремле удивлены масштабами и жесткостью украинского сопротивления в ответ на российскую агрессию против страны.
Об этом сообщило Минобороны Великобритании в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"В Кремле по сей день не смогли достичь ни одной из своих первоочередных целей. Для них было сюрпризом масштаб и жесткость украинского сопротивления", – заявили в ведомстве.
В Минобороны Великобритании добавили, что россияне были вынуждены изменить свой операционный подход, и сейчас реализуют стратегию истощения, в частности из-за чрезмерного использования ракет, что приводит к увеличению жертв среди гражданского населения, уничтожению инфраструктуры и усилению гуманитарного кризиса в Украине.
Отмечается, что в России Путин ужесточил контроль над СМИ, чтобы контролировать нарратив и отвлечь граждан от операционных проблем собственной армии в Украине и больших потерь среди солдат.
Пожалуйста, подождите...
При всій повазі до наших Т-72, Абрамси набагато кращі і влоб не пробиваються. Треба нарощувати допомогу.
а за перемовини і кой хто з ОПУ по дупі отримує
Люся завжди був проституткою...
І перевзувався на ходу.
Тут відчув хайп (Бо що-що, а тріпатись він вміє), і почав різко відробляти свої 5 копійок.
Це просто закид для вивчення реакції народу, як перша ластівка від ОП про капітуляцію.
Як не шкода....
Это существо - политическая гиена, которая делает капитал на любом хайпе, и которая не имеет никаких принципов. А то, что демонстрирует - это ситуативная политика, сообразно ситуации в его понимании.
А подарками он кацапов и так забросал, начиная с интервью о вагнеровцах с соседом гогилашвили. Там вообще одни подарки, из-под которых уже только ГРУ и ФСБ, но и самих кацапов уже не видно, а только придуманная концепция некой "активации внутренней грызни".
С 24-го уже нет оттенков, есть только черное и белое. Ну и политический симбиоз и мимикрия мечущихся гиен пошиба арестовича.
герої Чорнобаївки, в який раз ************* там своє токовище збирають, вояки срані?
На дубі - золотий ланцюг;
Щодня бандерiвець веселий
Катує руських волоцюг;
Іде праворуч - шмайсер взводить,
Ліворуч - в бік ножа встромить.
Такі дива: москаль не ходить,
А мовчки на гіллі висить.
Сліди небачених паскуд
Ізбушкі без курячих ніжок
Розкидані то там то тут ..
Они-то нам ничего не обязаны. "На бумаге". Но я сейчас не про обязательства "на бумаге", а про обязательства, задекларированные Западом во всевозможных публичных выступлениях лидеров их стран последних 25 лет. Все пламенные речи про защиту демократии и свободы. "Моральный долг", если хотите. Тот самый моральный долг, благодаря которому НАТО спасло Боснию и Косово от геноцида со стороны сербов в 90-х. Иначе все их громкие заявления о защите ценностей цивилизованного мира - лишь враньё и лицемерие. Потому обязаны помогать. Пусть не военным участием, пусть не передачей оружия, которым можно самим захватить территории россии, но вшивые истребители - обязаны. Или пусть не рассказывают, как они защищают угнетённую свободу по всему миру.