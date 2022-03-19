Российский генерал Лямин – организатор вторжения из Крыма на Херсонщину - получил подозрение, - Венедиктова
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Офис Генерального прокурора совместно с СБУ разоблачили командующего 22-м армейским корпусом Береговых войск Черноморского флота ВМФ Вооруженных Сил РФ Денисом Ляминым, организовавшего вторжение 24 февраля подчиненных войск с временно оккупированного полуострова Крым на территорию Херсонской области.
Об этом сообщила в фейсбуке генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, за день до вторжения генерал-майор объяснял выстроившемуся личному составу необходимость эскалации, используя нарративы российской пропаганды. Он лично призвал подчиненных военнослужащих с оружием в руках "защитить" народ так называемых "ДНР" и "ЛНР", захватить и присоединить к России территории Херсонской, Запорожской и Одесской областей как вроде бы ее исторические территории.
"Также установлено, что участие в вероломном нападении на Украину принимают, среди прочих, и подчиненные подозреваемому 126 Горловская Краснознаменная, ордена Суворова бригада береговой обороны (военная часть 12676) и 127 отдельная разведывательная бригада (военная часть 67606), входящие в состав этого армейского корпуса.
На основании собранных доказательств российский генерал поставлен в известность о подозрении в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность Украины по ч. 2 ст. 437 и ч. 3 ст. 110 УК Украины", – отметила Венедиктова.
Она добавила, что этот российский генерал – 76-й подозреваемый в магистральном деле по агрессии РФ.
"Каждый ответственный за смерти на нашей земле будет наказан!", - резюмирует генпрокурор.
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Можливо, я чогось не знаю, але, нажаль, я так ї не зміг знайти жодної інформації, свідчащої що входженню окупаційних війск по шосе з Криму чинились якісь перешкоди.
Тай по часовій хроніці видно, як швидко, практично без перешкод, вони дістались до Каховки, та Мелітополю. Не тільки перешейок, але й залізничні колії ніхто не пошкодив.
Дуже дивно, адже це той напрямок, з якого мали чекати вторгнення в першу чергу.
Нема таких?
Это должно быть расследовано и виновники наказаны (их имена все знают). Как и имена тех, кто провалил операцию с "вагнеровцами"
НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
цікаво, за втечу медведчука, їй капнуло на карман?