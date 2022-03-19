РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11679 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
13 668 35
армия РФ (15337) Крым (26016) Россия (91213) Херсонщина (3483) Венедиктова (727) подозрение (243)

Российский генерал Лямин – организатор вторжения из Крыма на Херсонщину - получил подозрение, - Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

крим,крым

Офис Генерального прокурора совместно с СБУ разоблачили командующего 22-м армейским корпусом Береговых войск Черноморского флота ВМФ Вооруженных Сил РФ Денисом Ляминым, организовавшего вторжение 24 февраля подчиненных войск с временно оккупированного полуострова Крым на территорию Херсонской области.

Об этом сообщила в фейсбуке генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, за день до вторжения генерал-майор объяснял выстроившемуся личному составу необходимость эскалации, используя нарративы российской пропаганды. Он лично призвал подчиненных военнослужащих с оружием в руках "защитить" народ так называемых "ДНР" и "ЛНР", захватить и присоединить к России территории Херсонской, Запорожской и Одесской областей как вроде бы ее исторические территории.

"Также установлено, что участие в вероломном нападении на Украину принимают, среди прочих, и подчиненные подозреваемому 126 Горловская Краснознаменная, ордена Суворова бригада береговой обороны (военная часть 12676) и 127 отдельная разведывательная бригада (военная часть 67606), входящие в состав этого армейского корпуса.

На основании собранных доказательств российский генерал поставлен в известность о подозрении в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность Украины по ч. 2 ст. 437 и ч. 3 ст. 110 УК Украины", – отметила Венедиктова.

Также читайте: Суд перенаправил 34,5 млн гривен из вещественных доказательств на нужды ВСУ, - Венедиктова

Она добавила, что этот российский генерал – 76-й подозреваемый в магистральном деле по агрессии РФ.

"Каждый ответственный за смерти на нашей земле будет наказан!", - резюмирует генпрокурор.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+21
Может хватит уже эту чокнутую дуру публиковать? Достала уже она своими "пiдозрами" тем, кого невозможно реально судить. Уверен, ВСУ и без нее приговор этому уроду вынесут и исполнят!
показать весь комментарий
19.03.2022 11:39
+20
Кацапский хенерал так обеспокоился вашей *пiдозрой* как американцы обеспокоились ответными росийскими санкциями. Венедиктова уже *посадила* всех кого не смогла достать, и не посадила никого кто находится или находился в Украине
показать весь комментарий
19.03.2022 11:39
+15
Треба не "викрили генерала", а "викрали генерала".
показать весь комментарий
19.03.2022 11:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Треба не "викрили генерала", а "викрали генерала".
показать весь комментарий
19.03.2022 11:36 Ответить
А тому, хто дав команду розмінувати перешейок з криму перед самим вторгненням, "підозру" не треба виносити, чи це поважні керівники?
Можливо, я чогось не знаю, але, нажаль, я так ї не зміг знайти жодної інформації, свідчащої що входженню окупаційних війск по шосе з Криму чинились якісь перешкоди.
Тай по часовій хроніці видно, як швидко, практично без перешкод, вони дістались до Каховки, та Мелітополю. Не тільки перешейок, але й залізничні колії ніхто не пошкодив.
Дуже дивно, адже це той напрямок, з якого мали чекати вторгнення в першу чергу.
показать весь комментарий
19.03.2022 12:39 Ответить
Питання без відповіді з боку "влади"...Бо "слуги" ригАналів...
показать весь комментарий
19.03.2022 13:20 Ответить
Кацапский хенерал так обеспокоился вашей *пiдозрой* как американцы обеспокоились ответными росийскими санкциями. Венедиктова уже *посадила* всех кого не смогла достать, и не посадила никого кто находится или находился в Украине
показать весь комментарий
19.03.2022 11:39 Ответить
А чому з нашими зрадниками ніхто не працює?
Нема таких?
показать весь комментарий
19.03.2022 11:39 Ответить
так зрадники і є саме ті, хто має працювати зі зрадниками
показать весь комментарий
19.03.2022 11:45 Ответить
Риторичне запитання.
показать весь комментарий
19.03.2022 11:45 Ответить
бо вєнєдіктава сваіх не чіпає....
показать весь комментарий
19.03.2022 13:21 Ответить
Может хватит уже эту чокнутую дуру публиковать? Достала уже она своими "пiдозрами" тем, кого невозможно реально судить. Уверен, ВСУ и без нее приговор этому уроду вынесут и исполнят!
показать весь комментарий
19.03.2022 11:39 Ответить
Согласен с вами полностью, она такую ***** несет, что задумываешься - здоров человек или нет. Любому понятно, что генералу этому до одного места ее пидозра. Сидят наверное ржут всем генштабом рф с нее.
показать весь комментарий
19.03.2022 11:53 Ответить
Они там заняты сейчас. Заливают шары от чудовищных потерь своей орды. А когда обновляется статистика, то пьют ещё сильнее.
показать весь комментарий
19.03.2022 12:18 Ответить
А Арестовича арестовать слабо?
показать весь комментарий
19.03.2022 11:42 Ответить
А то, что не захотели перекрыть перешеек имеющимися силами и средствами КТО виноват?
показать весь комментарий
19.03.2022 11:43 Ответить
100% Два-три сраных моста расфигачить градами не додумались? Тлт не захотели? Почему отвели артиллерию от границы с полуостровом, не разрушив перешеек?
Это должно быть расследовано и виновники наказаны (их имена все знают). Как и имена тех, кто провалил операцию с "вагнеровцами"
НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
показать весь комментарий
19.03.2022 11:48 Ответить
Вони ніби були всі роки заміновані ,а за декілька тижнів до вторгнення розмінували ,або чомусь не рванули. Бутосов вже підіймає це питання.
показать весь комментарий
19.03.2022 11:50 Ответить
вєнєдіктава НЕ ДОПУСТИТЬ розслідування...
показать весь комментарий
19.03.2022 13:22 Ответить
"підозра" військовому злочинцю схожа на дурний жарт
показать весь комментарий
19.03.2022 11:45 Ответить
Кулю в голову повинен отримати а не підозру. Акраще снаряд.
показать весь комментарий
19.03.2022 11:46 Ответить
Зигу расшифровали: ****** на Vоротник
показать весь комментарий
19.03.2022 11:48 Ответить
Где подозрения ******-генералам, разместивших как мишеней солдат в открытых казармах в Николаеве? Грош цена этой ********* прокуратуре!
показать весь комментарий
19.03.2022 11:51 Ответить
венедиктова - це позор України, неможна писати призвіще з великої літери
показать весь комментарий
19.03.2022 11:53 Ответить
Краще б він отримав не підозру, а кулю у скроню!!!
показать весь комментарий
19.03.2022 11:54 Ответить
Венедіктова ну так поїдь його і арештуй! Найкращий арешт це як Мордвічова!
показать весь комментарий
19.03.2022 11:55 Ответить
А підозри для тих хто повинен був займатися обороною Херсонщини?
показать весь комментарий
19.03.2022 11:57 Ответить
Найкраща пiдозра это оторванная снарядом башка, дем с нетерпением.
показать весь комментарий
19.03.2022 12:05 Ответить
И что? что это даёт? его что выдатут? его уже взяли? к чему это всё..?
показать весь комментарий
19.03.2022 12:06 Ответить
Венедіктова - (ІБД) імитація бурної діяльності.
показать весь комментарий
19.03.2022 12:08 Ответить
Я бачу комусь нічим більше зайнятись...
показать весь комментарий
19.03.2022 12:19 Ответить
Ну да. Это намного-намного безопасней, чем заняться врагами внутри страны. А может венедиктова сознательно саботирует свою работу? Как и вся ЗЕшобла!
показать весь комментарий
19.03.2022 12:28 Ответить
Хто отримає підозру за те, що Ляміну це вдолося?
показать весь комментарий
19.03.2022 12:51 Ответить
БЄНЄДІКТОВА, А ДЕ МЕДВЕДЧУК? ПРОЇБ..ЛИ ЧИ НАВМИСНО ВІДПУСТИЛИ? АНУ ПОЯСНИ ТОВАРИСТВУ!
показать весь комментарий
19.03.2022 13:31 Ответить
гуляти, так гуляти....вільми ху-ло заочно заарештуй, нехай він в бункері трясеться від страху

цікаво, за втечу медведчука, їй капнуло на карман?
показать весь комментарий
19.03.2022 15:44 Ответить
 
 