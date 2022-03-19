Благодаря финансовой помощи иностранных партнеров сейчас резервы Нацбанка выше, чем до войны
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Благодаря финансовой помощи от иностранных партнеров резервы Национального банка Украины сейчас выше, чем до полномасштабного вторжения России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук в интервью Forbes.
Он говорит, что Нацбанк уже получил 1,4 миллиарда долларов от Международного валютного фонда, первые транши (300 миллионов евро) макрофинансовой помощи от Европейского Союза и 311 миллионов долларов от Всемирного банка.
"До конца недели ожидаем еще 300 миллионов евро от ЕС в рамках второй транзакции по первому траншу. Таким образом, резервы НБУ сейчас даже выше, чем до войны. Мы тратим их на продажу валюты банкам для обеспечения потребностей критического импорта", - рассказал он.
По словам заместителя главы НБУ, в целом уже аккумулированных средств хватит на поддержку нормального функционирования страны на ближайшие месяцы.
Он также добавил, что сейчас продолжаются активные переговоры, чтобы на базе МВФ создать специальный фонд для Украины, который будут финансировать страны G7 и, возможно, присоединятся другие развитые страны.
"Этот механизм должен стать основным элементом поддержки Украины в борьбе с российской агрессией. Однако, пока продолжаются переговоры, мы не можем говорить о конкретных суммах", - отметил он.
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Дозволю собі наголосити: кожна мить вагання західних політиків і відповідальних осіб у НАТО щодо того, чи надавати Україні протиповітряну зброю, не кажучи вже про закрите небо, кожна ваша перерва на каву в ході обговорень, як втрутитися так, щоб не провокувати Путіна, оплачена чиїмось життям. Найімовірніше, цивільним - жіночим або дитячим. - Оксана Забужко https://zbruc.eu/node/111094