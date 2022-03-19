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Благодаря финансовой помощи иностранных партнеров сейчас резервы Нацбанка выше, чем до войны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сергій,ніколайчук

Благодаря финансовой помощи от иностранных партнеров резервы Национального банка Украины сейчас выше, чем до полномасштабного вторжения России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук в интервью Forbes.

Он говорит, что Нацбанк уже получил 1,4 миллиарда долларов от Международного валютного фонда, первые транши (300 миллионов евро) макрофинансовой помощи от Европейского Союза и 311 миллионов долларов от Всемирного банка.

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"До конца недели ожидаем еще 300 миллионов евро от ЕС в рамках второй транзакции по первому траншу. Таким образом, резервы НБУ сейчас даже выше, чем до войны. Мы тратим их на продажу валюты банкам для обеспечения потребностей критического импорта", - рассказал он.

По словам заместителя главы НБУ, в целом уже аккумулированных средств хватит на поддержку нормального функционирования страны на ближайшие месяцы.

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Он также добавил, что сейчас продолжаются активные переговоры, чтобы на базе МВФ создать специальный фонд для Украины, который будут финансировать страны G7 и, возможно, присоединятся другие развитые страны.

"Этот механизм должен стать основным элементом поддержки Украины в борьбе с российской агрессией. Однако, пока продолжаются переговоры, мы не можем говорить о конкретных суммах", - отметил он.
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Я трохи покращую колір. Це створює приємний фон екрану.
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19.03.2022 11:56 Ответить
Красивое
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19.03.2022 12:16 Ответить
Сейчас путлер пропишет в условиях что Украине нужно прекратить сотрудничество с иностранными партнерами и наши переговорщики начнут рассказывать - вот если бы мы не сотрудничали, то войны не было бы - Порошенко во всем виноват...
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19.03.2022 11:57 Ответить
А если бы бюджет тратили не на крузаки,камрюхи и наглядовы рады,а на вооружение и снаряжение,то и помощь может быть и не понадобилась.
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19.03.2022 11:58 Ответить
...Від 24 лютого, коли Росія розпочала своє вторгнення, первісно задумане як бліцкриґ, але спинене лютою рішучістю наших військових і мобілізованих цивільних, вкотре потвердилось одне з незмінних правил історії: у будь-якій «гарячій» війні жінки є мішенню найбільшої вразливості, вже хоча б тому, що на їх долю припадає піклуватися про безпорадних - про дітей і старих. І саме цим живим щитом зараз користується Владімір Путін, щоб зламати героїчний опір України. Не змігши взяти Києва, Путін почав обстрілювати житлові квартали, в тому числі школи, дитсадки та лікарні.

Дозволю собі наголосити: кожна мить вагання західних політиків і відповідальних осіб у НАТО щодо того, чи надавати Україні протиповітряну зброю, не кажучи вже про закрите небо, кожна ваша перерва на каву в ході обговорень, як втрутитися так, щоб не провокувати Путіна, оплачена чиїмось життям. Найімовірніше, цивільним - жіночим або дитячим. - Оксана Забужко https://zbruc.eu/node/111094
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19.03.2022 11:59 Ответить
Потому что бОльшая часть тех, кто разворовывал бюджет, свалили со страху за бугор.
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19.03.2022 12:04 Ответить
Просто все кто пилили бюджет свалили за Бугор. Осталось только провести перекличку и тех кто свалил после войны не пускать в Украину
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19.03.2022 12:11 Ответить
А я вот уверена, что и счас пилят, аж гай гудэ. Ни Елдак, ни Демченко, ни Татаров никуда не делись. Плюс кодла ,,Слуг урода", плюс ДБР, плюс продажные судьи с многотысячной зарплатой, плюс ещё куча левого народа, сидящие на потоках
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19.03.2022 12:22 Ответить
 
 