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Заявление министра обороны ФРГ Ламбрехт поощряет РФ к массовым убийствам в Украине, - Подоляк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

подоляк

Заявление министра обороны Германии Кристине Ламбрехт о невозможности участия НАТО в войне России против Украины и создании бесполетной зоны поощряет войска РФ к новым убийствам в Украине.

Об этом сообщил в твиттере советник главы Офиса президента, член украинской делегации на переговорах с РФ Михаил Подоляк, информирует Цензор.НЕТ.

"Немецкий министр Ламбрехт снова сказала, что НАТО не вмешается в конфликт и не создаст бесполетную зону над Украиной. Убийственно. Каждое такое заявление европейских политиков поощряет РФ к массовым убийствам в Украине. Не хотите называть войну войной и боитесь Путина, так хоть  не делайте провокационных заявлений", - заметил он.

Отметим, что ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что НАТО не станет вмешиваться в конфликт и не закроет небо над Украиной из-за "непредсказуемых последствий".

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Топ комментарии
+60
А ты падла на немцев не спихивай все косяки. Тоже немцы вас заставляли сотню миллиардов гривен угрохать на сраные дороги, вместо закупок ПВО и самолетов? Или папередники виноваты? Виноваты вы по самые помидоры и никакая война этого не спишет вам!
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19.03.2022 12:18
+53
Ваша бездіяльність протягом трьох років заохотила ***** до масових вбивств.
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19.03.2022 12:17
+41
Зе-команда почала робити з себе ображених заходом. До чого вони нас готують?
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19.03.2022 12:19
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Кто такой Подоляк ?
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19.03.2022 12:17 Ответить
Базіка на службі путлера.
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19.03.2022 12:19 Ответить
та цього продажного журнашлюшку і "работника на подсосе" у іваніщенка і не тільки вже давно треба бити і не тільки бити. Однак зрозуміло, що він транслює не свої слова (думки). Для цього він великий сцикун і давня шістка.
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19.03.2022 12:24 Ответить
Подоляк - **** продажная, которого предупреждали о войне.
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19.03.2022 14:43 Ответить
Ваша бездіяльність протягом трьох років заохотила ***** до масових вбивств.
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19.03.2022 12:17 Ответить
А ты падла на немцев не спихивай все косяки. Тоже немцы вас заставляли сотню миллиардов гривен угрохать на сраные дороги, вместо закупок ПВО и самолетов? Или папередники виноваты? Виноваты вы по самые помидоры и никакая война этого не спишет вам!
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19.03.2022 12:18 Ответить
І ці покидьки обов'язково повинні відповісти за це
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19.03.2022 12:21 Ответить
и с реди ураинцев есть путинцы, Строить дороги-доказательство миролюбия и уважения к людям!
Долго искаили достойного президента , не майданы- были бы в НАТО жили бы спокойно.
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09.04.2022 16:41 Ответить
Зе-команда почала робити з себе ображених заходом. До чого вони нас готують?
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19.03.2022 12:19 Ответить
боюсь що до заморозки конфлікту. Треба раші дать перепочить
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19.03.2022 12:23 Ответить
КК выносу тела пусть готовятя. И ОФИС, и ДБР и ген.прокурорша. Потому что сейчас любой поклон в сторону Мордора может обернуться против "стада недоумков". И то, что Зеленскому сейчас аплодирует мир, очень быстро может превратиться в море плевков. Думаю он это понимает. Только методы накачки рейтинга все те же - зебильные
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19.03.2022 12:29 Ответить
Вы считаете моральный уровень большинства европейских политиков , равных путину? Ошибаетесь! Гарантировать могу только за Столтенберга , он точно ни пред кем поклоны бить не стнанет, ценности у норгов другие , они умеют СЕБЯ уважать и свою работу и он сделает все . что бы защитить клуб НАТО и помоч Украинскому , необычайно мужественному и достойному Мордор надо полагать путин . а кто стадо недоумков? Соотечественники ваши?
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09.04.2022 16:54 Ответить
Мадам! Куда поплыл руцький корабль знаете? Так вот идите примерно туда же, только по женской части .
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09.04.2022 17:08 Ответить
Тут я с ним согласен, лучше молчать, чем говорить, если не хотят ничего делать
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19.03.2022 12:19 Ответить
повірте ,НАТО зробило набагато більше ,ніж ці говоруни , які перед нападом кепкували з Байдена і союзників.
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19.03.2022 12:22 Ответить
Я вірю й знаю, їх теж розумію, що не хочуть світової війни.
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19.03.2022 12:24 Ответить
правильно. багато запитань до колективного Заходу, як і до персонального. Але зараз розмова про апологетів "великого крадівництва", про те, що "якщо ми збільшимо українську армію в 2-3 рази, то не зможемо здійснювати інфраструктурні проекти". Нагадати, хто це говорив чи самі загуглите?
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19.03.2022 12:27 Ответить
https://censor.net/ru/news/3317208/zelenskiyi_my_mojem_uvelichit_armiyu_v_dvatri_raza_no_togda_naprimer_ne_smojem_stroit_dorogi
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19.03.2022 12:35 Ответить
відвязали песа? - от і слухайте лай
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19.03.2022 12:19 Ответить
нарешті і Подоляка пробило на правду, А шо, бомби не вибирають. Навіть ті, які його команда мала би попередити і унеможливити два роки тому. Але отримувати дикі гроші зарплати і сміятися з українців, які це дозволили, було в кайф. ...А тепер шота сцикотно
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19.03.2022 12:20 Ответить
Миша! Закрий рота! До вбивств заохочуєте ви своїми перемовинами з терористами. Після кожного туру ваших посиденьок починається ракетний обстріл по всій Україні.

Якого хєра ви там робите, довбоЗЕби?
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19.03.2022 12:20 Ответить
Думаю, вони своїми жопами відчувають, що, чим більші будуть руйнування, тим жорсткіше народ з них спитає.
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19.03.2022 12:33 Ответить
А ещё НАТО с порохом виновато что путлер напал на Украину. Не нужно Украине никакое НАТО... Нужно просто перестать стрелять
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19.03.2022 12:21 Ответить
Це вже всі сто разів сказали. НАТО не буде воювати на нашій території. Хоча допомагає всіляко. І не треба змушувати їх повторювати те саме, щоб у черговий раз використати це для примітивної антинатівської пропаганди. Це нечуване зухвальство: у такий час уважати цілий народ за дурнів.
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19.03.2022 12:22 Ответить
На текущий момент мы не являемся членами НАТО поэтому требовать от альянса защиты и вмешательства в войну не только глупо но и опасно так как можем потерять поддержку отдельных членов НАТО - хотя если исходить из последних заявлений из ОП то цель именно в этом.
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19.03.2022 12:23 Ответить
Совершенно верно, не являемся, но когда мы отдавали свои ядерные ракеты в обмен на гарантии своей безопасности, а это был будапештский меморандум, замечу, что все эти гаранты в нынешней
ситуации дают заднюю.
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19.03.2022 13:24 Ответить
То есть это американцы виноваты в том что мы выбирали таких президентов которые неспособны подписать действительно стоящий договор? Почему нельзя было например поменять яо на членство в НАТО?
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19.03.2022 13:33 Ответить
У меня какой-то диссонанс. На фронте ситуация сложная, но даже близко не критическая(стараюсь не выражать оптимизма, чтобы не накаркать). А по заявлениям околовласти зрада на зраде. Не та ли это информационная операция, о которой предупреждали день-два назад?
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19.03.2022 12:23 Ответить
не критическая?? Киев почти в блокаде, направление Буча-Ворзель - ж*, Житомир - ж*, Сумы-Чернигов-ж*, Харьков-Изюм - ж*, Мариуполь-ж*ж*ж*, Херсон сдан. Подбираются к Полтаве и Кривому рогу. Все хорошо, прекрасная маркиза??
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19.03.2022 18:06 Ответить
Госпаді....Який же ж дебіл!!!!
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19.03.2022 12:23 Ответить
да уже новые французские или норвежские ЗРК можно купить и обучиться нихр.на там сложного нет, в кредит возьмите вам дадут только заявку сделайте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.03.2022 12:24 Ответить
брехня змішана з правдою 50/50 смриймається бистріше ніж чиста брехня.
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19.03.2022 12:24 Ответить
ПНХ ти і люся - баєвой развєдчік апасних кацапских серіалів про мєнтов і умних собак.
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19.03.2022 12:24 Ответить
германия и нато напичканы российской агентурой
там надо выжигать каленым железом
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19.03.2022 12:24 Ответить
Слава Богу, що у нас російської агентури немає. А Єрмак та Зеля патріоті України.
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19.03.2022 12:34 Ответить
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19.03.2022 12:46 Ответить
Зачем перегибать? Зачем достигать успеха всеми слезливыми выступлениями Зеленского перед европейскими и американскими органами власти, чтобы потом плевать в колодец, из которого пьёшь?
Заигрываются ребята, доиграются, что их пошлют нафиг и уменьшат помощь.
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19.03.2022 12:25 Ответить
Всі навколи винуваті, окрім клованів, які замість озброєння ВСУ крали гроші на будуванні доріг.
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19.03.2022 12:26 Ответить
Війна (рф) з НАТО не минуча. Як би вони не викручувались,але воювати з ****** їм і нам прийдеться.
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19.03.2022 12:28 Ответить
ссучєний піздобол на зарплаті.
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19.03.2022 12:28 Ответить
Радники повилазили и скільки їх там
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19.03.2022 12:28 Ответить
Треба були не реготати з попереджень про війну, а готуватись до неї. ********..
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19.03.2022 12:29 Ответить
Правда в тім ,що дехто у Німеччині дуже зтурбований від самої тільки думки про перемогу України,бо тоді ж відкриється правда про співробітництво ФРН у галузі ВПК з кривавим режимом та постачаня у РФ продукції подвійного призначення.
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19.03.2022 12:30 Ответить
Поэтому они послали Арахниду на переговоры, да?
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19.03.2022 12:44 Ответить
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19.03.2022 16:48 Ответить
Українські військові захопили російський броньований автомобіль "Тигр", зенітний комплекс "Панцир" та інше смертоносне залізяччя. Під капотом "Тигра" та в "Панцирі" було виявлено деталі німецької компанії Bosch.

Джерело:
фейсбук Дмитра Кулеби
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19.03.2022 16:49 Ответить
скоты. Вчера публиковали что франция и германия посл. 5 лет продавали им оружие и товары, которым нас сейчас и убивают
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19.03.2022 18:07 Ответить
Коли це почалося?Виявляється, що наприкінці лютого 2015 року Європейська комісія дозволила створити КамАЗу спільне підприємство із німецьким концерном Daimler, виробником автомобілів марки Mercedes-Benz. Таким чином німці отримали 15% акцій російського автомобільного гіганта.А ось переговори щодо продажу цінних паперів російського підприємства німецькому Daimler проводив друг дитинства гендиректора компанії «Ростех» Сергія Чемезова - Віталій Мащицький. Йому належить 11% акцій компанії КамАЗ. Цікаво, що і держкомпанія "Ростех", і її керівник Чемезов (близький соратник Путіна) перебувають у штрафних списках Євросоюзу. Але це не заважає на базі того ж КамАЗа створювати необхідні російському ВПК комплектуючі.
Тим часом Daimler не єдина німецька компанія, яка допомагає російському ВПК триматися на плаву всупереч санкціям.Наприклад, Ульяновський механічний завод - головний російський виробник систем протиповітряної оборони - купує засоби вимірювання у німецьких корпорацій ROHDE та SCHWARZ. Науково-продуктивний комплекс «Геофізика», який розробляє оптико-електронні системи для потреб космічних сил, авіації, Військово-морського флоту, Сухопутних військ, закуповує запчастини з німецької фірми PFERD. Науково-виробниче об'єднання «Стріла», яке займається розробкою військових радарів, на постійній основі набуває верстатів OPTIUM.
А недавно открытое «Кировское машиностроительное предприятие», выпускающее ракеты для комплексов ПВО, получает оборудование от германской корпорации Trumpf и германо-японской компании DMG Mori.
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19.03.2022 17:05 Ответить
Почему это чмо т его шеф дерьмак ещё не в а подвалах СБУ?

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19.03.2022 12:32 Ответить
Як добре перекладати свої провали на когось.
А чому 2 роки в ПРО не вкладали кошти, а в крадівництво,б
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19.03.2022 12:34 Ответить
НАДО СОВМЕСТИТЬ КАРТУ НОВЫХ ДОРОГ И ЗАХВАЧЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
И станет ясно , что колонна ФСБ на высших постах выполняла задание
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19.03.2022 12:46 Ответить
Продажная немецкая тварь
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19.03.2022 12:37 Ответить
Чёйто? Подоляк украинская проститутка.
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19.03.2022 12:43 Ответить
Две ведущие страны НАТО, ФРГ и Франция, марионетки беса путлера, фашист шольц на побегушках у кремлевского комунофашиста, начиная со шредера, там все продажные шлюхи, куда смотрит Байден, пора вводить санкции.
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19.03.2022 12:42 Ответить
Так і ОП каже, що ми не будемо у НАТО...
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19.03.2022 12:45 Ответить
Український офіс Metro з першого дня війни почав звертатись до німецького офісу із вимогою закрити бізнес в росії. Центральний офіс Metro погрожував українському відключенням від централізованого постачання товарів - Дубілет.
Згідно з повідомленням, 19 березня о 13:00 у Дюссельдорфі проходить мітинг.«Я закликаю усіх, хто там, приєднатися: початок о 13:00 біля дюссельдорфського ландтагу. Докладніше про мітинг тут https://www.facebook.com/events/s/zusammen-gegen-krieg-stoppt-ru/678338863619894/
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19.03.2022 12:45 Ответить
Ламается лядь, передумает со временем, всьо тічьот, всьо ізміняется ..
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19.03.2022 12:47 Ответить
ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСНА!
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19.03.2022 12:49 Ответить
Це той хто звинувачує Порошенка у початку війні через зміні в конституцію щодо курсу в НАТО ?
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19.03.2022 12:55 Ответить
То вже не рашкостан винен у масових вбивствах укрїнців, а міністр оборони Германії і країни НАТО. І це ми тут в інтернетах хочь якогось дуплі відбиваємо, а теле-хом'ячки це все з'їдять.
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19.03.2022 13:08 Ответить
8 лет МЕРКЕЛЬ просила не злить хутина , чтобы не напал
ОН ВСЕ РАВНО НАПАЛ !!!
если НАТО сейчас не вмешается, он НАПАДЕТ на НАТО первым
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19.03.2022 13:11 Ответить
Ша! Шо за кіпіш?! Ми українці, чи москальські гниди? Сіли, поїли, почистили кулемет і зустрічаємо ворога. Я, як активний порохобот, на разі закликаю підтримати діючу владу (як би вам не свербіло в паху). Захід наразі майже імпотентний, чи може хоче здаватися таким. А нам потрібно тримати стрій! Слава Україні!!!
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19.03.2022 13:30 Ответить
Вчора вперше тримав кулемет дегтярьова - важкий ,зараза,не побіжу з ним....тільки в засаді.....
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19.03.2022 14:26 Ответить
Немецкое руководство больше боится Украинцев в ЕС чем росии нынешней. СЛАВА УКРАИНЕ!
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19.03.2022 13:56 Ответить
Подолякам і Арестовичам (президент в тому числі) тепер треба з усіх ЗМІ волати про "зраду" зі сторони західних держав, щоб ніхто їм не пригадав, як ще недавно з цих самих зелених мордяк вилітали звинувачення у істерії тих же західних держав про підготовку РФ до нападу на Україну. Але то таке...
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19.03.2022 14:15 Ответить
тварь казнить
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19.03.2022 14:37 Ответить
Смотрю ботоферма по полной начала работать.
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19.03.2022 14:40 Ответить
А ти, падло, припиняй селфитися з мавпочкою на українських військових об'єктах на своїх постах у твіттері.
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19.03.2022 15:12 Ответить
 
 