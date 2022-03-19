Заявление министра обороны ФРГ Ламбрехт поощряет РФ к массовым убийствам в Украине, - Подоляк

Заявление министра обороны Германии Кристине Ламбрехт о невозможности участия НАТО в войне России против Украины и создании бесполетной зоны поощряет войска РФ к новым убийствам в Украине.

Об этом сообщил в твиттере советник главы Офиса президента, член украинской делегации на переговорах с РФ Михаил Подоляк, информирует Цензор.НЕТ.

"Немецкий министр Ламбрехт снова сказала, что НАТО не вмешается в конфликт и не создаст бесполетную зону над Украиной. Убийственно. Каждое такое заявление европейских политиков поощряет РФ к массовым убийствам в Украине. Не хотите называть войну войной и боитесь Путина, так хоть не делайте провокационных заявлений", - заметил он.

Отметим, что ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что НАТО не станет вмешиваться в конфликт и не закроет небо над Украиной из-за "непредсказуемых последствий".

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