У Зеленского пригласили Байдена посетить Украину во время его поездки в Европу
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква косвенно пригласил президента США Джо Байдена приехать в Украину во время поездки в Европу на следующей неделе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире CNN, комментируя военно-политическую ситуацию в Украине.
Ведущий спросил, попытается ли Владимир Зеленский лично встретиться с Байденом на следующей неделе, когда он будет находиться с визитом в Европе.
"Как вам известно, на этой неделе трое премьер-министров дружественных стран - Польши, Чехии и Словении - лично приехали в Киев и встретились с Зеленским. Поэтому почему бы президенту Байдену не приехать в Украину для встречи с нашим президентом", - сказал Игорь Жовква.
Ведущий на это заметил, что риски безопасности очень велики.
"Конечно, это опасно, потому что против нашей страны развязали войну. Но не нужно бояться", - ответил Жовква, отметив, что это было бы жестом смелости.
Пожалуйста, подождите...
Для хутина к примеру Саакашвили был враг . Он его явно ПРИ ПОМОЩИ МАТЫ ХАРИ затянул в ловушку ( давайте называть вещи своими именами - это тоже была спецоперация фсб) . А если вспомнить каксопля Ясько сразу стала руководителем украинской делегации в ПАСЕ и тут же спустила на тормоза спротив против раши , то сомнений не остаётся
Новая идея пригласить Байдена в Украину идёт явно из фсб !!!!!
Но вот хамить союзникам точно нельзя. А то и у самих союзников желания помогать поубавится, и паРаша может добавить в свою риторику "смотрите, они даже в дипломатии не умеют себя вести, а вы им верите и помогаете!". Не перегибайте палку, очень прошу!!!!
Надеюсь я настолько глуп и не просто ошибаюсь а дурак последний.