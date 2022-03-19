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У Зеленского пригласили Байдена посетить Украину во время его поездки в Европу

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

жовква

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква косвенно пригласил президента США Джо Байдена приехать в Украину во время поездки в Европу на следующей неделе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире CNN, комментируя военно-политическую ситуацию в Украине.

Ведущий спросил, попытается ли Владимир Зеленский лично встретиться с Байденом на следующей неделе, когда он будет находиться с визитом в Европе.

"Как вам известно, на этой неделе трое премьер-министров дружественных стран - Польши, Чехии и Словении - лично приехали в Киев и встретились с Зеленским. Поэтому почему бы президенту Байдену не приехать в Украину для встречи с нашим президентом", - сказал Игорь Жовква.

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Ведущий на это заметил, что риски безопасности очень велики.

"Конечно, это опасно, потому что против нашей страны развязали войну. Но не нужно бояться", - ответил Жовква, отметив, что это было бы жестом смелости.

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Топ комментарии
+13
95 квартал ще досі не вивітрився в жартівників.
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19.03.2022 12:33
+12
А оно понимает, что приглашая американского лидера, он должен гарантировать ему безопасность? Не *****, а Зеля. К чему этот цирк?
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19.03.2022 12:33
+8
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19.03.2022 12:37
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Не вызывает у меня энтузиазма подобная идея
Для хутина к примеру Саакашвили был враг . Он его явно ПРИ ПОМОЩИ МАТЫ ХАРИ затянул в ловушку ( давайте называть вещи своими именами - это тоже была спецоперация фсб) . А если вспомнить каксопля Ясько сразу стала руководителем украинской делегации в ПАСЕ и тут же спустила на тормоза спротив против раши , то сомнений не остаётся
Новая идея пригласить Байдена в Украину идёт явно из фсб !!!!!
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19.03.2022 12:32 Ответить
Президент сейчас не зеленский, а агент ФСБ дерьмак.
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19.03.2022 12:52 Ответить
95 квартал ще досі не вивітрився в жартівників.
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19.03.2022 12:33 Ответить
А оно понимает, что приглашая американского лидера, он должен гарантировать ему безопасность? Не *****, а Зеля. К чему этот цирк?
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19.03.2022 12:33 Ответить
Напирать на чувство жалости и под этим соусом дипломатично требовать больше - имеет смысл.
Но вот хамить союзникам точно нельзя. А то и у самих союзников желания помогать поубавится, и паРаша может добавить в свою риторику "смотрите, они даже в дипломатии не умеют себя вести, а вы им верите и помогаете!". Не перегибайте палку, очень прошу!!!!
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19.03.2022 12:36 Ответить
Так це ж політика Д"Єрмака останні 2.5 року - хамити всім союзникам України, щбо від нас відвернулися!
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19.03.2022 14:33 Ответить
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19.03.2022 12:37 Ответить
Здесь дело даже не в обосрется. Понимаешь ли, обычно мировые лидеры приезжают куда-то чтобы решить какие-то проблемы или обговорить важные вопросы. А сильные лидеры не будут осуществлять визиты для "жестов смелости", покататься на лыжах, пожрать шаурму и т.д. Это удел клоунов. Печально, что в ОП этого не знают. От Байдена сейчас зависит ситуация в мире. Если убьют Бубочку, то наша армия не прекратит сражаться. А вот если не станет Байдена, то поддержка Украины в мире может быть поставлена на паузу.
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19.03.2022 12:57 Ответить
Реально какой то тупой троллинг! не повредит это отношениям?точнее там продолжают гадить штатам как могут.я уже сомневаюсь в тех людях что представляют Украину и озвучивают такое! .иначе назвать такое кроме как издевка не могу!
Надеюсь я настолько глуп и не просто ошибаюсь а дурак последний.
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19.03.2022 12:46 Ответить
Ця Жовква останнім часом"героїчно" язиком ляпає, може його в окопи під Київ? Вся борзота проти тих, хто нам помогає.
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19.03.2022 12:52 Ответить
Це навмисно. Ці **** з ОПи прикладають багато зусиль, щоб в наших союзників викликати "втому від України".
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19.03.2022 14:35 Ответить
Это другого Байдена пригласили. У них там в Бразилии (США) все ***** (Байдены)
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19.03.2022 12:52 Ответить
Не, ну если он со своим личным ПВО приедет, то пусть даже в Мариуполь сгоняют, и нашим че-нибудь оставят
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19.03.2022 12:55 Ответить
На "слабо" его берет : Типа, "Байден, ты не мужик, если не приедешь в Украину." Где таких ...... в Офис понабрали???
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19.03.2022 13:01 Ответить
В 95 кварталі
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19.03.2022 13:05 Ответить
Єрмака з агрохімією вже розстріляли
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19.03.2022 13:21 Ответить
Велкам ту Юкрейн, містер Байден!
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19.03.2022 13:39 Ответить
Дебил на дебиле дебилом поганяет - это полная ОПа.
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19.03.2022 14:53 Ответить
після того,як люся звинуватив пороха,вже є розуміння,що в ОПі нічого не змінилось і не поумнішав там ніхто!тому не дивуйтесь таким ляпам-все як завжди
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19.03.2022 16:09 Ответить
Ці зелені ідіоти ( чи зрадники? ) не втрачають ні єдиної нагоди відвернути від України США. Зелнський дуже постарався в Мюнхені заявою про ядерну зброю і частково це йому вдалося, Байден забув свої слова, що США свідомо вступлять у цю війну, сказані у зверненні до американців
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19.03.2022 18:55 Ответить
 
 