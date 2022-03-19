У Зеленского пригласили Байдена посетить Украину во время его поездки в Европу

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква косвенно пригласил президента США Джо Байдена приехать в Украину во время поездки в Европу на следующей неделе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире CNN, комментируя военно-политическую ситуацию в Украине.

Ведущий спросил, попытается ли Владимир Зеленский лично встретиться с Байденом на следующей неделе, когда он будет находиться с визитом в Европе.

"Как вам известно, на этой неделе трое премьер-министров дружественных стран - Польши, Чехии и Словении - лично приехали в Киев и встретились с Зеленским. Поэтому почему бы президенту Байдену не приехать в Украину для встречи с нашим президентом", - сказал Игорь Жовква.

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Ведущий на это заметил, что риски безопасности очень велики.

"Конечно, это опасно, потому что против нашей страны развязали войну. Но не нужно бояться", - ответил Жовква, отметив, что это было бы жестом смелости.

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