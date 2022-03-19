РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11874 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
9 266 3
Ирпень (359) Киевская область (3537) Буча (429) Макаров (19)

В Киевской области под обстрелами Макаров, Ирпень, Буча, Гостомель, Мощун, гуманитарная катастрофа - в Иванковской, Дымерской и Полесской громадах

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

макарів

Ряд населенных пунктов Бучанского района находятся под обстрелами врага, на территории Броварского района есть вражеская техника, в ряде громад Вышгородского района гуманитарная катастрофа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

Также читайте: Оборона Киева готова достойно встретить врага и отправить его в ад, - ОВА

В сообщении, размещенном в телеграм-канале ОВА в субботу, говорится, что в Белоцерковском и Бориспольском районах Киевской области ситуация контролируемая, ночь прошла без обстрелов.

"Бучанский район. Макаров – под контролем ВСУ, но постоянно под обстрелом врага. Ирпень, Буча, Гостомель, Мощун - также под обстрелами. В Бородянском, Дмитровском Бучанском и Гостомельском громадах - перемещение врага. Инфраструктура разрушена. Бучанская и Немышаевская громады – враг ", – говорится в сообщении ОВА.

Что касается Броварского района, то, по информации ОВА, на территории Барышевской, Калитянской, Великодымерской и Калиновской громад размещена вражеская техника.

"Вышгородский район. Из-за обстрелов произошло возгорание свалки вблизи Новых Петровцев. В Иванковской, Дымерской и Полесской громадах гуманитарная катастрофа. Славутич полностью изолирован", – информируют в обладминистрации.

В Фастовском и Обуховском районах, согласно сообщению, ситуация стабильная и контролируемая, но Васильковская громада находится под постоянными угрозами ракетного удара.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Зеленского пригласили Байдена посетить Украину во время его поездки в Европу
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
19.03.2022 12:26 Ответить
Раз кацапы обстреливают, значит не контролируют.
показать весь комментарий
19.03.2022 12:26 Ответить
Тут в ОДА сидять формені ідіоти. Їм влом карту перемалювати з містами-селами. Дурні показують стан справ по карті громад. Кацапи північніше Баришівки, а ті долбойоби замульовують усю громаду, аж під Переяслав. Баби тієї муті надивляться і виють, що всьо пропало.
показать весь комментарий
19.03.2022 12:35 Ответить
 
 