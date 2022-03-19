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С начала войны в Киеве задержали 127 диверсантов, в том числе 14 групп, - Жирнов

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

рф

С начала российского вторжения в Киеве задержали 127 диверсантов, в том числе 14 групп.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом сообщил глава военной администрации Киева Николай Жирнов.

Кроме того, он рассказал о важности блокпостов: "Они являются основой фортификационных сооружений, инженерных заграждений, пунктов пропуска техники и людей, а также построения других систем, в том числе для огневого поражения".

Жирнов подчеркнул, что в Киеве хватает продуктов для населения. Но и у города есть запасы для долговременной обороны, если такая потребность возникнет.

"Сегодня функционируют 33 рынка, открыто 635 магазинов по городу Киев, в том числе 19 гипермаркетов. По 161 адресу открылись киоски со свежим хлебом. Кроме этого, работают ярмарки в Голосеевском, Дарницком и Шевченковском районах", – отметил он.

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19.03.2022 12:39 Ответить
диверсантов , как всегда , поругали и отпустили ?!
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19.03.2022 12:53 Ответить
А сколько уничтожили? Диверсантов надо не задерживать - диверсантов надо уничтожать!
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19.03.2022 12:42 Ответить
А кто будет разминировать наши земли?
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19.03.2022 12:53 Ответить
 
 