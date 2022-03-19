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ВСУ подтвердили ракетный удар по складу в Ивано-Франковской области, но не знают "Кинжал" ли это: "У нас есть повреждение, разрушение, детонация боеприпасов"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кинжал

Россия нанесла удары по подземному складу ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области. Информация о типе выпущенных ракет и данные о пострадавших уточняются

Об этом сообщил представитель Коммандования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат в комментарии УП, передает Цензор.НЕТ.

"Действительно враг нанес удар по нашим складам хранения, которые уже были указаны. Тип ракеты будет еще установлен. У нас есть повреждения, есть разрушение. Есть детонация боеприпасов. Пострадавшие уточняются", - рассказал Игнат.

В то же время, пока командование Воздушных сил ВС не может подтвердить или опровергнуть информацию о заявлениях россиян об ударе авиационным ракетным комплексом "Кинжал".

Читайте также: Минобороны РФ заявило об использовании в Украине гиперзвуковых ракет "Кинжал"

"Украина, к сожалению, стала полигоном для испытания всего арсенала ракетного вооружения России. Они применяют ракеты, летящие две тысячи километров, пять с половиной тысяч километров по дальности - это и крылатые ракеты, и оперативно-тактические комплексы "Искандер", крылатые ракеты "Калибр" и другие Х-101, Х-55, Х-555. Было заявление о "Кинжале", которым россияне хвастаются. Мы не знаем, какая на самом деле была ракета. Пока не можем подтвердить", - добавил он.

В то же время местные жители Делятина на Франковщине сообщают, что сейчас ситуация в селе спокойная: "Ни огня, ни дыма, ни воронок в селе не видно".

Напомним, 19 марта Минобороны РФ заявило, что российские военные применили гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" для уничтожения подземного военного склада на западе Украины.
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Топ комментарии
+54
А якби Порошенко не вніс в конституцію шлях у НАТО,то ракетами би не стріляли москалі.Це сказав великий стратег і мислитель української ********** Арестович.
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19.03.2022 13:06
+54
А всі хоч вдумались в те, що від імені ОП озвучив Арестович???
1. Він звинуватив у розв'язуванні війни всіх депутатів, які внесли зміни в Конституцію (а якщо памятаєте, 07.02.2019 в Порошенка у ВР не було навіть стійкої простої більшості, не говорячи вже про конституційну).
2. Він звинуватив у розв'язуванні війни більшість громадян України, які на опитуваннях підтримували вступ до НАТО!

ОП - це зрадницька колаброціоністьська контора.
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19.03.2022 13:12
+42
ищите наводчиков, кто-то навел и кто-то сообщил о результатах...
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19.03.2022 13:05
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Правила форума Совет форумчан
ищите наводчиков, кто-то навел и кто-то сообщил о результатах...
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19.03.2022 13:05 Ответить
То же самое подумал. Стопудово кто-то *********.
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19.03.2022 13:10 Ответить
100%. Искать чи шукати треба. Хтось може видавати чи влучно. Думка моя така. - Хрен вам щоб було так все просто. Смерть ворогам! Слава Україні !
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19.03.2022 13:17 Ответить
Наводчики были бы абсолютно бесполезны, если бы в Украине около 100% населения не были бы упоротыми дебилами. Война чуть ли не месяц уже идет и никто не догадался склады с боеприпасами растащить в разные стороны, вне склада, чтоб они при попадании ракеты не все разом были уничтожены. Тоже самое можно сказать и про солдат, которые продолжают мирно дрыхнуть все скопом в своих казармах, когда на них сыпятся вражеские ракеты и авиабомбы, вместо того чтоб рассредоточится и спать вне казарм.
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19.03.2022 13:13 Ответить
Так а хто буде це робити? В нас головнокомандувач відосики в ютуб виставляє,йому ніколи,він вже переміг!!!
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19.03.2022 14:17 Ответить
Он и не должен за каждого дебила что-то делать, это должны делать командиры и солдаты на местах, в крайнем случае губернаторы областей. Так как рассредоточить солдат во время войны и боеприпасы на складах, настолько очевидно, что я даже не понимаю, как это всё может происходить почти через месяц войны. Раз за разом, раз за разом - одно и тоже. Солдаты мирно дрыхнут в своих казармах, всем скопом, как килька в банке, а склады с боеприпасами, как были набиты, так и остались, в ожидании вражеских ракет. Такое ощущение что дебилы в Украине это чуть ли не 100% населения. Так как до сих пор никто не догадался рассредоточить солдат и боеприпасы, как говорится, наша песня хороша - начинай сначала. Вот и Ким в очередной раз ноет что мирно спящих солдат в своих казармах расхерачили ракетами в Николаеве. Какая неожиданность, неужто в первый раз их херачат ракетами николаевских десантников, которые преспокойненько дрыхнут как ни в чем не бывало в своих казармах, а Ким?
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19.03.2022 15:47 Ответить
и некторые еще ржут над русскими в чернобаевке...
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19.03.2022 17:52 Ответить
Про що ти говориш)) зенедоумки нові заводи з новим обладнанням по виготовленню набоїв робили у Сумах)))))
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19.03.2022 14:23 Ответить
Арестович говорящая голова Зеленского.Все, что он говорит одобрено Зеленским. Уже вышел из подполья супер сраколиз Лещенко. Люди, как можно в такое время допускать этих людей к средствам информации? Только и слышно - благодаря Зеленскому, если бы не Зеленский, Зеленскому Нобелевскую премию мира, у Зеленского железные яйца... А хера вы не хотите! Где бы был Зеленский, если бы не наш героический народ и наша армия.? Не захваливайте его. Он склонен к "Звездной болезни"
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19.03.2022 14:38 Ответить
Ікони вже малюють "владімір пабєданосєц"...)))
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19.03.2022 15:04 Ответить
є одне але,якщо склади знаходяться там давно то на рф про них все відомо,не будемо забувати що янукович призначив російського генерала в наше міноборони який займався демілітаризацією України ,але всім відомі події завадили їм.
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19.03.2022 13:13 Ответить
В Миколаєві солдат в казармі, тут боеприпаси на складі... І це не вперший день війни, а на 24 день війни.... Позор...
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19.03.2022 13:15 Ответить
А якби Порошенко не вніс в конституцію шлях у НАТО,то ракетами би не стріляли москалі.Це сказав великий стратег і мислитель української ********** Арестович.
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19.03.2022 13:06 Ответить
А всі хоч вдумались в те, що від імені ОП озвучив Арестович???
1. Він звинуватив у розв'язуванні війни всіх депутатів, які внесли зміни в Конституцію (а якщо памятаєте, 07.02.2019 в Порошенка у ВР не було навіть стійкої простої більшості, не говорячи вже про конституційну).
2. Він звинуватив у розв'язуванні війни більшість громадян України, які на опитуваннях підтримували вступ до НАТО!

ОП - це зрадницька колаброціоністьська контора.
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19.03.2022 13:12 Ответить
👍🤝😠
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19.03.2022 14:45 Ответить
Не розганяйте паніку. Арестович завжди був прихильником вступу до НАТО. можете переконатися на його архівних відео з інтерв'ю Апострофу, Політеці та іншим медія. а те, що він говорив Прямому, то просто завищені особисті емоції, які тягнуться ще з часів коли він сам був порохоботом. хоча порохоботом він не був, просто тоді перед виборами намагався до всіх донести думку, шо в такий час Головнокомандувача на переправі не міняють. До того ж він і не Зелебот, бо в кінці минулого року пішов з тої команди. Тепер повернувся, забувши всі негаразди, бо важкий час і нам усім потрібно триматися купи.
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19.03.2022 19:03 Ответить
А с дугиным утырком кацапским, в 2004, 5гг, кто на НТВ в Москве песни пел? Было и не раз и с другими мразями. Спросить бы сегодня в прямом эфире---да вряд-ли уже.
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27.04.2022 14:50 Ответить
За таку ***** потрібно знімати з посади! На офіційному рівні не повинно бути ніякої політики під час ВС.
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19.03.2022 13:12 Ответить
Так балаболів не має бути,в нас же справжня війна.
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19.03.2022 13:31 Ответить
а те ПВО, якому 35 років, відремонтував ще Янукович ?
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19.03.2022 13:21 Ответить
Дурниці кажете, шановний. От дірьмак сто відсотків агент *****.
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19.03.2022 13:26 Ответить
А якби Вахтанг Кікабідзе не грав у 1974 році на барабанах в ансамблі "Орера", то папа Арестовича під цю музику після літри чачі не зачав би на світ Арестовича і той би не народився в серпні 1975 року в Грузії
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19.03.2022 13:20 Ответить
Висновок : Так це Буба винен! ( Ото і є "логіка" Обристовича).
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19.03.2022 13:59 Ответить
Ну не только Буба, если честно.

Там тогда ещё и Нани Брегвадзе пела и на пианино играла
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19.03.2022 14:09 Ответить
дурацкие у меня ассоциации какие то с пианино, женщины не умеют на нем играть)
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19.03.2022 14:45 Ответить
Посилання, будь ласка.

Стараюся слідкувати за висловлюваннями Арестовича, але такого ніколи не чув.
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19.03.2022 13:40 Ответить
Хрєново слідкуєш

https://censor.net/ua/news/3326660/********************************************************************************************
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19.03.2022 13:43 Ответить
Так ж вчора він казав.Подивіться в твіттері.
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19.03.2022 13:44 Ответить
😱😠
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19.03.2022 14:44 Ответить
Такое впечатление будто кинжал сквозь гору пролетел
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19.03.2022 13:10 Ответить
По перше Делятин не село, тому місцеві так не кажуть.
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19.03.2022 13:10 Ответить
Треба менше тупити ! Ракета попала ! знищила все, всі яйця в курятнику побила. Дезинформацію ніхто не відміняв.
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19.03.2022 13:10 Ответить
Московити створили вейк, а наші ввели московитів у ступор, підтвердивши фейк ).
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19.03.2022 13:10 Ответить
Так это не сам Делятин,а в горах...Там была еще совдеповская база ЯО..... Так что координаты они знают.
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19.03.2022 13:11 Ответить
Це точно - координати відомі вже 60 років.
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19.03.2022 13:14 Ответить
А тобі як би хотілося?
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19.03.2022 13:12 Ответить
Все правильно . Нехай кацапи думають що склад знищено . .
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19.03.2022 14:09 Ответить
мож так нужно....
а коментарий удалите.
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19.03.2022 13:11 Ответить
Украина таки не готовилась к возможной войне. Иначе как объяснить, что боеприпасы хранятся на известных складах, которые (боеприпасы) даже перепрятать некуда?
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19.03.2022 13:09 Ответить
Дійсно , президент не готувався до війни , про яку йому кожного дня говорили , а готувався до шашликів 😡
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19.03.2022 13:11 Ответить
Оборудовать подземные хранилища боеприпасов - долго и дорого и все равно в секрете ты это не утаишь - кто-то из тех, кто работал да сдаст новое расположение...но да, Украина таки не готовилась к войне.
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19.03.2022 13:12 Ответить
Может тебе в гараж пару бк отгрузить? И пусть старичок- сторож их охраняет? Куда отгрузить? Ты в армии служил, склады вооружения видел, стратег?
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19.03.2022 13:38 Ответить
Черновол же перепрятала ракеты в первые дни, почему нет запасных мест для хранения других боеприпасов?
В войну всегда будут бить по местам хранения техники и боеприпасов, если эти места известны и все их раздолбать - не останется, чем воевать.

И да, хамство безусловно добавляет весомости аргументам, а когда их нет - заменяет их.
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19.03.2022 14:02 Ответить
Павильно, всё уничтожили, надо ввести врага в заблуждение. Тем неожиданней будет получать ******** "уничтоженным" оружием.
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19.03.2022 13:11 Ответить
Да должна быть полная дезинформация врага, одни источники должны подтверждать, другие полностью отрицать.
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19.03.2022 13:23 Ответить
І приємно... Ну так палучилось...
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19.03.2022 14:03 Ответить
Кацапня вже на другий день війни , розказувала своїм лохам що - вся ППО України , знищена до тла . Тобто , та ППО яка діє і до нині ,, і яка вже знищила сотню їхніх літаків . .
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19.03.2022 14:15 Ответить
Х-55, Х-555
-----
Ракеты Кучмы однако😎
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19.03.2022 13:11 Ответить
За х55 - 600 шт, которые ано отдало пида рассии, мардовскому клоуну (кучмо) нужно гвоздь на 200 у череп забить.
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19.03.2022 13:32 Ответить
Кончена влада жидокацапів,наобирали дегенератів,віримо тільки ЗСУ!
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19.03.2022 13:11 Ответить
А також нашій Національній Армії Територіальної Оборони!
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19.03.2022 13:17 Ответить
Дибіл...
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19.03.2022 14:35 Ответить
Що подобається гундосик з відосиками дегенеративними,тоді дибіл не я насправді,а ви які привели це посміховисько до влади під час війни.
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19.03.2022 15:38 Ответить
‼️УВАГА! ВАЖЛИВО!

Ворог мінує українські населенні пункти, переважно відступаючи зі своїх позицій. Рашисти підступні і не цураються будь-яких способів завдати шкоди цивільним!

Що мінують окупанти?
Міни та інші вибухонебезпечні предмети можуть бути будь-де: у покинутих будинках, на вулицях, на дитячих майданчиках, на заміському відкритому просторі: у полях, лісах, у водоймах, на узбіччях доріг тощо.

У містах, у першу чергу - це предмети, які можуть становити якусь цінність в окупованому місті: мобільний телефон, зброя або її деталі, аптечки, продуктові набори, дитячі іграшки тощо. Також вже зафіксовані випадки мінування тіл загиблих людей. У лісах та селах - це переважно "розтяжки", які фактично мають викрити місцезнаходження укриття або схронів.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВИ ЗНАЙШЛИ ПІДОЗРІЛИЙ ПРЕДМЕТ⁉️
1️⃣В жодному разі не чіпайте його.
2️⃣Негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам ДСНС (101) або Поліції (102).
3️⃣Попередьте перехожих про можливу небезпеку.
4️⃣Відійдіть якомога далі від підозрілого предмету.
5️⃣Дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть місцезнаходження підозрілого предмета.

Будьте особливо уважними ⚠️ У прямому сенсі - дивіться під ноги і зайвий раз не ризикуйте!
МИ ПЕРЕМОЖЕМО! СЛАВА УКРАЇНІ 💛💙
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19.03.2022 13:12 Ответить
Висновок. Не потрібно ракети тримати на складах. Жбурніть їх по російських аеродромах та складах зброї.
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19.03.2022 13:13 Ответить
А чем стрельнуть? Рогаткой?
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19.03.2022 13:40 Ответить
Почитайте статтю. Там пишуть, що на цьому складі містяться ракети.
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19.03.2022 13:54 Ответить
Ракеты запускаются с пусковых установок разных типов. И дальность полета наших ракет не такая чтоб из западной украины достать до мокшанских баз. Иначе разхерачили бы керченскую кишку давно. Не всё то можется что хочется, к сожалению.
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19.03.2022 14:11 Ответить
почему мы не закупаем наступат. оржие?? обороной мы войну не выиграем...
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19.03.2022 17:55 Ответить
А як щодо звернень військових з проханням "не вказувати місця і назви населених пунктів"? Чи редакторів і журналістів це не стосується?
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19.03.2022 13:13 Ответить
Если обстрелом промахнулись - нельзя об этом писать, потому что обстреляют снова.
Если же ракета попала точно в цель, то скрывать уже нечего - цель всё равно уничтожена. Даже если не полностью - уже рашисты сами заявили, куда они стреляли, потому они знают, куда целиться и скрывать уже нечего, даже лучше сказать, что всё подбито, чтобы они снова туда же не выстрелили.
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19.03.2022 13:39 Ответить
як би донести до українського командування що під час війни ********** мають бути розосереджені, а воїни не повинні спати в казармах?

Це можливо або за своєю тупістю вони не далеко втекли від своїх московських колег ?
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19.03.2022 13:14 Ответить
Сотні тисяч тон ***********? І як непомітно тисячі вагонів перемістити?
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19.03.2022 13:16 Ответить
Я в **** от таких диванных стратегов, кроме тебя до этого в ВСУ никто не додумался.
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19.03.2022 13:27 Ответить
Зачем подтверждать? Нет никаких доказательств что это был кинжал. Нет никаких доказательств, что там были какие то склады.
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19.03.2022 13:14 Ответить
Кто сказал что это подтверждение, может это ДЕЗА.
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19.03.2022 13:29 Ответить
Який навідник чи зрадник? Ці склади будував ще сталін, до 91 року вони були підпорядковані напряму москві. Вони мають повну інформацію про цей об'єкт, навіть більше ніж ми - і координати, і про комунікації, і про підїздні шляхи.....
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19.03.2022 13:14 Ответить
9-А-7660 «Кинжал» (в ряде источников Х-47М2 «Кинжал») - российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Гиперзвуковые ракеты 9-С-7760 комплекса способны поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли: авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты. Как сообщали «Ведомости», по полученным из Объединённой авиастроительной корпорации сведениям, является авиационным вариантом комплекса «Искандер».

После успешных испытаний с 1 декабря 2017 года приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа. В феврале-марте 2018 года начались эксплуатационные войсковые испытания ракетного комплекса.

Было заявлено, что ракета, после сброса в заданной точке, далее летела с гиперзвуковой скоростью, превышая скорость звука в 10 раз и маневрируя на всей траектории полёта. Такое сочетание характеристик позволяет ракете комплекса гарантированно преодолевать все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны. Для достижения заявленной скорости ракета должна быть разогнана носителем, и МиГ-31 наиболее приспособлен для этого.

Ракета является не крылатой, а «аэробаллистической», - траектория ракеты поддерживается за счёт высокой скорости. Истребитель МиГ-31, специально модернизированный для запуска этой ракеты, фактически служит её первой ступенью, производя пуск вне плотных слоев атмосферы на высотах от 12 до 15 тыс. метров. Полёт ракеты также происходит на границе стратосферы с целью избежать значительного сопротивления воздуха..

Дальний перехватчик МиГ-31БМ, прошедший модернизацию до варианта МиГ-31К, носителя новой ракеты, при этом лишается возможности использования штатных для других модификаций МиГ-31 видов вооружения. Подфюзеляжные пусковые устройства МиГ-31 для ракет Р-33/Р-37 также демонтируются.
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19.03.2022 13:15 Ответить
***** ты эту ****** постишь, эти КИНЖАЛЫ фейк
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19.03.2022 13:32 Ответить
Тувариш зациклився на Вікі... Буває...
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19.03.2022 14:07 Ответить
Коварного врага надо знать в лицо и уничтожать.
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19.03.2022 13:16 Ответить
А як "каварнава врага знать в лицо" якщо мова не відрізняється? Розкажу дуже цікавий приклад. Я також російськомовний. Якось я мав дуже довгу і абсолютно безрезультативну бесіду з російськомовним арабом, який вчився в Москві і можливо симпатизував Раші. Так ось він ніяк не міг зрозуміти чим я відрізняюсь від росіянина і на всі мої аргументи він відповідав що це задум Заходу по розколу Росії. А знаєш чому він не міг зрозуміти? Тому що різниці немає! Однакова статура, однакові колір шкіри, мова та *** гени однакові! Однакові машини, поведінка і т.д. Нам для виживання треба чим більша різниця з рашистами. І саме перше, простіше і принциповіше - це своя мова!
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19.03.2022 13:33 Ответить
Коли нема,чого казати, навіщо балакати?
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19.03.2022 13:24 Ответить
Шо ти тута, стерво, базлаєш ?
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19.03.2022 14:10 Ответить
Вірю ЗСУ!
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19.03.2022 13:22 Ответить
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19.03.2022 13:25 Ответить
Я не володію ніякою інформацією більше чим з ютуба, Якщо мова про ті склади чи комунікації ще радянського союзу... Сміх.. Вони були розраховані на такі речі, що калібр по зрівнянню з чимось серйознішим - просто ноль. Якщо був вистріл калібром, то хіба що рівень холостого удара.Як би що - не було результат один - Рассийская свинья - здавайся! Може тобі повезе..........
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19.03.2022 13:29 Ответить
Мордорцы это не люди. Они звери. Такое творить изощряясь по отношению к стране, которая по своей воле отдала ядерное оружие.
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19.03.2022 13:31 Ответить
чому у нас нема такого аналогічного кинжалу? знов все депутати просрали?
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19.03.2022 14:11 Ответить
Запитайте у 73%.
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19.03.2022 14:33 Ответить
бо у нас є асфальт!
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20.03.2022 20:31 Ответить
Якщо це в горах,ракетою ще і гіпер-пупер не так то легко влучити! Це потрібно,щоб вона вертикально в'їбашила,а гіпер пупер раша хіба так може?
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19.03.2022 14:27 Ответить
А слабо ******** по московитскому складу ракет ?
По любому крупному складу боеприпасов ?
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19.03.2022 15:36 Ответить
чем??
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19.03.2022 17:58 Ответить
здается мне что это ДЕЗИНФОРМАЦИЯ
. . . типа - пусть тундра думает что попали
---------------------------------------------------
. . а потому что сейчас принято не разглашать место падения ракет - а тут такие подробности . . .
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19.03.2022 16:07 Ответить
шановні коментатори думайте що пишите 1/всіх хто розводить політичні дискусії поливає брудом наше політичне і військове керівництво в даний час чим дуже тішить расєю за законами аоєнного часу рахую колаборантами 2/всім хто бачив як виглядають казарми лопати в руки і до казарм облаштовувати сховища3/всім хто знає як правильно вести воєнні дії до мобілізаційних пунктів і там пропонуйте свої послуги 4/так ми не готові до цієї війни бо ми миролюбива держава у нас миролюбива зовнішня політика і миролюбива воєнна доктрина і гонка озброєнь не була пріоритетом нашого економічного розвитку.Маємо те що маємо і працюємо з тим що маємо.Думайте про свою особисту користь у даній ситуації. 5/Інформація для путінських у-бків Акіла промахнувся наш склад з ракетами був у полговому будинку який ви вже роз-чили ідругий наш склад вже у вас під носом у Керчі під мостом так що засуньте собі свій кинжал в очко
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19.03.2022 16:16 Ответить
Странно... Почему в самом Делятине об этом не слышали?
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19.03.2022 17:22 Ответить
 
 