ВСУ подтвердили ракетный удар по складу в Ивано-Франковской области, но не знают "Кинжал" ли это: "У нас есть повреждение, разрушение, детонация боеприпасов"

Россия нанесла удары по подземному складу ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области. Информация о типе выпущенных ракет и данные о пострадавших уточняются

Об этом сообщил представитель Коммандования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат в комментарии УП, передает Цензор.НЕТ.

"Действительно враг нанес удар по нашим складам хранения, которые уже были указаны. Тип ракеты будет еще установлен. У нас есть повреждения, есть разрушение. Есть детонация боеприпасов. Пострадавшие уточняются", - рассказал Игнат.

В то же время, пока командование Воздушных сил ВС не может подтвердить или опровергнуть информацию о заявлениях россиян об ударе авиационным ракетным комплексом "Кинжал".

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"Украина, к сожалению, стала полигоном для испытания всего арсенала ракетного вооружения России. Они применяют ракеты, летящие две тысячи километров, пять с половиной тысяч километров по дальности - это и крылатые ракеты, и оперативно-тактические комплексы "Искандер", крылатые ракеты "Калибр" и другие Х-101, Х-55, Х-555. Было заявление о "Кинжале", которым россияне хвастаются. Мы не знаем, какая на самом деле была ракета. Пока не можем подтвердить", - добавил он.

В то же время местные жители Делятина на Франковщине сообщают, что сейчас ситуация в селе спокойная: "Ни огня, ни дыма, ни воронок в селе не видно".

Напомним, 19 марта Минобороны РФ заявило, что российские военные применили гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" для уничтожения подземного военного склада на западе Украины.