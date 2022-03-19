Польша предложила ЕС ввести полный запрет на торговлю с Россией, - Моравецкий
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Польша предложила Европейскому Союзу ввести полный запрет на торговлю с Россией.
Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий в заявлении, которое сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Польша предлагает как можно скорее добавить в пакет санкций против России торговую блокаду, включая оба морских порта России, а также запрет на сухопутную торговлю.
"Полное прекращение российской торговли заставит Россию задуматься о том, не лучше ли прекратить эту жестокую войну", - сказал Моравецкий.
Топ комментарии
+17 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий19.03.2022 13:26
+5 Hanka Panyanka
показать весь комментарий19.03.2022 13:25
+5 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий19.03.2022 13:28
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Сегодня. возможно это уже не актуально.хотелось бы верить что. при таком раскладе это будет вынужденное эмбарго и ускорить замену и зависимость от ипиней