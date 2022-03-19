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Новости За рубежомВойна в Украине Санкции против России
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Польша предложила ЕС ввести полный запрет на торговлю с Россией, - Моравецкий

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

моравецький

Польша предложила Европейскому Союзу ввести полный запрет на торговлю с Россией.

Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий в заявлении, которое сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Польша предлагает как можно скорее добавить в пакет санкций против России торговую блокаду, включая оба морских порта России, а также запрет на сухопутную торговлю.

"Полное прекращение российской торговли заставит Россию задуматься о том, не лучше ли прекратить эту жестокую войну", - сказал Моравецкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания запретит экспорт товаров двойного назначения и технологий в РФ, - МИД

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+17
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19.03.2022 13:26
+5
давайте, ЕС, проявите креативность...
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19.03.2022 13:25
+5
Кровавое какао NESTLE
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19.03.2022 13:28
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Основні надходження від нафти та газу,по українським трубам також,хоч одна куля влучила у ці труби?так отож.
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19.03.2022 13:14 Ответить
Такие вещи не раздолбаешь пулями.
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19.03.2022 13:29 Ответить
Так і снаряди якось дивно пролітають повз труби.
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19.03.2022 13:43 Ответить
Ну а не приходит в голову, что это как раз то что нужно Раше? запустят СП2 если раздолбать украинскую ГТС, Германия сразу сольется, к бабке не ходи.
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19.03.2022 14:19 Ответить
Вы. правы.имеет место быть.я об этом писал еще до полномасштабного вторжения.когда там давали понять что СП2 могут прикрыть.тоже высказывался что ***** может Украинскую ГТС уничтожить дабы у них не было выбора и они не могли отказаться от СП2
Сегодня. возможно это уже не актуально.хотелось бы верить что. при таком раскладе это будет вынужденное эмбарго и ускорить замену и зависимость от ипиней
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19.03.2022 15:37 Ответить
давайте, ЕС, проявите креативность...
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19.03.2022 13:25 Ответить
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19.03.2022 13:26 Ответить
Кровавое какао NESTLE
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19.03.2022 13:28 Ответить
А польща для початку не хоче заборонити проліт кацапської авіації своєю територією з білорусі в калінінград? Бо як подивишся на флайт радар, то складається враження, що окрім гучних заяв ляхи нінащо не здатні
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19.03.2022 13:43 Ответить
Хто нам заважав будувати оборону,поляки?вісім років війна,жодного ********* літака,жодної ракети,одне бла бла бла та памагіте,тепер жремо це лайно.
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19.03.2022 13:46 Ответить
Опудало, іди мий іспанські туалети. Твоя думка українців не цікавить
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19.03.2022 14:38 Ответить
Помий писок,смердить кацапом,чи помий жидівську сраку потім вилижи.
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19.03.2022 15:35 Ответить
Ще раз тобі кажу: іди мий туалети. Твоя збочена фантазія тут нікого не цікавить
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19.03.2022 15:45 Ответить
Мий туалети розповідають виключно кацапи,тому йди на свій корабель кацапа дурна.Про впн не чуло бидло?
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19.03.2022 16:09 Ответить
Польща, поки що не може заблокувати навіть ті рашистсько- білоруські фури ,котрі з Європи направляються в рабсію,а навпаки допомагає їм в цьому, супроводжуючи їх і боронячи від тих ,людей, котрі їх блокують на границі ,
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19.03.2022 14:11 Ответить
Что Польша не может сделать? Вы это в Польше расскажите пару миллионам беженцев, которых встретили, приняли без лишних заморочек. Польша в ЕС первая страна которая идет в вабанк насчет помощи Украине. Фуры уже задерживают активисты на границе не переживайте, вам наверное с дивана не видно.
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19.03.2022 15:38 Ответить
Читай уважно, мова не про біженців ,а про рашистські фури , котрі в тому числі їздять на білоруській реєєстрації і про те,як польська поліція не дозволяє активістам їх блокувати. "Давай фацет не пердоль мі глови, а маш попадшить сам ,цо сі дєє на граніци польско-бялорускій ,і як польскі поліціянті пшепускают російско- бялорускі тєнжарувкі" Вчи українську мову і бажано мову країни в якій перебуваєш.Юш по вшисткім.
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19.03.2022 16:57 Ответить
Полностью правильное предложение. Было бы супер. СЛАВА УКРАИНЕ!
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19.03.2022 15:12 Ответить
У всієї Європи є два обличчя, на камеру і без неї.
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19.03.2022 19:56 Ответить
 
 