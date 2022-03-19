Враг сосредотачивает силы в направлении Изюма, Волновахи, Мариуполя, Херсона и Николаева, - Арестович

Существенных изменений в состоянии, положении или характере действий противника и ВСУ в течение суток не произошло.

Об этом сообщил на брифинге советник главы Офиса президента Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.

"В течение суток существенных изменений в состоянии, положении или характере действий противника и наших Вооруженных сил, сил обороны не произошло. Идут тактические бои местного значения. Основное направление сосредоточения усилий противника остается: направление Изюм, Волноваха, Мариуполь, Херсон, Николаев", - сказал Арестович.

Он отметил, что за минувшие сутки защитники Украины нанесли мощные удары по противнику и уничтожили несколько тыловых колонн в Сумской и Николаевской областях.

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"По предварительным данным, уничтожен командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа РФ. Эта армия, для вашего ведома, как раз отвечала за создание 1-го и 2-го АК или так называемых "милиций ЛНР и ДНР". И несла основную ответственность за события в Донбассе в течение предыдущих 8 лет", - сказал Арестович.

Он уточнил, что это произошло в районе аэропорта Чернобаевка.