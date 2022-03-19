РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15763 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
14 544 26
война (46615) Арестович Алексей (327)

Враг сосредотачивает силы в направлении Изюма, Волновахи, Мариуполя, Херсона и Николаева, - Арестович

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

арестович

Существенных изменений в состоянии, положении или характере действий противника и ВСУ в течение суток не произошло.

Об этом сообщил на брифинге советник главы Офиса президента Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.

"В течение суток существенных изменений в состоянии, положении или характере действий противника и наших Вооруженных сил, сил обороны не произошло. Идут тактические бои местного значения. Основное направление сосредоточения усилий противника остается: направление Изюм, Волноваха, Мариуполь, Херсон, Николаев", - сказал Арестович.

Он отметил, что за минувшие сутки защитники Украины нанесли мощные удары по противнику и уничтожили несколько тыловых колонн в Сумской и Николаевской областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ в шестой раз атаковали российских оккупантов в Чернобаевке, - Арестович

"По предварительным данным, уничтожен командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа РФ. Эта армия, для вашего ведома, как раз отвечала за создание 1-го и 2-го АК или так называемых "милиций ЛНР и ДНР". И несла основную ответственность за события в Донбассе в течение предыдущих 8 лет", - сказал Арестович.

Он уточнил, что это произошло в районе аэропорта Чернобаевка.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+35
Після висерів цієї проститутки Арестовича, навіть не цікаво, що він черговий раз перднув ротом.
показать весь комментарий
19.03.2022 13:58
+27
из позитивно-успокаивающего кайфующего от своей значимости аристовича осталась изжога популиста и брехуна...
кто ты аристович??? просто говорящая голова или вентилятор говновбросов????
показать весь комментарий
19.03.2022 13:59
+24
А можно его сюда вообще не постить?
показать весь комментарий
19.03.2022 14:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
« - вчера еще 4 гроба привезли!

- А знаешь, сколько мы отправили?! Кучу!

- Глеб в Воронеже говорит, что камазами трупы привозят!

- нам тут жрать нечего. Вчера утку стырили! Магазины бомбим. Мы голодаем!

- по телику показывают, что местные вам продукты сами отдают.

- Ага! Бабушка одна пирожки принесла - 8 человек в цинке уехало» 🤣.
показать весь комментарий
19.03.2022 13:56 Ответить
Переговори орки
показать весь комментарий
19.03.2022 13:58 Ответить
петя спровоцировал
показать весь комментарий
19.03.2022 13:57 Ответить
Після висерів цієї проститутки Арестовича, навіть не цікаво, що він черговий раз перднув ротом.
показать весь комментарий
19.03.2022 13:58 Ответить
из позитивно-успокаивающего кайфующего от своей значимости аристовича осталась изжога популиста и брехуна...
кто ты аристович??? просто говорящая голова или вентилятор говновбросов????
показать весь комментарий
19.03.2022 13:59 Ответить
Арестович также тащится при виде камеры и микрофона,как и Организм.Самолюбование и взаимоисключающие прогнозы уже давно его визитная карточка.
показать весь комментарий
19.03.2022 14:02 Ответить
Ще арестович звинуватив порошенко в початку війни. Чи здалося?
показать весь комментарий
19.03.2022 14:00 Ответить
А можно его сюда вообще не постить?
показать весь комментарий
19.03.2022 14:00 Ответить
Дрыстович - пнх!
показать весь комментарий
19.03.2022 14:01 Ответить
Пустой камеры для него нет?
показать весь комментарий
19.03.2022 14:02 Ответить
Евгений Ройзман


@roizmangbn

·
2 ч



Зигу расшифровали: ****** на Vоротник

Не благодарите.
показать весь комментарий
19.03.2022 14:03 Ответить
"Люся", раніше розпинався, що війна для мужиків це - відпочинок. Питання чому це чмо вчепилося за трибуне і не йде відпочивати на війну
показать весь комментарий
19.03.2022 14:05 Ответить
После слов, что войну развязал Порошенко, кто-то еще слушает этого ДБЛ БЛД?
показать весь комментарий
19.03.2022 14:08 Ответить
Что то он разошелся в последнее время.
Метит в кресло Президента?
показать весь комментарий
19.03.2022 14:09 Ответить
"Мудрый" народ за такое и голосует - я не сомневаюсь...
показать весь комментарий
19.03.2022 14:40 Ответить
Нормального речника опа не може призначити? Я вже писав,що коли рєзко вернули люську п#здіти ротом, стало зрозуміло що будуть брехати часто, багато і з посмішкою на обличчі. Так що цьому развєдчіку з 38 бойовими виходами в єпізодах апасних кацапських серіалів про мєнтов та умних собак, я буду казати лише одне - руцкій ваєний арєстовіч іді нах.
показать весь комментарий
19.03.2022 14:19 Ответить
Что-то они с зЕрмаком разошлись не на шутку. Вчера тот выполз из поддувала на 22-й день войны и что-то вякал про тех, кто "не в танке". Потом этот недоумок нашёл точку приложения своего дрестания ртом, что "виновен Порох, что НАТО - у нас в Конституции".
Во, ***, наголосовали на свою голову...
показать весь комментарий
19.03.2022 14:20 Ответить
Люська,после того,как вы,срань,с кацапьом "договоритесь",вам,зекретинам, позавидует только , оторванная нашим снарядом,свинособачья срака
показать весь комментарий
19.03.2022 14:21 Ответить
Це мразота , воно не Українець
Я як колишній депутат вимагаю заарештувати його
показать весь комментарий
19.03.2022 14:21 Ответить
арестович має нарцистичний ти особистості. Любить показувати себе і балдіє від можливості весь час бути на виду. Такі люди не мають принципів а йдуть туди де можуть задовільнити своє его. Гнида він одним словом.
показать весь комментарий
19.03.2022 14:26 Ответить
Почитайте его последнее где всех кто поддерживает стремление Украины в НАТО (что записано в Конституции) он прямо называет уе(б)ками - и эта циничная самодовольная мразь получает зарплату с наших налогов...
показать весь комментарий
19.03.2022 14:36 Ответить
Я зашла сюда только для того, чтобы написать Аристович, ИДИ ***** вслед за военгым русским кораблём!!! ТЫ ЗАПРОДАНЭЦЬ И ВОРОГ!!!
показать весь комментарий
19.03.2022 14:40 Ответить
Люся-самозакоханий нарциз.До дупи його і його "прогнози".Рівень арестовича-диктор на приміському вокзалі
показать весь комментарий
19.03.2022 14:43 Ответить
Бойкот арестовічу!
показать весь комментарий
19.03.2022 15:23 Ответить
Цей Флюгер, перетворився в якесь жалюгідне посміховисько, його слова , гроша ломаного не вартують!!!
показать весь комментарий
19.03.2022 16:01 Ответить
Дайте йому одну таріль в спільне користування з Герою, може так дурний язик буде зайнятий
показать весь комментарий
19.03.2022 17:16 Ответить
 
 