РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15763 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
7 150 3
война (46615) Мариуполь (5560) Азов (697)

В Мариуполе оккупанты цинично надевают белые повязки на горожан, чтобы их путали с военными

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Украинские защитники рассказали, что оккупанты советуют жителям Мариуполя надеть белые повязки. Они объясняют это тем, что это будет выделять гражданское население.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал полка "Азов".

Отмечается, что агрессор это делает для того, чтобы рядовых жителей путали с российскими военными.

В "Азове" подчеркивают, что белыми повязками россияне обозначают путинскую армию. Таким образом они прячутся за гражданскими и подвергают их дополнительной опасности.

"Будьте осторожны и не поддавайтесь на провокации врага!" – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Азов" за утро уничтожил некоторые составы боеприпасов и техники врага в Мариуполе
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
********* кацапські, фашисти порівняно з цією падаллю, вчителі недільних шкіл
показать весь комментарий
19.03.2022 14:28 Ответить
Касапы, как им и положено, должны быть вообще гамном намазаны..
показать весь комментарий
19.03.2022 14:30 Ответить
 
 