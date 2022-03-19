В Мариуполе оккупанты цинично надевают белые повязки на горожан, чтобы их путали с военными

Украинские защитники рассказали, что оккупанты советуют жителям Мариуполя надеть белые повязки. Они объясняют это тем, что это будет выделять гражданское население.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал полка "Азов".

Отмечается, что агрессор это делает для того, чтобы рядовых жителей путали с российскими военными.

В "Азове" подчеркивают, что белыми повязками россияне обозначают путинскую армию. Таким образом они прячутся за гражданскими и подвергают их дополнительной опасности.

"Будьте осторожны и не поддавайтесь на провокации врага!" – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Азов" за утро уничтожил некоторые составы боеприпасов и техники врага в Мариуполе