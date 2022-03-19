Из-под руин театра в Мариуполе не достали еще и половины тех, кто там находился, - "Азов"
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В Мариуполе под руинами драмтеатра находилось более 1000 человек. Из-под завалов не достали еще половины.
Об этом представитель полка "Азов" Владислав Соболевский сообщил во время прямого включения на телемарафоне UA вместе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Там больше тысячи человек находились до момента обстрела. И сейчас не получили даже половину людей, которые там могли бы находиться", - сказал Соболевский.
"Представьте себе, мы сейчас радуемся тому, что достали 130 человек из-под завала, но они уже больше суток проводят не в лучших условиях. Это было бомбоубежище, а теперь это бомбоубежище, засыпанное обломками. Там нет достаточного количества воды, медикаментов, не говоря уже о еде", - объяснил военный.
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Путин планировал уничтожить 45 миллионов жителей Украины, а потом превратить в радиоактивный пепел Флориду, Майями и Калифорнию. Кремль много лет работает на развал Украины и использует для этого агентов спецслужб и украинских сепаратистов
Про "гуманізм" як нацистів так й комуняцької нелюді роспівідай там десь у себе в Мухосранську й тому , хто за життя крім Літерара жодної книжки не прочитав . Й в кого нема близких родічів , що колись у Київі пережили нациську окупацію , й хто на свої очі не бачив зруйнованний Хрещатик й підірвану НКВДістами Лавру .
Ось скільки загинуло киян під руїнами підірванного тим ж НКВДістами Хрещатику ?!
Й чому "свій рідний" будинок на Володимірський ця краснодупа наволоч дбайливо передала в роспорядження Гестапівцям без єдиного пошкодження ?
Хто не читав цій правдивий й майже документальний твір не може себе рахувати київським інтелектуалом .
Твір , підтвердженний багатьма свідками тих часів .
Та й архіви СБУ теж давно розсекреченні .
Це йще Валентин Наливайченко зробив .
і ні, ніхто не посилає підмогу Азову((
не можна зрозуміти, ну чому так((
Стараюсь не плакать, хоть горько до жути.
Хоть трудно сдержаться, стараюсь не злиться.
Театр разбомбили. В нем прятались люди.
И я за людей продолжаю молиться.
За все города, где отныне руины,
За все, что успела война искорежить.
О Небо, дай силы сынам Украины
Страну отстоять и врага уничтожить!
Я знаю, что ненависть может пресытить,
Но мне от нее не избавиться ныне.
Дай, Боже, за их злодеянья увидеть
На месте России большую пустыню.
Я.К. 2022.