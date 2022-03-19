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Из-под руин театра в Мариуполе не достали еще и половины тех, кто там находился, - "Азов"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

В Мариуполе под руинами драмтеатра находилось более 1000 человек. Из-под завалов не достали еще половины.

Об этом представитель полка "Азов" Владислав Соболевский сообщил во время прямого включения на телемарафоне UA вместе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Там больше тысячи человек находились до момента обстрела. И сейчас не получили даже половину людей, которые там могли бы находиться", - сказал Соболевский.

"Представьте себе, мы сейчас радуемся тому, что достали 130 человек из-под завала, но они уже больше суток проводят не в лучших условиях. Это было бомбоубежище, а теперь это бомбоубежище, засыпанное обломками. Там нет достаточного количества воды, медикаментов, не говоря уже о еде", - объяснил военный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Мариуполе оккупанты цинично надевают белые повязки на горожан, чтобы их путали с военными
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Топ комментарии
+13
Российская армия ближе к ИГИЛу, а не к передовым армиям мира, если брать их дисциплину.
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19.03.2022 14:46
+12
а что там красный крест, который уже сильно смахивает на черный, что нам ООН скажет
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19.03.2022 14:33
+9
Выразит огромную обеспокоенность. Суки.
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19.03.2022 14:38
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а что там красный крест, который уже сильно смахивает на черный, что нам ООН скажет
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19.03.2022 14:33 Ответить
Выразит огромную обеспокоенность. Суки.
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19.03.2022 14:38 Ответить
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19.03.2022 14:55 Ответить
так они сюда не ходють , тут стреляють !! .. они херрои в Африке средь папуасов где луками махаються , так же кстати и ООН с миротворцами .... т а тут ... тут страаааашно , тут война . настоящая !!
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19.03.2022 17:08 Ответить
Потому что немцы имели дисциплину и умели воевать. Если брать по фактам, то немецкая армия второй мировой лучшая армия мира. Конечно, они соврешали военные преступления, но и те были хорошо организованы и задокументированы. Россия же малодисциплинированная и абсолютно неконтролируемая агрессивная сила.
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19.03.2022 14:45 Ответить
Российская армия ближе к ИГИЛу, а не к передовым армиям мира, если брать их дисциплину.
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19.03.2022 14:46 Ответить
Почти вся территория Украины это населенные города.
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19.03.2022 14:54 Ответить
Буквально. Я живу в месте, где был пустырь еще двадцать лет назад. И переехал с места, где был спальный район, который построили в шестидесятые. И такое касается как бы всей Украины. Вся Украина застроена. Тут нет пустырей.
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19.03.2022 14:57 Ответить
Я тебе написал в чем отличие Украины сейчас от 80 лет назад. Плюс показал в чем отличие тактики России от немцев. Можешь сколь угодно спихивать на то что жилая застройка и окружение, но современные условия совсем иные и армия с которой мы воюем не немцы, а варвары.
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19.03.2022 15:08 Ответить
Поля остались, но не возможно развернуть такие вот фронты как раньше из-за того что они пересекаются городками и селами постоянно. Ты считаешь что Украина восемьдесят лет назад и сейчас это одно и то же. Мало того ты считаешь что варварство россиян одинаково с действиями немцев. Ты лжешь.
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19.03.2022 15:17 Ответить
Ты специально сегодня зарегался, что бы тут рассказать про свое "считаю"?
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19.03.2022 15:28 Ответить
А зачем их блокируют в густонаселенных городах по твоей же логике?
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19.03.2022 15:32 Ответить
Прости, но ты мне ответь на простой вопрос. Какая цель России в попытках отрезать коммуникации крупнонаселенных городов?
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19.03.2022 15:35 Ответить
Речь не про тыл, а про планы отрезать город. Этим они занимаются во всех занятых городах. Тот же Херсон взять. Они его отрезали.
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19.03.2022 15:40 Ответить
Ну вот и почитай.
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19.03.2022 15:44 Ответить
Русские хуже монголов. Те просто налетали и убивали что могли найти, но если спрятался где-то в подвале, то переждал и ушел. А Россия устраивает планомерный геноцид. Как их можно вообще с немцами сравнивать?
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19.03.2022 15:47 Ответить
Вот сейчас говорят про Мариуполь, но правда в том что всё где Россия ожидает скоро голод. Потому что поставки с Украины туда перестают идти, а из России не могут. И там будет везде что в Мариуполе. Потому что цель России заморить украинцев голодом.
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19.03.2022 15:41 Ответить
Пока мы их кормим гуманитаркой, но скоро это может прекратиться. Потому что не может идти вечно. Об этом уже открыто говорят, что Россия планирует заморить весь юг Украины голодом и вызвать гуманитарную катастрофу невиданных масштабов. И это будет, если нам не удастся разблокировать их от русских войск, которые ведут эту тактику уничтожения мирного населения.
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19.03.2022 15:43 Ответить
Ныне покойный оппозиционный российский политик Борис Немцов, расстрелянный киллером в Москве по заказу Путина на Большом Москворецком мосту хоть и не был врачом-психиатром, но поставил правильный диагноз президенту России: «шизофреник». Как показали дальнейшие события, Борис был абсолютно прав. Только православный коммунист с деформированными мозгами, страдающий тяжёлым расстройством психики, мог отдать команду своим Вооруженным Силам атаковать танковыми дивизиями основного оптового покупателя российского газа - Украину, а сын шамана, не служивший ни одного дня в армии, министр нападения Сергей Шойгу - исполнить безумный Приказ дофюрера.

Путин планировал уничтожить 45 миллионов жителей Украины, а потом превратить в радиоактивный пепел Флориду, Майями и Калифорнию. Кремль много лет работает на развал Украины и использует для этого агентов спецслужб и украинских сепаратистов
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19.03.2022 18:26 Ответить
Можно ответить на простой вопрос - зачем Россия окружает и пытается блокировать крупные города? Это делается для чего? Как это соответствует твоей великой войны в чистом поле? Вот никак. Потому что Россия варвары. Они не воюют против армии - они воюют с народом.
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19.03.2022 15:33 Ответить
Короче, ты слился. Что и ожидалось. А ответ очень простой - Россия воюет как варвары в отличии от немцев. Вот и всё.
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19.03.2022 15:37 Ответить
кому ты эти басни втираешь? По каким лесам полям? Только с дороги сьехали и вся раша техника там навечно утонула... Стратег рашкинского телевизора.... Раша армия в городе это ВСУ обстреливает мирное население... ВСУ в городе, это ВСУ прикрывается мирным населением... Да? Я ничего не попутал?
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19.03.2022 16:02 Ответить
Переобулся на лету?) По этой логике и города на полях расположены) Все верно? Какие претензии к армии?
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19.03.2022 16:25 Ответить
Слилось ущербное)))
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19.03.2022 16:32 Ответить
Чушь здесь пишешь ты козломордый... Когда настанет очередь твоих городов, бросишь их и пойдешь в поле...
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19.03.2022 15:31 Ответить
Чому війська ЛДНР здебільшого ховаються у міській забудові, а позиції ЗСУ здебільшого за межами великих міст?
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19.03.2022 14:55 Ответить
Да даже сейчас можно посмотреть где русские предпочитают размешать свои части при захвате - прямо под защитой местных жителей.
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19.03.2022 14:56 Ответить
Місцеві жителі ні до чого. На них уваги не звертають. У місті простіше тримати оборону. ЛДНР слабші за ЗСУ, отже, у міських боях компенсують свою слабкість. Армія рф сильніша за ЗСУ, отже...
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19.03.2022 15:03 Ответить
Им страшно, что их убьют. А при живом щите они думают что их не хлопнут. Россия активно использует тактику живого щита.
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19.03.2022 15:06 Ответить
Ага и именно поэтому раша армия свои войска возле АЭС разместила... Железная логика...
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19.03.2022 16:22 Ответить
Оборона Бреслау - февраль май 45го. Учите историю и не позорьтесь.
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19.03.2022 14:58 Ответить
Козломордый, ты у кого симку украл? Как там оборона сталинграда? А как Харьков во второй мировой?
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19.03.2022 15:26 Ответить
Мыслитель-Теоретик...*** ,пнх козлокопытное...
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19.03.2022 15:55 Ответить
Во время какого штурма Харькова? Козломордый, ты без вранья жить совсем не можешь? Как там блокада Ленинграда? Что с его гражданским населением? Что с гражданским население сталинграда и остальных городов, которые РККА бомбили с 41-го по 44-й года???
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19.03.2022 16:19 Ответить
В окружении не был, но блокада была.... И миллионы от голода умерли... Ты не о мирняке перед этим переживал? Или тут вижу, а тут не вижу, а тут рыбу заворачиваю??? Так ЧЬИ города бомбил совок по 44-й год??? Чье население было в этих городах???
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19.03.2022 16:30 Ответить
Не бреши , софкоїдна рашиська наволоч !

Про "гуманізм" як нацистів так й комуняцької нелюді роспівідай там десь у себе в Мухосранську й тому , хто за життя крім Літерара жодної книжки не прочитав . Й в кого нема близких родічів , що колись у Київі пережили нациську окупацію , й хто на свої очі не бачив зруйнованний Хрещатик й підірвану НКВДістами Лавру .
Ось скільки загинуло киян під руїнами підірванного тим ж НКВДістами Хрещатику ?!
Й чому "свій рідний" будинок на Володимірський ця краснодупа наволоч дбайливо передала в роспорядження Гестапівцям без єдиного пошкодження ?
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19.03.2022 16:50 Ответить
Анатолій Кузнєцов : "Бабий яр" .
Хто не читав цій правдивий й майже документальний твір не може себе рахувати київським інтелектуалом .
Твір , підтвердженний багатьма свідками тих часів .

Та й архіви СБУ теж давно розсекреченні .
Це йще Валентин Наливайченко зробив .
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19.03.2022 16:55 Ответить
Боже, бідні люди, бідний Маріуполь
і ні, ніхто не посилає підмогу Азову((
не можна зрозуміти, ну чому так((
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19.03.2022 14:47 Ответить
я не слухаю цього експерДа ще з часів вагнергейту
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19.03.2022 14:54 Ответить
Надпись там "ДЕТИ" это как мишень для них..... Читала советы какого-то сирийского военного и ещё он рекомендовал ООН у не рассказывать об убежищах тк они докладывают РФ с целью корректировки наведения огня
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19.03.2022 14:53 Ответить
У них есть доступ к базе ООН. Россия активно злоупотребляет всеми международными организациями годами.
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19.03.2022 14:55 Ответить
***
Стараюсь не плакать, хоть горько до жути.
Хоть трудно сдержаться, стараюсь не злиться.
Театр разбомбили. В нем прятались люди.
И я за людей продолжаю молиться.

За все города, где отныне руины,
За все, что успела война искорежить.
О Небо, дай силы сынам Украины
Страну отстоять и врага уничтожить!

Я знаю, что ненависть может пресытить,
Но мне от нее не избавиться ныне.
Дай, Боже, за их злодеянья увидеть
На месте России большую пустыню.

Я.К. 2022.
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19.03.2022 17:55 Ответить
Організована злочинна група Путіна cтупивши на землю України перетворилася на банальних вбивць і мародерів.
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19.03.2022 19:23 Ответить
 
 