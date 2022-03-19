Залужный обратился к политикам, находящимся в "тыловых городах": "Не унижайте наших защитников своими "экспертными оценками""
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Главнокомандующий ВС Украины генерал Валерий Залужный обратился к политикам, находящимся в "тыловых городах".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Генерального штаба ВСУ.
"Хочу обратиться к политикам, которые, находясь в тыловых городах, рассказывают об "измене" и дают "оценки" оперативной обстановки.
Своими безответственными заявлениями, например, противник что-то вроде бы без проблем взял или что якобы готовится сдача страны, вы оскорбляете наших воинов. Силы обороны героически противостоят противнику, которого называли второй армией в мире. Мы остановили противника по всем направлениям. Мы нанесли им такие потери, которых они никогда не видели и не могли представить. Об этом знают все украинцы. Об этом знает мир", - говорится в сообщении.
Главнокомандующий ВС Украины отметил, что продолжаются 24-е сутки сопротивления полномасштабной агрессии: "Сопротивления, которое стало возможным благодаря национальному единству, нашей подготовке и мотивации".
"Поэтому я обращаюсь к вам: не унижайте наших защитников своими "экспертными оценками". Это же не вы сейчас на первой линии обороны. И не ваши дети. Каждый должен заниматься своим делом. Мы защищаем Украину. Вы заботитесь о ее развитии и не мешаете нам. Желающих защищать страну приглашаю в ряды Вооруженных Сил. Призываю - не раскалывайте государство!
Слава Украине!" - подытожил Залужный.
Пожалуйста, подождите...
6 хв ·
Нам зараз кажуть: без критики влади. Добре, стараємося. А питання ставити ми зобов'язані. Уже були серйозно зроблені акценти від Юрія Бутусова: чому не були підірвані мости та дамба на в'їзді з Криму, що так полегшило швидкий ввід військ та таке стрімке й на першому етапі безперешкодне їх просування на півдні України. Про це ж нагадує і Олександр Погребиський. До 2019 року закладки вибухівки були на місці й приказ про підрив залишався в силі. Хто й коли видав розпорядження розмінувати дороги для потенційного агресора? А якщо саботаж, то чий? Бо появляються якісь дані про час розмінування, але я не бачив підтверджень, то не буду поширювати чуток. А вільний вхід ворогів з Криму - це ж не тільки окупація частини Херсонщини, це й колони, які пішли на Бердянськ і далі на Маріуполь. Наші сили в зоні ООС не допустили прориву фронту. Місто-мученик опинилося в облозі за рахунок сил, які зайшли з Криму. Тому питання ніхто не знімає.
А краще взагалі щоб їх усунули.
- проиграли;
- слив;
- зрада!!!
17 ч. ·
Однією з найбільших загадок війни, які потрібно дослідити, яка має великий вплив на хід подій на півдні України, є невиконання плану підриву мостів через Чонгар з Криму до Херсонщини. Невідомо що там сталось.
В усіх планах оборони півдня на першому місці був підрив мостів. Про це говорили сотні разів, це в першу чергу перевіряли численні інспекції, це завжди відпрацьовували на командно-штабних маневрах.
Мости були ретельно підготовлені до підриву, система управління було дубльована, відпрацьовувались варіанти боротьби з десантами та диверсійними групами, які можуть намагатись захопити мости.
І попри таке важливе оперативне значення, мости не підірвані. Не підірвані мости на Чонгарі, і не підірваний міст навіть у Херсоні, куди противник не зайшов у перший день нападу. І тому швидкість просування російських військ на цьому напрямку була високою.
Якщо хтось володіє інформацією що стало з мостами, чому вони не підірвані, тобто є очевидцем або володіє достовірною інформацією - напишіть будь ласка у месенджер.
В мене нема версій, що там могло статись, нема інформації, просто важливо дізнатись факти.
Та ситуація в політичних колах наразі не певна.
Державу розколюють не ті, хто застерігає владу від зради національних інтересів, а ті, хто за допомогою мас-медіа піаряться на крові, вдаючи з себе рятівників нації, а своїх опонентів виставляючи зрадниками; ті, хто намагається підмінити поняття перемога поняттям мир, вуалюючи під цим самим миром капітуляцію; ті, хто намагається переконати країну, що військовим шляхом Маріуполь не звільнити, а треба тільки вивести звідти цивільних (здавши при цьому Азов на розтерзання оркам?); ті, хто розказує, що внесення курсу на НАТО в Конституцію було великою помилкою; а також ті, хто втягнув Залужного в ці політичні розборки, використавши його авторитет для прикриття своєї зради!
Ну а агрумент типу "Якщо ти такий розумний, то іди і воюй" - це взагалі на рівні дешевого тролінгу. Воєнкомати переповнені бажаючими, чергі нескінчені, кажуть, що людей завертають звідти, бо чи то місць не вистачає, чи зброї. І за таких умов тролити людей аргументом "іди і воюй"... Схоже, що текст для Залужного писав Арестович. )