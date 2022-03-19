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Залужный обратился к политикам, находящимся в "тыловых городах": "Не унижайте наших защитников своими "экспертными оценками""

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Главнокомандующий ВС Украины генерал Валерий Залужный обратился к политикам, находящимся в "тыловых городах".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Генерального штаба ВСУ.

"Хочу обратиться к политикам, которые, находясь в тыловых городах, рассказывают об "измене" и дают "оценки" оперативной обстановки.
Своими безответственными заявлениями, например, противник что-то вроде бы без проблем взял или что якобы готовится сдача страны, вы оскорбляете наших воинов. Силы обороны героически противостоят противнику, которого называли второй армией в мире. Мы остановили противника по всем направлениям. Мы нанесли им такие потери, которых они никогда не видели и не могли представить. Об этом знают все украинцы. Об этом знает мир", - говорится в сообщении.

Главнокомандующий ВС Украины отметил, что продолжаются 24-е сутки сопротивления полномасштабной агрессии: "Сопротивления, которое стало возможным благодаря национальному единству, нашей подготовке и мотивации".

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"Поэтому я обращаюсь к вам: не унижайте наших защитников своими "экспертными оценками". Это же не вы сейчас на первой линии обороны. И не ваши дети. Каждый должен заниматься своим делом. Мы защищаем Украину. Вы заботитесь о ее развитии и не мешаете нам. Желающих защищать страну приглашаю в ряды Вооруженных Сил. Призываю - не раскалывайте государство!

Слава Украине!" - подытожил Залужный.
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Топ комментарии
+112
Дякую, хлопці. Вірю нашим ЗСУ!
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19.03.2022 14:33
+82
Арестоуича в Маріуполь відправити першим, скот
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19.03.2022 14:34
+50
"Люся", Подоляка, Дєрьмак, СерДещ, - вже пів відділення. Йдіть може хоч курей у кацапських солдат відіб'єте, експерди.
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19.03.2022 14:38
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знающие люди говорят , шо там и было все заминировано до 19 года , а шо потом ... пока тайна , узнаем наверное после войны , кто слил ЮГ и Мариуполь конкретно ..... кстати за 4 дня до начала войны после визита Ахметки были погашены печи Азовстали , ни на какие мысли не наводит ?? на верное он шото знал уже.....
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19.03.2022 17:20 Ответить
Почему Залужный не дал коментарий на счет казармы в Николаеве?
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19.03.2022 15:12 Ответить
Ти вимагай коментарів у зеленого кагалу по "великому крадівництву".
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19.03.2022 15:29 Ответить
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍. СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
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19.03.2022 15:16 Ответить
ВСУ , это единственная государственная структура , которой я доверяю на 200% , хоть некоторые и приписывают Зеленскому поддержку 97% ,но я ему не верю , особенно в свете последних слов о прекращении войны и особенно условиях и договоренностях этого так называемого мира! Если посмотреть историю Украины , то наши вооруженные формирования почти всегда одерживали победы , если только не были ослаблены политиками до предела , но всегда эти победы усилиями политиков были превращены в поражения! Не верю политикам! Особенно тем , которые 2.5 года ловили болт на армию!
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19.03.2022 15:19 Ответить
Нищення кацапії.
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19.03.2022 15:30 Ответить
Мне сейчас некогда , я на блок пост иду через 2 минуты. Но коротко скажу - капитуляция России на наших условия ! Все остальное - это замораживание конфликта и война через 5-10 лет , причем еще более жестокая ,с большим количеством жертв , с Россией которая учтет ошибки и станет сильнее! И дело не в *****! Найдется новое Хайло , которое опять полезет! Пока Россия не решит так называемый Украинский вопрос или мы не решим Российский вопрос , нас ждет ВОЙНА ! И этого никто не изменит! Все , я иду !
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19.03.2022 15:32 Ответить
россиянская военная мощь оказалась немощью ))))
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19.03.2022 16:23 Ответить
Однозначно.
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19.03.2022 18:00 Ответить
Здать тебя на органы...вырученные средства на счет ВСУ!
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19.03.2022 15:32 Ответить
Тарас Чорновіл

6 хв ·



Нам зараз кажуть: без критики влади. Добре, стараємося. А питання ставити ми зобов'язані. Уже були серйозно зроблені акценти від Юрія Бутусова: чому не були підірвані мости та дамба на в'їзді з Криму, що так полегшило швидкий ввід військ та таке стрімке й на першому етапі безперешкодне їх просування на півдні України. Про це ж нагадує і Олександр Погребиський. До 2019 року закладки вибухівки були на місці й приказ про підрив залишався в силі. Хто й коли видав розпорядження розмінувати дороги для потенційного агресора? А якщо саботаж, то чий? Бо появляються якісь дані про час розмінування, але я не бачив підтверджень, то не буду поширювати чуток. А вільний вхід ворогів з Криму - це ж не тільки окупація частини Херсонщини, це й колони, які пішли на Бердянськ і далі на Маріуполь. Наші сили в зоні ООС не допустили прориву фронту. Місто-мученик опинилося в облозі за рахунок сил, які зайшли з Криму. Тому питання ніхто не знімає.

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19.03.2022 15:24 Ответить
грамотно і чітко відповів ....
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19.03.2022 15:27 Ответить
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 СЛАВА УКРАЇНІ, ПЕРЕМОГА ЗА НАМИ
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19.03.2022 15:35 Ответить
Залужний має повне право "послать абдрєстовіча слідом за рускім корабльом". Можете не стримуватися, пане Головнокомандучий!
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19.03.2022 15:39 Ответить
только на этом сайте обсырают власть и армию!!! вам не стыдно ****** тыловые?!бутусов ты не окуел ,своих шавок заткни не время сейчас сраться!!!
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19.03.2022 16:27 Ответить
А вы,шавки зелёные,себя к Армии,которая воюет вопреки вашим хотелкам,к себе не прилепляйте
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19.03.2022 16:46 Ответить
ДЕНЬГИ и свалить побыстрее
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19.03.2022 17:10 Ответить
Порадьте заткнутись стефанчуку, аристовичу і подоляку.
А краще взагалі щоб їх усунули.
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19.03.2022 19:03 Ответить
Шана, Вам, Генерал Залужний!!! Шана Вам усьому Українському Війску!!! Ваша слава, Ваша хоробрість, Ваша героїчна наснага збереже Україну!!! Смерть ворогам! Слава Україні!!! Героям Слава!!!
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19.03.2022 16:35 Ответить
Эти же слова хочется и некоторым комментаторам на Цензоре сунуть под нос. Которые:

- проиграли;
- слив;
- зрада!!!
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19.03.2022 16:45 Ответить
А никто к Армии -слив и зрада -не применяет...так что научитесь отделять зелёных шавок о воинов -они не одно и то же...а то мы пахали,называется
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19.03.2022 16:49 Ответить
+++++++
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19.03.2022 18:01 Ответить
украинцы воюют за Украину, а не за зеленского
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20.03.2022 02:40 Ответить
генерал прогнав "зацікавлених осіб" із штабів. 200 % вірно. Люська коментує тільки після інфи Генштабу. Тому і починають пащекувати в мережі. На форумі гібридників видно здалеку, мене порадувало як форумчани реагують на пащекування відомого в широких колах трансвестіта. Так тримати.
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19.03.2022 17:07 Ответить
это будущий Президент Украины!
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19.03.2022 18:34 Ответить
Та щас, с него ещё надо спросить за провал на южном направлении, и за Мариуполь в частности.
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19.03.2022 18:55 Ответить
Только перед тем вспомните слова верховного - если я отдам деньги в ЗСУ, то как я дороги строить буду? Буквально за неделю две перед войной.
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19.03.2022 19:00 Ответить
Юрій Бутусов

17 ч. ·



Однією з найбільших загадок війни, які потрібно дослідити, яка має великий вплив на хід подій на півдні України, є невиконання плану підриву мостів через Чонгар з Криму до Херсонщини. Невідомо що там сталось.

В усіх планах оборони півдня на першому місці був підрив мостів. Про це говорили сотні разів, це в першу чергу перевіряли численні інспекції, це завжди відпрацьовували на командно-штабних маневрах.

Мости були ретельно підготовлені до підриву, система управління було дубльована, відпрацьовувались варіанти боротьби з десантами та диверсійними групами, які можуть намагатись захопити мости.

І попри таке важливе оперативне значення, мости не підірвані. Не підірвані мости на Чонгарі, і не підірваний міст навіть у Херсоні, куди противник не зайшов у перший день нападу. І тому швидкість просування російських військ на цьому напрямку була високою.

Якщо хтось володіє інформацією що стало з мостами, чому вони не підірвані, тобто є очевидцем або володіє достовірною інформацією - напишіть будь ласка у месенджер.

В мене нема версій, що там могло статись, нема інформації, просто важливо дізнатись факти.
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19.03.2022 18:59 Ответить
Сейчас арестович вам ответит - матом, оскорблениями - ну, как всегда.
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19.03.2022 19:02 Ответить
Аби ж політика не заважала армії, а сприяла.
Та ситуація в політичних колах наразі не певна.
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19.03.2022 19:02 Ответить
Не зрозуміло, для чого Залужний намагається так нахабно брехати і маніпулювати! Наші громадяни всі як один підтримують армію і героїзують захисників вітчизни. А в зраді звинувачують виключно політичне керівництво держави, і мають на те причини. Як можна заявляти, що звинувачення в зраді Зеленського, Єрмака, Подоляка, Татарова, Арестовича чи Арахамії є приниженням наших захисників? Залужний сам принижує наших бійців, коли по суті асоціює їх з цими мерзотниками.
Державу розколюють не ті, хто застерігає владу від зради національних інтересів, а ті, хто за допомогою мас-медіа піаряться на крові, вдаючи з себе рятівників нації, а своїх опонентів виставляючи зрадниками; ті, хто намагається підмінити поняття перемога поняттям мир, вуалюючи під цим самим миром капітуляцію; ті, хто намагається переконати країну, що військовим шляхом Маріуполь не звільнити, а треба тільки вивести звідти цивільних (здавши при цьому Азов на розтерзання оркам?); ті, хто розказує, що внесення курсу на НАТО в Конституцію було великою помилкою; а також ті, хто втягнув Залужного в ці політичні розборки, використавши його авторитет для прикриття своєї зради!
Ну а агрумент типу "Якщо ти такий розумний, то іди і воюй" - це взагалі на рівні дешевого тролінгу. Воєнкомати переповнені бажаючими, чергі нескінчені, кажуть, що людей завертають звідти, бо чи то місць не вистачає, чи зброї. І за таких умов тролити людей аргументом "іди і воюй"... Схоже, що текст для Залужного писав Арестович. )
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19.03.2022 21:02 Ответить
Було звернення МОУ що до заборони публікування фото та відео матеріалів наслідків обстрілів мордором території України . Сайт Бутусова опублікував фото вражень вінницької телевежі першим десь перед обідом з детальним описом попадань . Питання ..... Хто є Бутусов ?
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19.03.2022 21:12 Ответить
дерьмак, молчавший 2 недели, люся-проститут, подоляк, лещенко, трахамония-агрохимия... из них эксперты, как из дерьма пуля...
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20.03.2022 05:01 Ответить
в тылу легко *******,а ********* этих ушлепков на передке та еще работа.хай гавкают. мы гордимся ВАМИ пацаны.
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20.03.2022 05:24 Ответить
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