СНБО предупреждает украинцев об опасности мин и растяжек, которые оставляют российские войска

Центр противодействия дезинформации (ЦПИ) при Совете национальной безопасности и обороны в очередной раз напоминает об опасности противотанковых, противопехотных мин, а также мин-ловушек с растяжками, которые оставляют российские войска.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом ЦПИ сообщает в Телеграме.

В Центре призывают украинцев быть особенно осторожными при передвижении по городам, в которых шли уличные бои, в частности во время прогулок по лесам и паркам.

"Также уже зафиксированы случаи минирования тел погибших", - отметили в Центре.

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В ЦПИ отметили, что враг коварен и не отказывается от любых способов нанести ущерб гражданским.

В Центре противодействия дезинформации напомнили, что нужно делать при обнаружении подозрительного предмета.

Ни в коем случае не нужно трогать его, нужно немедленно сообщить об обнаруженном предмете подразделениям ГСЧС (101) или полиции (102), также предупредить прохожих о возможной опасности, отойти подальше от подозрительного предмета, дождаться приезда специалистов и указать его местонахождение.