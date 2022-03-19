СНБО предупреждает украинцев об опасности мин и растяжек, которые оставляют российские войска
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Центр противодействия дезинформации (ЦПИ) при Совете национальной безопасности и обороны в очередной раз напоминает об опасности противотанковых, противопехотных мин, а также мин-ловушек с растяжками, которые оставляют российские войска.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом ЦПИ сообщает в Телеграме.
В Центре призывают украинцев быть особенно осторожными при передвижении по городам, в которых шли уличные бои, в частности во время прогулок по лесам и паркам.
"Также уже зафиксированы случаи минирования тел погибших", - отметили в Центре.
В ЦПИ отметили, что враг коварен и не отказывается от любых способов нанести ущерб гражданским.
В Центре противодействия дезинформации напомнили, что нужно делать при обнаружении подозрительного предмета.
Ни в коем случае не нужно трогать его, нужно немедленно сообщить об обнаруженном предмете подразделениям ГСЧС (101) или полиции (102), также предупредить прохожих о возможной опасности, отойти подальше от подозрительного предмета, дождаться приезда специалистов и указать его местонахождение.
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в тебе було 4 місяці зробити нормальне ППО -црУпопереджало про напад - так ти падло будувало дороги для ворожих танків - а тепер тобі всі винні паскудо
Интерфакс-Украина
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