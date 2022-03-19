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СНБО предупреждает украинцев об опасности мин и растяжек, которые оставляют российские войска

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

міна,розтяжка

Центр противодействия дезинформации (ЦПИ) при Совете национальной безопасности и обороны в очередной раз напоминает об опасности противотанковых, противопехотных мин, а также мин-ловушек с растяжками, которые оставляют российские войска.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом ЦПИ сообщает в Телеграме.

В Центре призывают украинцев быть особенно осторожными при передвижении по городам, в которых шли уличные бои, в частности во время прогулок по лесам и паркам.

"Также уже зафиксированы случаи минирования тел погибших", - отметили в Центре.

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В ЦПИ отметили, что враг коварен и не отказывается от любых способов нанести ущерб гражданским.

В Центре противодействия дезинформации напомнили, что нужно делать при обнаружении  подозрительного предмета.

Ни в коем случае не нужно трогать его, нужно немедленно сообщить об обнаруженном предмете подразделениям ГСЧС (101) или полиции (102), также предупредить прохожих о возможной опасности, отойти подальше от подозрительного предмета, дождаться приезда специалистов и указать  его местонахождение.

СНБО предупреждает украинцев об опасности мин и растяжек, которые оставляют российские войска 01

Автор: Анастасія Потіха
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в тебе було 4 місяці зробити нормальне ППО -црУпопереджало про напад - так ти падло будувало дороги для ворожих танків - а тепер тобі всі винні паскудо





Интерфакс-Украина


@interfaxua

· 2h

Заявление об отказе в создании бесполетной зоны поощряют Россию к массовым убийствам
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19.03.2022 14:45 Ответить
если бы штаты и британцы не орали бы во всю глотку о будущем нападении и готовности передать Украине нлавы и джавелины то только тогда согласились принять военую помощь а так и этого не хотели -просто кипишь на весь мир вынудил
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19.03.2022 14:49 Ответить
 
 