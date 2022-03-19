Путин дал ясно понять в своих угрозах, что все мы находимся в опасности, – Уоллес.
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Путин дал ясно понять, что страны НАТО находятся в опасности. В частности, из-за развертывания войск на восточном фланге Альянса.
Сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
"Путин ясно дал понять в своих угрозах, что все мы подвергаемся риску", - сказал он, рассказывая о расширенном развертывании войск для союзников по НАТО в других частях Европы.
В то же время Уоллес похвалил реакцию Великобритании на украинский кризис, добавив, что сейчас в Украину направляется дополнительное оборудование.
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+22 Александр Чуднивец f1b95bc0
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показать весь комментарий19.03.2022 14:55
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Інакше він буде шантажувати Європу і весь світ безкінечно .
Третя світова вже почалась , зрозумійте ж ви нарешті . Досить ховатись за Україною .
Пора вам показати - хто в Європі господар .
В информационной войне куйло уже почти нанесло по НАТО ядерные удары, а НАТО, вместо того, чтобы пошарить в штанах и отыскать у себя остатки мужества, почему-то продолжает бояться. То есть, к сожалению, третью мировую информационную войну НАТО пока подчистую проигрывает.
Им в НАТО никто не может объяснить, что их страх передаётся и их армии, и их простым людям? А вот нападёт куйло - как они в таком состоянии воевать будут? Если боевой дух на нуле - на поле боя можно не появляться. А куйло им сказало, что может на них напасть, и это ТАК они "готовятся" к возможной войне - ссут в штаны? Такое ощущение, что они просто молятся сейчас, чтобы куйло не напал на страну-члена НАТО, и пытаются его уговорить не нападать любым способом. Самолёты нельзя давать - хорошо, не дадим, только не убивай нас!
Вот и решил отомстить ,всем кто его (обидел словом)
И какая то тварь уровня лаптеголового обсырает НАТО