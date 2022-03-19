Ожидаем мощное подкрепление. Это позволит выбить россиян, будем гнать потом до Луганска, - Гайдай. ВИДЕО
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Сейчас из Луганщины эвакуируют людей и ожидают мощное подкрепление. Это позволит выбить россиян с занятых ими позиций.
Об этом глава Луганской области Сергей Гайдай заявил в Северодонецке 19 марта во время эвакуации жителей области, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня мы вывозим людей и договариваемся о безопасной доставке следующих гуманитарных грузов. Фуры заполняем доверху – едой, медикаментами, средствами гигиены, одеждой", – сообщил Гайдай.
Он также прокомментировал текущую ситуацию по безопасности в области: "Сейчас продолжаются бои в Рубежном и Попасной, однако нам удалось оттуда эвакуировать людей. Я верю в наши Вооруженные силы - мы ожидаем мощное подкрепление. Это позволит выбить россиян с занятых ими позиций".
"Будем гнать потом до Луганска, я в этом уверен на 100%", – добавил он.
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🔻 Білими пов'язками росіяни визначають свою армію, ховаючись таким чином за цивільними і наражаючи їх на додаткову небезпеку, наголошують «азовці».
На информационном поле врага, появилось множество лиц "из народа" риторика которых сводится к необходимости свержения элит в россии и в Украине. В ближайшее время, если брать исторические фрагменты, должен появится Ленин 2.0 с идеями светлого будущего для великой страны ссср 2.0 на которые могут повестись многие из украинцев.
Это говорит о том, что против Украины уже раздернута идеологическая пропаганда внедряющая эти махровые идеи в наше общество. Украинцам стоит быть предельно благоразумными и устойчивыми исключительно на своей победе против рашизма.
Сейчас появится много информации о зраде и необходимости военного свержения власти во главе с Зеленским. Первое что будут делать пропагандисты и их пособники, это раскалывать общество, поэтому зарядитесь идеей что украинцы это одна семья в одном государстве, все остальные от Антихриста. Помните к чему привела первая октябрьская революция - геноцид, репрессии нищета и железный занавес
. . . а чого - не до державного кордону ????????
так?