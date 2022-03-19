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Ожидаем мощное подкрепление. Это позволит выбить россиян, будем гнать потом до Луганска, - Гайдай. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Сейчас из Луганщины эвакуируют людей и ожидают мощное подкрепление. Это позволит выбить россиян с занятых ими позиций.

Об этом глава Луганской области Сергей Гайдай заявил в Северодонецке 19 марта во время эвакуации жителей области, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы вывозим людей и договариваемся о безопасной доставке следующих гуманитарных грузов. Фуры заполняем доверху – едой, медикаментами, средствами гигиены, одеждой", – сообщил Гайдай.

Он также прокомментировал текущую ситуацию по безопасности в области: "Сейчас продолжаются бои в Рубежном и Попасной, однако нам удалось оттуда эвакуировать людей. Я верю в наши Вооруженные силы - мы ожидаем мощное подкрепление. Это позволит выбить россиян с занятых ими позиций".

"Будем гнать потом до Луганска, я в этом уверен на 100%", – добавил он.

Также смотрите: Вражеская ракета "Точка-У" сбита из "Стингера" возле Попасной, - Сухопутные войска. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+30
Гнать рашистов это хорошо. Но будьте внимательны. На юге очень тревожная ситуация. С оккупированного Крыма путиноиды получают значительное подкрепления. Пришел час расхерачить к ****** Керченский мост
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19.03.2022 15:15
+28
Что-то уж больно много политической грызни в комментах. Сначала загнать кацапов обратно в свинарник, а потом грызня. Иначе кацапы получат преимущество.
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19.03.2022 15:18
+23
ГАЙДАЙ-ПРИПИНИ БАЗІКАТИ БО ЛАПАТНІКИ ПРИПИНЯТЬ ВИПУСКАТИ МИРНЕ НАСЕЛЕННЯ ЩОБ ПРИКИТИСЬ НИМ,..
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19.03.2022 15:13
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ГАЙДАЙ-ПРИПИНИ БАЗІКАТИ БО ЛАПАТНІКИ ПРИПИНЯТЬ ВИПУСКАТИ МИРНЕ НАСЕЛЕННЯ ЩОБ ПРИКИТИСЬ НИМ,..
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19.03.2022 15:13 Ответить
...ПРИКРИТИСЬ...
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19.03.2022 15:16 Ответить
Росіяни вводять в оману цивільних громадян, пов'язуючи їм білі пов'язки - ніби-то як розпізнавальний знак цивільного населення, попереджають у полку «Азов», що захищає Маріуполь

🔻 Білими пов'язками росіяни визначають свою армію, ховаючись таким чином за цивільними і наражаючи їх на додаткову небезпеку, наголошують «азовці».
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19.03.2022 15:32 Ответить
Гнать рашистов это хорошо. Но будьте внимательны. На юге очень тревожная ситуация. С оккупированного Крыма путиноиды получают значительное подкрепления. Пришел час расхерачить к ****** Керченский мост
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19.03.2022 15:15 Ответить
І чим ти цей міст зібрався знищувати?
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19.03.2022 15:40 Ответить
Шматками асфальту з великого будівництва )
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19.03.2022 16:11 Ответить
НАРами С-24, например. Снести одну-две опоры и все.
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19.03.2022 17:00 Ответить
Он под водой полетит ,ты вообще представляешь опору размером с дом
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19.03.2022 17:17 Ответить
А ты знаешь что такое железобетонное укрытие для самолетов с раздвижными створками по 15 тонн каждая? Так вот с одной С-24 разлетаются как бабочки.
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19.03.2022 17:21 Ответить
Мокша" Роберт"? Ты лучше скажи какого хоена ты тут забыл? Бери автомат и на Киев. Одним ряженым фуфлометом будет меньше
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19.03.2022 17:21 Ответить
Чем если не секрет ,матюками....чем?
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19.03.2022 17:16 Ответить
Для начала твоим кацапским ипальником
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19.03.2022 17:23 Ответить
ти дурачек или троль
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19.03.2022 17:26 Ответить
зараз перевіремо кто є ти. Путін - *****?
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19.03.2022 17:30 Ответить
Путін ***** на всі 100%. А ти всіх хто з тобою не згоден одразу в кацапи записуєш. У мене до тебе запитання. Хто винен у ситуації з Маріуполем?
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19.03.2022 18:18 Ответить
Папіреднік Порошенко винен в ситуації з Маріуполем.Люся сказав і що вине що в НАТО хоче. Єто вам не на роялє бацать.
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19.03.2022 19:12 Ответить
Ну тепер ясно. Можна таких як ти банити. Для початку Арестович пояснив ситуацію з нато. А про Маріуполь дуже цікава відповідь, мені здавалось що рашисти винні у руйнації міста та смерті людей. Іди звідси бот. Ви надто примітивно працюєте, на місці фсб я би вас уже звільнив.
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19.03.2022 19:17 Ответить
До луганска????? Нах.. их за полярный круг..
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19.03.2022 15:16 Ответить
Что-то уж больно много политической грызни в комментах. Сначала загнать кацапов обратно в свинарник, а потом грызня. Иначе кацапы получат преимущество.
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19.03.2022 15:18 Ответить
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19.03.2022 15:23 Ответить
Яка неймовірна світлина! Хоч на виставку відправляй! Є і героїка, і глибокий символізм. Талановито! 👍
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19.03.2022 21:01 Ответить
Я думаю это кремлеботов, просто мест смуту.
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19.03.2022 15:40 Ответить
Давно вже пишуть, що всі ці речники опи агенти фсб.
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19.03.2022 15:44 Ответить
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19.03.2022 15:25 Ответить
Ну что. Началось то что я прогнозировал еще в начале широкомасштабного, военного вторжения рашки в Украину, а именно о захвате Украины путем революционного движения которое начнется в рашке и затянет с собой и Украину. После того как власти в рф поняли что захватить Украину классическим методом не получится, они уже начинают внедрять план Б, а именно революция 2.0 которую начнут как бы простые граждане россии, а на самом деле спецслужбы КГБ

На информационном поле врага, появилось множество лиц "из народа" риторика которых сводится к необходимости свержения элит в россии и в Украине. В ближайшее время, если брать исторические фрагменты, должен появится Ленин 2.0 с идеями светлого будущего для великой страны ссср 2.0 на которые могут повестись многие из украинцев.

Это говорит о том, что против Украины уже раздернута идеологическая пропаганда внедряющая эти махровые идеи в наше общество. Украинцам стоит быть предельно благоразумными и устойчивыми исключительно на своей победе против рашизма.

Сейчас появится много информации о зраде и необходимости военного свержения власти во главе с Зеленским. Первое что будут делать пропагандисты и их пособники, это раскалывать общество, поэтому зарядитесь идеей что украинцы это одна семья в одном государстве, все остальные от Антихриста. Помните к чему привела первая октябрьская революция - геноцид, репрессии нищета и железный занавес
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19.03.2022 15:26 Ответить
"Первое что будут делать пропагандисты и их пособники, это раскалывать общество, " Єто ви на Арестовича намекаете?
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19.03.2022 15:35 Ответить
Він просто «закатує консерву обратно в банку». Бо «неблагопріятная обстановка»
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19.03.2022 16:29 Ответить
Дякую, а то я не міг ніяк підібрати слова до того що роблять останнім часом радники опи.
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19.03.2022 15:47 Ответить
Спасибо. А то как-то подозрительно много появилось в последнее время недавно зарегистрированных товарищей, которые оскорбляют Зеленского, орут про слив и т. д. Может, на Цензоре вообще остановить регистрацию?
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19.03.2022 16:36 Ответить
Аристовичам І Подлякам це розкажи, умнік.
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19.03.2022 16:42 Ответить
Эти все байки останутся байками и только для зеленых если они продолжат ту дичь. что творилась до полномасштабного вторжения.
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19.03.2022 20:58 Ответить
та все уже ясно...кинули, но продолжают трепаться...это с первых дней стало ясно.
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19.03.2022 15:32 Ответить
Интересно, что это ясно человеку, который зарегистрировался здесь 26 февраля. Да-да, всё плохо, Украина уже сдаётся. Мечтайте дальше.
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19.03.2022 16:37 Ответить
Нехай такі істерички як 3rdeyeVision йдуть вслід за кораблем. Мене вже це починає злити. Де модератори, у нас війна йде. Зараз вся погань буде розповідати що все пропало і лалала. Нехай наводять факти а не слова довбойоба лаврова.
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19.03.2022 18:26 Ответить
не устраивай тут пабедабесие масковскае, я пишу, что думаю.
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22.03.2022 16:59 Ответить
Я мечтаю, шоб ты не порола чушь. Не зная людей кичешься свой датой регистрации? Твоя дата ничего не говорит о тебе и от твоих возможностях анализировать обстановку.
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22.03.2022 17:04 Ответить
Зато она говорит, что я не ватный проплаченый троль, в отличие от тех, кто нагоняет панику.
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22.03.2022 18:24 Ответить
Правильно, пусть их орда ссытся в ожидании атак. А ещё лучше, когда их действительно выбьют с нашей территории.
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19.03.2022 15:39 Ответить
Що це за дурна мода наперед говорити про свої плани.Хто, шо і коли буде робити.Має бути ефект несподіванки.Ви ж йолупи тих хлопців підставляєте.На них орки можуть зробляти засаду.
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19.03.2022 15:47 Ответить
Я думаю, что они говорят довольно очевидные вещи.
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19.03.2022 16:39 Ответить
а почему гнаты только до Луганська ??????77
. . . а чого - не до державного кордону ????????
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19.03.2022 16:01 Ответить
Раскрытие своих планов - это или идиотизм или работа на врага, я склоняюсь ко второму варианту.
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19.03.2022 16:02 Ответить
нє -- до Маріуполя
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19.03.2022 16:30 Ответить
Раз говорят - значит подкрепления не будет. Все сольют.
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19.03.2022 16:35 Ответить
Уже всё слили. Мы уже давно в России, а война и сопротивление нам всем мерещится. Мирный договор с Парашей был подписан 27 февраля.

так?
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19.03.2022 16:40 Ответить
Украинец! Наша задкача убить одного козлорогого (Свиносмобакера)
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19.03.2022 16:46 Ответить
Мне нравится такая позиция!
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19.03.2022 17:29 Ответить
Зачем об этом трындеть? Сначала получи, а потом еще и подумай.
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19.03.2022 17:08 Ответить
Лєні -- респект !
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19.03.2022 17:08 Ответить
А про це обов'язково потрібно було розголошувати? Як поженеш,тоді базікай!
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19.03.2022 17:17 Ответить
 
 