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Киев (24531) обстрел (20097) оружие (9379) Геращенко Антон (1438)

Оккупанты во время обстрела Киева использовали "самое жестокое оружие" - снаряды спустились на парашютах, - Геращенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

геращенко

Российские оккупационные войска 18 марта впервые обстреляли Киев из нового оружия. Враги применили снаряды, спускающиеся на парашютах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на брифинг советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко.

"Вчера в Киеве впервые был зафиксирован факт использования новейшего вооружения - снаряды, которые спускаются на парашютах. Россияне используют жесточайшее оружие", - заявил Геращенко.

Представитель МИД добавил, что все военные преступления России фиксируются и будут расследованы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве задержан диверсант. Изъяли винтовки, холодное оружие и паспорт СССР. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+74
Хтось прибере цю пародію на лошадь і його клона ареста? Вже тошнить.
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19.03.2022 15:13
+38
Абсолютно верно, просто Геращенко - это тот самый случай, когда абсолютно некомпетентные персонажи залазят на высокие государственные должности и ктому же комментируют вещи, никак не связанные с их непосредственной работой. Хотя может их "работа" и разносить информ-гавно?..
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19.03.2022 15:23
+30
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19.03.2022 15:21
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Хтось прибере цю пародію на лошадь і його клона ареста? Вже тошнить.
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19.03.2022 15:13 Ответить
Прямо якісь консервовані фіксатори подій
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19.03.2022 15:14 Ответить
плять !

этот боров заменяет братьев Стругацких и Роберта Шекли вместе взятых !

заберіть його !!!!!!!!!!!
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19.03.2022 15:19 Ответить
Цензор, забань цього борова панікера !!!!!!!!!!!!
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19.03.2022 15:21 Ответить
Антон Геращенко - агент ФСБ. Расклад на консерву Путина

https://youtu.be/DCnsyujscSA

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19.03.2022 15:13 Ответить
Абсолютно верно, просто Геращенко - это тот самый случай, когда абсолютно некомпетентные персонажи залазят на высокие государственные должности и ктому же комментируют вещи, никак не связанные с их непосредственной работой. Хотя может их "работа" и разносить информ-гавно?..
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19.03.2022 15:23 Ответить
100%Це йому не в Краснограді в парку Колесо Огляду на чер.мет. вирізать за борг щза готель в якому проживав будучи головою райадміністрації
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19.03.2022 16:27 Ответить
Не хочеться бути експертом,но шо це було???На парашутах,крім десантників,може вистрілюватись снаряд,який освічує місце цілі.Для кращого корегування вогню.Так само -бомби з літаків,які можуть перетворити ніч на день,для успішних атак як піхоти,так і техніки.Про що пише Тоня?
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19.03.2022 15:28 Ответить
Авіабомби штурмові. Для скидання з малих висот. Щоб не ушкодило хвилею літаки
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19.03.2022 15:40 Ответить
Еще есть осветительные. Тоже с парашутом
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19.03.2022 16:05 Ответить
Не про це повідомляв Гриценко чи його дружина, на яких були нападки з кварталу?
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19.03.2022 16:46 Ответить
А що касетні бомби не являються забороненими ? Це не жосткий ********* ?
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19.03.2022 16:07 Ответить
есть конвенцииЮ которые запрещают их использование
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19.03.2022 18:58 Ответить
Честно говоря, я подумал, что он имел ввиду тушки вдв рф которых в качестве камикадзе решили спустить на Киев в один конец
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19.03.2022 15:15 Ответить
Заткніть ту помийну яму, Зеленський!
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19.03.2022 15:16 Ответить
тоня піди полижи тарільку
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19.03.2022 15:16 Ответить
Не трогай Антошку, он как переходящее красное знамя в нашем МВД Что-то "советовал" Авакову, что-то нынешнему министру, главное умный вид и высокий слог
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19.03.2022 15:22 Ответить
добре Антоне, шо точне місце не вказав, от вмієш же...
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19.03.2022 15:19 Ответить
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19.03.2022 15:21 Ответить
Может не проснулся ещё??
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19.03.2022 15:21 Ответить
Вижу - Антон Геращенко - пролистываю новость.
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19.03.2022 15:26 Ответить
Ну всё... Стоять-бояться! Инновационный парашут на нас напал!
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19.03.2022 15:41 Ответить
Геращенко пі&&р постійно та оперативно вказує адреси після обстрілу. Саме Геращенко має також відношення до ліквідації багатьох добровольців 2014-2017 роках, як й Аваков
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19.03.2022 15:50 Ответить
На парашутах спускаються реактивні снаряді 9М53Ф для РСЗО. Завдяки ньому вони стабілізуються в повітрі і під час підриву уражають під собою все за допомогою 2450 вже готових осколків, які розлітаються майже циліндрично. Площа ураження залежить від висоти підриву.
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19.03.2022 15:52 Ответить
Валянки в яких з військової освіти тільки огляд Вікіпедії зараз розкажуть нам всім дружно як можна розгромити противника і дійти до москви, правда самі воювати не збираються.
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19.03.2022 15:57 Ответить
Якщо тобі та інформація не потрібна, то не читай. Чого ти собі гузно над тим текстом мучаєш?
Або мовчки девелопуй собі потрошку.
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19.03.2022 16:03 Ответить
Мені інформація потрібна, і я як і ви знаю чим небезпечні такі **********. Валянками я назвав коментаторів вище, які чомусь забули що йде війна і вона йде не тільки на фронті а і у кіберпросторі, вже пікли навіть заклики до держперевороту від деяких корисних ідіотів.
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19.03.2022 16:14 Ответить
На фото по-під парканом ванна - для порівняння розміру. Вочевидь, це не цей *********.
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21.03.2022 10:13 Ответить
Це саме цей, 9М53Ф. У нього головна частина не відділяється. Тому він такий великий. А, наприклад, 9Н517Ф має окрему головку, що відділяється і має значно меньший парашют. Довжина такої недетонованої частини десь сантиметрів 70. Обидві варіації запускаються на одному і тому ж ********** - 122-мм ракеті 9М53Ф РСЗО "Град". Увесь цей металолом 1982-88 рр випуску.
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21.03.2022 10:42 Ответить
 
 