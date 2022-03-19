Оккупанты во время обстрела Киева использовали "самое жестокое оружие" - снаряды спустились на парашютах, - Геращенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупационные войска 18 марта впервые обстреляли Киев из нового оружия. Враги применили снаряды, спускающиеся на парашютах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на брифинг советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко.
"Вчера в Киеве впервые был зафиксирован факт использования новейшего вооружения - снаряды, которые спускаются на парашютах. Россияне используют жесточайшее оружие", - заявил Геращенко.
Представитель МИД добавил, что все военные преступления России фиксируются и будут расследованы.
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этот боров заменяет братьев Стругацких и Роберта Шекли вместе взятых !
заберіть його !!!!!!!!!!!
https://youtu.be/DCnsyujscSA
Або мовчки девелопуй собі потрошку.