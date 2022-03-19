Враг с начала вторжения совершил почти 1500 авианалетов, запустив почти 500 ракет, - Генштаб ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
С начала полномасштабного вторжения в Украину, по состоянию на 24-й день противостояния, противник нанес 291 ракетный удар, применил 459 ракет наземного, морского и воздушного базирования.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.
"С начала боевых действий противник нанес 291 ракетный удар, применил 459 ракет наземного, морского и воздушного базирования, совершил 1403 авиационных налета. Основными наземными целями российских захватчиков стали украинские города и села, а именно объекты производственной инфраструктуры, школы, больницы, исторические и религиозные святыни, густонаселенные жилые кварталы", - говорится в сообщении Генштаба.
Отмечается, что главные задачи разгрома группировок Вооруженных сил Украины, окружения Киева, выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей и установления контроля над левобережной частью Украины не выполнены. Частично враг достиг цели в Донецком направлении. Противник остановлен в направлении Николаева.
В ВСУ подчеркнули, что противник продолжает нести значительные потери в личном составе и технике. Для приема раненых военнослужащих оккупационных войск используется сеть здравоохранительных учреждений города Гомель и Гомельской области Республики Беларусь. Так, для восполнения потерь группировки Восточного военного округа на территорию Республики Беларусь переброшены отдельные подразделения 155-й отдельной бригады морской пехоты (Владивосток) и 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский).
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На информационном поле врага, появилось множество лиц "из народа" риторика которых сводится к необходимости свержения элит в россии и в Украине. В ближайшее время, если брать исторические фрагменты, должен появится Ленин 2.0 с идеями светлого будущего для великой страны ссср 2.0 на которые могут повестись многие из украинцев.
Это говорит о том, что против Украины уже раздернута идеологическая пропаганда внедряющая эти махровые идеи в наше общество. Украинцам стоит быть предельно благоразумными и устойчивыми исключительно на своей победе против рашизма.
Сейчас появится много информации о зраде и необходимости военного свержения власти во главе с Зеленским. Первое что будут делать пропагандисты и их пособники, это раскалывать общество, поэтому зарядитесь идеей что украинцы это одна семья в одном государстве, все остальные от Антихриста. Помните к чему привела первая октябрьская революция - геноцид, репрессии нищета и железный занавес
Виходи 50% ракет що стартували тільки долітають!
Це добре.
іще майже стільки ж у них залишається((
начебто