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Враг с начала вторжения совершил почти 1500 авианалетов, запустив почти 500 ракет, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харків

С начала полномасштабного вторжения в Украину, по состоянию на 24-й день противостояния, противник нанес 291 ракетный удар, применил 459 ракет наземного, морского и воздушного базирования.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"С начала боевых действий противник нанес 291 ракетный удар, применил 459 ракет наземного, морского и воздушного базирования, совершил 1403 авиационных налета. Основными наземными целями российских захватчиков стали украинские города и села, а именно объекты производственной инфраструктуры, школы, больницы, исторические и религиозные святыни, густонаселенные жилые кварталы", - говорится в сообщении Генштаба.

Отмечается, что главные задачи разгрома группировок Вооруженных сил Украины, окружения Киева, выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей и установления контроля над левобережной частью Украины не выполнены. Частично враг достиг цели в Донецком направлении. Противник остановлен в направлении Николаева.

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В ВСУ подчеркнули, что противник продолжает нести значительные потери в личном составе и технике. Для приема раненых военнослужащих оккупационных войск используется сеть здравоохранительных учреждений города Гомель и Гомельской области Республики Беларусь. Так, для восполнения потерь группировки Восточного военного округа на территорию Республики Беларусь переброшены отдельные подразделения 155-й отдельной бригады морской пехоты (Владивосток) и 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский).
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Топ комментарии
+4
Чому Пентагон заявляє про вдвічі більшу кількість випущених ракет?
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19.03.2022 15:29
+4
Ніхто не буде скидувати Зеленського, якщо він не наробить дурниць. Тобто, не прибере з конституції пункт про НАТО і не підпише мтр, який вигідний москалям.
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19.03.2022 15:35
+4
Green sheet - где де просралі ваші с - 300, с - 400 не знаю, Українські - там де треба!
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19.03.2022 15:40
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І скинув купу фугасних бомб.
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19.03.2022 15:28 Ответить
Жодна європейська країна таке би не витримала.
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19.03.2022 15:29 Ответить
https://gur.gov.ua/content/******************-559-bombardyrovochnoho-avyatsyonnoho-polka.html
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19.03.2022 15:29 Ответить
Чому Пентагон заявляє про вдвічі більшу кількість випущених ракет?
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19.03.2022 15:29 Ответить
Казали більше тисячі...
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19.03.2022 15:39 Ответить
Ну что. Началось то что я прогнозировал еще в начале широкомасштабного, военного вторжения рашки в Украину, а именно о захвате Украины путем революционного движения которое начнется в рашке и затянет с собой и Украину. После того как власти в рф поняли что захватить Украину классическим методом не получится, они уже начинают внедрять план Б, а именно революция 2.0 которую начнут как бы простые граждане россии, а на самом деле спецслужбы КГБ

На информационном поле врага, появилось множество лиц "из народа" риторика которых сводится к необходимости свержения элит в россии и в Украине. В ближайшее время, если брать исторические фрагменты, должен появится Ленин 2.0 с идеями светлого будущего для великой страны ссср 2.0 на которые могут повестись многие из украинцев.

Это говорит о том, что против Украины уже раздернута идеологическая пропаганда внедряющая эти махровые идеи в наше общество. Украинцам стоит быть предельно благоразумными и устойчивыми исключительно на своей победе против рашизма.

Сейчас появится много информации о зраде и необходимости военного свержения власти во главе с Зеленским. Первое что будут делать пропагандисты и их пособники, это раскалывать общество, поэтому зарядитесь идеей что украинцы это одна семья в одном государстве, все остальные от Антихриста. Помните к чему привела первая октябрьская революция - геноцид, репрессии нищета и железный занавес
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19.03.2022 15:30 Ответить
Ніхто не буде скидувати Зеленського, якщо він не наробить дурниць. Тобто, не прибере з конституції пункт про НАТО і не підпише мтр, який вигідний москалям.
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19.03.2022 15:35 Ответить
Сейчас НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ нельзя раскалывать общество, но скурпулезно просеять всю ВЛАСТЬ на предмет ЗРАДЫ. Пятая колонна - это нож в спину, а она есть и немалая. Почему пустили орков через перешеек? Почему невозможно помочь погибающему Мариуполю? ВСУ и все кто защищает страну с оружтем в руках ГЕРОИ, но им нужна помощь и содействие и не "говорящих ртов".
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19.03.2022 16:16 Ответить
CNN передает из Николаева что в атакованной казарме погибли десятки военнослужащих ВСУ. Я блин одного понять не могу, как на этой стадии войны, в хорошо известных врагу казармах еще могут находиться солдаты ??? Это как ??
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19.03.2022 15:34 Ответить
А где наши С-300, С-400? Просрали?
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19.03.2022 15:35 Ответить
Green sheet - где де просралі ваші с - 300, с - 400 не знаю, Українські - там де треба!
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19.03.2022 15:40 Ответить
было полно времени но урод заявил что для него важнее -дороги...
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19.03.2022 15:41 Ответить
еще 500 крылатых ракет от Кучмы у расеи осталось, так что не расслабляемся!
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19.03.2022 15:47 Ответить
А ПЕНТАГОН каже про 1080 ракет що руські окупанти запустили по Україні.
Виходи 50% ракет що стартували тільки долітають!
Це добре.
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19.03.2022 15:49 Ответить
я теж вчора читала про 1050 ракет.
іще майже стільки ж у них залишається((
начебто
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19.03.2022 17:01 Ответить
 
 