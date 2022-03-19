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ООН опровергла российские фейки о лабораториях биологического оружия в Украине, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

оон

ООН опровергла российские фейки о лабораториях биологического оружия в Украине. Все попытки России создать ложные поводы для войны с Украиной обречены на провал.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"ООН опровергла российские фейки о лабораториях биологического оружия в Украине. Все попытки России создать ложные поводы для ее варварской войны с Украиной обречены на провал. Никакая мелочь не останется без внимания, чтобы привлечь Россию и ее должностных лиц к ответственности за преступления против Украины", – написал Николенко в Twitter в субботу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России рассказали об очередной "биолаборатории в Украине"
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арест кипренского @freekiprensky

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19.03.2022 15:44 Ответить
Да пошли они все *****! Что хотим, то и разрабатываем. Если бы у нас было био оружие, вся расия лежала бы ногами вверх, как на той фотке с солдатом в окопе. Обратите лучше внимание на *********, где новичком травят всех кому не лень
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19.03.2022 15:45 Ответить
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19.03.2022 15:52 Ответить
Навіть якби вони й були в реальності - в чому проблема? В козлмордії таких лабораторій як грязі і що?
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19.03.2022 15:51 Ответить
легенда с нацистами видно плохо стала работать...пришлось новую сочинять
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19.03.2022 15:53 Ответить
А как же бабушки с пирожками?
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19.03.2022 15:55 Ответить
Бабусям - респект!!Там мікробіологія найвищого гатунку!!
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19.03.2022 17:00 Ответить
********** українців вважає біологічною зброєю.
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19.03.2022 16:14 Ответить
Натовські українські фашисти з хімічною і бактеріологічною зброєю. Я нічого не пропустив
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19.03.2022 16:22 Ответить
 
 