С Мариуполем есть только прерывистая связь, уличные бои продолжаются четвертый день, - Геращенко

Сейчас ситуация в Мариуполе очень сложная, там уже четвертый день ведутся уличные бои.

Об этом советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко проинформировал на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"О ситуации в Мариуполе - она чрезвычайно сложная, с Мариуполем есть только прерывочная связь через радио с нашими военными. Там уже четвертый день ведутся уличные бои. Это крайне сложная ситуация, потому что Мариуполь абсолютно, полностью оцеплен", - проинформировал Геращенко.

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Говоря о Мариупольском драматическом театре, он не исключил того, что если Мариуполь будет захвачен оккупантами, то они будут пытаться скрыть свое военное преступление и просто засыпать или вывезти руины с телами людей, или закопать их так, чтобы никто не знал, сколько на самом деле там человек погибло.

"Но мы все равно зафиксируем – через свидетельские показания, - сколько людей было там. Потому что все это можно будет установить", - уточнил Геращенко.