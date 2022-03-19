С Мариуполем есть только прерывистая связь, уличные бои продолжаются четвертый день, - Геращенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сейчас ситуация в Мариуполе очень сложная, там уже четвертый день ведутся уличные бои.
Об этом советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко проинформировал на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"О ситуации в Мариуполе - она чрезвычайно сложная, с Мариуполем есть только прерывочная связь через радио с нашими военными. Там уже четвертый день ведутся уличные бои. Это крайне сложная ситуация, потому что Мариуполь абсолютно, полностью оцеплен", - проинформировал Геращенко.
Говоря о Мариупольском драматическом театре, он не исключил того, что если Мариуполь будет захвачен оккупантами, то они будут пытаться скрыть свое военное преступление и просто засыпать или вывезти руины с телами людей, или закопать их так, чтобы никто не знал, сколько на самом деле там человек погибло.
"Но мы все равно зафиксируем – через свидетельские показания, - сколько людей было там. Потому что все это можно будет установить", - уточнил Геращенко.
Пожалуйста, подождите...
цей жирний боров вже гірший за Геббельса !!!
@neumerherwam
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2m
Я не развожу зраду,но!Как поступила достоверная инфа,что отстранили от дела человека, который был «глазами» наших воинов на Донбассе.Видать занозой в сраке для рук-ства Украины сидят те люди,что не сдают Донбасс России.Придёт время и вас ждёт очень большое разочарование в кумирах
он очень старается захватить мариуполь. и он не собирается потом выходить.
российская сторона на переговорах постоянно говорит о таком пункте, как "вывод войск из Украины", хотя они не собираются этого делать. Они об этом говорят, чтобы украинцы охотнее сдавали свои города, считая что "А! все равно потом россия выведет все войска в результате переговоров".
Если не было сил удержать, почему не отступить? Тупо повторяется Дебальцево, Аэропорт...
Чего все думают, что власть, которая всегда врала будет говорить правду сейчас.
русский корабльГеращенко...