РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16951 посетитель онлайн
Новости Война в Украине Война
13 364 45
война (46615) Мариуполь (5560) Геращенко Антон (1438)

С Мариуполем есть только прерывистая связь, уличные бои продолжаются четвертый день, - Геращенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Сейчас ситуация в Мариуполе очень сложная, там уже четвертый день ведутся уличные бои.

Об этом советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко проинформировал на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"О ситуации в Мариуполе - она чрезвычайно сложная, с Мариуполем есть только прерывочная связь через радио с нашими военными. Там уже четвертый день ведутся уличные бои. Это крайне сложная ситуация, потому что Мариуполь абсолютно, полностью оцеплен", - проинформировал Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-под руин театра в Мариуполе не достали еще и половины тех, кто там находился, - "Азов"

Говоря о Мариупольском драматическом театре, он не исключил того, что если Мариуполь будет захвачен оккупантами, то они будут пытаться скрыть свое военное преступление и просто засыпать или вывезти руины с телами людей, или закопать их так, чтобы никто не знал, сколько на самом деле там человек погибло.

"Но мы все равно зафиксируем – через свидетельские показания, - сколько людей было там. Потому что все это можно будет установить", - уточнил Геращенко.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+27
Кто нибудь закроет эту помойную яму?
показать весь комментарий
19.03.2022 15:50
+18
Арештуйне вже накінець цього агента ФСБ!!!
показать весь комментарий
19.03.2022 15:51
+17
Да закройте ему уже рот!
показать весь комментарий
19.03.2022 15:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кто нибудь закроет эту помойную яму?
показать весь комментарий
19.03.2022 15:50 Ответить
коли вже !!!!!!!!!!

цей жирний боров вже гірший за Геббельса !!!
показать весь комментарий
19.03.2022 15:57 Ответить
Арештуйне вже накінець цього агента ФСБ!!!
показать весь комментарий
19.03.2022 15:51 Ответить
Да закройте ему уже рот!
показать весь комментарий
19.03.2022 15:52 Ответить
хуже, он болтает ерундой
показать весь комментарий
19.03.2022 15:58 Ответить
Я бы так сказал, он попросту ничего не знает. Сомневаюсь, что военные делятся инфой с МВД, а те в свою очередь передают ее Антону. Есть офф. группа Азова в телеге, где они публикуют новости с Марика, лучше читать это.
показать весь комментарий
19.03.2022 15:59 Ответить
Именно так. У Азова нет паники вообще. Но им очень больно терять товарищей из-за того, что город никак не защищен с воздуха.
показать весь комментарий
19.03.2022 16:05 Ответить
Ja NeUmerHerwam


@neumerherwam

·
2m



Я не развожу зраду,но!Как поступила достоверная инфа,что отстранили от дела человека, который был «глазами» наших воинов на Донбассе.Видать занозой в сраке для рук-ства Украины сидят те люди,что не сдают Донбасс России.Придёт время и вас ждёт очень большое разочарование в кумирах
показать весь комментарий
19.03.2022 15:52 Ответить
знову не знайшлося гіршого гівна, ніж антоша, щоб про це повідомити?
показать весь комментарий
19.03.2022 15:55 Ответить
Что вообще происходит?
показать весь комментарий
19.03.2022 15:58 Ответить
Геращенко говномет.
показать весь комментарий
19.03.2022 16:00 Ответить
Это какой то пиз*ец .вдохновитель.уже всех закопал и вывез.
показать весь комментарий
19.03.2022 15:59 Ответить
Він усе злизує з ізраїльських сайтів.
показать весь комментарий
19.03.2022 16:05 Ответить
потрібно проводити якусь спецоперацію по деблокаді маріуполя. військові кажуть, якщо туди відправити класичну армійську колону військ, то вона буде розбита авіацією. але зараз час нестандартних рішень. можна послати туди наших військових на звичайних легкових автомобілях, автобусах, фурах. і це не буде проглядатися з повітря як військова колона. і це буде підмога батальйону азов, який сам там веде вуличні бої.
показать весь комментарий
19.03.2022 16:01 Ответить
не хорошо!.но то что вы предлагаете когда. туда никто не едет и не ходит а только выезжают.это глупо.
показать весь комментарий
19.03.2022 16:04 Ответить
Там не колонна нужна а полноценное масштабное контрнаступление с зоны ООС на юг. Наступать нужно всеми средствами и теми же темпами что кацы наступали на Энергодар. Хотя бы.
показать весь комментарий
19.03.2022 16:07 Ответить
и там образуется брешь где уйдут я хз .сложная задача
показать весь комментарий
19.03.2022 16:15 Ответить
Ну естественно резервами закрыть сначала
показать весь комментарий
19.03.2022 16:56 Ответить
краще направити танковий корпус... на Геращенко як раз налізе замість броніка танковий корпус (якщо звичайно все начиння повикидати)
показать весь комментарий
19.03.2022 16:08 Ответить
Хто небудь наб'є тому Геращенку пику?
показать весь комментарий
19.03.2022 16:02 Ответить
хоть закрийте його десь в бомбосховищі
показать весь комментарий
19.03.2022 16:03 Ответить
А какая разница что они там готовят? От них ничего не зависит вообще. Просто Россия уже который день рассказывает что они взяли Мариуполь, ведь им удалось прорваться к границам города.
показать весь комментарий
19.03.2022 16:04 Ответить
Они повторяют русскую пропаганду. Вот и всё. Так как питаются на русских помойках.
показать весь комментарий
19.03.2022 16:09 Ответить
Геращенко раздражает людей. Могли бы его отослать завалы разбирать - мужик молодой здоровый
показать весь комментарий
19.03.2022 16:04 Ответить
Антоша в первый день говорил, что на Дерибассовской высадился русский спецназ.
показать весь комментарий
19.03.2022 16:03 Ответить
Ну ***-його мать!!! Організуйте якусь штурмову групу з добровольців,вистачить 500-т чол. ,дайте кожному по джавеліну,підніміть в повітря все,що у вас є для підтримки,жахніть з усіх градів,що біля Запоріжжя і пробийте коридор для тих ГЕРОЇВ!!! Пороху припом*ятовують Іловайськ кожен день,а вам будуть це робити--КОЖНУ СЕКУНДУ!!! Ті 500 чи 1000 чол. не спортять погоди за день-два десь під Києвом,чи Дніпром я впевненний,що добровольці знайдуться.
показать весь комментарий
19.03.2022 16:15 Ответить
Сколько накатил? От Запорожья до Марика 200 км., а имперцы в 35 км. Какие нах Грады, какие 500 добровольцев,разве что на верную смерть.
показать весь комментарий
19.03.2022 16:32 Ответить
Не п*ю і тобі не совітую. Не обов*язково йти в самий Маріуполь,якщо допомогти зі сторони Мелітополя,чи Запоріжжя--це не буде допомога? Я читав звернення ,кажись начальника поліції Маріуполя,який просить допомогти хочаб ПЗРК. Думок є багато як це можливо зробити,але я не маю на увазі,щоб Маріуполь визволити,я маю на увазі,щоб допомогти вийти бійцям. Наскільки я обізнаний,з боку .... війська рашки слабкуваті,от звідти і треба спробувати. А що,краще дивитись як гинуть воїни--це просто ЖАХ!!!** Какие грады,какие добровольци**-- а якщо прості мисливці забирають танки,БТРи і ще багато чого,а русня при першому пострілі розбігається по кущах----ВАРТО ПОДУМАТИ!!!
показать весь комментарий
19.03.2022 16:52 Ответить
Мелитополь давно в оккупации, враг от Запорожья в 35 км. У Града макс дальность 20 км . Если не бот - хватит нести ахинею.
показать весь комментарий
19.03.2022 17:00 Ответить
Що ти мелиш,який бот,з глузду з*їхав?Достав. Не можу я тут розкручувати свої ідеї,ти перший напишеш,тільки вже не бот,а ЗРАДНИК!!! Ти дивишся на все прямолінійно,дам підсказку,наприклад--Нікополь. Бувало і 200-ті хороших десантників таку погоду робило,що мало не було.
показать весь комментарий
19.03.2022 17:09 Ответить
путин пробил коридор для воды в крым. теперь он пробивает сухопутный коридор чтобы соединить крым и донбасс.

он очень старается захватить мариуполь. и он не собирается потом выходить.

российская сторона на переговорах постоянно говорит о таком пункте, как "вывод войск из Украины", хотя они не собираются этого делать. Они об этом говорят, чтобы украинцы охотнее сдавали свои города, считая что "А! все равно потом россия выведет все войска в результате переговоров".
показать весь комментарий
19.03.2022 16:16 Ответить
Как-то всё равно на их планы на самом деле. Всё это ничего не значит. Только красивые отчеты для генералов.
показать весь комментарий
19.03.2022 16:22 Ответить
А на что все рассчитывали? Держатся до последнего? Умереть всем героями?
Если не было сил удержать, почему не отступить? Тупо повторяется Дебальцево, Аэропорт...
Чего все думают, что власть, которая всегда врала будет говорить правду сейчас.
показать весь комментарий
19.03.2022 16:23 Ответить
чим оточений Маріуполь?танками?джавелінів бракує?
показать весь комментарий
19.03.2022 16:26 Ответить
русский корабль Геращенко...
показать весь комментарий
19.03.2022 17:21 Ответить
Жиди зливають азов
показать весь комментарий
19.03.2022 17:29 Ответить
Якщо хтось ще не зрозумів.
показать весь комментарий
19.03.2022 17:32 Ответить
Допоможіть Маріуполю!!!!!!!!!°
показать весь комментарий
19.03.2022 17:36 Ответить
**** свинорылая, автомат в руки ивместе с обдрыстовичем в прорыв на помощь, слабо такую операцию провести? Или вы только пиздаболить спсобны через интернет?
показать весь комментарий
19.03.2022 18:16 Ответить
 
 