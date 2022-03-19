Джонсон объяснил, почему Путин начал войну: "Он опасался, что Украина станет примером для России"
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что российский президент Владимир Путин начал агрессию против Украины из-за того, что она как свободная и демократическая страна представляла угрозу для его правления.
"Он (Путин. - Ред.) не очень верил в то, что Украина планирует в ближайшее время вступить в НАТО. Он прекрасно знал, что не было планов размещения ракет (Альянса. – Ред.) на украинской земле. Он не очень верил в полумистическую чепуху, которую писал о происхождении русского народа. На самом деле, я думаю, он испугался Украины совсем по другой причине. С каждым годом, когда Украина продвигалась с реформами к большей свободе, демократии и открытым рынкам, он боялся, что Украина станет примером. И боялся, что его по этому поводу будут упрекать", - сказал Джонсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Он добавил, что в путинской России людей посадят в тюрьму на 15 лет только за то, что они называют вторжение вторжением, а "если вы выступаете против Путина на выборах, то вас отравляют или расстреливают".
По его словам, именно потому, что Украина и Россия были исторически близки, Путин был испуган влиянием этой украинской модели на Россию.
Джонсон подчеркнул, что кремлевский хозяин сильно просчитался, напав на Украину.
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Посмотрите просто воскресный митинг в москве против войны Украине. На 1 протестующего 30 ментов и 50 фотографирующих! Стыд и срам.
Имперская модель допускает возможность захвата других стран и народов, чтобы эти страны потом своими колониями держать, а население этих стран своими рабами. Как россия сейчас чеченов держит, дагестанцев, татар.
Модель национальных государств говорит: "Одна нация - одна страна!". Вот украинцы имеют свою страну - Украину. Поляки имеют свою страну - Польшу. Греки имеют свою страну - Грецию.
Что касается ошибок допущенных Порошенко так у Зеленского было достаточно времени что бы провести раследование, но мне почему то кажется что многие обвинения это наративы рашки которые с упорством ретранслировали на г+г и прочих помойках.
Поэтому они хотели держать Украину на коротком поводке .
Ну и естественно их жаба душила пипец как !!! - а это безвиз и Европа, повышения уровня жизни , новые рабочие места и возможности . Украина расцветала .
Они этого никак не могли допустить …
вона вкрадена, щоб довести давнє походження московитів і приліпити їх до словян , якими вони ніколи не були і не є, бо це дика азійська орда з штучною мовою, породжена на суміші татар, угро -фінів, та інших племен, але так і не стала цивілізованою масою, бо народом, чи нацією цей конгломерат назвати неможливо!