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Джонсон объяснил, почему Путин начал войну: "Он опасался, что Украина станет примером для России"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что российский президент Владимир Путин начал агрессию против Украины из-за того, что она как свободная и демократическая страна представляла угрозу для его правления.

"Он (Путин. - Ред.) не очень верил в то, что Украина планирует в ближайшее время вступить в НАТО. Он прекрасно знал, что не было планов размещения ракет (Альянса. – Ред.) на украинской земле. Он не очень верил в полумистическую чепуху, которую писал о происхождении русского народа. На самом деле, я думаю, он испугался Украины совсем по другой причине. С каждым годом, когда Украина продвигалась с реформами к большей свободе, демократии и открытым рынкам, он боялся, что Украина станет примером. И боялся, что его по этому поводу будут упрекать", - сказал Джонсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он добавил, что в путинской России людей посадят в тюрьму на 15 лет только за то, что они называют вторжение вторжением, а "если вы выступаете против Путина на выборах, то вас отравляют или расстреливают".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин совершил катастрофическую ошибку вторжением в Украину, - Джонсон

По его словам, именно потому, что Украина и Россия были исторически близки, Путин был испуган влиянием этой украинской модели на Россию.

Джонсон подчеркнул, что кремлевский хозяин сильно просчитался, напав на Украину.
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Топ комментарии
+27
Цей Джонсон знає гниле нутро русні краще всіх наших експертів, за вийнятком одного. Не ***** боявся що Україна стане успішною і розвинутою, а всі кацапи цього боялись, бо нема нічого гіршого для кацапа коли народ який вони принизливо клеймять "молодшим братом" буде більш розвинутим і багатим ніж вони.
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19.03.2022 16:05
+24
Ох как же Джонсон далек от расийских реалий. Этот скот и рабы никогда не будут свободными как украинцы, у них генетически заложено так - поклоняться царям.
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19.03.2022 16:02
+21
Ога, а еще он боялся, что Земля налетит на небесную ось. Он ПРОСТО боялся украинцев. Боялся и ненавидел. Всю свою никчемную жизнь.
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19.03.2022 16:03
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А кому это было не понятно с самого начала?
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19.03.2022 16:02 Ответить
Арестовичу і Зеленському
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19.03.2022 16:38 Ответить
Нехай Джонсон пояснить це недолугому Арестовичу, а не тому, що в "Конституції був напрямок до НАТО". І взагілі, нехай оті Ярмаки з Арестовичами їдуть до Ростову й там розповідають як натівська Україна загрожує рАссеюшке - там їх підтримають!
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19.03.2022 17:22 Ответить
Ох как же Джонсон далек от расийских реалий. Этот скот и рабы никогда не будут свободными как украинцы, у них генетически заложено так - поклоняться царям.
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19.03.2022 16:02 Ответить
А що він не так сказав?
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19.03.2022 16:22 Ответить
Сказал, что росияне посмотрят на нас и тоже захотят стать свободными. Но это фантастика, рабы свободными априори стать не могут. Их царь с "высочайшего позволения" освободил о рабства в 19, а не они сами. Тупо нация рабов и ничего там не изменить.

Посмотрите просто воскресный митинг в москве против войны Украине. На 1 протестующего 30 ментов и 50 фотографирующих! Стыд и срам.
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19.03.2022 16:47 Ответить
Дивилась....а також потрапило в ютуб інтерв'ю : ви за своєю волею сюди приїхали( в Лужники)? Та яке там? Заштовхали до автобуса і привезли
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19.03.2022 17:00 Ответить
Ога, а еще он боялся, что Земля налетит на небесную ось. Он ПРОСТО боялся украинцев. Боялся и ненавидел. Всю свою никчемную жизнь.
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19.03.2022 16:03 Ответить
влалимир путин.... *******, Пи-да-ра-си-на.
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19.03.2022 16:03 Ответить
Пассивный...
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19.03.2022 16:13 Ответить
Цей Джонсон знає гниле нутро русні краще всіх наших експертів, за вийнятком одного. Не ***** боявся що Україна стане успішною і розвинутою, а всі кацапи цього боялись, бо нема нічого гіршого для кацапа коли народ який вони принизливо клеймять "молодшим братом" буде більш розвинутим і багатим ніж вони.
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19.03.2022 16:05 Ответить
Да, Джонсон не учитывает, что ***** у москалей коллективное. Но это лечится. История Германии это доказывает.
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19.03.2022 17:26 Ответить
Бл.. висновок з паралельної реальності. Вже після Грузіі ,Сиріі,після анексии Криму та Донбасу можно було зрозуміти ,що ви ведучи бізнес з кацапієй ви проплачуєте вбивсто ні у чому неповинних людей.Коли ви це проковтнули, і продовжили спосувати кацапів ,ви дали ***** зелене світло розвязати війну в Україні.
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19.03.2022 16:05 Ответить
Країни-члени ЄС експортували зброю до Росії після ембарго 2014 року. Ракети, літаки, торпеди, бомби. Росія продовжувала купувати зброю ЄС принаймні до 2020 року. Згідно з публічними даними, проаналізованими Investigate Europe, десять держав-членів експортували військове обладнання на суму 346 мільйонів євро, незважаючи на ембарго. Найбільше Франція та Німеччина. https://www.investigate-europe.eu/en/2022/eu-states-exported-weapons-to-russia/
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19.03.2022 16:43 Ответить
ДЖОНСОН-РОЗУМНИЙ,АЖ СТРАШНО...
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19.03.2022 16:06 Ответить
Британцы вообще очень умные люди, без сарказма
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19.03.2022 16:14 Ответить
ТАК І Я-БЕЗ САРКАЗМУ...
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19.03.2022 16:16 Ответить
Відкриття зробив. Україна про це 20 років кричала.
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19.03.2022 16:07 Ответить
Уважаю господина Джонсона, но всё-таки попрошу украинцев, в том числе и русскоязычных, не причислять к многомиллионному стаду баранов-расисян, которые визжали как идиоты, после аннексии Крыма, которые своим бездействием и только умничанием в Интернете сами себя загнали в весёлые 1930-е с самым настоящим НКВД и ГУЛАГОМ и которые сегодня всё никак не могут прийти в себя, пытаясь совместить Айфон со Сраленым. В здоровой голове это никак не укладывается и мы никоим образом не можем стать примером для всей этой Дичи. Рузке исправит только десантирование в состояние полу-КНДР
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19.03.2022 16:08 Ответить
Походу тільки англійці розуміють що і до чого і тепер говорять так само як і минула влада Європі твердила. Прозріння приходить за пізно. Здається приказка :"Моя хата з краю я нічого не знаю"- то про Європейців.
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19.03.2022 16:08 Ответить
Нет, это просто борьба двух моделей, допотопной "имперской" и модели национальных государств.

Имперская модель допускает возможность захвата других стран и народов, чтобы эти страны потом своими колониями держать, а население этих стран своими рабами. Как россия сейчас чеченов держит, дагестанцев, татар.

Модель национальных государств говорит: "Одна нация - одна страна!". Вот украинцы имеют свою страну - Украину. Поляки имеют свою страну - Польшу. Греки имеют свою страну - Грецию.
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19.03.2022 16:09 Ответить
Думка Джонсона така ж сама,тільки він висловив її трохи інакше
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19.03.2022 16:20 Ответить
Согласен на 100%
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19.03.2022 16:09 Ответить
Як януковоща скинули, всім зрозуміло було.
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19.03.2022 16:12 Ответить
Наконец-то кто-то в Европе начинает разбираться в парадигме *****
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19.03.2022 16:13 Ответить
Россию жаба давит, если кто-то живет лучше и они все идут ломать. Только сильная Армия и ядерное оружие может защитить Украину от нападений! Нужно у Великобритании просить ядерное оружие!
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19.03.2022 16:13 Ответить
Отож бо Арестовичу - послухай розумну людину, а не верзи нісенітниці про НАТО!
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19.03.2022 16:13 Ответить
Обіцяти не жинитись, зараз треба повернути своє. А далі Віденський статут, обіцяне під обстрілами до виконання не обов'язкове.
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19.03.2022 16:24 Ответить
Лучше потерять часть территории, чем независимость. После внедрения швейцарской модели армии переиграть историю уже не получится - нечем будет.
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19.03.2022 17:30 Ответить
Украина пример всему миру! ...***** подонок для всего мира! Выход для утырка один - застрелица!
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19.03.2022 16:13 Ответить
Даже Джонсон понял пускай и с запозданием что успешная и независимая Украина это смерть рашки, а вот представители нашего ОП считают что виноват Порошенко потому что он яко бы в 2019 сделал изменения в конституции (хотя за это проголосовало конституционное большинство ВР) а сама война началась за долго до его президентства в феврале 2014.
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19.03.2022 16:14 Ответить
Порошенко зассал или уничтоить гиркина, или направить его колонну в россию. Второй раз в Иловайске. Это видимые крупные преступления, все остальное должны расседовать Украинские прокуроры и судить Украинский суд.Повторяю - УКРАИНСКИЙ, потому что до этих пор их небыло.
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19.03.2022 16:36 Ответить
Ещё раз для одарённых - война началась 20 февраля 2014 Порошенко стал презедентом 7 июня 2014
Что касается ошибок допущенных Порошенко так у Зеленского было достаточно времени что бы провести раследование, но мне почему то кажется что многие обвинения это наративы рашки которые с упорством ретранслировали на г+г и прочих помойках.
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19.03.2022 16:55 Ответить
Слухайте Ви, лизосракий - нам не можна зараз гризтися, але вiддiляйте "зерна вiд полови", це не така давня iсторiя. Прошу Вас, ставайте вже ЛЮДЬМИ - не продавайтесь i бережiть ЧЕСТЬ.
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19.03.2022 17:04 Ответить
Поэтому можно начинать оскорблять и нести несусветную чушь прикрываясь войной.
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19.03.2022 17:14 Ответить
Де Ви бачите "чушь"? А за рiзкiсть пробачте, це для того щоб Ви прийшли до тями i почали мислити.
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19.03.2022 21:06 Ответить
Будущие предатели формирует общ. Мнение, и это плохо..
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19.03.2022 17:21 Ответить
💯
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19.03.2022 16:19 Ответить
Не погано було б пояснити це тому довбню Арестовичу, щоб воно не плело маячню з екрану.
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19.03.2022 16:24 Ответить
Спасибо, Кеп! Но есть еще +1500 причин у плешивого ублюдка.
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19.03.2022 16:27 Ответить
У ***** развивается бешенство нужно эту тварь Уничтожать немедленно всеми силами . Нужна воздушная помощь земная морская все что есть .. Анализы уже тут не нужны . Тварь нужно уничтожать....
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19.03.2022 16:30 Ответить
Саме так і заздрили, говорячи, що "хохли це все на вкрадені у російсій гроші набудували" (за принципом вкраденого газу). Тому і руйнують все
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19.03.2022 16:35 Ответить
рассеяне такие тупые, что сдохнут с голоду скорей чем выйдут на улицы.
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19.03.2022 16:35 Ответить
Думаю ,что предпосылок начать войну было много .Одна из главных предпосылок -ненависть к украинцам,их свободолюбие,мужество,необычное сплочение нации,к тому же бесстрашие перед рашей и «пу»,непоклонение его диктаторскому режиму ,как это делалось прежде до 2014 года.И дааа ,он боится ,что руцкий народ пойдёт по пути Украины..,хотя мы знаем,что рашистский менталитет отличается от украинского и то ,что они последуют направлению Украины-мало вероятно…возможно они «что то»переймут ,но не в большом стиле..
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19.03.2022 17:15 Ответить
Не согасен русская молодежь прозападеая, в сайте спортсру наибольшие лайкы у тех кто против войны и изоляции..
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19.03.2022 17:20 Ответить
А что с другими сейтами???Лайкать на сайте -это одно..а выходить на улицы,протистовать,бороться против рашизма -это другое ..и как показывает действительность ..не на долго хватило сил ..поэтому я и говорю .Они «ЧТО ТО»переймут ,но Майдана там не будет.
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19.03.2022 17:32 Ответить
Легко говорить это живя в свободнлм обществе, в советское время украинцы не особо бастовали. Первыми были мы казахи 1986, потом прибалты, кавказцы, до августа 91 вами управляли коммунисты, по факту они обявили независимость..
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19.03.2022 19:44 Ответить
Я не буду сейчас ВСЮ историю украинцев вспоминать ,начиная с Киевской Руси…они много раз бастовали и воевали..и дааа до 1991 года мы все «дружно «жили в ссср,о распаде которого так плачевно вспоминает «пу».В 1991 году Украина обрела самостоятельность и стала независимой от раши…Я опять же не буду вдаваться в историю Украины после 1991 года ,но одно было видно ,даже после провозглашения независимости раша пыталась оставить Украину в лоне своего влияния ..частично это получилочсь,частично -нет..Не получилось это потому ,что большая часть Украинцев желал европейский путь развития ..,вот и пошли одна революция за другой ..Меня не покидает чувство ,что план полного захвата Украины ,начал зарождаться в голове «пу»после Оранжевой революции и окончательно созрел после Майдана.Украинская нация за последние 8 лет (после первой войны 2014 года)очень изменилась Она стала ОКОНЧАТЕЛЬНО именно такой ,какой я ее описала,но для этого ей нужно было пережить Майдан,первую часть войны в 2014 ,чтобы ОКОНЧАТЕЛЬНО всем фронтом сейчас встать на защиту своей земли…Вот именно это огромное изменение «пу»не заметил или не захотел заметить..не учёл ..он рассчитывал ,что Украина привиде массы войск и оружия поступит как с Крымом в 2014 году Возможно сейчас он это понимает и именно этот ЗАКАЛ его пугает и он боится ,чтобы руцкие не стали такими же ,как украинцы.Ему нужны рабы ,по типу Лукашенко и других ,такими легче управлять…А Украина сейчас настолько далека от Раши..не знаю сколько понадобится времени чтобы произошло хоть маленькие сближение...
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19.03.2022 20:16 Ответить
Абсолютно согласен, путлера интересует только его власть, остальное вторично, и незря рушить инфроструктуру, он хочеть видеть украину бедной страной, но этого не будет..
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19.03.2022 17:18 Ответить
Просто без Украины , московия теряет всю свою ИСТОРИЮ , все «сказки» их разваливаются на глазах…
Поэтому они хотели держать Украину на коротком поводке .
Ну и естественно их жаба душила пипец как !!! - а это безвиз и Европа, повышения уровня жизни , новые рабочие места и возможности . Украина расцветала .
Они этого никак не могли допустить …
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19.03.2022 17:19 Ответить
Напрасно боїться. немає на росії такого народу, а насенню ерефії не можня дати приклад.
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19.03.2022 18:07 Ответить
Якщо у путіна є фобії то нехай ним займуться психіатри.Мета війни росії ясна як божий день-знищити Україну як державу і знищити український народ.Тактика війни проста.Спочатку кинути в бій розхідний матеріал попро бувати як зреагує Україна вивчити слабкі моменти а потім використати козир .Принцип війни нехтування всіма правилами ведення війни"на войне все средства хороши"Орду треба чимось кормити тому розбомбили наші міста щоб методом мародерства російська армія здобувала собі їжу і все необхідне.Дичина гребе все що може і вихваляється перед своїми бабами телевізорами телефонами награбованими речами.Найбільший трофей для орків унітаз.Мабудь для росії це санкційний товар.Також їм дали дозвіл і наказ"херачить всех подряд"Вони переконані що воюють з нацистами.Вид розрушених будинків морально підтримує орків вони відчувають себе героями.А в цей час керівництво расєї корегує свої геополітичні плани і наносить ракетні удари.
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19.03.2022 18:29 Ответить
Нафыг НАТО ядерна зброя, якщо в Альянсу немає духу навіть пригрозити ним Путлеру? Дайте Україні зброю середньої дальності, яка здатна знищити принаймні 100 мільйонів росіян на захід від Уралу, і українці продемонструють світу як треба розмовляти з ботоксним "нью-імператором", або з тими, хто залишиться після нього.
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19.03.2022 19:33 Ответить
Це, якщо по мудрому, а на хлопський розум, то у ***** і його сиру ************ (населения) бешенство матки. Україна проводить лікувальний процес.
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19.03.2022 20:12 Ответить
ты прав Аркашка, твоя жопа шире.
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19.03.2022 20:28 Ответить
Він просто не знає історії, але це і не дивина, він виходить з сьогоденних реалій, але московія завжди прагнула знищити Україну і українців як націю, бо в неї немає своєї історії, і
вона вкрадена, щоб довести давнє походження московитів і приліпити їх до словян , якими вони ніколи не були і не є, бо це дика азійська орда з штучною мовою, породжена на суміші татар, угро -фінів, та інших племен, але так і не стала цивілізованою масою, бо народом, чи нацією цей конгломерат назвати неможливо!
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19.03.2022 22:01 Ответить
 
 