Нормализация отношений с Путиным, как мы это сделали в 2014 году, после событий в Украине будет ошибкой, - Джонсон
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что нормализовать отношения с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным после событий в Украине было бы ошибкой.
"Пытаться нормализовать отношения с Путиным после этого, как мы это сделали в 2014 году, значило бы снова совершить ту же ошибку",- заявил Джонсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
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+37 Назар Курта
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Разве что нефть по себестоимости в обмен на продовольствие.
Сейчас везде в мире нужно начинать розбирать российские военные преступления.
БУДЕТ КАК КИМ ЧЕН ЫН. НЕРУКОПОЖИМАЕМЫМ!
Ще невідомо чи не гахне та потвора по вас дорогі гаранти,бо путлер чхав на усі домовленності з НАТО. .
Или после войны у запада какие-то другие планы насчёт этого выродка ???
Забрати у Рашки Ядерну Зброю!