Нормализация отношений с Путиным, как мы это сделали в 2014 году, после событий в Украине будет ошибкой, - Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что нормализовать отношения с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным после событий в Украине было бы ошибкой.

"Пытаться нормализовать отношения с Путиным после этого, как мы это сделали в 2014 году, значило бы снова совершить ту же ошибку",- заявил Джонсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

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