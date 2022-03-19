В российскую армию вербуют людей на Avito, а нидерландский владелец это замалчивает, - Дубилет
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Нидерландская компания Prosus (холдинг Naspers), которой принадлежит Avito, умалчивает про массовые объявления о срочной службе в российской армии на их площадке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в соцсетях сообщил бизнесмен, экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.
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Сейчас этот сайт закрыт для иностранного трафика, но если зайти на него через российские IP, то можно легко найти много объявлений о военной контрактной службе.
У компании Prosus есть также бизнесы в Украине и Польше – это OLX. Дубилет пишет, что сотрудники украинского и польских офисов очень болезненно переживают эту войну и неготовность головного офиса не только бойкотировать, а хотя бы удалять эти военные объявления, и давят на хед-офис со всех сторон.
"Мы призываем Prosus и холдинг Naspers срочно начинать как минимум активно удалять все объявления на военную тематику на Avito. А как - максимум немедленно прекратить свой бизнес в России в той или иной форме", - пишет Дубилет.
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Пожалуйста, подождите...
Например, "без убега из Украины", "как минимум
перваяодна рука", "не ссытца при упоминании Бандеры" и т.п.?
Про паляницу, наверное, даже спрашивать бесполезно
Проте в публікації російського журналу "Експерт" (посилання в першому коментарі), яка називається "Из богатой страны не уезжают" (авжеж багатої, це ми ще подивимось!), можна прочитати таке: "...игрок рынка керамики - компания с польским капиталом Cersanit - тоже не спешит покидать российский рынок. «Мы думаем не столько о сумме потерь, сколько о проблеме существования нашего производства в перспективе от двух до двенадцати месяцев», - заявил Юрий Ковтун, генеральный директор Cersanit в России". Ну і далі міркування цього манагера з українським прізвищем (як завжди не обходимося без зрадників).
Хочеться почути ставлення до цього компанії Cersanit та державних органів Республіки Польща,
а також українського представництва компанії, якому ще працювати (хочеться сподіватися) в нашій державі (ТОВ «Церсаніт Інвест»
м. Київ, 03124 бул. В. Гавела (І. Лепсе), 4. Бізнес-центр Silver Centre +38 044-593-30-35 [email protected]
https://expert.ru/.../11/iz-bogatoy-strany-ne-uyezzhayut/