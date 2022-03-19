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армия РФ (15337) война (46615) Дмитрий Дубилет (120)

В российскую армию вербуют людей на Avito, а нидерландский владелец это замалчивает, - Дубилет

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

avito

Нидерландская компания Prosus (холдинг Naspers), которой принадлежит Avito, умалчивает про массовые объявления о срочной службе в российской армии на их площадке.


Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в соцсетях сообщил бизнесмен, экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Компания Metro, не ушедшая из РФ, угрожает украинскому офису отключением от централизованных закупок, - Дубилет

Сейчас этот сайт закрыт для иностранного трафика, но если зайти на него через российские IP, то можно легко найти много объявлений о военной контрактной службе.

У компании Prosus есть также бизнесы в Украине и Польше – это OLX. Дубилет пишет, что сотрудники украинского и польских офисов очень болезненно переживают эту войну и неготовность головного офиса не только бойкотировать, а хотя бы удалять эти военные объявления, и давят на хед-офис со всех сторон.

"Мы призываем Prosus и холдинг Naspers срочно начинать как минимум активно удалять все объявления на военную тематику на Avito. А как - максимум немедленно прекратить свой бизнес в России в той или иной форме", - пишет Дубилет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский офис Samsung саботирует санкции корейского руководства и перестал подчиняться центральному офису, - Дубилет
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Топ комментарии
+24
Написал сообщение на ФБ нашего правительства. В прошлый раз мне ответили в течение дня.
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19.03.2022 16:39
+12
Дякую.
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19.03.2022 16:43
+11
Если в рашаармию, напоминаю "2!-армию мира" вербуют уже через Авито, то ситуация совсем плохая
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19.03.2022 16:47
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Написал сообщение на ФБ нашего правительства. В прошлый раз мне ответили в течение дня.
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19.03.2022 16:39 Ответить
Дякую.
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19.03.2022 16:43 Ответить
Ребята, это это такая фигня по сравнению с тем, что вы делаете, защищая Европу и мир от рфашизма...
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19.03.2022 16:45 Ответить
Будь-яка соломинка може остаточно переламати хребет нашого спільного ворога.
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19.03.2022 16:52 Ответить
Дякую
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19.03.2022 16:52 Ответить
Если в рашаармию, напоминаю "2!-армию мира" вербуют уже через Авито, то ситуация совсем плохая
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19.03.2022 16:47 Ответить
Интересно, а как там указывают требования к такого рода товару?

Например, "без убега из Украины", "как минимум первая одна рука", "не ссытца при упоминании Бандеры" и т.п.?
Про паляницу, наверное, даже спрашивать бесполезно
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19.03.2022 16:50 Ответить
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19.03.2022 16:52 Ответить
Українці швидко перетворили російське військо з армії №2 на м"ясорубку №1.
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19.03.2022 17:41 Ответить
Чем больше мусора приедет, тем чище мир Мы сделаем..
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19.03.2022 16:47 Ответить
Прошу донести інформацію до польського уряду й польської бізнес-спільноти. Саме польські брати зараз найбільше підтримують Україну. У значний мірі завдяки позиції Польщі Європейським Союзом запроваджено нищівні санкції проти російської економіки.
Проте в публікації російського журналу "Експерт" (посилання в першому коментарі), яка називається "Из богатой страны не уезжают" (авжеж багатої, це ми ще подивимось!), можна прочитати таке: "...игрок рынка керамики - компания с польским капиталом Cersanit - тоже не спешит покидать российский рынок. «Мы думаем не столько о сумме потерь, сколько о проблеме существования нашего производства в перспективе от двух до двенадцати месяцев», - заявил Юрий Ковтун, генеральный директор Cersanit в России". Ну і далі міркування цього манагера з українським прізвищем (як завжди не обходимося без зрадників).
Хочеться почути ставлення до цього компанії Cersanit та державних органів Республіки Польща,
а також українського представництва компанії, якому ще працювати (хочеться сподіватися) в нашій державі (ТОВ «Церсаніт Інвест»
м. Київ, 03124 бул. В. Гавела (І. Лепсе), 4. Бізнес-центр Silver Centre +38 044-593-30-35 [email protected]

https://expert.ru/.../11/iz-bogatoy-strany-ne-uyezzhayut/
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19.03.2022 16:48 Ответить
Ніби в РФ вже він заблокований. І зі сторони власника а не "россамострілнадзору".
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19.03.2022 16:51 Ответить
Если Avito из раши уйдёт, то это серьёзный такой удар
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19.03.2022 16:59 Ответить
Лол. Набір м'яса онлайн. На довбаному авіто. Це так жалюгідно що аж смішно.
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19.03.2022 17:02 Ответить
Почекайте, ще наші громадяни будуть розміщать об'яви на олх "продам танки другої в світі армії"
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19.03.2022 17:28 Ответить
 
 