РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15001 посетитель онлайн
Новости Война в Украине Война
10 285 8
война (46615) Запорожье (2339) обстрел (20097) ракеты (2707) Арефьев (5)

В результате российского ракетного обстрела пригорода Запорожья девять человек погибли, 17 - ранены, - Арефьев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вокзал,запоріжжя

В пригороде Запорожья в результате ракетных ударов российских оккупантов вчера, 18 марта, погибли девять человек, еще 17 ранены. Оккупанты нанесли удары из реактивных систем залпового огня "Смерч" по военному полигону, одному из прилегающих к нему заводов и карьеру.

Об этом сообщил представитель Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Как сообщал секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, обстрел произошел в пятницу утром около 08:00. Оккупанты использовали ракетные системы большой мощности. Для ликвидации последствий удара выехали аварийно-спасательные подразделения ГСЧС, Нацполиции и медики, но российские оккупанты не дали им доехать: нанесли второй ракетный удар. Были повреждены санитарные и пожарные автомобили.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вы - сильные защитники Украины, - Зеленский наградил бойцов КОРДа. ВИДЕО

В результате двух ракетных ударов девять человек погибли (в том числе один представитель ГСЧС), 17 ранены (в том числе, трое представителей ГСЧС и два гражданских), еще пять человек получили травмы.

Арефьев также сообщил, что в течение суток украинские защитники под Запорожьем уничтожили БТР-82 с десантом оккупантов и повредили две БМП противника, продолжая наносить огневые поражения как на переднем крае, так и вглубь оперативной структуры и боевых порядков противника.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Смерть кацаппским оккупантам ! Только лютая смерть тварям !
показать весь комментарий
19.03.2022 16:50 Ответить
ну як беруть ще в полон кацапню і годують чебуречками з чайком!?а сігаретки теж дають!? ну ну
показать весь комментарий
19.03.2022 16:52 Ответить
показать весь комментарий
19.03.2022 16:56 Ответить
Я одного не могу понять . Они ,что шапки неведимки одевают , из-за чего и могут подъехать на растояние выстрела к городу?
показать весь комментарий
19.03.2022 16:58 Ответить
"Шапка-невидимка" РСЗО Смерч ( гуглим).
показать весь комментарий
19.03.2022 17:24 Ответить
В Миколаєві спали військові в казармі, кажуть десь 200 війскових загинули! Уродиии !- хто ложить військових в казарму спати коли іде війна . Уроди!!!
показать весь комментарий
19.03.2022 17:05 Ответить
Ну суки рашиські варвари смерті вам і вашим рідним і терорестичній нациській кліці і бидломасі росіі яка підтримує кривавого ката ,смерть окупантам.
показать весь комментарий
19.03.2022 17:45 Ответить
 
 