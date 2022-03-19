Шмыгаль: По новым правилам, в Украину уже заехали первые 1000 тонн горючего. Дальше будут большие объемы

В Украине в связи с войной и удорожанием горючего правительство ввело новую ценовую формулу. В частности, убрали акциз и снизили НДС. Как следствие, цены на горючее упали на 10 грн за литр.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль на своей фейсбук-странице.

"Мы убрали акциз, снизили НДС до 7%, ввели новую ценовую формулу. В настоящее время АЗС уже снизили цену как минимум на 5 грн. В некоторых сетях снижение и на бензин, и на дизель достигает 10 грн за литр. Рынок горючего сейчас переживает сильную трансформацию, ведь теперь весь импорт – из Европы. Но главное, что этот импорт начался", – подчеркнул премьер.

По его словам, по новым правилам в Украину уже заехали первые 1000 тонн топлива.

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