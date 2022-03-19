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Шмыгаль: По новым правилам, в Украину уже заехали первые 1000 тонн горючего. Дальше будут большие объемы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бензин

В Украине в связи с войной и удорожанием горючего правительство ввело новую ценовую формулу. В частности, убрали акциз и снизили НДС. Как следствие, цены на горючее упали на 10 грн за литр.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль на своей фейсбук-странице.

"Мы убрали акциз, снизили НДС до 7%, ввели новую ценовую формулу. В настоящее время АЗС уже снизили цену как минимум на 5 грн. В некоторых сетях снижение и на бензин, и на дизель достигает 10 грн за литр. Рынок горючего сейчас переживает сильную трансформацию, ведь теперь весь импорт – из Европы. Но главное, что этот импорт начался", – подчеркнул премьер.

По его словам, по новым правилам в Украину уже заехали первые 1000 тонн топлива.

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Хто знає, що з автогазом?
Його ніде немає.
Це через мертветчука його поставляли з Білорусі?
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19.03.2022 17:38 Ответить
У нас періодично десь появляється, але швидко зникає.
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19.03.2022 19:43 Ответить
Eto tovar dvoinogo naznačenija. Jeto i Moskva znaet. Vy kogda nibudi perestanete sebe po morde bitu predostavliaja infu vragu? Kogda nibudi načniote uvažati žertvy prinošennye vo imia vašei svobody? Ili vy uže gotovitesi peresmotreti konstituciju?
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19.03.2022 18:25 Ответить
Ну от цікаво, а на хрена про це трубити на весь світ?. Розумію, мокшанці може і самі про це знають, але тобі лишній раз чого пиз...ти?
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19.03.2022 19:11 Ответить
Щоб народ заспокоїти, ніякого секрету тут нема, це не зброя, це гуманітарний і економічний аспект.
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19.03.2022 19:44 Ответить
 
 