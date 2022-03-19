Bosch уходит из РФ, потому что детали фирмы использовали в российских танках, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Украина смогла доказать, что россияне незаконно использовали в своей военной технике детали производства германской фирмы Bosch.
Об этом рассказал в фейсбуке министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, на прошлой неделе украинские военные захватили коллекцию военной техники РФ – бронеавтомобиль "Тигр" и зенитный комплекс "Панцирь", в которых были установлены детали немецкой компании Bosch.
"Мы со специалистами все тщательно проверили и через несколько дней я вышел в эфир крупнейшего немецкого ток-шоу Anne Will. На этом конкретном примере рассказал 4 млн зрителей о том, как годами немецкие технологии помогали строить российскую военную машину, которая сейчас ведет варварскую захватническую войну против украинского народа", - рассказал Кулеба.
Это обвинение, по его словам, повлекло за собой "землетрясение" в немецких медиа. Bosch официально объявила об остановке работы в России.
"Призываю всех небезразличных граждан активно участвовать в этом процессе и повышать давление. Россия сегодня - это убийства, ложь и варварство. Работать с ней в любой форме для международной компании не только аморально, но и несет прямые репутационные и финансовые убытки", – подытожил Кулеба.
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главное маневры!
По Бошу и доказывать ничего особо не надо. О немецком говнизме в сотрудничестве с армией рашки уже потихоньку писала и скандалила местная пресса.
Кулеба просто громко сказал об этом для большой аудитории.
вот здесь все расписано по нашим дорогим "озабоченным и виноватым перед Россией" с 2015 по 2020 гг.
тут историческая вина немецкого народа перед русским, которую они искупают оружием для убийства украинцев
хто тільки із світових політиків не бував на парадах Пабєди та не носив дідів на палках
Бош чи не монополіст в різноманітних блоках управління. Також в паливних системах всіх можливих автомобілів
УКРАЇНЕЦЬ! Памятай- купуючи акумуллятор BOSH, (та й іншу продукцію цієї фірми), ти робиш можливим гарне просування Україною русофашистської техніки, опосередковано зраджуючи Батьківщину.
там десь немає Боша (Сіменса, Мерседеса, Фольксвагена, Райнметалла і т.д.) ?
Європа своїми технологіями створювала армію диявола !
Кулеба всё(!!!) по полочкам разложил=>дипломатично, НО дал понять двойную «моральность» некоторыхрешений немецкого правительства…….
крім яниковських, звісно
але необхідно було "повозити мордою по асфальту",щоб ПРИЗНАЛИСЬ.
по-перше, різко скоротять свої прибутки
по-друге, навіть мінімальний прибуток їм буде дуже важко вивести з московії
санкції-с
Коли це почалося?Виявляється, що наприкінці лютого 2015 року Європейська комісія за лобіювання посадовців ФРН дозволила створити КамАЗу спільне підприємство із німецьким концерном Daimler, виробником автомобілів марки Mercedes-Benz. Таким чином німці отримали 15% акцій російського автомобільного гіганта.А ось переговори щодо продажу цінних паперів російського підприємства німецькому Daimler проводив друг дитинства гендиректора компанії «Ростех» Сергія Чемезова - Віталій Мащицький. Йому належить 11% акцій компанії КамАЗ. Цікаво, що і держкомпанія "Ростех", і її керівник Чемезов (близький соратник Путіна) перебувають у штрафних списках Євросоюзу. Але це не заважає на базі того ж КамАЗа створювати необхідні російському ВПК комплектуючі.
Тим часом Daimler не єдина німецька компанія, яка допомагає російському ВПК триматися на плаву всупереч санкціям.
Наприклад, Ульяновський механічний завод - головний російський виробник систем протиповітряної оборони - купує засоби вимірювання у німецьких корпорацій ROHDE та SCHWARZ. Науково-продуктивний комплекс «Геофізика», який розробляє оптико-електронні системи для потреб космічних сил, авіації, Військово-морського флоту, Сухопутних військ, закуповує запчастини з німецької фірми PFERD. Науково-виробниче об'єднання «Стріла», яке займається розробкою військових радарів, на постійній основі набуває верстатів OPTIUM.
А недавно открытое «Кировское машиностроительное предприятие», выпускающее ракеты для комплексов ПВО, получает оборудование от германской корпорации Trumpf и германо-японской компании DMG Mori.
то останеться ванька-водій жопою на землі навіть без шолома.
а мы-то думали, что Bosch кацапам только шуруповёрты экспортирует. А вот оно что!!!
Вот мне интересно, что немцы правда нас восемь лет за дебилов держали и думали, что мы не знали об их поставках на авиационные и ракетостроительные предприятия рф??
встановлюються на російський Т-90 та іншу техніку.Останнім часом щоб уникнути санкційних заборон, французькі виробники продають свою продукцію на азіатські та африканські ринки,в Індію. А там уже на товар чекають російські покупці.
На загинувших украінців та їх діточок Бошу начхати