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Новости За рубежом
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Bosch уходит из РФ, потому что детали фирмы использовали в российских танках, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

кулеба

Украина смогла доказать, что россияне незаконно использовали в своей военной технике детали производства германской фирмы Bosch.

Об этом рассказал в фейсбуке министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, на прошлой неделе украинские военные захватили коллекцию военной техники РФ – бронеавтомобиль "Тигр" и зенитный комплекс "Панцирь", в которых были установлены детали немецкой компании Bosch.

"Мы со специалистами все тщательно проверили и через несколько дней я вышел в эфир крупнейшего немецкого ток-шоу Anne Will. На этом конкретном примере рассказал 4 млн зрителей о том, как годами немецкие технологии помогали строить российскую военную машину, которая сейчас ведет варварскую захватническую войну против украинского народа", - рассказал Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": России за все придется заплатить и не только деньгами, но и посадкой конкретных людей, - Кулеба

Это обвинение, по его словам, повлекло за собой "землетрясение" в немецких медиа. Bosch официально объявила об остановке работы в России.

"Призываю всех небезразличных граждан активно участвовать в этом процессе и повышать давление. Россия сегодня - это убийства, ложь и варварство. Работать с ней в любой форме для международной компании не только аморально, но и несет прямые репутационные и финансовые убытки", – подытожил Кулеба.

Bosch уходит из РФ, потому что детали фирмы использовали в российских танках, - Кулеба 01
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Топ комментарии
+31
Німці, які ж ви, ****, іуди...
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19.03.2022 16:59
+31
Очевидно, что если бы не поймали за руку, то эта шарага продолжала бы делать кровавые деньги.
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19.03.2022 17:02
+23
Все логично, фашисты прошлого спонсируют фашистов настоящего
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19.03.2022 17:01
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Зупа гут
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19.03.2022 16:59 Ответить
Німці, які ж ви, ****, іуди...
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19.03.2022 16:59 Ответить
война - херня!
главное маневры!

По Бошу и доказывать ничего особо не надо. О немецком говнизме в сотрудничестве с армией рашки уже потихоньку писала и скандалила местная пресса.
Кулеба просто громко сказал об этом для большой аудитории.

вот здесь все расписано по нашим дорогим "озабоченным и виноватым перед Россией" с 2015 по 2020 гг.
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19.03.2022 17:57 Ответить
Все логично, фашисты прошлого спонсируют фашистов настоящего
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19.03.2022 17:01 Ответить
Очевидно, что если бы не поймали за руку, то эта шарага продолжала бы делать кровавые деньги.
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19.03.2022 17:02 Ответить
і казати про "свободу предпринимательской деятельности"!
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19.03.2022 17:18 Ответить
та не!

тут историческая вина немецкого народа перед русским, которую они искупают оружием для убийства украинцев
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19.03.2022 17:59 Ответить
а як на рахунок історичної вини німецького народу перед українським? а перед польським народом? а перед білоруським народом? москва мов бариня пообкладала тоді свою сраку "республіками" як подушками, закрила свою задницю чужими землями чужими людьми.
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19.03.2022 18:17 Ответить
бо ми самі дозволяли їй це робити:

хто тільки із світових політиків не бував на парадах Пабєди та не носив дідів на палках
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19.03.2022 19:06 Ответить
А якщо не у воєнній техніці - то нехай буде, так?
Бош чи не монополіст в різноманітних блоках управління. Також в паливних системах всіх можливих автомобілів
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19.03.2022 17:02 Ответить
Я думаю, там багато чого, але починати слід з акумулятора. Уявіть, як би жахливо в морозні ночі заводились їхні шайтанмашини, якби не гарний та новий бошевський акумулятор.
УКРАЇНЕЦЬ! Памятай- купуючи акумуллятор BOSH, (та й іншу продукцію цієї фірми), ти робиш можливим гарне просування Україною русофашистської техніки, опосередковано зраджуючи Батьківщину.
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19.03.2022 18:53 Ответить
там десь є бош
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19.03.2022 17:03 Ответить
та да, куди не стань повсюду Bosch
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19.03.2022 17:22 Ответить
+ 100 !

там десь немає Боша (Сіменса, Мерседеса, Фольксвагена, Райнметалла і т.д.) ?

Європа своїми технологіями створювала армію диявола !
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19.03.2022 18:01 Ответить
Я как раз эту передачу смотрела……и уже писала на ЦН…..
Кулеба всё(!!!) по полочкам разложил=>дипломатично, НО дал понять двойную «моральность» некоторыхрешений немецкого правительства…….
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19.03.2022 17:03 Ответить
Кулеба красавчик, такого професійного міністра закордонних справ в України не було жодного разу!
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19.03.2022 17:07 Ответить
Клімкін теж був непоганим , але Кулеба просто Звір в хорошому сенсі цього слова. Б'ється за Україну всіма доступними і недоступними способами.
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19.03.2022 17:52 Ответить
ну міністри закордрнних справ у нас завжди були на висоті - профі !
крім яниковських, звісно
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19.03.2022 19:08 Ответить
типа они не знали
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19.03.2022 17:09 Ответить
знали.

але необхідно було "повозити мордою по асфальту",щоб ПРИЗНАЛИСЬ.
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19.03.2022 17:12 Ответить
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19.03.2022 17:10 Ответить
Є ЩЕ ДУЖЕ МЕРЗЕННИЙ СІМЕНС ЯКИЙ ДУЖЕ ДОПОМАГАЄ ЛАПАТНІКАМ ЩЕ З 2014-го...
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19.03.2022 17:12 Ответить
всі, хто залишиться в московії вести бізнес
по-перше, різко скоротять свої прибутки
по-друге, навіть мінімальний прибуток їм буде дуже важко вивести з московії
санкції-с
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19.03.2022 17:15 Ответить
Потрібно підіймати питання про відповідальність уряду ФРН з російським агресором бо більшість ******** озброєнь РФ виробляла за участі німецьких компаній і це вже відбувалося після окупації Криму та запровадження санкцій!
 Коли це почалося?Виявляється, що наприкінці лютого 2015 року Європейська комісія за лобіювання посадовців ФРН дозволила створити КамАЗу спільне підприємство із німецьким концерном Daimler, виробником автомобілів марки Mercedes-Benz. Таким чином німці отримали 15% акцій російського автомобільного гіганта.А ось переговори щодо продажу цінних паперів російського підприємства німецькому Daimler проводив друг дитинства гендиректора компанії «Ростех» Сергія Чемезова - Віталій Мащицький. Йому належить 11% акцій компанії КамАЗ. Цікаво, що і держкомпанія "Ростех", і її керівник Чемезов (близький соратник Путіна) перебувають у штрафних списках Євросоюзу. Але це не заважає на базі того ж КамАЗа створювати необхідні російському ВПК комплектуючі.
Тим часом Daimler не єдина німецька компанія, яка допомагає російському ВПК триматися на плаву всупереч санкціям.
Наприклад, Ульяновський механічний завод - головний російський виробник систем протиповітряної оборони - купує засоби вимірювання у німецьких корпорацій ROHDE та SCHWARZ. Науково-продуктивний комплекс «Геофізика», який розробляє оптико-електронні системи для потреб космічних сил, авіації, Військово-морського флоту, Сухопутних військ, закуповує запчастини з німецької фірми PFERD. Науково-виробниче об'єднання «Стріла», яке займається розробкою військових радарів, на постійній основі набуває верстатів OPTIUM.
А недавно открытое «Кировское машиностроительное предприятие», выпускающее ракеты для комплексов ПВО, получает оборудование от германской корпорации Trumpf и германо-японской компании DMG Mori.
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19.03.2022 17:16 Ответить
Кулеба - гордість країни.
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19.03.2022 17:16 Ответить
єдиний профі в зельоному кабміні
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19.03.2022 19:10 Ответить
познімай з кацапських танків іноземні комплектуючі
то останеться ванька-водій жопою на землі навіть без шолома.
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19.03.2022 17:19 Ответить
не может быть!!!
а мы-то думали, что Bosch кацапам только шуруповёрты экспортирует. А вот оно что!!!
Вот мне интересно, что немцы правда нас восемь лет за дебилов держали и думали, что мы не знали об их поставках на авиационные и ракетостроительные предприятия рф??
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19.03.2022 17:22 Ответить
На черзі Франція яка допомагала своїми комплектуючими преозброювати російські винищувачі СУ які скидали 500 кілограмові бомби на Харків Чернігів та інші міста України.
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19.03.2022 17:32 Ответить
Крім прямих поставок Thales.Спільне виробництво з російським холдингом "Швабе" (входить до складу "Ростех") підприємство на базі "Волзького оптико-механічного заводу" займається виробництвом тепловізорів ,елементів системи керування вогнем які
встановлюються на російський Т-90 та іншу техніку.Останнім часом щоб уникнути санкційних заборон, французькі виробники продають свою продукцію на азіатські та африканські ринки,в Індію. А там уже на товар чекають російські покупці.
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19.03.2022 17:37 Ответить
Bosch йде з РФ бо не хоче торговати за фуфлі..
На загинувших украінців та їх діточок Бошу начхати
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19.03.2022 17:51 Ответить
Взял BOSCH и *****!
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19.03.2022 17:52 Ответить
В Дюссельдорфе, где расположен центральный офис Бош, сегодня была демонстрация. Пришло 3.500 человек.
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19.03.2022 18:08 Ответить
С второй стороны становится ясно что российская военная машина без западных запчастей и электроники быстро скатится в сранное говно.
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19.03.2022 19:12 Ответить
Гарна робота, та ефективна, на відміну від тупих волань закрити небо
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20.03.2022 09:49 Ответить
 
 