Bosch уходит из РФ, потому что детали фирмы использовали в российских танках, - Кулеба

Украина смогла доказать, что россияне незаконно использовали в своей военной технике детали производства германской фирмы Bosch.

Об этом рассказал в фейсбуке министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, на прошлой неделе украинские военные захватили коллекцию военной техники РФ – бронеавтомобиль "Тигр" и зенитный комплекс "Панцирь", в которых были установлены детали немецкой компании Bosch.

"Мы со специалистами все тщательно проверили и через несколько дней я вышел в эфир крупнейшего немецкого ток-шоу Anne Will. На этом конкретном примере рассказал 4 млн зрителей о том, как годами немецкие технологии помогали строить российскую военную машину, которая сейчас ведет варварскую захватническую войну против украинского народа", - рассказал Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": России за все придется заплатить и не только деньгами, но и посадкой конкретных людей, - Кулеба

Это обвинение, по его словам, повлекло за собой "землетрясение" в немецких медиа. Bosch официально объявила об остановке работы в России.

"Призываю всех небезразличных граждан активно участвовать в этом процессе и повышать давление. Россия сегодня - это убийства, ложь и варварство. Работать с ней в любой форме для международной компании не только аморально, но и несет прямые репутационные и финансовые убытки", – подытожил Кулеба.