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война (46615) Ходорковский (225)

Если не закроете небо Украины сейчас, будет еще большая война, - Ходорковский - Западу

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ходорковський

Российский политик и бывший политзаключенный Кремля Михаил Ходорковский подверг критике западных лидеров за недостаточную реакцию на российское вторжение в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в авторской колонке для британского издания The Economist.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ходорковский призвал россиян "брать назад свою страну" путём революции. ВИДЕО

"Вам (лидерам Запада. – Ред.) нужно понять, что Путин считает, что он уже давно воюет с Америкой, а не с Украиной. И сейчас Америка и НАТО ведут себя так, словно они отступают. И он не единственный головорез (в мире. – Ред.), кто видит эту ситуацию именно таким образом. Другие бандиты наблюдают и ждут благоприятного момента, пока унижение Америки станет очевидным для всего мира", - отметил Ходорковский.

Он считает, что, если Путина не остановить в небе над Украиной, НАТО придется воевать с ним на земле.

"А что касается ядерного оружия, то у российского президента мания величия. Его не оставляют мысли, чтобы стать историческим деятелем уровня Сталина. Но он не самоубийца, потому что иначе не сидел бы на противоположном конце шестиметрового стола от своих преспешников. Он решится применить ядерное оружие только если будет уверен в том, что никто его не применит против него, но с каждым днем, когда НАТО отказывается вводить "бесполетную зону" в небе над Украиной, его уверенность растет.

Я бы не хотел, чтобы моя страна вступила в мировой конфликт с НАТО, но попытка поговорить с головорезом без применения силы против него приведет именно к мировой войне", - добавил он.

В колонке Ходорковский настаивает, что Путин воспринимает любые попытки снизить уровень эскалации со стороны западных правительств как проявление слабости и нерешительности. По мнению Ходорковского, служба Путина в органах КГБ и его связи с криминалитетом в Санкт-Петербурге в 1990-х годах воспитали в нем ментальность убийцы и бандита.

Бывший политзаключенный Кремля объясняет, что в кругу российских бандитов нежелание прибегать к силе является признаком слабости и униженности. Поэтому, отмечает Ходорковский, дипломатические усилия Запада в глазах Путина выглядят как слабость.

Он утверждает, что Путин постоянно начинал агрессивные войны против соседей, чтобы получить повышение своего политического рейтинга среди россиян и отвлечь внимание от других проблем. Поэтому Путин начал войну в Грузии в 2008 году, аннексировал Крым в 2014 и начал войну на Донбассе.

Однако Ходорковский уверен, что после войны в Украине в 2022 году Россия ослабнет в любом случае. По его словам, экономика понесет сокрушительное сокращение и потери из-за введенных санкций, а общественно-политическая ситуация будет нестабильной из-за того, что в Россию многие солдаты вернутся в гробах при любых обстоятельствах: как и в случае поражения, так и в случае победы оккупационных войск РФ в Украине. Он убежден, что украинцы будут вести партизанскую войну, убивая российских оккупантов, даже если Путин дожмет и оккупирует всю Украину.

В 2024 году должны состояться следующие президентские выборы в России, поэтому, предостерегает Ходорковский, Путин готов развязать новую войну. По мнению политика, следующими жертвами агрессии могут стать Польша или страны Балтии, если НАТО и США не вмешаются и не нанесут удар Путину за агрессию.

Михаил Ходорковский – оппозиционный российский бизнесмен, которого сейчас называют одним из главных оппонентов Путина. В 2005 году бизнесмена по политическим мотивам заключили в тюрьму на 10 лет, а имущество его нефтяной компании "ЮКОС" через аукцион присвоила государственная "Роснефть".

Ходорковский осудил российское военное вторжение в Украину 24 февраля.
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Топ комментарии
+35
ВСЬОМУ ЗАХОДУ-ЯКЩО ХОВАТИ ГОЛОВУ У ПІСОК ТО ОБОВ'ЯЗКОВО ПОСТРАЖДАЄ ВЛАСНА ДУПА...
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19.03.2022 17:22
+20
Никто и не закроет, кроме Нас...
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19.03.2022 17:21
+13
***** берет НАТО и Европу на слабо. А на самом деле все просто. Ну скинул он ЯБ на Киев. И что вы думаете он на этом остановиться? Следующие цели - Львов и Варшава. Вы этого ждете? Ни хрена вы не знаете про руцький мир. Вам неведома их поговорка : "Против лома нет приема - если нет другого лома"
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19.03.2022 17:28
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Никто и не закроет, кроме Нас...
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19.03.2022 17:21 Ответить
ВСЬОМУ ЗАХОДУ-ЯКЩО ХОВАТИ ГОЛОВУ У ПІСОК ТО ОБОВ'ЯЗКОВО ПОСТРАЖДАЄ ВЛАСНА ДУПА...
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19.03.2022 17:22 Ответить
вона вже страждає, але вони поки думають, що відкупляться!
жадібні лошари!
до них не дійшло!
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19.03.2022 17:48 Ответить
Сарана Ненаситна. Зупиняється коли Здихає. Лише
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19.03.2022 17:27 Ответить
уж не думал что запад так будет обтекать
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19.03.2022 17:24 Ответить
а шо, правда думали, что джоны и полы на F-16 будут у нас над головой шугать?
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19.03.2022 17:27 Ответить
Повинні
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19.03.2022 17:28 Ответить
повинні були б...якбі ми у 2008 до нато вступили би...
а так маємо те,що маємо
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19.03.2022 17:31 Ответить
а что Афганистан уже в НАТО? Почему там летают НАТОвские F-16 а в Украине нет?
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19.03.2022 17:39 Ответить
ты отстал от жизни...никто там не летает,уже давно.и именно потому,что афган не в нато.
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19.03.2022 17:49 Ответить
До до диктуй записую неуч, сперва почитай об оперции НАТО в Афганистане, называется "Решительная поддержка"
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19.03.2022 17:58 Ответить
и шо?чем это бесполезное занятие закончилось?диктовать не буду,гугл в помощь
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19.03.2022 18:03 Ответить
Украине много не надо, достаточно небо закрыть, а на суше твоих руских соприматов и так нафаршируем
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19.03.2022 18:09 Ответить
чем?
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19.03.2022 18:11 Ответить
Скажи спасибо за это меркельше
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19.03.2022 17:40 Ответить
а йуляхе спасибо не хочешь сказать?именно она не подала вовремя заявление.кстати,где она,чета ни слуху ни духу
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19.03.2022 17:51 Ответить
Заявление в итоге было подано, а меркельше с французским ********* это дело слили
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19.03.2022 17:52 Ответить
******?
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19.03.2022 17:35 Ответить
По запросу Киева, на законных основаниях могли закрыть небо, могли ввести миротворцев. Но с.ка сцутся
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19.03.2022 17:42 Ответить
та тут кто угодно будет сцаться вписываться за страну, которая на пятом году войны делает непредсказуемые выборы.
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19.03.2022 18:02 Ответить
В Афганистан вписались? В СИрию вписались? У США и НАТО там базы расположены.
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19.03.2022 18:04 Ответить
сирийцы и пуштуны не ****** с кацапами сотню лет кряду, поэтому в каком нибудь Алеппо или Кундузе у кацапов нет оснований на что-то претендовать, чем в Донецке или Севастополе.
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19.03.2022 18:34 Ответить
лять, малец они со времен с Афганистана воют в чужих странах против США, И Донецк и Севастополь это тоже что и Абхазия и Осетия и Приднестровье. И они будут идти до тех пор пока не получат сапогом по **@лу. Колективная импотентность запада, стимулируют кремлевских гднид гадить дальше.
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19.03.2022 18:44 Ответить
еще раз - вы видели смешанные пуштунскоросийские семьи? А переселенных тамбовчан в Кундузе? Вот поэтому там не только американские лётчики могли летать, а вообще какие угодно. И бросьте наконец эту совковую инфантильность - вам никто ничего не должен. Можете хоть моргенштерна выбрать президентом, и ******* с этой же проблемой наступающего кацапизма еще тридцать лет. Литовцы и эстонцы использовали окно возможности, а не жевали жвачку про мышебратьев и одинорот, поэтому им никакого "закрытия" не понадобилось. А если мы и в этот раз ******* наше окно возможностей с *********** наездами на НАТО, то потом нам надо будет через тридцать лет просить не только "закрыть небо", но и "закрыть землю".
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19.03.2022 19:16 Ответить
Надо ж тебе, в Югославии пуштунскоросийские семьи. "НАТО никому ничего не должны, это оборонительный альянс" - Столтенберг заикаясь боязно повторяет. Но рано или поздно им прийдется воевать с Россией. Вопрос это будет вместе с Украиной, или ***** мобилизирует украинцев и кинет против НАТО как кадыровцев, и прочих. - Потом будет сложнее, потому что предложеный Россией ранее документ по безопасности западу, о НАТО в границах какого года? Ааа значит апетит далеко за пределами Украины.
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19.03.2022 19:49 Ответить
так вы ничего и не поняли. Да в общем-то подобные беседы уже несколько лет со своими родственниками, больными зеленым ватным патернализмом, меня уже закалили. Но честно говоря, после вашего пассажа "", я понял, что ваша болезнь зашла сильно далеко, поэтому не вижу смысла далее тратить на вас время.
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19.03.2022 21:19 Ответить
Последний аргумент, все кто не согласен с его мнением -больны, а он здоров. Ладно, чаще проветривай в своей палате
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19.03.2022 21:32 Ответить
в моей палате пациентов своих хватает мозги вправлять, поэтому чужие долбойобы, ожидающие "манны небесной" мне не нужны. Лечитесь своими силами.
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19.03.2022 21:42 Ответить
то не палата у вас, а секта *********
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19.03.2022 22:20 Ответить
Именно. Поэтому посторонние мне уже лишние.
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19.03.2022 23:00 Ответить
В Сирии летали F-16 и не только, что мешает им летать в Украине? Боятся?
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19.03.2022 17:34 Ответить
А чому тільки в Сирії? Афганістан, Ірак, Лівія, Югославія...
Але в Україні не можна.
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19.03.2022 17:36 Ответить
в Сирии американские F-16 летали не для того, что бы сбивать росийские Миг-29.
Нет, не боятся. Просто им тут ***** делать. Как бы нет никаких юридических причин.
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19.03.2022 17:59 Ответить
А у русни есть юридические основания геноцид проводить? По запросу Киева законно можно и миротворцев разместить, не п..ди то очем не знаеш. Все решаемо
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19.03.2022 18:06 Ответить
если тридцать лет с кацапами жахаться в десна, то конечно у них есть все основания нас уничтожать. Об этом говорит вся их история. А вот миротворцев нам никто не должен. Каждая страна сама выбирает себе путь, и решает, кого себе выбирать вождями, кормчими или наёмными менеджерами. И за вас самих никто решать не будет. Если в следующий раз выберем аниматора из египетского отеля, то кто ж нам доктор.
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19.03.2022 18:28 Ответить
Рейган актер, президент США и ?
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19.03.2022 18:36 Ответить
Рейган такой же актёр, как Макейн лётчик. И они последний раз играли в кино и летали на боевом самолёте, когда Вас еще в проекте не было. Рейган до своего президентства тридцать лет был членом партии, профсоюзным деятелем в масштабе всех США, губернатором Калифорнии восемь лет. В отличие от персонажа, которого из сауны игорьвалерича и московских кавээнов, где он обсирал Украину, недолугий избиратель выбрал во время войны с опять же с москвой, управлять сорокамиллионным государством.
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19.03.2022 19:02 Ответить
постсовок, что поделаеш, большой процент топили за Бойко
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19.03.2022 19:12 Ответить
не переводите стрелки на персонажей, которые ничего не решали, и никогда уже не будут решать. Страна получает ту власть, которую выбирает, и за каждый выбор надо уметь расплачиваться. И часто неправильный выбор стоит тысяч, а иногда и десятков тысяч жизней тех же избирателей.
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19.03.2022 19:24 Ответить
как это ничего не решают, персонажи из Лугандонии, которые кричали "Путин Веди Войска", "Расея, Расея, Расея" свокопитеки и сепарня как раз и разожгли эту войну. На этих идиотов Путин и сделал ставку.
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19.03.2022 20:04 Ответить
путину эти персонажи *****. Даже если бы их вообще не было, он бы все равно на нас напал бы. А основная ставка у него на обширный балласт социума категории "какая разница".
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19.03.2022 21:08 Ответить
ходорковский изготовился.
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19.03.2022 17:25 Ответить
Вони з Навальним вже вирішують, хто буде наступним президентом. Але забули про Габишєва
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19.03.2022 17:37 Ответить
Да. Бо росіяни таке бидло, що путінські війни у них визивають захват і ріст рейтингу путіна.
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19.03.2022 17:25 Ответить
Незнищувати Зло,знищити дім!!!
Віддати людорерам дітей та жінку
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19.03.2022 17:25 Ответить
***** берет НАТО и Европу на слабо. А на самом деле все просто. Ну скинул он ЯБ на Киев. И что вы думаете он на этом остановиться? Следующие цели - Львов и Варшава. Вы этого ждете? Ни хрена вы не знаете про руцький мир. Вам неведома их поговорка : "Против лома нет приема - если нет другого лома"
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19.03.2022 17:28 Ответить
Слабше,неслабше, а пертиметься й поширюватиме Гангрену.
.
Легке загальне зараження крові?
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19.03.2022 17:31 Ответить
ну кто еще не напоминал о себе темой про "закрытое небо"?
шота все специалисты молчат о закрытии,выступают лишь те,кому нужен пиар
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19.03.2022 17:28 Ответить
Нуууу
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19.03.2022 17:32 Ответить
так отож
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19.03.2022 17:34 Ответить
Все об этом просили

https://www.5.ua/amp/suspilstvo/poroshenko-bilia-************-budynku-u-vasylkovi-zaklykav-soiuznykiv-zakryty-nebo-nad-ukrainoiu-270491.html
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19.03.2022 17:54 Ответить
Не нападет ху.ло на НАТО потому что он получит кизды в Украине и ватное стадо взвоет от нищеты.
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19.03.2022 17:28 Ответить
Біснуваті,якій логіці підпорядкрвуються??
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19.03.2022 17:33 Ответить
реально в тероборону варто було піти навіть через певні ситуації
їде крутелик, підрулює до блок-посту і тиче нам якесь посвідчення
але ж ми люди цивільні, я в тих корочках ніх не розумію і не розумію як розпізнати фальшивку
поправив автомат - відкривай багажник а ксиву засунь собі подалі, не створюй чергу
мовчки виходить і відкриває
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19.03.2022 17:31 Ответить
В историю он уже вошёл. Но лишь ******
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19.03.2022 17:33 Ответить
Сидить воно умнічає, ходорковський той. Чого ти свою москальщину проти ***** не підняв, сидить тепер роспорядження роздає, кому що робить. Тебе рускій корабель зачекався. Хороших москалів не існує.
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19.03.2022 17:36 Ответить
Надо вагоны побольше загружать русскими трупаками, и тогда их мамки и папки, родственники на митингах будут поактивнее принимать участия. Хватит пленных.
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19.03.2022 17:37 Ответить
Следующим будет 1500% "Сувалкский коридор" к Калининграду.
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19.03.2022 17:43 Ответить
рекомендую цікаве інтерв'ю з українським вояком

https://youtu.be/1KyToBZxZO4
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19.03.2022 17:44 Ответить
Кацапы понимают только силу. Мы (как жители постсовка) это отлично знаем. Но я не понимаю, какого черта, весь цивилизованный мир не способен понять такую простую истину - ***** остановится там, где ему дадут в морду! Покажите, что вы сильнее - и ***** уползет в нору.
Все цивилизованные реверансы для него - слабость.
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19.03.2022 17:45 Ответить
Бандити ще дуже ******* на понт брати.
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19.03.2022 17:50 Ответить
СОГЛАСНА с каждым словом!Именно так и есть ..Это война между двумя силами мира США и рашей ..предпосылки сложились так ,что к этому это освободительная Украинская война ,за суверенитет и целостность Украинского государства..Я не верю в то,что причиной отказа закрыть небо ,есть страх спровоцировать «третью мировую»,когда она уже идёт …не думаю,что в нато сидят дилетанты Ходорковский умный оппозиционер и если он уже «многое»понял,то думаю,что это уже давно поняли и другие умные люди.,но по каким то причинам они не хотят ввязываться в конфликт..
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19.03.2022 17:54 Ответить
Ракову пухлину треба видаляти на ранній стадії.
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19.03.2022 18:18 Ответить
Покажіть цю статтю нашим переговорникам, а то вони не розуміють базових істин, або не хочуть розуміти.
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19.03.2022 18:24 Ответить
Из последних новостей налёты теперь редкие. Но вовсю бомбит ракетами и пушками. То что вам действительно надо - не закрытие небо (а ПВО для чего), а эффективную противоракетную оборону. Чтобы сбывать Калибров и похожую хрень. И средства для поджарки нацистских Градов и полевой артиллерии.
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19.03.2022 18:40 Ответить
Кримнашист Ходорковський, мабуть так і не усвідомив , що війна почалась з кримнаш.
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19.03.2022 18:44 Ответить
***** и тот скот нужно мочить максимальным возможным эмбарго любой продукции. импорт и экспорт с лаптями .должен быть бойкот на все.Украине максимально .на потоке без слов. поставки ленд лиз высокоточного вооружения.ПВО.самолеты броники. каски. медицина. топлево .увы. мы сами должны отвоевать свои территории.никто не хочет давать ***** возможность оправдать эту войну "как войной с НАТО" для внутреннего скотатам должны гнить .тот сброд ********** который знает что они напали.они агрессоры и все несут за это ответственность.
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19.03.2022 18:51 Ответить
чей крым, ходорковский?
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19.03.2022 23:34 Ответить
 
 