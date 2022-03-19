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Китай может стать важным элементом глобальной системы безопасности, если осудит российское варварство, – Подоляк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

подоляк

Китайская Народная Республика может стать важным элементом в системе глобальной системы безопасности в случае, если она присоединится к коалиции цивилизованных стран и осудит действия российской армии в Украине, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Китай может быть важным элементом глобальной системы безопасности, если он примет правильное решение поддержать коалицию цивилизованных стран и осудит российское варварство. Это шанс сесть за стол на равных", - написал Подоляк сегодня в твиттере.

Он также добавил, что Запад "должен объяснить Пекину, чем 1,6 триллиона долларов отличаются от 150 миллиардов долларов" (объемы торговли КНР с западными странами и РФ соответственно – ред.).
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Топ комментарии
+7
СМЕРДЮЧИЙ КИТАЙ ФАКТИЧНО ДОЗВОЛИВ ЦЕ ЗРОБИТИ БУНКЕРНОМУ ОБІСРАНОМУ УТИРКУ...
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19.03.2022 17:38
+7
да, но не высокотехнологичный, а чисто сырьевой придаток.
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19.03.2022 17:40
+7
ОПЗЭ дрочило на Бэларусь. Україну ******** з Бэларусі.

ОПЗЄ дрочить на комуністичний Китай, та гонить на НАТО...

Вони там в ОПЗЄ совсім ******* совки?
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19.03.2022 17:45
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ага, но после того как тайвань себе оттяпает.
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19.03.2022 17:37 Ответить
Є смачніший шматок.
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19.03.2022 17:39 Ответить
да, но не высокотехнологичный, а чисто сырьевой придаток.
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19.03.2022 17:40 Ответить
В Сибири там красивая природа, красивые озера.
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19.03.2022 17:46 Ответить
та да, в северах много вообще притягательного. но руцкие свои севера капитально засрали.
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19.03.2022 17:49 Ответить
а китайці то що? вони ж комуністи, їх якось екологія і все решта не дуже обходить.
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19.03.2022 18:45 Ответить
це характепистики Китаю роздають речники МЗС чи Преєидента?
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19.03.2022 18:36 Ответить
Консерви знов заспівали свою улюблену пісеньку про нейтральний статус, та міфічних "гарантів". До цього часу не було бажаючіх підписувати гарантії, нема й не буде, бо всі ми бачимо зараз, що всі серуть, та ніхто не хоче з мордором зв'язуватись! Не дуріть народ! Можна подумать після підписаною вами капітуляції хтось схоче стати гарантом?! Не виправдовуйте свої капітулянські перемовини, міфічними байками!
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19.03.2022 18:14 Ответить
СМЕРДЮЧИЙ КИТАЙ ФАКТИЧНО ДОЗВОЛИВ ЦЕ ЗРОБИТИ БУНКЕРНОМУ ОБІСРАНОМУ УТИРКУ...
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19.03.2022 17:38 Ответить
У китайского Абрама - своя программа.
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19.03.2022 17:39 Ответить
Новий переділ світу розпочато...
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19.03.2022 17:39 Ответить
ОПа йде по дорозі мокшан-шукає "кришу" від китайців на випадок,коли сша почнуть давити бєню і ко
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19.03.2022 17:40 Ответить
Китаю любое ослабление Параши выгодно, поэтому он будет долго осуждать, но очень тихо.
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19.03.2022 17:41 Ответить
нікуя це засудження не дасть
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19.03.2022 17:42 Ответить
Замість того щоб торгуватися з Заходом за Тайвань, де не має значних ресурсів, їм здається значно вигідніше повернути втрачені території Далекого Сходу окуповані свого часу *********** і які до цього часу стоять занедбані.
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19.03.2022 17:43 Ответить
ОПЗЭ дрочило на Бэларусь. Україну ******** з Бэларусі.

ОПЗЄ дрочить на комуністичний Китай, та гонить на НАТО...

Вони там в ОПЗЄ совсім ******* совки?
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19.03.2022 17:45 Ответить
Подоляка мля, почитай спочатку про Китай, що пишуть експерти по Китаю,потім ляпай.
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19.03.2022 17:47 Ответить
Китаю пох
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19.03.2022 17:48 Ответить
Подоляк - продажная шлюха. Как и Арестович
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19.03.2022 17:53 Ответить
подоляка хочет в гаранты безопасности катай привлечь? .
и как он будет в острые ситуации реагировать?конечно же ждать пока мимо проплывет труп врага...
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19.03.2022 17:56 Ответить
🙏 Активисты Объединённой диаспоры азербайджанцев Украины передали украинской армии 1000 аптечек, сделанных на заказ. Наряду с аптечками были также переданы 1000 банок тушенки и прочие предметы первой необходимости.

«Мы защищаем нашу Украину, наши дома и стены. Кто-то с оружием, кто-то словом, а кто-то конкретным делом. На этом наша помощь не ограничится. Мы будем вместе ковать нашу общую победу над агрессором. Слава Украине!», - отметил глава ОДАУ Хикмет Джавадов.
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19.03.2022 17:57 Ответить
Китай видит, что скоро мимо него проплывет труп шизанутой паРаши и уже приготовил багор, что бы его выловить.
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19.03.2022 17:59 Ответить
Китаю ***** Лугандон, пардон, гандон. еще раз пардон- какой -то Гонконг! Только Сибирь и Давльний Восток! Америкосы совсем от укрепления такого могущества Китая будут не рады! Но, бункерная крыса сказала - Украина - важней! И россияне массово раскупили, деревянные палочки зуботехнические, рис. и словарь китайско-русских слов! Одна сільська бабуся років 60 тому сказала: коли підніметься китаєць - світу наступить кінець! Європейському світу!
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19.03.2022 18:10 Ответить
Де азіати, а де безпека. Подоляк зніми рожеві окуляри.
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19.03.2022 18:16 Ответить
нашел на кого надеется)
они в лучшем случае отмалчиваться будут и все
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19.03.2022 18:27 Ответить
Що воно,плять,несе?
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19.03.2022 20:01 Ответить
Власти западных государств считают, что руководители Украины дают неясные и противоречивые сигналы относительно хода переговоров с Россией. Ряд государств НАТО опасаются, что Киев пойдет на слишком большие уступки, - The Washington Post.
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19.03.2022 20:01 Ответить
 
 