Китай может стать важным элементом глобальной системы безопасности, если осудит российское варварство, – Подоляк

Китайская Народная Республика может стать важным элементом в системе глобальной системы безопасности в случае, если она присоединится к коалиции цивилизованных стран и осудит действия российской армии в Украине, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Китай может быть важным элементом глобальной системы безопасности, если он примет правильное решение поддержать коалицию цивилизованных стран и осудит российское варварство. Это шанс сесть за стол на равных", - написал Подоляк сегодня в твиттере.

Он также добавил, что Запад "должен объяснить Пекину, чем 1,6 триллиона долларов отличаются от 150 миллиардов долларов" (объемы торговли КНР с западными странами и РФ соответственно – ред.).

