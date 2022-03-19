Китай может стать важным элементом глобальной системы безопасности, если осудит российское варварство, – Подоляк
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Китайская Народная Республика может стать важным элементом в системе глобальной системы безопасности в случае, если она присоединится к коалиции цивилизованных стран и осудит действия российской армии в Украине, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Китай может быть важным элементом глобальной системы безопасности, если он примет правильное решение поддержать коалицию цивилизованных стран и осудит российское варварство. Это шанс сесть за стол на равных", - написал Подоляк сегодня в твиттере.
Он также добавил, что Запад "должен объяснить Пекину, чем 1,6 триллиона долларов отличаются от 150 миллиардов долларов" (объемы торговли КНР с западными странами и РФ соответственно – ред.).
🇨🇳 can be the global security system’s important element if it makes a right decision to support the civilized countries’ coalition & condemn 🇷🇺 barbarism. It is a chance to sit at the table as equals. The West must explain to Beijing how $1.6 trillion differs from $150 billion— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 19, 2022
Пожалуйста, подождите...
ОПЗЄ дрочить на комуністичний Китай, та гонить на НАТО...
Вони там в ОПЗЄ совсім ******* совки?
и как он будет в острые ситуации реагировать?конечно же ждать пока мимо проплывет труп врага...
«Мы защищаем нашу Украину, наши дома и стены. Кто-то с оружием, кто-то словом, а кто-то конкретным делом. На этом наша помощь не ограничится. Мы будем вместе ковать нашу общую победу над агрессором. Слава Украине!», - отметил глава ОДАУ Хикмет Джавадов.
они в лучшем случае отмалчиваться будут и все