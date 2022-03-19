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Газ (10095) Германия (6005) Россия (91213)

Германия была "глупа", позволив себе стать зависимой от газа из России, – министр Хабек

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

хабек

Немецкий министр экономики Роберт Хабек считает, что Германия была "глупа", позволив себе стать зависимой от газа из России. На сегодняшний день она примерно наполовину зависит от российских поставок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Как заявил Хабек, на выходных находящийся с визитом в Катаре и ОАЭ, в будущем каждый поставщик должен быть ограничен обеспечением от 10% до 20% потребностей Германии. В странах Ближнего Востока он находится в поисках поставок сжиженного газа.

Также сообщается, что он выступает за поставку газа из "недемократических стран". По его словам, есть большая разница между странами, где ситуация с правами человека является проблемной, и Россией, ведущей агрессивную войну в Украине.

Также читайте: Заявление министра обороны ФРГ Ламбрехт поощряет РФ к массовым убийствам в Украине, - Подоляк

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+53
А ЧОМУ БУЛА-ДОСІ ЩЕ ЗАЛИШАЄТЬСЯ ДУРНОЮ...
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19.03.2022 17:40
+45
Привет Меркель
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19.03.2022 17:40
+24
Ой, я вас умоляю, можно подумать, что она сейчас поумнела...
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19.03.2022 17:42
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А ЧОМУ БУЛА-ДОСІ ЩЕ ЗАЛИШАЄТЬСЯ ДУРНОЮ...
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19.03.2022 17:40 Ответить
судячи з висловлюваннь канцлера... щей якою...
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19.03.2022 17:44 Ответить
скорее паскудной , чем дурной .
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19.03.2022 17:46 Ответить
Продажной принимала со всех сторон! А теперь, "ну я дурная". шлюхи так и делают
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19.03.2022 17:53 Ответить
Не дурна, а підла і корумпована.
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19.03.2022 17:59 Ответить
А ми- НІ?

Між іншим... Україна уже один раз демілітаризовувалася, при чому - на користь росії , віддавши їй свою ядерну зброю.

Що з цього вийшло?

Тепер Путлєр вимагає знову, наступної, чергової демілітаризації... -тобто, щоб ми віддали ( і знову ж йому) і звичайну зброю.
Тоді він взагалі зможе брати нас практично голими руками... любою бандою, на кшталт Гіркіна - в 50 бойовиків!
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19.03.2022 17:55 Ответить
Хабек всегда называл это глупостью. Просто у него теперь есть и трибуна, и реальный повод.
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19.03.2022 17:56 Ответить
Привет Меркель
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19.03.2022 17:40 Ответить
У травні 2014 року, коли російські солдати на Донбасі вже розтинали людям животи та стріляли в підлітків за жовто-блакитний прапор, я виступала в Берліні на Європейському форумі письменників. І коли у своїй промові я порівняла Путіна з Гітлером і Сталіним, модератор був настільки шокований, що мені вимкнули мікрофон, а в публікації це порівняння вилучили. Минуло вісім років. Скільки ж людських життів можна було б урятувати, якби ЄС і США вісім років тому усвідомили факт, що новий Гітлер готовий продовжити з того місця, де зупинився попередній. Якби нинішній пакет санкцій був застосований до Росії ще тоді, одразу після анексії Криму, якби зло назвали злом і опирались йому, замість заплющувати очі й поступатися, - ми не були б там, де ми зараз. - Оксана Забужко https://zbruc.eu/node/111094
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19.03.2022 18:26 Ответить
Так перед ней еще Шредер валюту по карманам паковал, он даже какую-то должность в компании связанной с газпромом занимал, если мне память не изменяет
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19.03.2022 19:29 Ответить
Меркель просто тусилила то.что начал Шредер
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19.03.2022 20:12 Ответить
Коли думаєте розумнішати?
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19.03.2022 17:40 Ответить
так Шредер старался как мог...
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19.03.2022 17:41 Ответить
Жаль что это стало доходить только ценой жизни тысяч украинцев, разрушенными городами и миллионами беженцев
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19.03.2022 17:41 Ответить
Скорее, стало доходить от мысли, что они - следующее блюдо для *****. На жизни украинцев им плевать.
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19.03.2022 17:48 Ответить
"меркель дура! шрёдер дура!" ))
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19.03.2022 17:42 Ответить
Она всегда дурная . Особенно в прошлом веке . И теперь никаких выводов из прошлого не сделала .
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19.03.2022 17:42 Ответить
Ой, я вас умоляю, можно подумать, что она сейчас поумнела...
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19.03.2022 17:42 Ответить
Шота напоминает 1933 год
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19.03.2022 17:42 Ответить
Суку меркельшу прилюдно повесить на александрплац.
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19.03.2022 17:43 Ответить
там у не есть патрон Шрёдер , который восседает возле копыт Пукина .
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19.03.2022 17:44 Ответить
Его нужно рядом вешать
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19.03.2022 17:45 Ответить
Следующим будет 1500% "Сувалкский коридор" к Калининграду.
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19.03.2022 17:43 Ответить
Следующей будет попытка охранять бункер на Урале. "Вторая" армия мира может воевать только против собственного населения и стран которые поступаются по огневой мощи раз в 20.
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19.03.2022 17:55 Ответить
Нужно было бы чтобы ***** **@нуло по какому-то немецкому городу - вот тогда в рейхе прозрели бы очень быстро.
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19.03.2022 17:44 Ответить
все може бути,там вистачає російськомовних так що все може бути ,так би мовити прийде "захищати" руzкий мир...
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19.03.2022 17:47 Ответить
Це точно бундес міністр? Походу Бандера своїх агентів в Німеччині починає розконсервовувати))
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19.03.2022 17:45 Ответить
Он и его партия выступали проив сп2 задолго до войны, в отркытую говоря, что сп2 - это дуло, приставленное к виску Украины. Весь остальной бундетаг в это время весело крутил пальцем у виска.
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19.03.2022 17:58 Ответить
Просто дурістю це важко пояснити,потрібно прослідкувати корупційну складову яка тягнеться з ФРН до москви.
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19.03.2022 17:45 Ответить
Це ще м'яко сказано....
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19.03.2022 17:50 Ответить
Дурна, корумпована і сциклива
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19.03.2022 17:47 Ответить
Хабарі від Фуйла брати були не дурні??
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19.03.2022 17:47 Ответить
А Шредер з Меркель не вважають, що були дурні. Думали, що грошики ж не тхнуть. Але їх зрадливі гроші почали смердіти. Я чим більше дітей гине в Україні, тим більше вони смердять.
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19.03.2022 17:47 Ответить
Німеччина не була дурною. Вона було розбещена і корумпована кацапськими хабарами. І зараз їй легше визнати себе "дурною" ніж "корумпованою". Тобто аморальною і продажною. А так "ну... помилочка трапилась ... якось виправимо з часом..."
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19.03.2022 17:47 Ответить
Найкорумпованішою в Світі!!!
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19.03.2022 17:52 Ответить
Це не так. Риба гниє з голови. "Голова" Німеччини згнила, але тіло і хвіст ще в порядку, що вселяє поміркований єврооптимізм.
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19.03.2022 18:44 Ответить
Угу. Тим більше, що вони зараз стараються обмежуватися тільки тимчасовими заходами. Все надіються, що кацапні вдасться якось виплисти з дна і можна бути спокійно "нормалізовувати" відносини.
Кацапів, як державу чи народ, вони ж не засуджують. Тільки режим є "злий".
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19.03.2022 17:52 Ответить
Дійшло. Потрібно Шредера, Меркель та інших штангельциркулів потрусити і зажати пальці в двері .
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19.03.2022 17:48 Ответить
Генітальці...
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19.03.2022 17:51 Ответить
Неіснує Німеччини є газососальний придаток орди
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19.03.2022 17:50 Ответить
Меркель старалась изо всех сил подсаживая Германию на газовую иглу и взращивая монстра путина, по факту её вина в нынешней войне довольно существенна как бы она не прикрывалась тезисами о экономических интересах. К тому же никто не может знать чем эта война закончится для самой Германии или других европейских стран.
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19.03.2022 17:51 Ответить
З часів Петра 1 Німеччина відверто паразитує на роzії. І якось непомітно для бундючних бюргерів "хвіст почав крутити собакою".
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19.03.2022 18:47 Ответить
Меркель старалась не качать лодку и быть "хорошей мамой" для всех. Главное чтобы заводы в Германии работали. Такой демократический вариант Лукашенко. То что такая политика пускает западный порядок жизни и частично саму Германию под откос, её кажется мало волновало. Это и сработало в пользу Путина, кому похрен что о нём говорит а Европе. Главное чтобы деньги за нефть и газ капает.
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19.03.2022 18:50 Ответить
чому була? - вона і зараз не в розумі
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19.03.2022 17:53 Ответить
Мы в детстве во дворе играли в черепашек-ниндзей и кричали "Шрёдер-вонючка!"
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19.03.2022 17:56 Ответить
У меня создаётся такое впечатление ,что в Бундестаге ,гн.Хабек -один ,кто был и есть друг Украины.
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19.03.2022 17:57 Ответить
Це Диагноз і він невиліковний.
Фашисти Мля
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19.03.2022 17:57 Ответить
Для іміджу корисніше признати себе дурнями ніж цинічними корумпованими щурами?
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19.03.2022 17:57 Ответить
тут на днях в австрии прикольная весчь открылась. ***** на свадьбу кнайсль, которую он там танцевал, привёз был не только казачий хор, а ещё в подарок ей и сапфировые серёжки за 50k евро. и она молча приняла подарок и заныкала его, не декларировав как госслужащая на те времена. теперь кто-то дорылся, должна как бы вернуть по закону ))) в задаче спрашивается - какие подарки от ***** и на какие суммы не декларировали ни шрёдер, ни меркель, о которых ещё только предстоит узнать в будущем?.
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19.03.2022 17:57 Ответить
Корупція є всюди. Українці думають, що тільки у нас. Та хєр там. Всюди. І СП2 тому доказ. Найбільший доказ
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19.03.2022 18:08 Ответить
а как старая шалава комсомолка меркель?
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19.03.2022 17:59 Ответить
На всякий случай Хабек и его партия всегда говорили, что сп2 - это дуло, приставленное к виску Украины. Теперь ему приходится за Меркелей и Шрёдеров, а заодно и Шольцев, с их политикой умиротворения, отдуваться.
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19.03.2022 18:00 Ответить
Але ж тут більшість лається не на Хабека, а на Меркель та її поплічників.
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19.03.2022 18:10 Ответить
партия зеленых?
а как там adg или как ее
альтернатива для германии
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19.03.2022 18:13 Ответить
адг продолжает подсасывать пуйлу когда все, даже комми, отвернулись. "НАТО виновато".
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19.03.2022 18:43 Ответить
ну с такой "гениальной" стратегией им точно место обеспечено))) на помойке
газпромовские деньги видимо надо отрабатывать...
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19.03.2022 21:32 Ответить
Они работают на свой главный электорат: русишдойчей из бывшего ГДР. Так что шансы у них есть.
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19.03.2022 22:32 Ответить
сперва кацапы внедрили и купила политическую агентуру. потом чере эту агентуру стали осуществлять шпинско-подривную деятельность в интересах *********-фашисткой перерации.
в настоящий момент, число сеть агентов, работающих на кремль, в одной только Германии насчитывает более 2000 человек.
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19.03.2022 18:04 Ответить
У німців є почуття провини перед росіянами....
Але, *****, чому тільки перед ними?
Українці набагато більше постраждали в ДСВ. То чому ***** почуття провини тільки перед росіянами???
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19.03.2022 18:06 Ответить
Один, з небагатьох притомних німецьких політиків.
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19.03.2022 18:10 Ответить
Тільки поки йому не запропонували досить великий хабар. Бербок теж такою була.
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20.03.2022 18:08 Ответить
Совсем как из старого анекдота: "Если б я был такой умный до того, как моя Сара после".
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19.03.2022 18:10 Ответить
Один з небагатьох адекватних там.
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19.03.2022 18:36 Ответить
ситуация исправляется историческими методами вашего фюрера "контора Адольфовна и К" должны висеть возле рейхстага...
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19.03.2022 19:02 Ответить
Они подсадили на «газовую иглу»Европу…

А теперь у тех начались ломки. Зависимость лечится .

Главное вовремя остановится!
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19.03.2022 19:28 Ответить
Меркель сделала Германию больной на всю голову.
Меркель ещё не посадили ?
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19.03.2022 20:13 Ответить
Німеччина розраховувала, що 2-3 дні, і України не стане. І далі кацапський газ та нафта потечуть рікою. Але Україна показала себе суб'єктом світової геополітики, а не розмінною монетою для скурвленого і занепокоєного заходу. Містечковість та недалекоглядність - ось що характеризує "лідерів", зокрема Німеччини.
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19.03.2022 20:31 Ответить
Саме так.
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20.03.2022 12:48 Ответить
 
 