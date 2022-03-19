Германия была "глупа", позволив себе стать зависимой от газа из России, – министр Хабек
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Немецкий министр экономики Роберт Хабек считает, что Германия была "глупа", позволив себе стать зависимой от газа из России. На сегодняшний день она примерно наполовину зависит от российских поставок.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
Как заявил Хабек, на выходных находящийся с визитом в Катаре и ОАЭ, в будущем каждый поставщик должен быть ограничен обеспечением от 10% до 20% потребностей Германии. В странах Ближнего Востока он находится в поисках поставок сжиженного газа.
Также сообщается, что он выступает за поставку газа из "недемократических стран". По его словам, есть большая разница между странами, где ситуация с правами человека является проблемной, и Россией, ведущей агрессивную войну в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Між іншим... Україна уже один раз демілітаризовувалася, при чому - на користь росії , віддавши їй свою ядерну зброю.
Що з цього вийшло?
Тепер Путлєр вимагає знову, наступної, чергової демілітаризації... -тобто, щоб ми віддали ( і знову ж йому) і звичайну зброю.
Тоді він взагалі зможе брати нас практично голими руками... любою бандою, на кшталт Гіркіна - в 50 бойовиків!
Кацапів, як державу чи народ, вони ж не засуджують. Тільки режим є "злий".
Фашисти Мля
а как там adg или как ее
альтернатива для германии
газпромовские деньги видимо надо отрабатывать...
в настоящий момент, число сеть агентов, работающих на кремль, в одной только Германии насчитывает более 2000 человек.
Але, *****, чому тільки перед ними?
Українці набагато більше постраждали в ДСВ. То чому ***** почуття провини тільки перед росіянами???
А теперь у тех начались ломки. Зависимость лечится .
Главное вовремя остановится!
Меркель ещё не посадили ?