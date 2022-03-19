Германия была "глупа", позволив себе стать зависимой от газа из России, – министр Хабек

Немецкий министр экономики Роберт Хабек считает, что Германия была "глупа", позволив себе стать зависимой от газа из России. На сегодняшний день она примерно наполовину зависит от российских поставок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Как заявил Хабек, на выходных находящийся с визитом в Катаре и ОАЭ, в будущем каждый поставщик должен быть ограничен обеспечением от 10% до 20% потребностей Германии. В странах Ближнего Востока он находится в поисках поставок сжиженного газа.

Также сообщается, что он выступает за поставку газа из "недемократических стран". По его словам, есть большая разница между странами, где ситуация с правами человека является проблемной, и Россией, ведущей агрессивную войну в Украине.

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