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Зеленский призывает швейцарские банки заморозить активы россиян, ответственных за войну против Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к замораживанию счетов в швейцарских банках россиян, ответственных за развязывание войны в Украине.

Об этом он сказал сегодня, выступая в парламенте Швейцарии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В ваших банках хранятся деньги тех, кто развязал эту войну", - сказал он.

"Это тоже борьба против зла, чтобы было полное замораживание активов этих людей, их счетов. Это большая борьба, и вы это можете. Я хочу, чтобы вы стали украинцами, города которых разрушают по приказам живущих в ваших общинах, кто наслаждается жизнью в вашем государстве, и было бы справедливо лишить их этих привилегий", - сказал президент Украины.

Зеленский подчеркнул: "Я хочу, чтобы вы были как украинцы в вопросе о бизнесе, который работает в России, несмотря на войну, убитых людей, разрушены города".

"Good food – good life". Так звучит слоган компании Нестле. Вашей компании, которая отказывается уйти из России даже сейчас, когда звучат угрозы другим странам Европы, ядерный шантаж", – сказал президент.

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"Когда Швейцария с нами – мы точно успешнее, когда Украина с вами – вы точно сильнее", – заявил Зеленский.
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Топ комментарии
+11
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19.03.2022 17:51
+6
Парад в мацКВАбадi:
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19.03.2022 17:57
+4
Избирательность в данном случае неуместна. Всех россиян и белорусов, так будет правильней.
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19.03.2022 17:53
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19.03.2022 17:51 Ответить
Они картонных солдат на надувных Арматах покатит. Но я не против увидеть там ВСУ.
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19.03.2022 19:29 Ответить
Избирательность в данном случае неуместна. Всех россиян и белорусов, так будет правильней.
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19.03.2022 17:53 Ответить
.......не думаю что у простых "рабов" обоих режимов есть там счета......
.....а вот счета некоторых "украинцев", особенно пересиживающих на испанских и иже виллах, неплохо бы поискать .....
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19.03.2022 18:03 Ответить
У "простых "рабов"" там счетов нет 100%.
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19.03.2022 23:24 Ответить
ШВЕЙЦАРЦІ-ЗРОБІТЬ ЛАПАТНІКАВ НІЩЄБРОДАМІ,ВИ ЦЕ МОЖЕТЕ...
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19.03.2022 17:56 Ответить
Парад в мацКВАбадi:
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19.03.2022 17:57 Ответить
❗️Ситуация в Украине продемонстрировала, что система ООН нуждается в реформах, заявил Чавушоглу.
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19.03.2022 17:59 Ответить
ВАУ! Не тільки українці це зрозуміли.
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19.03.2022 18:03 Ответить
НАТО, Евросоюз, ООН всё это является крайне недееспособными организациями если возможна нынешняя агрессия русни, Турки с первых дней войны, называют всё своими именами.
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19.03.2022 18:09 Ответить
ну если сама турция говорит - то вабще! это та турция, которая отказывается против рашки вводить санкции, или другая?
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20.03.2022 11:50 Ответить
👏 Турция хочет признания независимости Украины и прилагает все усилия для достижения мира, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы решительно возражали против аннексии Крыма в 2014 году. Если бы мир тогда дал должный ответ, то сегодня мы бы не оказались в такой ситуации", - добавил Чавушоглу.
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20.03.2022 23:18 Ответить
Ведь именно против независимости Украины ведётся война.
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20.03.2022 23:20 Ответить
Але всі джерела які це повідомляють кацапські(
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19.03.2022 18:04 Ответить
К моему большому сожалению, я умею читать по азербайджански и по русски, я не могу ничего ответить Вам на Ваше высказывание.
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19.03.2022 18:11 Ответить
А ЗАОДНО І УКРАЇНСЬКИХ ОЛІГАРХІВ ТА ПЕРЕДАТИ ДЛЯ ПОТРЕБ АРМІЇ!!!!!!
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19.03.2022 18:10 Ответить
🤢 Без комментариев. Ереван сегодня.
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19.03.2022 18:17 Ответить
Банки Грузии не обслуживают карты платежной системы «Мир».

Как сообщили представители Национального банка Грузии, прием карт российской платежной системы для оплаты на территории страны считается нарушением закона.
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19.03.2022 18:18 Ответить
Україна - ЄДИНА з країн, яка не заморозила майно та активи майже 15 тис. російських компаній, в той час як Зеленський до всіх на Заході з цим чіпляється. Чому так? Хто в долі?

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19.03.2022 18:59 Ответить
 
 