Зеленский призывает швейцарские банки заморозить активы россиян, ответственных за войну против Украины
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский призвал к замораживанию счетов в швейцарских банках россиян, ответственных за развязывание войны в Украине.
Об этом он сказал сегодня, выступая в парламенте Швейцарии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В ваших банках хранятся деньги тех, кто развязал эту войну", - сказал он.
"Это тоже борьба против зла, чтобы было полное замораживание активов этих людей, их счетов. Это большая борьба, и вы это можете. Я хочу, чтобы вы стали украинцами, города которых разрушают по приказам живущих в ваших общинах, кто наслаждается жизнью в вашем государстве, и было бы справедливо лишить их этих привилегий", - сказал президент Украины.
Зеленский подчеркнул: "Я хочу, чтобы вы были как украинцы в вопросе о бизнесе, который работает в России, несмотря на войну, убитых людей, разрушены города".
"Good food – good life". Так звучит слоган компании Нестле. Вашей компании, которая отказывается уйти из России даже сейчас, когда звучат угрозы другим странам Европы, ядерный шантаж", – сказал президент.
"Когда Швейцария с нами – мы точно успешнее, когда Украина с вами – вы точно сильнее", – заявил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
.....а вот счета некоторых "украинцев", особенно пересиживающих на испанских и иже виллах, неплохо бы поискать .....
"Мы решительно возражали против аннексии Крыма в 2014 году. Если бы мир тогда дал должный ответ, то сегодня мы бы не оказались в такой ситуации", - добавил Чавушоглу.
Как сообщили представители Национального банка Грузии, прием карт российской платежной системы для оплаты на территории страны считается нарушением закона.