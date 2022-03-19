Криптобиржа WhiteBIT объявила об интеграции с "Дія" – это позволит собрать больше криптовалюты на нужды пострадавших от войны в Украине

Криптовалютные биржи в Украине привлекают многомиллионное финансирование для преодоления последствий российского вторжения в Украину.

В частности, после легализации рынка криптовалют в Украине компания WhiteBIT оперативно запустила интеграцию и сотрудничество с государственным сервисом Дія, чтобы как можно больше украинцев имели быстрый доступ к рынку криптовалюты, сообщает Цензор.НЕТ.

Это позволяет поддержать криптовалютой украинскую экономику в условиях военного положения, ведь люди со всего мира теперь могут быстро, удобно и анонимно отправлять средства для поддержки Украины. И они активно пользуются этой возможностью: только за последние недели криптофонд Украины собрал 52 миллиона долларов США.

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Как объясняют в компании, благодаря интеграции с приложением "Дія" теперь любой пользователь из Украины может пройти верификацию (KYC) на бирже WhiteBIT менее чем за 1 минуту. Обычно эта процедура на всех криптовалютных биржах требует заполнения анкеты, сканирования документов и времени на проверку. Благодаря системе "Дія" для пользователей WhiteBIT верификация будет проходить гораздо быстрее и удобнее. В то же время WhiteBIT является ААА-компанией с высокими стандартами шифрования и безопасности персональных данных пользователей. Эти наработки используются в рамках этой инновации.

Для прохождения KYC достаточно нажать кнопку "Пройти верификацию с помощью "Дія". После этого в приложении "Дія" необходимо подтвердить передачу копий цифровых документов.

"В условиях войны криптовалюта становится мощным инструментом усиления обороноспособности нашей страны. Она позволяет собирать деньги на гуманитарную помощь, нужды ВСУ и терробороны. Люди со всех уголков мира хотят и готовы поддержать Украину за счет донатов своих криптоактивов. Мы не стоим в стороне, а стремимся первыми внедрять инновации, упрощать путь пользователей и делать их взаимодействие с WhiteBIT максимально комфортным, ведь это в том числе помогает украинской экономике, армии, людям, из-за войны чего оказавшимся в беде… Мы рады, что государство становится удобным сервисом, и наше сотрудничество с Министерством цифровой трансформации это подтверждает. Вместо того чтобы тратить время на рутину, теперь наши клиенты могут пройти процедуру верификации в два клика", – рассказал CEO WhiteBIT Владимир Носов.

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Также в WhiteBIT подчеркнули, что компания создала совместный проект с WhitePay, где каждый желающий может выбрать из более 90 криптовалют и отправить средства в помощь Минздраву или пострадавшим гражданским, Вооруженным силам Украины и терробороне.

В WhiteBIT также отметили, что интеграция компании с "Дія" - это пример эффективного, успешного и взаимовыгодного сотрудничества государства и бизнеса. В WhiteBIT уверены, что такое сотрудничество нужно активно развивать в будущем, ведь оно также способствует приближению мира в Украине.

Перевести донейты можно по ссылке https://whitepay.com/donate/

WhiteBIT – это централизованная криптовалютная биржа с командой, насчитывающая 400+ человек. Платформа поддерживает фиатные валюты. Главная цель компании – достичь массового внедрения технологии блокчейн и расширить криптовалютное сообщество, предоставляя безопасную и простую в использовании платформу.

WhiteBIT – крупнейшая криптовалютная биржа Европы, являющаяся лидером в Украине, отвечает всем требованиям KYC и AML, а ее услугами пользуются более 2 миллионов клиентов.

Сегодня WhiteBIT входит в ТОП-2 бирж мира по безопасности на основании независимого аудита Hacken и имеет рейтинг ААА.

Благодаря передовым технологиям WhiteBIT гарантирует быстрое внесение и снятие средств. Депозиты и снятия осуществляются с помощью карт Visa и Mastercard, а также через партнерские платежные системы. В то же время, за депозиты с помощью карты monobank комиссия не взимается.

Дія – это новый уровень взаимодействия государства и граждан: удобный и человечный. Всё очень удобно и всегда под рукой в ​​смартфоне.

На портале можно получить онлайн 72 государственных услуги, а в обновленном мобильном приложении — доступ к 13 своим цифровым документам и 15 услугам.

Среди документов: ID-карта и заграничный биометрический паспорт, студенческий билет, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, страховой полис транспортного средства, налоговый номер (РНОКПП), свидетельство о рождении, справка переселенца (ВПЛ), а также COVID-сертификаты. Особого внимания заслуживает революционная технология Дія.Підпис — самая защищенная электронная подпись прямо в смартфоне.