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Должны вместе принудить Путина к миру – Порошенко призвал союзников к решимости

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

порошенко

Петр Порошенко в эфире французского телеканала BFMTV призвал европейских партнеров объединить усилия по принуждению Путина к миру.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы "Европейская солидарность".

"Я убежден, что переговоры всегда нужно продолжать. И дипломатические средства по остановке огня – это точно то, что мы сейчас нуждаемся. Но для тех, кто проводит переговоры, есть несколько рекомендаций. Первая рекомендация – никаких компромиссов за счет Украины, потому что это слабость , а Путин очень эффективно пользуется слабостью", – отмечает пятый президент.

"Вторая рекомендация – не верьте Путину. Ни разу он не придерживался тех обязательств, которые Россия и Путин брали на себя. Мы должны быть сильными и принудить Путина к миру", – считает Порошенко.

"К сожалению, я должен констатировать, что Путин за последние 8 лет, а особенно за последние три года демонстрирует полную неадекватность. У меня есть серьезные сомнения в его психическом здоровье. И хочу подчеркнуть, что те, кто думают, что сейчас идет обычная война в Украине, – глубоко ошибаются, потому что атака Путина на атомные электростанции означает, что элементы атомной угрозы в этой войне уже существуют, ядерное загрязнение не имеет границ. Если Путин не остановится, если Путин не отведет войска, вы должны ужесточать, увеличивать военную помощь Украине, делать украинские Вооруженные силы более мощными - и именно через такие механизмы остановить Путина как агрессора", - отмечает Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко в эфире CNN призвал дать Украине истребители, системы противовоздушной и противотанковой обороны

"Все зависит от нас с вами. Не перекладывайте ничего на Путина. Поучитесь у украинцев, у нас. Какими решительными вы должны стать. Это наша общая война – и я твердо убежден, это будет наша с вами общая победа", – резюмировал Порошенко.
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Топ комментарии
+48
Валерій Прозапас



До речі, сподіваюсь тепер для всіх очевидно хто займався підривом військових складів в Україні з 2014?

Бо зокрема знаменитий Антон Гєращєнко роками бігав по ефірам і вбивав під чуби, що винні були Порошенко з Муженком, хто ж ще.
І багато ж хто вірив та проклинав саме їх, замість путінських диверсантів, бо "враг же нє в крємлє".

Це взагалі була найуспішніша спецоперація кремля перед новою війною - коли більшість українського населення зненавиділа своїх державників, поставила під сумнів ефективність розвитку армії, а потім спокійно спостерігала як мусорня переслідує військових.

Завжди на часі не забувати, що на посадах продовжують перебувати корисні ідіоти типу того клоуна Гєращєнка, а вони несумісні з теперішнім викликом перед країною.
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19.03.2022 18:03
+38
А хто нам наразі надає військову техніку , не НАТО ?

Якщо ні , то хто , Саша Пончик ?
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19.03.2022 18:06
+33
17 мгновений весны, 8 серия:
1 кадр 19:50
2 кадр 22:00
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19.03.2022 18:02
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А хто нам наразі надає військову техніку , не НАТО ?

Якщо ні , то хто , Саша Пончик ?
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19.03.2022 18:06 Ответить
Государства Североатлантического альянса намерены и дальше предоставлять Украине практическую помощь, включая поставки оружия. Об этом, как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, договорились министры обороны стран альянса на заседании в Брюсселе в среду, 16 марта, сообщает корреспондент DW.

Не надо путать. НАТО коллективный орган, решивший помогать Украине оружием. А вот как раз наоборот отдельные страны отказываются поставлять оружие Украине.
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19.03.2022 18:27 Ответить
Зараз головне- зупинити орду! А соромити друзів будемо пізніше.
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19.03.2022 18:19 Ответить
Черчиль тоже долго умолял Рузвельта о ПОМОЩИ ! Вместе с США задушили КОРИЧНЕВУЮ ЧУМУ , а теперь необходимо не останавливаться и искать поддержку во всем мире ‼️‼️‼️‼️
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19.03.2022 18:27 Ответить
А вы пробовали просить вежливее а не с наездом, как нравится главному психологу всея Украины г-ну Арестовичу? С добавлением списка вооружения, нужного Украине. И с списком как собственно вы будете его использовать. Ну и намекните что вы не против стать полигоном испытания новых штучек противоракетной обороны и для умножения на ноль артиллерии противника издалека. Ну чтобы всякие Воронежи, откуда по вам пуляет Калибрами, в будущем сидели только в подвалах и больше не высовывались.
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19.03.2022 19:26 Ответить
17 мгновений весны, 8 серия:
1 кадр 19:50
2 кадр 22:00
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19.03.2022 18:02 Ответить
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19.03.2022 18:02 Ответить
Плохая идея ,надо ***** завалить ..это нормальный подход ..
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19.03.2022 18:02 Ответить
сам сможешь? ну,прямо с дивана...че их уговаривать-действуй
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19.03.2022 18:06 Ответить
тебе скока годиков?
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19.03.2022 18:17 Ответить
так а чо ты сюда с танчиков заблудился,мамкин ликвидатор ООН НАТО Совета безопасности Европы?иди продолжай виртуально целиться
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19.03.2022 18:22 Ответить
как именно ты своё право голоса собираешься применить в условиях военного положения ?

ведь ты же взрослый и легко ответишь ?
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19.03.2022 18:25 Ответить
Военное положение все время будет?
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19.03.2022 18:26 Ответить
как минимум, до конца войны,

то есть, до подписания какого-то договора.

А только потом уже на всемирных выборах НАТО или ООН ты сможешь отдать свой голос за расформирование НАТО и ООН
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19.03.2022 18:40 Ответить
а на каком конкретно голосовании после войны ты собираешься применить своё право голоса для расформирования НАТО ?
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19.03.2022 18:59 Ответить
Валерій Прозапас



До речі, сподіваюсь тепер для всіх очевидно хто займався підривом військових складів в Україні з 2014?

Бо зокрема знаменитий Антон Гєращєнко роками бігав по ефірам і вбивав під чуби, що винні були Порошенко з Муженком, хто ж ще.
І багато ж хто вірив та проклинав саме їх, замість путінських диверсантів, бо "враг же нє в крємлє".

Це взагалі була найуспішніша спецоперація кремля перед новою війною - коли більшість українського населення зненавиділа своїх державників, поставила під сумнів ефективність розвитку армії, а потім спокійно спостерігала як мусорня переслідує військових.

Завжди на часі не забувати, що на посадах продовжують перебувати корисні ідіоти типу того клоуна Гєращєнка, а вони несумісні з теперішнім викликом перед країною.
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19.03.2022 18:03 Ответить
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19.03.2022 18:14 Ответить
все вірно !

треба довбати європейців і макати у їхнє ж гівно !
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19.03.2022 18:03 Ответить
Згоден з Вашими поглядами , підтримую !
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19.03.2022 18:04 Ответить
ніхто тебе, Петро, не чує.
на заході новий зелений божок - "україньский Черчіль"
зрозімють все папізже.
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19.03.2022 18:04 Ответить
переважна більшість да.
вони не знають деталей, а в них, як звісно, і ховається диявол.
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19.03.2022 18:14 Ответить
на этой неделе провёл 2 дня среди местечковых принимающих беженцев. поголовно все, кроме одного, дюже недовольны зе. просто бесятся, что именно "этот актер" развязал войну, не согласившись изначально на условия выдвинутые ******, особенно в отношении отказа от вступления в нато. и вот теперь из-за этого здесь топливо на заправках дорогое, газ,..... и вообще, сюда война может добраться. и только один, действительно интересовался, как оно более менее в реале, а не в медиа, и сказал что крепко "держит кулачки" за Украину и её победу.
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19.03.2022 18:18 Ответить
а шо зробыш?70-80 % населения планеты -вата гигроскопическая .у нас только сейчас вата трошки проснулась,бо бомбят родственников в Харьков,Мариуполе...и начинают догадываться,что если злые бандеровцы вместе с ними в городе-то кто ж тогда бомбит?
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19.03.2022 18:25 Ответить
это очень хорошо что Порошенко подтянулся в этой ситуации,я ждал его участвие .
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19.03.2022 18:06 Ответить
Це добре що Порошенко підтягнувся, але всякі єрмаки та агрохімії теж давно не сплять
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19.03.2022 18:09 Ответить
они временщики,а президенты остаются пожизненно(каждый со своими грехами)
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19.03.2022 18:12 Ответить
Было бы хорошо , если бы Порошенко возглавил украинскую переговорную группу. Это дипломат-профессионал, со специальным образованием и огромным опытом переговоров. Зеленский должен забыть все гонения на Пороха и просить лично об этом.
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19.03.2022 18:32 Ответить
я тоже так думаю.у него огромный опыт в дипломатии который позволяет ему мгновенно реагировать и улавливать реакцию собеседника.
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19.03.2022 18:36 Ответить
Где-то в россии
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19.03.2022 18:07 Ответить
Антон Санченко 19 ч.

Наша перевага в тому, що ми знаємо їх як облуплених, бо ще вчора були такими само.
Спостерігав, як рішуче наші розбивали будь-які спроби русні захопити будь-який аеропорт довкола Києва, щоб посадити туди одразу 18 бортів з десантурою, що вже вилетіли зі свого Усть-Піздюйська і яким довелося сідати в Бабруйску, бо жодного шансу десантурі наші захисники аеродромів не дали. Просто пам'ятали Афган та Чехію.
Росіянці ж ще кілька днів ломилися як не в Гостомель, так у Васильків, втрачаючи по кілька ІЛ-76 щоночі, перш ніж запідозрили, що тактика 1980-х у 2020-х вже не діє. Кончилось ваше врем'я, десантура, злазь.
Але оце тикання ІЛами в наші нічні аеродроми, - а може, хоч тут ********, - дуже показове. Як в анекдоті про прапорщика:
- **** думать? Трясти треба!

Про Чорнобаївку, єдиний аеропорт, який їм вдалося захопити, не буду. Побережу вашу діафрагму.

Я про інше подумав. Морський десант під Одесою вони можуть висадити тільки в Григор'євці. Бо як в 1941 році висадили при обороні Одеси - їм сподобалося, так і наступних 70 років усю морську піхоту ЧФ вчили висаджуватись в Григор'євці (а в Криму - на мисі Опук). Для іншого узбережжя російська морська піхота не підготована, тож не стануть і ризикувати.
Сподіваюся, до нас у 1991 пішли ті морпіхи, які 70 років вчилися Григор'ївку
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19.03.2022 18:17 Ответить
На думку Джонсона, західний світ більше не може мати справ з Росією у найближчому майбутньому навіть після завершення війни.
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19.03.2022 18:09 Ответить
Покажи приклад, як потрібно боронити державу, дай майстер клас нам всім
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19.03.2022 18:14 Ответить
Беларуский посол покинул Украину Волынь готовся седня завтра
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19.03.2022 18:10 Ответить
Не набридло москальські методички юзать. Не будьте корисними москальскими ідіотами. При поганому Порошенку Київ не був в оточенні. То ж нема чого плюватись ядом
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19.03.2022 18:13 Ответить
Де ти таке прочитав? у Програмі Партії Слуга Народу?
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19.03.2022 18:14 Ответить
Яйка свої пожмакай , фуфрич , може попустить
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19.03.2022 18:15 Ответить
Пороха слухають , тільки для багатьох європейців набагато комфортніше
слухати ,, плач Ярославни" про закрите небо 😡і кожного разу пояснювати , що наша краіна не Є членом НАТО , але вони надають стільки зброї , скільки нам вистачить до повноі перемоги і ми повинні дякувати іх за це 🙁
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19.03.2022 18:12 Ответить
Постепенно и особенно последнее время становится токсичней и токсичней иметь дело с роисей. Скоро это станет как само собой разумеется. А это = отставание в технологиях, экономике и значит ослабление. Х.у.й.ло понимает это и сейчас это пик агонии. Максимум дней 10! Дальше сдувание с ускорением.
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19.03.2022 18:12 Ответить
Декому паяц аристович більше подобається.
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19.03.2022 18:17 Ответить
И шлюха Подоляк
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19.03.2022 18:35 Ответить
Конгрес США заснував спеціальну "Програму винагород за повернення активів клептократії", щоб боротися з корупцією в іноземних урядах і надати допомогу Сполучених Штатів із виявлення та повернення вкрадених активів, конфіскації доходів від корупції та повернення цих активів країні, що зазнала збитків внаслідок корупційних дій. Одним із головних корупціонерів-грабіжників, які шляхом погроз, підкупу та махінацій привласнюють собі активи інших держав, було визнано росію. 😳

Міністерство юстиції США, ФБР та інші правоохоронні органи США тепер можуть вимагати інформацію, що веде до арешту, обмеження, конфіскації або репатріації активів, пов'язаних з корупцією за участю уряду рф. За таку інформацію США пропонують до 5 млн. доларів США.

Можливо, ви вже маєте докази причетності рф до корупції в інших країнах. Тоді ознайомтесь із програмою детальніше тут (https://home.treasury.gov/about/offices/terrorism-and-financial-intelligence/terrorist-financing-and-financial-crimes/kleptocracy-asset-recovery-rewards-program). - https://t.me/CenterCounteringDisinformation/820
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19.03.2022 18:19 Ответить
При всем моем неуважении к нему -он за 8 лет остался адекватный…мысли у него,верные…
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19.03.2022 18:32 Ответить
Петр Алексеевич! Путин это ширма, останавливать нужно русских.
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19.03.2022 19:04 Ответить
Русских остановят похоронки и информация о скрываемых потерях.
Сарафанное радио. Срабатывает долго, потому что долго доходит.
Зато потом процесс пойдёт легко: научатся косить от призыва
и сразу сдаваться в плен.
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20.03.2022 00:29 Ответить
Петро Порошенко
18 хв ·
Принцип внутрішньополітичної єдності під час війни для нас є непохитним. Ми сильні, поки єдині. Ворог у нас сьогодні один - путінська росія. Спільними зусиллями маємо захищати Україну, забувши про будь-які старі розбіжності.
Багато хто втомився, емоційно виснажився. У когось спонтанно написався недоречний пост чи зірвалася з вуст непродумана заява. А далі як у тій приказці: «слово за слово, чем-то по столу». І провокується внутрішнє протистояння, яке точно не працює на Україну.
Засмучений деякими дискусіями в соціальних мережах. Закликаю усіх до стриманості. Всі, хто володіє словом, мають бити в одну ціль - у Кремль.
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19.03.2022 19:16 Ответить
Договариваться о мире и принуждать к миру это две большие разницы.
ВСУ наш главный переговорщик...
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19.03.2022 19:46 Ответить
Порох діло говорить
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19.03.2022 20:00 Ответить
У путина рак кишечника на той стадии, когда хочется забрать с собой всех.
Потому убеждать надо ближайшее окружение.
Тех, у кого есть возможность закрыть этот кейс.
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20.03.2022 00:26 Ответить
 
 