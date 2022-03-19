Должны вместе принудить Путина к миру – Порошенко призвал союзников к решимости
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Петр Порошенко в эфире французского телеканала BFMTV призвал европейских партнеров объединить усилия по принуждению Путина к миру.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы "Европейская солидарность".
"Я убежден, что переговоры всегда нужно продолжать. И дипломатические средства по остановке огня – это точно то, что мы сейчас нуждаемся. Но для тех, кто проводит переговоры, есть несколько рекомендаций. Первая рекомендация – никаких компромиссов за счет Украины, потому что это слабость , а Путин очень эффективно пользуется слабостью", – отмечает пятый президент.
"Вторая рекомендация – не верьте Путину. Ни разу он не придерживался тех обязательств, которые Россия и Путин брали на себя. Мы должны быть сильными и принудить Путина к миру", – считает Порошенко.
"К сожалению, я должен констатировать, что Путин за последние 8 лет, а особенно за последние три года демонстрирует полную неадекватность. У меня есть серьезные сомнения в его психическом здоровье. И хочу подчеркнуть, что те, кто думают, что сейчас идет обычная война в Украине, – глубоко ошибаются, потому что атака Путина на атомные электростанции означает, что элементы атомной угрозы в этой войне уже существуют, ядерное загрязнение не имеет границ. Если Путин не остановится, если Путин не отведет войска, вы должны ужесточать, увеличивать военную помощь Украине, делать украинские Вооруженные силы более мощными - и именно через такие механизмы остановить Путина как агрессора", - отмечает Порошенко.
"Все зависит от нас с вами. Не перекладывайте ничего на Путина. Поучитесь у украинцев, у нас. Какими решительными вы должны стать. Это наша общая война – и я твердо убежден, это будет наша с вами общая победа", – резюмировал Порошенко.
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Якщо ні , то хто , Саша Пончик ?
Не надо путать. НАТО коллективный орган, решивший помогать Украине оружием. А вот как раз наоборот отдельные страны отказываются поставлять оружие Украине.
1 кадр 19:50
2 кадр 22:00
ведь ты же взрослый и легко ответишь ?
то есть, до подписания какого-то договора.
А только потом уже на всемирных выборах НАТО или ООН ты сможешь отдать свой голос за расформирование НАТО и ООН
До речі, сподіваюсь тепер для всіх очевидно хто займався підривом військових складів в Україні з 2014?
Бо зокрема знаменитий Антон Гєращєнко роками бігав по ефірам і вбивав під чуби, що винні були Порошенко з Муженком, хто ж ще.
І багато ж хто вірив та проклинав саме їх, замість путінських диверсантів, бо "враг же нє в крємлє".
Це взагалі була найуспішніша спецоперація кремля перед новою війною - коли більшість українського населення зненавиділа своїх державників, поставила під сумнів ефективність розвитку армії, а потім спокійно спостерігала як мусорня переслідує військових.
Завжди на часі не забувати, що на посадах продовжують перебувати корисні ідіоти типу того клоуна Гєращєнка, а вони несумісні з теперішнім викликом перед країною.
треба довбати європейців і макати у їхнє ж гівно !
на заході новий зелений божок - "україньский Черчіль"
зрозімють все папізже.
вони не знають деталей, а в них, як звісно, і ховається диявол.
Наша перевага в тому, що ми знаємо їх як облуплених, бо ще вчора були такими само.
Спостерігав, як рішуче наші розбивали будь-які спроби русні захопити будь-який аеропорт довкола Києва, щоб посадити туди одразу 18 бортів з десантурою, що вже вилетіли зі свого Усть-Піздюйська і яким довелося сідати в Бабруйску, бо жодного шансу десантурі наші захисники аеродромів не дали. Просто пам'ятали Афган та Чехію.
Росіянці ж ще кілька днів ломилися як не в Гостомель, так у Васильків, втрачаючи по кілька ІЛ-76 щоночі, перш ніж запідозрили, що тактика 1980-х у 2020-х вже не діє. Кончилось ваше врем'я, десантура, злазь.
Але оце тикання ІЛами в наші нічні аеродроми, - а може, хоч тут ********, - дуже показове. Як в анекдоті про прапорщика:
- **** думать? Трясти треба!
Про Чорнобаївку, єдиний аеропорт, який їм вдалося захопити, не буду. Побережу вашу діафрагму.
Я про інше подумав. Морський десант під Одесою вони можуть висадити тільки в Григор'євці. Бо як в 1941 році висадили при обороні Одеси - їм сподобалося, так і наступних 70 років усю морську піхоту ЧФ вчили висаджуватись в Григор'євці (а в Криму - на мисі Опук). Для іншого узбережжя російська морська піхота не підготована, тож не стануть і ризикувати.
Сподіваюся, до нас у 1991 пішли ті морпіхи, які 70 років вчилися Григор'ївку
слухати ,, плач Ярославни" про закрите небо 😡і кожного разу пояснювати , що наша краіна не Є членом НАТО , але вони надають стільки зброї , скільки нам вистачить до повноі перемоги і ми повинні дякувати іх за це 🙁
Міністерство юстиції США, ФБР та інші правоохоронні органи США тепер можуть вимагати інформацію, що веде до арешту, обмеження, конфіскації або репатріації активів, пов'язаних з корупцією за участю уряду рф. За таку інформацію США пропонують до 5 млн. доларів США.
Можливо, ви вже маєте докази причетності рф до корупції в інших країнах. Тоді ознайомтесь із програмою детальніше тут (https://home.treasury.gov/about/offices/terrorism-and-financial-intelligence/terrorist-financing-and-financial-crimes/kleptocracy-asset-recovery-rewards-program). - https://t.me/CenterCounteringDisinformation/820
Сарафанное радио. Срабатывает долго, потому что долго доходит.
Зато потом процесс пойдёт легко: научатся косить от призыва
и сразу сдаваться в плен.
18 хв ·
Принцип внутрішньополітичної єдності під час війни для нас є непохитним. Ми сильні, поки єдині. Ворог у нас сьогодні один - путінська росія. Спільними зусиллями маємо захищати Україну, забувши про будь-які старі розбіжності.
Багато хто втомився, емоційно виснажився. У когось спонтанно написався недоречний пост чи зірвалася з вуст непродумана заява. А далі як у тій приказці: «слово за слово, чем-то по столу». І провокується внутрішнє протистояння, яке точно не працює на Україну.
Засмучений деякими дискусіями в соціальних мережах. Закликаю усіх до стриманості. Всі, хто володіє словом, мають бити в одну ціль - у Кремль.
ВСУ наш главный переговорщик...
Потому убеждать надо ближайшее окружение.
Тех, у кого есть возможность закрыть этот кейс.