Должны вместе принудить Путина к миру – Порошенко призвал союзников к решимости

Петр Порошенко в эфире французского телеканала BFMTV призвал европейских партнеров объединить усилия по принуждению Путина к миру.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы "Европейская солидарность".

"Я убежден, что переговоры всегда нужно продолжать. И дипломатические средства по остановке огня – это точно то, что мы сейчас нуждаемся. Но для тех, кто проводит переговоры, есть несколько рекомендаций. Первая рекомендация – никаких компромиссов за счет Украины, потому что это слабость , а Путин очень эффективно пользуется слабостью", – отмечает пятый президент.

"Вторая рекомендация – не верьте Путину. Ни разу он не придерживался тех обязательств, которые Россия и Путин брали на себя. Мы должны быть сильными и принудить Путина к миру", – считает Порошенко.

"К сожалению, я должен констатировать, что Путин за последние 8 лет, а особенно за последние три года демонстрирует полную неадекватность. У меня есть серьезные сомнения в его психическом здоровье. И хочу подчеркнуть, что те, кто думают, что сейчас идет обычная война в Украине, – глубоко ошибаются, потому что атака Путина на атомные электростанции означает, что элементы атомной угрозы в этой войне уже существуют, ядерное загрязнение не имеет границ. Если Путин не остановится, если Путин не отведет войска, вы должны ужесточать, увеличивать военную помощь Украине, делать украинские Вооруженные силы более мощными - и именно через такие механизмы остановить Путина как агрессора", - отмечает Порошенко.

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"Все зависит от нас с вами. Не перекладывайте ничего на Путина. Поучитесь у украинцев, у нас. Какими решительными вы должны стать. Это наша общая война – и я твердо убежден, это будет наша с вами общая победа", – резюмировал Порошенко.