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Зеленская просит Всемирный совет церквей стать посредником в организации гуманитарных коридоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленська

Первая леди Украины Елена Зеленская обратилась во Всемирный совет церквей и сообщила, что в Украине уже более 100 погибших детей. Она просит Всемирный совет церквей стать посредником в организации гуманитарных коридоров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленская сообщила в Фейсбуке.

"Расстрелянные на блокпостах вместе с родителями, иссеченные обломками снарядов на родных дворах, заваленные обломками собственных домов, измученные из-за недоедания, обезвоживания и отсутствия медицинской помощи. Они лежат во временных захоронениях на своих дворах и в братских могилах.

Там должны знать, что в Украине за эти три недели появились братские могилы.

Даже рука не поднимается писать такие слова в ХХI веке, а глаза, вероятно, отказываются читать.

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Что в Украине есть города-мученики: Мариуполь, Сумы, Ахтырка, Харьков, Буча, Гостомель, Ворзель, Изюм, Волноваха... Что тысячи украинцев ищут родственников, не выходящих оттуда на связь. И эта неизвестность – самая страшная.

И что наша цель – чтобы эти люди наконец-то взяли трубку. Поели горячие блюда. Получили лечение.

Что враг регулярно срывает наши попытки устроить "дороги жизни".

Призвала Совет с его колоссальным авторитетом стать посредником в организации настоящих гуманитарных коридоров.

И повлиять на организации, от которых это зависит, чтобы они также приступили к работе, а не наблюдали в стороне!", - написала она в письме.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+16
ленка,у тебя нет шансов...там уже верещучка оседлала тему
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19.03.2022 18:10
+13
На каждый выпад Пидоросии должен быть контр удар от Украины. За блокаду Мариуполя и других городов нужно закрыть РПЦ в Украине а московских попов выгнать в шею из страну в один день. Нужно просто перестать быть терпилами.
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19.03.2022 18:12
+13
.....а кто сейчас не хайпиться на войне?........все кинулись зарабатывать политический капитал на перспективу........скоро и ярые ОПZжисты повылазят из под полов........
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19.03.2022 18:15
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ленка,у тебя нет шансов...там уже верещучка оседлала тему
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19.03.2022 18:10 Ответить
.....а кто сейчас не хайпиться на войне?........все кинулись зарабатывать политический капитал на перспективу........скоро и ярые ОПZжисты повылазят из под полов........
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19.03.2022 18:15 Ответить
На каждый выпад Пидоросии должен быть контр удар от Украины. За блокаду Мариуполя и других городов нужно закрыть РПЦ в Украине а московских попов выгнать в шею из страну в один день. Нужно просто перестать быть терпилами.
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19.03.2022 18:12 Ответить
нє палучіца, москальських попів обіцяв захищати Усік.
А його братан Ломаченко робить ноги з України, можливо навіть вивезуть в бебібоксі.
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19.03.2022 18:22 Ответить
Церкви для орків-не авторитет. рпц-це секта, в них навіть томасу немає!
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19.03.2022 18:15 Ответить
Рада...всесвітня....церков.... посередники...організація. Ну реально-ні про що. Зате "лєнкапопєрдоліло" пропіарилась.
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19.03.2022 18:18 Ответить
Ще одна консерва вылизла. Ленка-скумбрия по 8. Следующий на очереди Елдак, расскажет как правильно укладывать тревожну вализу.
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19.03.2022 18:26 Ответить
До речі, а де Лєнка фізично??? Точно не в Україні!!! Блазень встиг вивезти все своє кодло ще перед війною!!!
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19.03.2022 18:28 Ответить
Якщо вивіз, то правильно зробив. А ви б не вивезли?
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19.03.2022 18:46 Ответить
Неужели?ленку вывез за недели три- четыре до вторжения ,а нам,в это время, рассказывал,что свинособаки нападать не собираются
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19.03.2022 19:32 Ответить
Що значить правильно зробив??? Вона перша леді, і її обов'язок бути в Україні, разом з головою держави, а бо бути першою леди це не тільки престиж, а ще і відповідальність, і в такий тяжкий час їй було б чим зайнятись!!!!
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19.03.2022 22:37 Ответить
ПРЕКРАСНО!Только у нелюдей ,где шеф есть дьявол,врядли служители Бога чем то смогут изменить ситуацию..
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19.03.2022 18:42 Ответить
Лєнка, нєбось, в Іспанії десь ніжиться. а смм-щики її написують.
у 2014-му вона дані про українських військових передавала. думає, ми забули.
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19.03.2022 19:00 Ответить
Это действительно правда.доказана?
Это не подстава была?
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19.03.2022 19:11 Ответить
А кому та Ленка ,в 2014м,так нужна была,чтоб ее так подставлять...
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19.03.2022 19:34 Ответить
А де наша перша леді перебуває?Де сховалася?
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19.03.2022 19:56 Ответить
Гріє дупу десь в Іспанії чи в Італії!!!
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19.03.2022 22:39 Ответить
 
 