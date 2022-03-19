В правительстве Великобритании анонсировали санкции на экспорт товаров двойного назначения и технологий в РФ
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Наряду с финансово-экономическими санкциями в отношении Российской Федерации, вступившими в силу после постановления правительства Великобритании от 1 марта, санкции также будут наложены на экспорт в РФ товаров двойного назначения и высокотехнологичной продукции.
Об этом в официальном комментарии Guildhall заявили в Министерстве иностранных дел Великобритании, передает Цензор.НЕТ.
"Помимо этих финансовых мер (принятых правительством Великобритании 1 марта - ред.) и при полном согласии с Соединенными Штатами и ЕС, мы введем новые торговые ограничения и строгий экспортный контроль, аналогичный с тем, который уже реализуют США. Мы выдвинем новый закон, запрещающий экспорт в Россию всех товаров двойного назначения в том числе ряда высокотехнологичных товаров и критически важного технологического оборудования, а также комплектующих в различных секторах, включая электронику, телекоммуникации и космонавтику", - подытожили в британском МИД
Касательно финансовых санкций в отношении РФ в британском МИД уточнили, что речь идет о мерах, вступивших в силу в результате постановления правительства Соединенного Королевства принятого 1 марта.
"1 марта мы приняли постановление, которым запрещены любые финансовые операции с Центральным банком России, Министерством финансов РФ и российским Фондом национального благосостояния. После переговоров Великобритании с международными партнерами, 2 марта Европейский Союз заявил, что к 12 марта из SWIFT будут исключены 7 российских банков. Этому решению способствовало давление Соединенного Королевства. Эти меры в отношении уже находящихся под санкциями структур, принятые в сотрудничестве с США и ЕС гарантируют, что российские банки больше не смогут пользоваться SWIFT для транзакций с банками в любой стране, независимо от того, ввела ли эта страна санкции против России", - говорится в заявлении.
"Новые полномочия также позволят нам запретить российским государственным и частным компаниям привлекать средства в Великобритании, запретить операции с их ценными бумагами и предоставление кредитов. Мы также ограничим сумму денег, доступную для получения гражданами России с депозитов на их банковских счетах в Великобритании. Активы сотен юридических и физических лиц будут заморожены, в частности, производителей, спонсирующих военную машину РФ и президента Путина. Также сюда входит запрет на полеты компании "Аэрофлот" в Великобританию", - идет речь в заявлении МИД Великобитании.
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Давайте, поднажмите, верните это быдло-недострану с ядерной дубиной в каменный век, где по их поведению им и место. Пусть это будет для Запада уроком - десятки лет вели себя с паРашей, как с нормальной страной, покупали у них энергоносители, а паРаша за эти деньги понаделала оружия и теперь угрожает тем, за чьи деньги она так прибарахлилась!
Задача украинской дипломатии, кроме всего - максимально убедить все политические силы ЕС, Великобритании и США, что паРаша - это страна-террорист, которая посреди свободной Европы истребляет мирный народ, женщин и детей, громит жилые дома! Надо укоренить эту мысль на Западе, а ещё надо показывать им все ролики с обычными россиянами, которые поддерживают этот терроризм, чтобы тупые дауны вроде Шольца не могли блеять, что это якобы один куйло виноват, а обычные россияне "не при чём". Вот это должно быть одной из главных задач Зеленского и МИД (поставка нужного оружия, конечно, на первом месте, но на "полуторном" - полная и постоянная изоляция ядерных фашистов). Вместо обработки украинского народа на тему нашего членства в НАТО займитесь активнее изоляцией паРаши, чтобы и после ухода куйла ни одна цивилизованная страна не имела с паРашей никаких дел.
И тут есть потенциально большая проблема - санкции ввели за факт военных действий паРаши, т.е. когда она их прекратит - все марионеточные холуи (немцы, французы, итальянцы, венгры и т.д.) будут продавливать снятие санкций, вот потому надо вселить им в их жадные головы, что нельзя иметь дело с фашистами. А мирное соглашение должно 100% подразумевать возврат к границам Украины по состоянию на 2013 год и немедленную выплату паРашей репараций в долларах США за всё, что они сотворили после 23.02.2022, и если там пропишут отказ от членства в НАТО и иностранных военных баз, то ни в коем случае нельзя сокращать армию и отказываться от любого вооружения, разработанного нашими КБ в годы независимости или используемого нами в годы независимости (кроме ядерного). Иначе, простите, незачем было столько терять - если вы собираетесь подождать развала паРаши, то, к сожалению, спецслужбы там настолько хорошо истребляют все "угрозы", что надо, чтобы ни одну из нынешних санкций с них не сняли и вдобавок перестали покупать их нефть и газ, иначе паРаша снова восстановится, будто ничего не произошло.