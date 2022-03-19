Благодаря белорусским железнодорожникам сегодня нет сообщения по железной дороге с Украиной, - глава УЗ Камышин

Российская Федерация не сможет вести свои военные эшелоны по железной дороге в Украину через Беларусь. Благодаря белорусским железнодорожникам колеи непригодны для этого.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом руководитель "Укрзализныци" Александр Камышин сказал в эфире канала "Настоящее время".

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"Я недавно обращался к белорусским железнодорожникам с призывом не выполнять преступные приказы и не вести российские военные эшелоны в сторону Украины. На сегодняшний день я могу сказать, что железнодорожного сообщения между Украиной и Беларусью нет. Я не буду уточнять детали, но я благодарен белорусским железнодорожникам за то, что они делают", – отметил он.

Он также отказался уточнять, с какой даты этого сообщения нет, но подтвердил, что железнодорожные пути находятся в непригодном состоянии.

"Я верю в то, что среди белорусов, особенно среди белорусских железнодорожников остались честные люди. Я бы не хотел их подставлять. Я благодарен за то, что происходит на сегодняшний день среди железнодорожников Беларуси", - добавил Камишин.

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Напомним, ранее в Офисе президента Украины объявили "рельсовую войну" и призвали разрушать железнодорожную инфраструктуру на оккупированных территориях.