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Благодаря белорусским железнодорожникам сегодня нет сообщения по железной дороге с Украиной, - глава УЗ Камышин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

залізниця,колія

Российская Федерация не сможет вести свои военные эшелоны по железной дороге в Украину через Беларусь. Благодаря белорусским железнодорожникам колеи непригодны для этого.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом руководитель "Укрзализныци" Александр Камышин сказал в эфире канала "Настоящее время".

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"Я недавно обращался к белорусским железнодорожникам с призывом не выполнять преступные приказы и не вести российские военные эшелоны в сторону Украины. На сегодняшний день я могу сказать, что железнодорожного сообщения между Украиной и Беларусью нет. Я не буду уточнять детали, но я благодарен белорусским железнодорожникам за то, что они делают", – отметил он.

Он также отказался уточнять, с какой даты этого сообщения нет, но подтвердил, что железнодорожные пути находятся в непригодном состоянии.

"Я верю в то, что среди белорусов, особенно среди белорусских железнодорожников остались честные люди. Я бы не хотел их подставлять. Я благодарен за то, что происходит на сегодняшний день среди железнодорожников Беларуси", - добавил Камишин.

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Напомним, ранее в Офисе президента Украины объявили "рельсовую войну" и призвали разрушать железнодорожную инфраструктуру на оккупированных территориях.
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Топ комментарии
+68
ЦИМ ЧУДОВИМ НЕВІДОМИМ БІЛОРУСЬКИМ ЗАЛІЗНИЧНИКАМ-РЕСПЕКТ...
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19.03.2022 18:54
+37
Ну хоч залізничники намагаються відмити Білорусь яку заплямував їхній таракан ************.
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19.03.2022 18:54
+34
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19.03.2022 19:01
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ЦИМ ЧУДОВИМ НЕВІДОМИМ БІЛОРУСЬКИМ ЗАЛІЗНИЧНИКАМ-РЕСПЕКТ...
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19.03.2022 18:54 Ответить
Можливо, скоро невідомі білоруські артилерісти нанесуть удар по російським інтервентам...
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19.03.2022 19:06 Ответить
Ну хоч залізничники намагаються відмити Білорусь яку заплямував їхній таракан ************.
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19.03.2022 18:54 Ответить
Живя в концлагере не сильно разгонишься активничать. Херсон, как пример.
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19.03.2022 20:16 Ответить
А шо Херсон?! Там люди борятся с оккупантами как могут. Несмотря на то, что он русскоязычный в основном там оккупантов посылают ***** на русском, а гимн поют Украины. Люди не боятся даже вооруженных до зубов свинособак, которые в любой момент могут открыть по ним огонь. А это не резиновая дубина, а реальные пули. Так, что даже в таких условия украинцы борятся с кацапами и не важно на каком языке они разговаривают. До прихода ***** на кацапстане языковый вопрос и вопрос веры вообще никогда не стоял.
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20.03.2022 09:25 Ответить
ще голоснише прокричи !

щоб до тупих кремлінів дійшло !
ну шо довбойопи ?
кожня плять ручки тягне до фейсбука чи твітера

працюй мовчки!!!!!
зробіт нарешті такий мем !
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19.03.2022 18:55 Ответить
Невже ти думаєш, що він дурніший ніж ти?
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19.03.2022 19:01 Ответить
Думаете просто так в Израиле существует военная цензура? Нет, не просто так. На это есть причины.
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19.03.2022 19:15 Ответить
да какой вин Израильтянин?!це ж кацап *** его мать!я ему уже на иврите ответил куда ему идти!
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19.03.2022 19:29 Ответить
Невже ви думаєте, що цієї цензури нема в Україні?
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19.03.2022 21:36 Ответить
а ти чого сюди приперся, алєкзандєр? обслуговуй краще картки "МИР" та зустрічай в аеропорту москалів з оркестром та квітами.
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19.03.2022 19:21 Ответить
кацап,какой ты ***** Израильтянин?!иди в бан мразь!мацоц заин шели!
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19.03.2022 19:27 Ответить
вообще эту тему не надо бы педалировать.
хотя...може это распоряжение самого бульбофюрера? може таким образом надеется пропетлять?
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19.03.2022 18:56 Ответить
Ой-ой!
Гадаєш, Уйло та Тарган не в курсе, що робиться на їхній залізниці?
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19.03.2022 19:32 Ответить
так і я ж про те .якщо тарган знає-то з його распорядження зламали залізницю
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19.03.2022 19:45 Ответить
Прийде час і ми також допоможемо білорусам, зокрема, залізничникам, якщо вони самі того захочуть і звернуться до нас по допомогу. Це буде дійсно братська допомога з нашого боку.
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19.03.2022 18:56 Ответить
там вже поліцаїв казали ставлять чуть не біля кожного стовпа, в цивільне переодягають шоб когось впіймати
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19.03.2022 18:56 Ответить
почетав коменти білоруські...ждуни...так і залишились ждунами..хтось прийде..їх визволить..хтось їм владу змінить..хтось скане Лукашенку...хтось
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19.03.2022 19:00 Ответить
От кляті бєндєровци
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19.03.2022 18:56 Ответить
Ща усатый с автоматом без "магазина" метнётся инспектировать колии на дрезине. Хоть бы грохнули по дороге,)
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19.03.2022 18:57 Ответить
Мені знається що серед бульбашів більше притомних ніж в парашці
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19.03.2022 18:58 Ответить
Про ж/д узел в Дебальцево тоже так говорили. Мол все уничтожили при отходе. А на следующий день там появились кацапские ешелоны с техникой
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19.03.2022 18:58 Ответить
Відновити діючі колії після пошкодження пара дрібниць. Тим більше що Дебальцево залізничний вузол, а значить там є дистанція колії з технікою, спеціалістами і ін. Пошкоджені елементи колії замінюють на придатні, які знімають з інших менш потрібних дільниць
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19.03.2022 19:25 Ответить
Факт полягае в тому, що на сьогодні білоруські потяги до України не їдуть.
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19.03.2022 20:04 Ответить
Забагато балаканини і коментарів, в умовах війни - мовчання -золото.
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19.03.2022 18:59 Ответить
Италянцы доказали что путин на стадионе монтаж старого видео 2021 года. Только куртку помняли с зеленой на синий))) вот https://vm.tiktok.*************/
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19.03.2022 18:59 Ответить
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19.03.2022 19:01 Ответить
Что характерно: глава Укрзалізниці говорит что беларуские железнодорожники разбирают колеи, а сам палец об палец не сделал тоже самое на нашем участке границы...
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19.03.2022 19:04 Ответить
Може,й міни поприбирав, з сьогодні назавтра...
Стартуватимуть з Біларусі й Придністров'я ?
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19.03.2022 19:12 Ответить
https://t.me/operativnoZSU/14458
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19.03.2022 19:26 Ответить
С Крыма епнуть жд дорогу времени не было?
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19.03.2022 19:13 Ответить
пане камишин, а якого хєра ти підставляєш людей, які таємно допомагають Україні? чи може ти -- дебіл? ти ніколи такого не читав: "болтун--находка для шпіона"?
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19.03.2022 19:15 Ответить
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19.03.2022 20:51 Ответить
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19.03.2022 20:53 Ответить
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19.03.2022 20:54 Ответить
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19.03.2022 20:55 Ответить
это он специально предупредил. А так бы кацапы на паровозе ехали, а тут внезапна - ****! а дальше рельсов нет. А теперь, канешно, и шпалы погрузят, и рельсы со стрелками с собой возьмут, и бухту контактного провода... А теперь , конешно, лукашенка теперь туда бронепоезд пошлет для борьбы с партизанами. Короче, предатель этот камышин.
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19.03.2022 21:04 Ответить
При большом желании .есть темы где за сутки реконструировали 3000 м ж.д путей.хорошо.допустим .реально думаю возможно 1 км полностью новых путей провести.пускай 500 метров.не знаю на сколько это эффективно кроме как сносить с путей идущий состав с техникой.
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19.03.2022 19:19 Ответить
а российские железнодорожники *** сосут ***ловский и на всё согласны!
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19.03.2022 19:24 Ответить
«І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій не забудьте пом'янути незлим тихим словом»
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19.03.2022 19:44 Ответить
Гарний почин, ламаємо рейки по всій окупованій території.
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19.03.2022 19:45 Ответить
Не забуваємо, що тиловики слабкі, та вразливі, а без них вся фашистська армада зупиниться. Мінуємо шляхи та рейки, байрактарами, артилерією, рзсо, нищимо паливо та провіант.
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19.03.2022 20:04 Ответить
Камишин такий залізничник як Арестович воєнний експерт
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19.03.2022 20:20 Ответить
Бути вдячним громадянам ворога за те, що вони виконали твою роботу - це щось наданомальне
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20.03.2022 09:54 Ответить
 
 