НАТО и США следует вести диалог с Россией касательно Украины, - МИД Китая
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Власти Китая выступают за то, чтобы США и НАТО вели диалог с Россией как по ситуации в Украине, так и по теме безопасности.
Об этом заявил заместитель главы МИД КНР Ле Юйчен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"США и НАТО следует наладить диалог с Россией, чтобы обсудить суть украинского кризиса. Также это нужно, чтобы устранить опасения по безопасности как России, так и Украины", - отметил он.
Размышляя о роли НАТО после "холодной войны", заместитель главы МИД Китая отметил, что "вместо прекратить существование НАТО продолжала усиление, расширение".
"Альянс участвовал в конфликтах в таких странах, как Югославия, Ирак, Сирия и Афганистан", - подчеркнул министр.
"Несложно спрогнозировать последствия движения в таком направлении. Кризис в Украине – это предупреждение именно об этом", - добавил он.
Говоря о расширении НАТО и влиянии на безопасность России, китайский дипломат подчеркнул, что "загонять в угол большую страну, особенно ядерное государство, может привести к ужасным последствиям".
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НЕ треба гріти вдома москаля
А що Ірак з диктатором Хусейном був хорошою країною?
Чи може Афганістан з талібаном при владі був хорошою країною?
Чи може Югославія з диктатором Мілошивечем була хорошою країною?
Чи може Лівія з Каддафі була хорошою країною?
США і НАТО завжди були проти диктаторів, проти зла.
А Росія і СРСР, навпаки, завжди воювали на стороні зла.
Так що, іди на... уй, китайський міністр
Там комуністична партія 100 років при владі.
Обама і післяобамки - це да, це *******, нема питань, голубі міра неойобані.
Падли.
"Альянс брав участь у конфліктах у таких країнах, як Югославія, Ірак, Сирія та Афганістан", - наголосив міністр. вузкопльоночний іди за рашистським кораблем накуй і поки будеш іти думай .скільки війн розпочали рашисти після розвалу союзу (дебіл *******)?Набагато більше.як розпочинав совковий союз .Припинити існування НАТО. і після цього рашист з вузькоглазими хитро ви,є аними китайцями створють своє НАТО і вже без тормозів будуть розпочинати війну за війно по цілому світі.
Украина ставит россию "на счётчик"
А росія припинила свою агресивну політику?
Си Цин Меркель!