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НАТО и США следует вести диалог с Россией касательно Украины, - МИД Китая

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

китай,сша

Власти Китая выступают за то, чтобы США и НАТО вели диалог с Россией как по ситуации в Украине, так и по теме безопасности.

Об этом заявил заместитель главы МИД КНР Ле Юйчен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"США и НАТО следует наладить диалог с Россией, чтобы обсудить суть украинского кризиса. Также это нужно, чтобы устранить опасения по безопасности как России, так и Украины", - отметил он.

Размышляя о роли НАТО после "холодной войны", заместитель главы МИД Китая отметил, что "вместо прекратить существование НАТО продолжала усиление, расширение".

"Альянс участвовал в конфликтах в таких странах, как Югославия, Ирак, Сирия и Афганистан", - подчеркнул министр.

"Несложно спрогнозировать последствия движения в таком направлении. Кризис в Украине – это предупреждение именно об этом", - добавил он.

Говоря о расширении НАТО и влиянии на безопасность России, китайский дипломат подчеркнул, что "загонять в угол большую страну, особенно ядерное государство, может привести к ужасным последствиям".

Также читайте: МИД – Лаврову: Российский военный корабль тонет. Счастливого конца не будет
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Топ комментарии
+73
КИТАЙ-ІДІ ВМЄСТЄ С РУСКІМ КАРАБЛЬОМ...
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19.03.2022 19:21
+51
Китай на подтанцовке *****.
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19.03.2022 19:22
+31
Да нет косоглазый, - *** ты угадал!
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19.03.2022 19:24
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КИТАЙ-ІДІ ВМЄСТЄ С РУСКІМ КАРАБЛЬОМ...
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19.03.2022 19:21 Ответить

НЕ треба гріти вдома москаля
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19.03.2022 19:25 Ответить
Руzzкай голубь мира.

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19.03.2022 19:21 Ответить
Куртка на несколько размеров больше, чем моль
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19.03.2022 22:12 Ответить
Китай на подтанцовке *****.
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19.03.2022 19:22 Ответить
Не китайцы сейчас на драйве! Как бы считают, что они могут сыграть решающую роль. По этому выторговуют максимально с ситуации!
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19.03.2022 19:39 Ответить
Та парашка заважає жити всім сусідам.
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19.03.2022 19:22 Ответить
Тобто китайцям рашка все ж потрібна. Можливо і допомагати тишком-нишком будуть.
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19.03.2022 19:22 Ответить
Пізно всрався косоокий!
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19.03.2022 19:22 Ответить
Китаю и ********* ****** это уже факт .
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19.03.2022 19:23 Ответить
Хай китай з парашею сам нянчиться, нам це навіщо. Воно вже знищило половиу країни, єдина в нас домовленість з ними- це клепати орків до останнього
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19.03.2022 19:24 Ответить
Да нет косоглазый, - *** ты угадал!
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19.03.2022 19:24 Ответить
Да пусть балакают, что хотят, лишь бы не помогали свинарнику и не лезли в Украину.
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19.03.2022 19:25 Ответить
Країни вступали в НАТО добровільно, тому що знали, що східніше знаходиться навіжена собака. Китайці не розуміють цього. Бо для них в світі є тільки кілька країн. А умовні Тайвань, Непал, Монголія, Казахстан - це як для рашки Україна.
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19.03.2022 19:25 Ответить
В российских СМИ пишут - "ФСБ сообщила о дрейфе украинских мин в западной части Черного моря. По данным ведомства, украинские ВМС установили у своих черноморских портов свыше 400 мин. Часть из них оторвались от якорей и могут попасть в Босфор и Средиземное море"
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19.03.2022 19:25 Ответить
На стране-помойке есть СМИ?
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19.03.2022 19:27 Ответить
Ну в пропоганде. Причём тут...
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19.03.2022 19:29 Ответить
Вы откуда **** лезете??
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19.03.2022 19:29 Ответить
Мавпа китайська - на расейський корабель!!!
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19.03.2022 19:26 Ответить
сидіть на березі річки і чекайте, вертляві жопохвості дзині...
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19.03.2022 19:26 Ответить
******* косоглазый. Всё понятно с этими китаёзами. Будут сосать вместе с параше
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19.03.2022 19:27 Ответить
Китай шось крутить ,то ніби то домовляється то ні би то ні...)(уйло шось запропонував щоб підкупити Китай
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19.03.2022 19:27 Ответить
Китай поводиться, як повія
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19.03.2022 19:28 Ответить
Вроде китайцы, а базарят как евреи..
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19.03.2022 19:28 Ответить
Я даю 100 % что Китай до этого договорился с хутиным о чём то. Без поддержки Китая и страховки он бы не рисковал.
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19.03.2022 19:28 Ответить
Да, но если бы всё шло по плану. А тут вон оно че...
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19.03.2022 19:30 Ответить
Парашу Китай назвал "великой державой".
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19.03.2022 19:29 Ответить
Суки вузькоплівчаті
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19.03.2022 19:30 Ответить
Разом з окупаційними кацапськими військами ,в південні райони України зайшли пропогандисти-журналісти китайських державних ЗМІ. Це багато про що говоре.
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19.03.2022 19:31 Ответить
Китай вибрав безпрограшну позицію на трибунах арени боїв двох систем , добра і зла . Вони дочекаються результатів війни , при чому їх влаштує будьякий кінець . Програ Україна ( а отже Весь Захід +Штати) - вони стануть лідерами . Програ росія - сибір ( програма максимум) - наш , або дешева нафта + продукти ( програма мінімум) , і ще ьагато бонусів . Хитріші за євреїв ( не в образу євреям , просто так історично складалось ) .я так думаю . Чекати від китайців добра нам нетреба . Чекають чиюсь поразку .
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19.03.2022 19:32 Ответить
Нажаль не так. Не забувайте, що у пі-рі-сі такий же диктаторський режим як у параші. Тому для них це питання виживання, впаде параша, згодом і впаде китайський режим
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19.03.2022 22:37 Ответить
Раз китайзам НАТО муляет, значит у НАТО еще не все так плохо
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19.03.2022 19:36 Ответить
От суки китайські.
А що Ірак з диктатором Хусейном був хорошою країною?
Чи може Афганістан з талібаном при владі був хорошою країною?
Чи може Югославія з диктатором Мілошивечем була хорошою країною?
Чи може Лівія з Каддафі була хорошою країною?

США і НАТО завжди були проти диктаторів, проти зла.

А Росія і СРСР, навпаки, завжди воювали на стороні зла.

Так що, іди на... уй, китайський міністр
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19.03.2022 19:37 Ответить
Диктаторы оправдывают диктаторов.
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19.03.2022 19:39 Ответить
Так в китаї тоже диктатура.
Там комуністична партія 100 років при владі.
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19.03.2022 20:17 Ответить
Но-но. Якби на місці бідона зараз був би Буш, то 28.02 в мацквабаді вже б вибирали президента нового американського 51-го штату, а кацапи неістово би аплодували на всіх площах парашки.
Обама і післяобамки - це да, це *******, нема питань, голубі міра неойобані.
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19.03.2022 19:42 Ответить
ну а как же вывести все стратегическое производство из США в Китай это надо быть редким идиотом.
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20.03.2022 02:12 Ответить
Украину тоже не надо загонять в угол, потому что развала россии может не хватить, чтобы успокоить украинцев.

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19.03.2022 19:38 Ответить

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19.03.2022 19:38 Ответить
Насправді стосунки США та рф зайняли позицію ''напіші нам первим'' З цією тезою Китаю я згоден. Ми все говорим про те що у нас мають бути гарантії безпеки, але я хочу почути що ці гарантії безпеки і якийсь договір підпише США (з нами в якості союзника). Я хочу гарантій безпеки від них. Хочу аби пройшов прекметний діалог, і здоровий глузд в подіях повернувся на рейки.
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19.03.2022 19:42 Ответить
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19.03.2022 19:43 Ответить
Але ж суки китайські...
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19.03.2022 19:44 Ответить
"української кризи"

Падли.
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19.03.2022 19:48 Ответить
Є лише один вихід: полювання на мажорів та їхніх батьків, на їхню власність по цілому світі (під санкціями - лише незначна частина). Це буде ефективно. Один франтик нормально взломив віллу дочки путлера і заселив у туди біженців з України. Молодець. Але треба ще серйозніше. Займаємось. Приєднуйтесь. Адреса пошти [email protected] Перевіримо - подивимося.
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19.03.2022 19:48 Ответить
Після розпаду раші Китай на черзі.
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19.03.2022 19:49 Ответить
Є версія, що китайцям запропонували "знайти в біологічних лабараторіях України докази того, що ковід-19 розроблявся на замовлення "піндосов"". Тепер китайці перебувають в розгубленості, бо бліцкриг не вдався і їм не вдасться уникнути виплат за витік інфекції, а цими фейковими лабораторіями їх поставили в незручне становище .
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19.03.2022 19:50 Ответить
Розмірковуючи про роль НАТО після "холодної війни", заступник глави МЗС Китаю зазначив, що "замість припинити існування, НАТО продовжувала посилення, розширення".

"Альянс брав участь у конфліктах у таких країнах, як Югославія, Ірак, Сирія та Афганістан", - наголосив міністр. вузкопльоночний іди за рашистським кораблем накуй і поки будеш іти думай .скільки війн розпочали рашисти після розвалу союзу (дебіл *******)?Набагато більше.як розпочинав совковий союз .Припинити існування НАТО. і після цього рашист з вузькоглазими хитро ви,є аними китайцями створють своє НАТО і вже без тормозів будуть розпочинати війну за війно по цілому світі.
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19.03.2022 19:51 Ответить
А что вы ждали от Китая.тут еще удивляются или уже все.доходит до последнего.Вижу не так сильно и яро пишут как пару дней под постами за Китай и что он наш .и санкции.ему не надо то .не надо се.да никогда.Все.дошло???не буду все описывать.как и когда и почему Китай .тесно сотрудничает с рабсией.Тут Вам одна из пяти основных частей описана.Китай не друг Украине и как они сами говорят не прямой враг.потому как нападать на Украину не будут.но ***** будут давать помогать хотите вы того или нет. за...те .
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19.03.2022 19:57 Ответить
НАТО надо ввести войска!
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19.03.2022 19:59 Ответить
Припинити існування?
А росія припинила свою агресивну політику?
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19.03.2022 20:02 Ответить
Це компартія китаю мала припинити своє існування після того, як країна перейшла на капіталізм.
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19.03.2022 20:03 Ответить
Суть китайського висера в тому, що китайці не розуміють - як це не виконувати договора. У них за це просто куля.
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19.03.2022 20:04 Ответить
Хай краще скажуть коли вони демократію в країні дозволять. Свободу виборів, свободу мітингів, свободу слова.
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19.03.2022 20:04 Ответить
Рядовой китаец. 99%.этого не понимает и не задумывается об этом.там единый порыв .единой и всея ком партии .все остальное контра.
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19.03.2022 20:09 Ответить
сунь хунь вчай забувся,що приціденти з країнами створювала курварашка а потім,тіпа, підтримувала дві сторони своєю іржавою зброєю та качала за безцінь нафту тримаючи на гачку арабські племена (батько і син асади ще ті студенти Патріса Лумумби)...а тепер кремлівська мафія хоче легалізувати в Україні януОвоща,бо скільки ще його єрмадура може керувати його вотчиною....якось це для мафіїї не пофєньшую!!!!то що,знову ******** український народ?
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19.03.2022 20:26 Ответить
Желтоузкомордые с такой политикой сами себя на@бут в конце концов. На каждую хитрую задницу есть хер с резьбой.
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19.03.2022 20:39 Ответить
Треба нагадати правило НІЧОГО ПРО УКРАЇНУ БЕЗ УКРАЇНИ. І що за маячня про "українську кризу"?!
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19.03.2022 21:10 Ответить
Вели диалог - получили бойню!
Си Цин Меркель!
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19.03.2022 21:28 Ответить
На мій погляд - це Кітай передає пропозиції Московії. Мабуть ім в падлу домовлятися з Україною. Вони ж "вяликая" держава (на справді тільки величезна за площею), тому можуть домовитися тільки з іншою великою державою. І продати таки домовленності своїм населюкам як перемогу также значно легше. Та ще є якась надія - якщо Захід все ж таки хоч трохи прогнеться. А втім того, Кітай, як завжди, рамагається з усього (навіть лайна) зняти пінку.
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19.03.2022 22:00 Ответить
Кітаю вигідна війна між Росією та цивілізованним світом. За Ковід потрібно відповідати. Чим довше та жорстокіше буде ця бойня тим більше людей не буде згадувати про наслідки вакцінації та кількість смертей від Ковіда.
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19.03.2022 22:05 Ответить
Кетай дурной как парашка. После того что случилось-НАТО будет ТОЛЬКО УСИЛИВАТЬСЯ поскольку поняла что еще долго будет угроза со сторны авторитарных Парашки и Кетая
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19.03.2022 22:33 Ответить
Краще хай кажутт такі дурниці ніж допомагають рашці.
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19.03.2022 22:34 Ответить
Эх, после россии с китайцами ещё воевать
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20.03.2022 00:55 Ответить
диалог может быть только один - если потянеться ручонка куйла к ядерной кнопке москва с ленинградом а равно и важнейшие стратегические объекты росейки будут стерты с лица земли навсегда.
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20.03.2022 02:10 Ответить
 
 