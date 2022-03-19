КБ "Луч": Руководство "Укроборонпрома" похитило и пытало и.о. директора ГП "Спецоборонмаш" Сердюка
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Конструкторское бюро "Луч" утверждает, что руководители "Укроборонпрома" Артюшенко и Забарчук похитили и пытали и.о. директора "Спецоборонмаша" Сердюка, заставив его подписать "показания".
Об этом КБ сообщает на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
В сообщении отмечено, что и.о. директора "Спецоборонмаша" Сердюк принимал личное участие в передаче ВСУ, Нацгвардии и СБУ вооружения ГП "ГосККБ "Луч", которое находилось в разбомбленном филиале "Спецоборонмаша" в г.Малин. Отчет о передаче вооружения передали СНБО, Минообороны и Главнокомандующему ВСУ
"18 марта 2022 перед входом в ДК "Укроборонпром" сотрудниками управления безопасности Концерна были применены к Сердюку Д. О. меры физического воздействия, отобраны документы, личное оружие, нанесены телесные повреждения. Более 8 часов Сердюк Д. А. против своей воли удерживался в помещении ДК "Укроборонпром", где заместителем Генерального директора ДК "Укроборонпром" Забарчуком Романом Владимировичем и начальником управления высокоточного оружия Артюшенко Андреем Арнольдовичем проводился допрос с применением мер психологического воздействия и физического воздействия; указанными должностными лицами неоднократно подтверждена санкция Генерального директора ДК "Укроборонпром" Гусева Ю. В. применения к Сердюку Д. О. указанных мер", - сообщили в "Спецоборонмаше".
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В ГП говорят, что руководство "Укроборонпрома" пыталось получить от Сердюка информацию о том, в какие подразделения передали оружие из Малина.
"Последствием пыток стало принуждение Сердюка Д. А. подписать "показания" и "отчеты", текст которых был составлен Забарчуком Р.В. и Артюшенко А.А.", - отметили в "Спецоборонмаше".
Госпредприятие просит президента, генпрокурора и главу СБУ срочно отстранить от управления "Укроборонпромом" Забарчука и Артюшенко, которых называет российскими агентами.
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"Отметим, что Забарчук Р. В. лично подтверждал, что его родственник работает в правительстве Российской Федерации. В свою очередь, Артюшенко А. А. при президентстве Януковича В. Ф. возглавлял Центральное ракетно-артиллерийское управление ВСУ и Департамент разработок и закупок Министерства обороны Украины. Указанное должностное лицо несет личную ответственность за снижение боеспособности Вооруженных Сил Украины и сокращение всех программ разработок вооружения в 2010-2014 годах", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что ГБР пытается арестовать Пашинского за передачу "Стугн" на фронт.
Пожалуйста, подождите...
Та арештуйте ж ви врешті , чи й взагалі ліквідуйте нах ( вам країна тільки подякує ) , все це колаборантське бидло , всі ці ДБРи , Укроборонпроми та іншу сволоту .. Доки вона буде каламутити воду в країні .??
План "Буратіно" все ще працює .
Может это фейк,а может и правда.
Может надо подождать разбор "полётов",а потом выливать грязь.
Це як у футболі один воротар може "злити" гру, як би вся команда не грала
Укроборонпром - це чистої води дітище фсб рф. Головне його завдання - паралізувати централізоване управління одним із секторів безпеки і оборони держави (оборонно-промисловим комплексом)
Чому його не ліквідували після 2013 року? - питання для окремого дослідження. https://www.ukroboronprom.info/yak_i_dlia_chogo_utvoruvavsya_ukroboronprom/
"Конструкторское бюро "Луч" утверждает ..." - а кто такой, конкретно фамилию утверждающего? ... тишина
"морщим лоб" и вспоминаем, что 11.03.22 генеральным директором з розвитку КБ "Луч" назначен сын Пашиского ... ух ты, так может это Пашинский утверждает?
а что там с этим Сердюком, он взял Пашинского и его сына в адвокаты? забыл дорогу в ДБР, СБУ и ОГПУ?
внимательно читаем коменты штатной армии местных цензоровских ботов, самкуя, размазывающих дерьмо тонким слоем ...
похоже войну они уже выиграли и теперь строчат свои коменты из окопов Закарпатья и Польши, начав предвыборную президентскую компанию своего "сивочелого гетьмана" ... или нет?
Думаю, победим ***** и его под*****вников, а тогда и разберемся "кто тут кому робинович".
а пока пусть этим занимаются те кому за это деньги из наших налогов платят.
В кожній іншій державі в 1-2 день війни інтернували б всіх пов"язаних з кацапією довільним способом - чи паспортом, чи ріднею, чи навіть навчанням в специфічних вузах. тобто просто недостатньо надійних ( як в США японців, в британії німців ітп).
А в нас дуже вірогідними кацапськими зрадниками є вся верхівка ОПи, спецслужб, повно їх в уряді та держ.установах. І нічого не робиться вже 3 тижні війни проти кацапії.
Відчуття ірреальності.
Це надзвичайно важливо - це питання національної безпеки, тобто, обов'язок Президента України.