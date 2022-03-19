КБ "Луч": Руководство "Укроборонпрома" похитило и пытало и.о. директора ГП "Спецоборонмаш" Сердюка

Конструкторское бюро "Луч" утверждает, что руководители "Укроборонпрома" Артюшенко и Забарчук похитили и пытали и.о. директора "Спецоборонмаша" Сердюка, заставив его подписать "показания".

Об этом КБ сообщает на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении отмечено, что и.о. директора "Спецоборонмаша" Сердюк принимал личное участие в передаче ВСУ, Нацгвардии и СБУ вооружения ГП "ГосККБ "Луч", которое находилось в разбомбленном филиале "Спецоборонмаша" в г.Малин. Отчет о передаче вооружения передали СНБО, Минообороны и Главнокомандующему ВСУ

"18 марта 2022 перед входом в ДК "Укроборонпром" сотрудниками управления безопасности Концерна были применены к Сердюку Д. О. меры физического воздействия, отобраны документы, личное оружие, нанесены телесные повреждения. Более 8 часов Сердюк Д. А. против своей воли удерживался в помещении ДК "Укроборонпром", где заместителем Генерального директора ДК "Укроборонпром" Забарчуком Романом Владимировичем и начальником управления высокоточного оружия Артюшенко Андреем Арнольдовичем проводился допрос с применением мер психологического воздействия и физического воздействия; указанными должностными лицами неоднократно подтверждена санкция Генерального директора ДК "Укроборонпром" Гусева Ю. В. применения к Сердюку Д. О. указанных мер", - сообщили в "Спецоборонмаше".

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В ГП говорят, что руководство "Укроборонпрома" пыталось получить от Сердюка информацию о том, в какие подразделения передали оружие из Малина.

"Последствием пыток стало принуждение Сердюка Д. А. подписать "показания" и "отчеты", текст которых был составлен Забарчуком Р.В. и Артюшенко А.А.", - отметили в "Спецоборонмаше".

Госпредприятие просит президента, генпрокурора и главу СБУ срочно отстранить от управления "Укроборонпромом" Забарчука и Артюшенко, которых называет российскими агентами.

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"Отметим, что Забарчук Р. В. лично подтверждал, что его родственник работает в правительстве Российской Федерации. В свою очередь, Артюшенко А. А. при президентстве Януковича В. Ф. возглавлял Центральное ракетно-артиллерийское управление ВСУ и Департамент разработок и закупок Министерства обороны Украины. Указанное должностное лицо несет личную ответственность за снижение боеспособности Вооруженных Сил Украины и сокращение всех программ разработок вооружения в 2010-2014 годах", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что ГБР пытается арестовать Пашинского за передачу "Стугн" на фронт.