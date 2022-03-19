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КБ "Луч": Руководство "Укроборонпрома" похитило и пытало и.о. директора ГП "Спецоборонмаш" Сердюка

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

спецоборонмаш

Конструкторское бюро "Луч" утверждает, что руководители "Укроборонпрома" Артюшенко и Забарчук похитили и пытали и.о. директора "Спецоборонмаша" Сердюка, заставив его подписать "показания".

Об этом КБ сообщает на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении отмечено, что и.о. директора "Спецоборонмаша" Сердюк принимал личное участие в передаче ВСУ, Нацгвардии и СБУ вооружения ГП "ГосККБ "Луч", которое находилось в разбомбленном филиале "Спецоборонмаша" в г.Малин. Отчет о передаче вооружения передали СНБО, Минообороны и Главнокомандующему ВСУ

"18 марта 2022 перед входом в ДК "Укроборонпром" сотрудниками управления безопасности Концерна были применены к Сердюку Д. О. меры физического воздействия, отобраны документы, личное оружие, нанесены телесные повреждения. Более 8 часов Сердюк Д. А. против своей воли удерживался в помещении ДК "Укроборонпром", где заместителем Генерального директора ДК "Укроборонпром" Забарчуком Романом Владимировичем и начальником управления высокоточного оружия Артюшенко Андреем Арнольдовичем проводился допрос с применением мер психологического воздействия и физического воздействия; указанными должностными лицами неоднократно подтверждена санкция Генерального директора ДК "Укроборонпром" Гусева Ю. В. применения к Сердюку Д. О. указанных мер", - сообщили в "Спецоборонмаше".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР пытается арестовать Пашинского за передачу "Стугн" на фронт

В ГП говорят, что руководство "Укроборонпрома" пыталось получить от Сердюка информацию о том, в какие подразделения передали оружие из Малина.

"Последствием пыток стало принуждение Сердюка Д. А. подписать "показания" и "отчеты", текст которых был составлен Забарчуком Р.В. и Артюшенко А.А.", - отметили в "Спецоборонмаше".

Госпредприятие просит президента, генпрокурора и главу СБУ срочно отстранить от управления "Укроборонпромом" Забарчука и Артюшенко, которых называет российскими агентами.

Также смотрите: "Те, кто это делает – предатели. Готов свидетельствовать. Привет ГБР", - мэр Житомира Сухомлин о подозрении Пашинскому. ВИДЕО

"Отметим, что Забарчук Р. В. лично подтверждал, что его родственник работает в правительстве Российской Федерации. В свою очередь, Артюшенко А. А. при президентстве Януковича В. Ф. возглавлял Центральное ракетно-артиллерийское управление ВСУ и Департамент разработок и закупок Министерства обороны Украины. Указанное должностное лицо несет личную ответственность за снижение боеспособности Вооруженных Сил Украины и сокращение всех программ разработок вооружения в 2010-2014 годах", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что ГБР пытается арестовать Пашинского за передачу "Стугн" на фронт.
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Топ комментарии
+119
зброя чудом потрапила до українських підрозділів ,а по плану загарбників повинна була згоріти, я правильно зрозумів?
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19.03.2022 19:33
+84
Интересное кино намечается
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19.03.2022 19:29
+83
плять !

тероборона ДРГ на вулицях ловить, а тут:
- керівництво "Укроборонпрому" намагалося отримати від Сердюка інформацію про те, до яких підрозділів передали зброю з Малина.
- Артюшенко А. А. за президенства Януковича В. Ф. очолював Центральне ракетно-артилерійське управління ЗСУ та Департамент розробок і закупівель Міністерства оборони України. Вказаний посадовець несе особисту відповідальність за зниження боєздатності Збройних Сил України та скорочення всіх програм розробок озброєння у 2010-2014 роках",

і вони як і раніше в оборонних структурах !!!!!!!!!!!!

і працюють по заявочкам ДБР - Татарцева - дьЕрмака - Артиста

цікава у нас війна....
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19.03.2022 19:38
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трындец какой то, это не вброс?
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19.03.2022 19:56 Ответить
А що тепер бракує цих двох вилупків разом з виводками поставити до стінки? Нічого. А чому з виводком скажете. А мале виростите і з подачі ,,ДОБРОДІЇВ,, мститиме за батьків
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14.04.2022 12:57 Ответить
Це якийсь *******. Я сплю????
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19.03.2022 19:57 Ответить
Ні, агентів ФСБ в українській владі десятки тисяч, а у оборонці - найбільше. За останні роки їх значно побільшало, через кадрову політику єрмаківців-портновців
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20.03.2022 09:59 Ответить
Альо, піз...о л Арестовіч, де твої коментарі по цьому поводу?!
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19.03.2022 19:59 Ответить
Треба діяти по законам воєнного врємєні !
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19.03.2022 20:00 Ответить
В країні воєнний стан .!! ВОЄННИЙ .!! Вся влада у військових .!! Чому вони нею не скористаються , і не наведуть лад ?
Та арештуйте ж ви врешті , чи й взагалі ліквідуйте нах ( вам країна тільки подякує ) , все це колаборантське бидло , всі ці ДБРи , Укроборонпроми та іншу сволоту .. Доки вона буде каламутити воду в країні .??
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19.03.2022 20:02 Ответить
На жаль, на вершині всієї цієї "влади військових" стоїть верховний головнокомандувач, тобто все той же персонаж з тим самим російськоагентурним оточенням.
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19.03.2022 21:22 Ответить
Не арештують, бо Залужний своєю заявою про диванних експертів довів свою особисту відданість зеленій дупі(а значить і його ватному оточенню), а не не Україні та народу. Він за наказом владної верхівки пропустив без бою рашистів з Криму та підтримає будь який капітулінський мирний договір. А їхній рупор Арестович сьогодні в обличчі "диванних експертів" обматюкав весь український народ, який не згоден з капітуляцією.
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20.03.2022 00:35 Ответить
"розділяй і владарюй"...допускаються засоби смі обіженних особ
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19.03.2022 20:04 Ответить
Нічьо.Зараз Толя Гєричь закличе не розхитувать човен,Абдрістовічь звинуватить Порошенка в провокаціях проти найвеличнішого ,а Подоляк скаже,що все йде за планом.
План "Буратіно" все ще працює .
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19.03.2022 20:05 Ответить
Це ще раз доказує на чйому боці ДБР. У военний час це не допустимо і вирішуваться повинно миттево на вищом рівні.
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19.03.2022 20:08 Ответить
Почему "отстранить", а не "расстрелять перед строем"?
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19.03.2022 20:09 Ответить
Це просто піпець,таке під час війни… А хлопці кров проливають,життя віддають!!!
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19.03.2022 20:14 Ответить
Почему двух,почему не трёх,а может вообще никого.
Может это фейк,а может и правда.
Может надо подождать разбор "полётов",а потом выливать грязь.
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19.03.2022 20:33 Ответить
А может ты эгегей. Не, не может так и есть
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19.03.2022 21:19 Ответить
санта барбара *****. треба знищити рашку щоб не було вже нашим запроданцям на кого працювать. Хіба що на Молдову, але сподіваюся до того не дійде.
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19.03.2022 20:18 Ответить
На жаль, воно так не працює. Без знищення російськоагентурного кубла на самому верху української влади рашку нам не перемогти.
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19.03.2022 21:25 Ответить
Крім того, обраної на законних демократичних виборах
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19.03.2022 23:10 Ответить
Кадровий підбір команди Зеленського просто охрєнітєльний ... і так у всьому..... Так чому ми не в НАТО???
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19.03.2022 20:26 Ответить
Чому ахренітєльний? Для них все іде по плану - агентура набирає такі самі агентурні кадри.
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19.03.2022 21:27 Ответить
Чо за Херня происходит Где СБУ
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19.03.2022 20:27 Ответить
они из одной обоймы -политическое руководство имени ермака это агенты кремля о который штаты давно предупреждали но зэлёный през якобы не верит и продолжает держать всю эту свору кацапов на своих местах
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19.03.2022 21:02 Ответить
Інколи перемога неможлива доки зрадники не нейтралізовані.
Це як у футболі один воротар може "злити" гру, як би вся команда не грала
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19.03.2022 20:34 Ответить
Повылазили предатели. Даром вылезли. Теперь им будет смерть.
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19.03.2022 20:35 Ответить
Консерва нарешті взірвалася!

Укроборонпром - це чистої води дітище фсб рф. Головне його завдання - паралізувати централізоване управління одним із секторів безпеки і оборони держави (оборонно-промисловим комплексом)

Чому його не ліквідували після 2013 року? - питання для окремого дослідження. https://www.ukroboronprom.info/yak_i_dlia_chogo_utvoruvavsya_ukroboronprom/
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19.03.2022 20:36 Ответить
Подивився чергову з прес-конференцію кацапських полонених. Один офіцер прямим текстом каже, що вони вже в січні знали, що будуть атакувати Україну. Якщо про це каже, якийсь сраний майор із зачуханого полку з Криму, то у мене абсолютно немає сумнівів, що ГУР України точно знав про наміри рашистів, навіть і без американців. Плядь, і про це точно знав клоун і все вище керівництво держави і при цьому шапіто95 абсолютно ніхера не робило для мобілізації суспільства для запобігання сотен смертей у перші дні війни.
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19.03.2022 20:45 Ответить
Именно так. Людей успокаивали, всё хорошо, а теперь они сидят неделями в подвалах, голодают, их насилуют и убивают. Кому больше повезло - успели сбежать от этого ужаса. Но многим не повезло.
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19.03.2022 20:46 Ответить
более того, байден был вынужден предупреждать украинцев уже открыто через журналистов, потому что зеленая шобла по правительственным каналам его тупо игнорила и говорила украинцам шо "путин не нападе, захід нагнітає".
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19.03.2022 23:56 Ответить
******
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19.03.2022 20:46 Ответить
Керівника ДБР призначає особисто президент... тобто вся ця ганьба щодо КБ Луч, це пряма відповідальність теперішнього, прости Господи, "преЗЕдента" та його шобли з ОПи... Сподіватись на об"єктивне розслідування та реагування на фактично зрадницьку діяльність щодо КБ Луч при теперішніх зрадниках геть не варто ... Та сама ситуація з не проведеною евакуацією літаків Антонова у Німеччину, в результаті чого унікальний авіапарк вже знищено москалями, те саме з відсутністю будь-якого реагування на загрозу столиці України, Києву, з боку Білорусі, про яку зелену шоблу декілька місяців поспіль попереджали наші західні партнери ... в результаті москальська орда ледь не захопила серце Української Держави, якщо би не наша героїчна Армія, тероборона та громадяни ... Громадському суспільству, нажаль, зараз треба пильнувати не лише за тим, як воювати проти осатанілої москальської орди, а й за тим, щоб промосковські зрадники у вищих ешелонах влади не здали нашу Країну москалям за спиною українського народу, прикриваючись "бажанням миру" ... бо здати Україну *****, в "рускіймір", підписавши певні міжнародні документи, то їх основне завдання, з яким вони досі не впорались лише завдяки громадянському спротиву останні 3 роки, та спротиву нашої Армії ...
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19.03.2022 20:51 Ответить
они все к этому готовили и не только столмцу но и херсон и николаев и марик там тоже безприпятственно запускали ********* напротяжении недели
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19.03.2022 20:58 Ответить
Альо, війна в країні а **** Забарчук, рідний дядько якого кгбіст - зам Мін'юста РФ, очолює Укроборонпром? Скільки ще таких Штірліців у нас при владі. **** зробіть щось з цим
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19.03.2022 20:53 Ответить
В нас вся влада "штірліців", починаючи як мінімум з Єрмака! )
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19.03.2022 21:31 Ответить
А кто Ермака пригрел?
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19.03.2022 21:52 Ответить
так отож
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19.03.2022 23:57 Ответить
а зараз воно (фактично відсторонено від влади військовими) знімає патріотичні відосики, щоб набрати ще більше популярності перед фінальним зливом.
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19.03.2022 23:58 Ответить
как вообще такое возможно?и это во время войны?где ***** растрелы этих пидаров кацапских и тех кто им отдает приказы?
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19.03.2022 20:55 Ответить
история мутная, война выдавило все дерьмо на поверхность ..., НО
"Конструкторское бюро "Луч" утверждает ..." - а кто такой, конкретно фамилию утверждающего? ... тишина
"морщим лоб" и вспоминаем, что 11.03.22 генеральным директором з розвитку КБ "Луч" назначен сын Пашиского ... ух ты, так может это Пашинский утверждает?
а что там с этим Сердюком, он взял Пашинского и его сына в адвокаты? забыл дорогу в ДБР, СБУ и ОГПУ?
внимательно читаем коменты штатной армии местных цензоровских ботов, самкуя, размазывающих дерьмо тонким слоем ...
похоже войну они уже выиграли и теперь строчат свои коменты из окопов Закарпатья и Польши, начав предвыборную президентскую компанию своего "сивочелого гетьмана" ... или нет?

Думаю, победим ***** и его под*****вников, а тогда и разберемся "кто тут кому робинович".
а пока пусть этим занимаются те кому за это деньги из наших налогов платят.
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19.03.2022 21:19 Ответить
Тут такое дело, что на долгой играет способность системы самовостанавливатся. А у нас куча саботажников на должностях, если почитать новости в последние недели. И вот они мешают победе как бы. Это не значит что они могут её отменить - я в это не верю, но навредить могут и чем видимо активно и занимаются.
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19.03.2022 21:29 Ответить
Да. Цель убрать кротов с должностей. Достойная цель.
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19.03.2022 22:00 Ответить
Хуже внешнего врага только враг внутренний.
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19.03.2022 21:23 Ответить
постійно пишу, що в українській владі москальських крис, кротів і гнид хоч греблю гати. Один ЗЕрмак тільки чого 'вартий'....
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19.03.2022 21:25 Ответить
Якщо Зеленський трима Эрмака, значить вiн йому потрiбен? Чи може навпаки?
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19.03.2022 21:51 Ответить
Зеля удачно попал в струю и надеется, что ему после войны ермаков и тищенков забудут. Рассчитывает еще и на второй срок пойти.
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19.03.2022 21:55 Ответить
Щось надто багато проколiв на рiвному мiсцi, страшно читати новини. Як тiльки витримують нерви у ВСУ, ТРО, Нацгвардii?
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19.03.2022 22:01 Ответить
Що це відбувається за дивна історія, нашому гаранту кажуть про напад на Україну він три місяці разом з люсею кажуть що війни не буде... не проводить мобілізацію за один день рашисти проходять від Криму до Херсону, та заходять вглиб Херсонської області, в ОП й досі керує агент рф єрмак, в ДБР татаров, в ГУР МО Буданов, захист Чорнобильської зони і півдня України не був організований належним чином і при всьому цьому люся і інші балакучі голови Зеленського займаються тим що розповідають що НАТО не таке, у всьому винен Порошенко, кримінальна справа Пашинському і Чорновол, і ось тепер ще це
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19.03.2022 21:40 Ответить
Укроборонпром та його служба безпеки порушила Закон, катувати та позбавляти волі громадянина України це злочин. Головнокомандуючому Зеленському та керівництву держави потрібно негайно втрутитись поки не пізно.
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19.03.2022 21:54 Ответить
зеленський перший з тих, хто кладе на закон те саме, чим він грав на піанінє
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20.03.2022 00:02 Ответить
у всьому винувата арабська вязь. Була собі агентурав оборонпромі, валили все, до чого могли дотягнутись, почалася війна, завод і склади розбомбили. Все харашо прекрасная маркиза. А тут зашпарили відосик з передка, і показують прибор з арабською вяззю. І Танька впридачу завалила Ураган. І на болотах взвили - б..і, курви, бабки брали і шо, ну ми вам покажемо І агентура засвітилась. Діватись нема куди, ДБР перелякалась і здриснула назад у Львів, Прокурорські, як завжди на ходу знімаючи штанці, побігли до кущів в Стрийський парк - вам потрібно жар чужими руками загортати, дурних немає, давайте своїми. Єрмак з корифаном Гусевим аж затряслися, І ось зібрались агенти з резидентами і самі вирішили провести дізнання, а куди діватись. І засвітились по повній. Ну не везе Єрмаку -тут киреєва застрелили, кацапи від стугон стогнуть і все таке.
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20.03.2022 01:27 Ответить
просто не ожидали что народ отпор даст захватчикам
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20.03.2022 05:07 Ответить
Щось Дивне твориться в цьому гадючнику. Пора вiйськовим наводити лад у себе i у краiнi.
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19.03.2022 21:56 Ответить
Вот хоть кто то может рассказать, что инкриминируют Пашинскому? Он же святого из себя лепит, хотя там клейма ставить негде, мразь еще та! Поэтому сложно корректно оценить всю эту историю. Много не понятного, пробелы в информации, а рассказать обе стороны могут очень слезливые истории… но пашинский, как и его сынок, это редкие мраз
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19.03.2022 21:58 Ответить
ЕРМАК НАШ ПРЕЗИДЕНТ!!!
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19.03.2022 22:01 Ответить
Мнда.. это вам не сказки люсинды. Все пошло не по плану и в игру вступает ермак с кураторами?
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19.03.2022 22:01 Ответить
Офигеть новость. Вообще-то это прямая парафия СБУ, как контрразведки, разруливать такие вопросы.
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19.03.2022 22:16 Ответить
так а там другой дружок воду мутит, некий лейтенант баканов
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20.03.2022 00:03 Ответить
Скорее всего вражеские агенты, как и всегда уже бежали.
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19.03.2022 23:03 Ответить
А патриоты тысячами до сих пор сидят в тюрьмах.
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19.03.2022 23:04 Ответить
Нічого не міняється. Держава не встигає за свідомістю нації на років 10.
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19.03.2022 23:17 Ответить
В України, як держави, відсутній інстинкт самозахисту.

В кожній іншій державі в 1-2 день війни інтернували б всіх пов"язаних з кацапією довільним способом - чи паспортом, чи ріднею, чи навіть навчанням в специфічних вузах. тобто просто недостатньо надійних ( як в США японців, в британії німців ітп).
А в нас дуже вірогідними кацапськими зрадниками є вся верхівка ОПи, спецслужб, повно їх в уряді та держ.установах. І нічого не робиться вже 3 тижні війни проти кацапії.

Відчуття ірреальності.
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19.03.2022 23:30 Ответить
Какая-то дичь...
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20.03.2022 00:01 Ответить
Кому кому, а КБ Луч я верю. Если президент прямо завтра не разбереься в этом вопросе и не уволит руководство Укроборонпрома и ДБР, то можно будет сказать, что Зеленский замаскировавшийся враг.
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20.03.2022 00:32 Ответить
Как такое может происходить в военное время?! "Дыма без огня не бывает". Срочно необходимо ввести военную администрацию на этих предприятиях. Жестко контролировать и отстранить от управления подобных руководителей!
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20.03.2022 00:34 Ответить
Зрадників вказано поіменно. Залишилось їх знешкодити негайно.

Це надзвичайно важливо - це питання національної безпеки, тобто, обов'язок Президента України.
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20.03.2022 00:47 Ответить
Їх кришують друзяки підара ЗЕлупи Єрмак та Татаров.
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20.03.2022 01:35 Ответить
просто нет слов... одни лишь мысли о том насколько глубоко внедрены и отбелены агенты расии...
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20.03.2022 04:57 Ответить
Українські новини читають ті, хто рятує своїх дітей від війни за кордоном. Багато підлітків проводить свій час, листаючи стрічку новин. Ці діти дуже рано подорослішали. Вони навчились відрізняти добро і зло, яке присутнє у нашій внутрішній політиці. Як ви думаєте, повернуться ці підлітки назад , відбудовувати Україну, коли внутрішній ворог не буде знищений негайно?
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20.03.2022 06:38 Ответить
Писец.Зрада в самых верхах а мы читаем и оху еваем..Где СБУ???всех предателей к стенке.Это же не шутки Так и страну просрать можно .
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20.03.2022 20:12 Ответить
Ну и чё ани исчё не висят и дрыхают нагами на сквазняке.
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20.03.2022 23:12 Ответить
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