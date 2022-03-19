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Даже Гитлер не говорил, что армия СССР разбомбила свои города и взяла в блокаду Ленинград, - Макаревич
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Известный российский музыкант Андрей Макаревич сравнил действия президента страны-агрессора Владимира Путина с действиями Адольфа Гитлера.
Об этом музыкант пишет в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Даже Гитлеру не пришло в голову объявить, что советская армия сама разбомбила свои города, взяла в блокаду Ленинград, чтобы дискредитировать миролюбивый рейх", - отметил Макаревич.
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+33 Garry Grant
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https://twitter.com/__Gaffer__/status/1504686120336039937?s=20&t=cxfXHTjJv5MX6ARlXaDhzg
Поэтому мы можем подписать документы про отказ от нато только вместе с Финляндией.
Там тоже могут быть поставлены ракеты нато. Время долета оттуда ракет до Москвы такое же, как и с Украины.
Пусть путин туда введет войска и требует от них письменно отказаться от нато!
Мы подпишем отказ от НАТО только вместе с Финляндией! Иначе такие требования кажутся абсурдными!
МОЖЕТ ВСЁ ДЕЛО В ЭТОМ?
Xuže feika, - ubogaja karikatura.
Воно бреше і навіть бреше , коли мовчить !
Здохни , сучий ти потрох і ботоксна гнида 😠
Так, були безперечно й жахливі речі, як от Холокост. Однак що стосується германської армії, то німці були цілком адекватними військовими, воювали чесно та мужньо - і не ставилися до своїх солдатів і офіцерів як до гарматного м'яса, яке "фрау нарожають". Коли Рейх у червні 1941 р. розпочав спецоперацію з військової підтримки антибільшовицького повстання в СРСР, Гітлер сказав - "ми цінуємо життя кожного солдата". І це були не порожні слова.
Мілітаризація, звісно, була, але на відміну від совка, не забували і про товари широкого вжитку...
Це так само, як у Холодну війну - і ссср, і США масово штампували ядерні ракети, атомні субмарини і надзвукові бомбардувальники, але при цьому США могли виробляти ще й ******* автівки, якісну побутову техніку і нормальні шмотки, а совок - ніт...
"Прежде всего мы не должны направлять немецких учителей на восточные территории. Иначе мы потеряем и детей и родителей. Мы потеряем весь народ, так как вбитые в его голову знания впрок не пойдут. Самое лучшее было бы, если бы люди освоили там только язык жестов. По радио для общины передавали бы то, что ей полезно: музыку в неограниченном количестве. Только к умственной работе приучать их не следует. Не допускать никаких печатных изданий. Кто-нибудь видел, чтобы европейская культура дала там достойные всходы? Возник духовный анархизм! Эти люди будут чувствовать себя самыми счастливыми, если их по возможности оставят в покое. Иначе мы вырастим там наших злейших врагов...
Ни один учитель не должен приходить к ним и тащить в школу их детей. Если русские, украинцы, киргизы и пр. научатся читать и писать, нам это только повредит. Ибо таким образом более способные туземцы смогут приобщиться к некоторым историческим знаниям, а значит, и усвоят политические идеи, которые в любом случае хоть как-то будут направлены против нас.
Гораздо лучше установить в каждой деревне репродуктор и таким образом сообщать людям новости и развлекать их, чем предоставлять им возможность самостоятельно усваивать политические, научные и другие знания. Только чтобы никому в голову не взбрело рассказывать по радио покоренным народам об их истории; музыка, музыка, ничего кроме музыки. Ведь веселая музыка пробуждает в людях трудовой энтузиазм. И если люди могут позволить себе танцевать до упаду, то это, насколько нам известно приветствовалось во времена Системы."
Насчёт блокады Ленинграда, лучше бы Макаревич историческое расследование Солонина про блокаду Ленинграда прослушал, много нового для себя бы открыл. Это одно из немногих действительно стоящих расследований Марка Солонина и выводы там весьма шокирующие.