Даже Гитлер не говорил, что армия СССР разбомбила свои города и взяла в блокаду Ленинград, - Макаревич

Известный российский музыкант Андрей Макаревич сравнил действия президента страны-агрессора Владимира Путина с действиями Адольфа Гитлера.

Об этом музыкант пишет в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Даже Гитлеру не пришло в голову объявить, что советская армия сама разбомбила свои города, взяла в блокаду Ленинград, чтобы дискредитировать миролюбивый рейх", - отметил Макаревич.

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