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Даже Гитлер не говорил, что армия СССР разбомбила свои города и взяла в блокаду Ленинград, - Макаревич

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путин,путін

Известный российский музыкант Андрей Макаревич сравнил действия президента страны-агрессора Владимира Путина с действиями Адольфа Гитлера.

Об этом музыкант пишет в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Даже Гитлеру не пришло в голову объявить, что советская армия сама разбомбила свои города, взяла в блокаду Ленинград, чтобы дискредитировать миролюбивый рейх", - отметил Макаревич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ахеджакова, Макаревич, Шендерович и другие представители интеллигенции РФ выступили против войны с Украиной
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Топ комментарии
+33
Ну так Андрей Макаревич-это один из 10% на засрахе,трезво оценивающих реальность. Остальным вполне заходят бредни про "нацистов в Украине".
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19.03.2022 20:27
+27
Макаревич людина яка має совість..
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19.03.2022 20:28
+22
Раньше у нас был ответ: "русские - **********!", а сегодня: "руZZские - сдохните!!!".
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19.03.2022 20:28
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19.03.2022 20:25 Ответить
Увесь кацапський зомбіленд в одному відео.

https://twitter.com/__Gaffer__/status/1504686120336039937?s=20&t=cxfXHTjJv5MX6ARlXaDhzg
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19.03.2022 20:29 Ответить
ГЕНІАЛЬНО!
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19.03.2022 21:06 Ответить
malo li čio narisovano, - vot u menia na sarae narisovano #uj, a ja tam drova xraniu
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20.03.2022 01:20 Ответить
Зло еволюціонує.
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19.03.2022 20:26 Ответить
Ну не дотягує кремлівська потвора ані до гітлера, ані до сраліна, вона змогла дотягнути тільки до *****.
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19.03.2022 20:31 Ответить
*********. просто ху*ня
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19.03.2022 21:03 Ответить
Так Финляндия тоже хочет вступать в нато!

Поэтому мы можем подписать документы про отказ от нато только вместе с Финляндией.

Там тоже могут быть поставлены ракеты нато. Время долета оттуда ракет до Москвы такое же, как и с Украины.

Пусть путин туда введет войска и требует от них письменно отказаться от нато!

Мы подпишем отказ от НАТО только вместе с Финляндией! Иначе такие требования кажутся абсурдными!

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19.03.2022 20:26 Ответить
smotriu na kartu... Esli b ne bulbobydlo, - takov nexilyj gornyj massiv polučilsia by - Karpaty v semj raz.
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20.03.2022 01:23 Ответить
Реинкарнация фюрера в ***** налицо.
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19.03.2022 20:26 Ответить
Реинкарнация согласен, но не на лицо
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19.03.2022 20:28 Ответить
Це точно. Середньстатичне невиразне бліде обличчя сірої гбшної молі, тому так легко наштампувати двійників цієї потвори.
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19.03.2022 20:33 Ответить
***** - педофил - МЕГАМРАЗЬ копирует всех злодеев вместе взятых! Н
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19.03.2022 21:02 Ответить
Гитлер прошел 1-ю мировую, был не плохим художником, 3 гнома в мультфильме про Белоснежку с его эскизов, имел идеологию, тварь конечно, но не без способностей. А путлер чем знаменит, накрал 300 миллиардов и стерхов трахал
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19.03.2022 20:35 Ответить
не стерхов, а маленьких мальчиков
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19.03.2022 20:37 Ответить
Цьому уйо.ку ху.лу навіть до гітлера далеко . Хтось чув , щоб німці нищили інфраструктуру , історичні та матеріальні цінності навмисно ? Вивозити - так . А ці дикуни-виродки тільки ковбасу з горілкою крадуть , а решту руйнують .
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19.03.2022 22:52 Ответить
Ну так Андрей Макаревич-это один из 10% на засрахе,трезво оценивающих реальность. Остальным вполне заходят бредни про "нацистов в Украине".
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19.03.2022 20:27 Ответить
Наполовину еврей, наполовину беларус, который всё детство и все летние каникулы проводил в западной Беларуси у бабушки с дедушкой.

МОЖЕТ ВСЁ ДЕЛО В ЭТОМ?
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20.03.2022 18:22 Ответить
Если история повторяется в виде фарса, то в этом случае она повторяется в виде фейка
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19.03.2022 20:27 Ответить
На жаль, тисячі загиблих і сплюндровані міста зовсім не фейк..
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19.03.2022 20:30 Ответить
ja polagaju, Oleg imel vvidu, čto podražanie ******* fiureru eto feik.
Xuže feika, - ubogaja karikatura.
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20.03.2022 01:27 Ответить
але дійсно гинуть люди.
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19.03.2022 20:31 Ответить
Макаревич людина яка має совість..
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19.03.2022 20:28 Ответить
Nu leningradsaja blokada bila na 50 % rukatvorna ruskimi samimi , tut makarevic chut chut nepravii !
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19.03.2022 20:28 Ответить
Именно так! Допустили целенаправленно.
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19.03.2022 20:55 Ответить
Раньше у нас был ответ: "русские - **********!", а сегодня: "руZZские - сдохните!!!".
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19.03.2022 20:28 Ответить
Помиляєтесь, рашизм-путлеризм гірше та підліше німецького нацизму.
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19.03.2022 20:29 Ответить
Фрицы были сытые фашисты, а ху.йлостан это нищеброды фашисты = в разы злобней!
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19.03.2022 20:40 Ответить
Кому не чхати, що там ***** бреше своєму стаду?
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19.03.2022 20:30 Ответить
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19.03.2022 20:32 Ответить
це влучно ))))))))))
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19.03.2022 21:08 Ответить
Тут складно щось сказати. Хворі потвори.
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19.03.2022 20:32 Ответить
Не можна слухати і намагатись второпати , що каже психічнохворий і абсолютно не адекватний ублюдок ху@ло !

Воно бреше і навіть бреше , коли мовчить !

Здохни , сучий ти потрох і ботоксна гнида 😠
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19.03.2022 20:32 Ответить
Та що дивуватися ,російські нацисти -сповідують рашистську ідеологію.Послухайте, що вони у соборах перед іконами співають.https://youtu.be/_bg280i8l3M
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19.03.2022 20:33 Ответить
Адік би зараз сказав: а шо так можна було?
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19.03.2022 20:36 Ответить
Про унтер-офіцерську вдову Іванову, яка буцімто сама себе відшмагала ще Гоголь писав.
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19.03.2022 20:40 Ответить
Ибо это православно-коммунистический ссыкливый нацизм
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19.03.2022 21:19 Ответить
Та не нацизм це у кацапів. Фашизм, причому в найогиднішому до карикатурності прояві, немов із совкового "политического словаря" (із корпоративною державою Муссоліні на кацапії нічого спільного немає і не може бути).
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19.03.2022 21:56 Ответить
А хто в зоні обстрілів зібрав 200 військових в одній будівлі? В військовій частині, про яку всe було відомо ворогу багато років. А військовоі прокуратури під час війни нeмає.
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19.03.2022 21:25 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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19.03.2022 21:29 Ответить
Та припиніть взагалі порівнювати ***** із Гітлером, а розсосисію із Райхом - до речі, суттєво демонізованим пропагандою під час і після Другої Світової. Достатньо почитати спогади тих, хто у Німеччині жив у ті часи, щоб принаймні запідозрити: а чи дійсно це була така п*здецево тоталітарна країна, як прийнято вважати?
Так, були безперечно й жахливі речі, як от Холокост. Однак що стосується германської армії, то німці були цілком адекватними військовими, воювали чесно та мужньо - і не ставилися до своїх солдатів і офіцерів як до гарматного м'яса, яке "фрау нарожають". Коли Рейх у червні 1941 р. розпочав спецоперацію з військової підтримки антибільшовицького повстання в СРСР, Гітлер сказав - "ми цінуємо життя кожного солдата". І це були не порожні слова.
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19.03.2022 21:51 Ответить
Ну для простого населення там у 30-х дійсно зробили багато. І автобанів набудували, і Фольксваген створили (бюджетний Фольксваген Жук, до речі, для свого часу просунутим був, не те, що лада вєста), і нові робочі місця на ******** заводах. Плюс, справді технологічний ривок був - будували швидкісні потяги, дирижаблі типу Гінденбурга, швидкісні гоночні автомобілі Срібні стріли Мерседес.
Мілітаризація, звісно, була, але на відміну від совка, не забували і про товари широкого вжитку...

Це так само, як у Холодну війну - і ссср, і США масово штампували ядерні ракети, атомні субмарини і надзвукові бомбардувальники, але при цьому США могли виробляти ще й ******* автівки, якісну побутову техніку і нормальні шмотки, а совок - ніт...
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19.03.2022 22:23 Ответить
Молодець Макаревич мудра здравомисляча людина.Шкода що таких мало
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19.03.2022 22:52 Ответить
Я тоже пришёл самостоятельно к этому сравнению: настолько эта идея нелепа, что Украина сама всё разбомбила.
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19.03.2022 23:05 Ответить
Макаревич наверное думает, что Гитлер был гений, а там был реально просто ефрейтор.
"Прежде всего мы не должны направлять немецких учителей на восточные территории. Иначе мы потеряем и детей и родителей. Мы потеряем весь народ, так как вбитые в его голову знания впрок не пойдут. Самое лучшее было бы, если бы люди освоили там только язык жестов. По радио для общины передавали бы то, что ей полезно: музыку в неограниченном количестве. Только к умственной работе приучать их не следует. Не допускать никаких печатных изданий. Кто-нибудь видел, чтобы европейская культура дала там достойные всходы? Возник духовный анархизм! Эти люди будут чувствовать себя самыми счастливыми, если их по возможности оставят в покое. Иначе мы вырастим там наших злейших врагов...

Ни один учитель не должен приходить к ним и тащить в школу их детей. Если русские, украинцы, киргизы и пр. научатся читать и писать, нам это только повредит. Ибо таким образом более способные туземцы смогут приобщиться к некоторым историческим знаниям, а значит, и усвоят политические идеи, которые в любом случае хоть как-то будут направлены против нас.

Гораздо лучше установить в каждой деревне репродуктор и таким образом сообщать людям новости и развлекать их, чем предоставлять им возможность самостоятельно усваивать политические, научные и другие знания. Только чтобы никому в голову не взбрело рассказывать по радио покоренным народам об их истории; музыка, музыка, ничего кроме музыки. Ведь веселая музыка пробуждает в людях трудовой энтузиазм. И если люди могут позволить себе танцевать до упаду, то это, насколько нам известно приветствовалось во времена Системы."

Насчёт блокады Ленинграда, лучше бы Макаревич историческое расследование Солонина про блокаду Ленинграда прослушал, много нового для себя бы открыл. Это одно из немногих действительно стоящих расследований Марка Солонина и выводы там весьма шокирующие.
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20.03.2022 01:55 Ответить
 
 