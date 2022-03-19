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Из-под завалов военной казармы в Николаеве, обстрелянной оккупантами, достали 50 тел - ВВС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Из-под завалов военной казармы в Николаеве, разрушенной в результате ракетного удара 18 марта, достали не менее 50 тел погибших.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC

В информации отмечается: "По меньшей мере, 50 тел найдено, но мы не знаем, сколько еще находится под завалами", - сказал агентству AFP 22-летний сотрудник Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины.

По его словам, в пятницу на базе спали "не менее 200" солдат, когда ударили ракеты.

Из-под завалов военной казармы в Николаеве, обстрелянной оккупантами, достали 50 тел - ВВС 01
Из-под завалов военной казармы в Николаеве, обстрелянной оккупантами, достали 50 тел - ВВС 02
Из-под завалов военной казармы в Николаеве, обстрелянной оккупантами, достали 50 тел - ВВС 03
Из-под завалов военной казармы в Николаеве, обстрелянной оккупантами, достали 50 тел - ВВС 04

Источник сообщил BBC, что, по меньшей мере, 57 человек находятся на лечении в трех отдельных больницах.

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Топ комментарии
+65
Ппц. Знову хлопців в казармах збирають. Чі є край дібілізму?!
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19.03.2022 20:34
+39
з цього треба робити висновкии - які можуть бути казарми .. тим більше - фактично на лінії зіткнення !!!
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19.03.2022 20:34
+39
Почти месяц войны, а никто, НИКТО до сих пор не догадался что не нужно спать в казармах, набитых как в килька в банке солдатам. Тупость просто ЗАПРЕДЕЛЬНАЯ. А ещё над рашкованами ржут в Чернобаевке. Так рашисты то умные, они ставят технику в одно и тоже место чтоб наши её уничтожали и они не могли наступать и умирать во славу ВВХ. Наши же, во славу ВВХ очень рады отправится на тот свет, а иначе я не могу объяснить подобную тупость, раз за разом спокойно принимать рашкавансие ракеты, во славу ВВХ и руZZкого мира.
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19.03.2022 20:39
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Страница 2 из 2
Цензор, убери эти фото!!!! Сейчас кремлёвские геббельсы и российский говнонарод будет с этими фотками радостно носиться. И ещё - я считаю, что тот кто их там приказал спать ложить - тот и есть предатель и агент кремля.
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19.03.2022 21:15 Ответить
того ******* Кіма , + ком.частина-до стінки,розстріляти,це суки саботажники причому вже відкриті! розстріл і то негайно!!!!
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19.03.2022 21:30 Ответить
хтов нас голова Військової ОблАдміністарції- КІм і тільки цей чорт відповідає за це,цей УБЛЮДОК!!!
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19.03.2022 21:32 Ответить
Не Ким, а военное руководство.... Ким осуществляет взаимосвязь и организует помощь областям.... Не путай. Киму военные не подчиняются, а ставят в известность о своих действиях...
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20.03.2022 02:38 Ответить
печально то, что это ВТОРОЙ удар по казарме 79-й. первый был в 5 утра 7-го марта. тогда было 8 погибших, 8 без вести пропавших и 19 раненых. и вот опять. почему?! почему не были сделаны соответствующие выводы. жаль наших защитников. земля им пухом.
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19.03.2022 21:34 Ответить
кто ответит за это??? где виновный?? или повздыхали и разошлись?? где трибунал???
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19.03.2022 21:34 Ответить
хто ком.частини,замполіт,зам.ком.частини-арешт,допит,розстріл.
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19.03.2022 21:41 Ответить
За такі коштовні помилки можна розстрілювати як прямих командирів, так і на 1 рівень угору.
Щоб більше ніколи не повторилося.
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19.03.2022 21:47 Ответить
Охтирка... Миколаїв перший раз... Другий раз... Самозакоханий павлін- кім не хоче подати у відставку?
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19.03.2022 21:51 Ответить
Кримінальна справа відкрита?
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19.03.2022 22:00 Ответить
Что не было какой-то школы, бурсы, детсадика ,офиса ,котельни, библиотеки и тд и тп? Ну ничего ж и так не работало в городе... ***** ... Боюсь, и не хочу такого , чтобы не было подобного. Таких казарм еще есть море по всей стране...
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19.03.2022 22:00 Ответить
Мабуть повторюся але після Охтирки, Явіра і інших казарм це вже просто ідіотизм. Половина квартир в місті пустує якщо вже так хочеться комфорту. Хтось може запитати в Зеленського чому солдати сплять в казармах?
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19.03.2022 22:11 Ответить
щас ************* расскажет что все по плану, так и задумано.
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19.03.2022 22:14 Ответить
Теж не розумію, чому під час бойових дій вч на зимніх квартирах. Ми колись навіть при навчаннях всі були у полі.
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19.03.2022 22:22 Ответить
Третий случай такой...Пора от власти услышать о принятыхь мерах и работе контрразведке с подобными случаями..такие подставы очень плохо слияют на доверие к высшему командному составу в этом районе и влияют на боевой дух.Хватит власти отмалчиваться
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19.03.2022 22:49 Ответить
Это преступление. Как можно размещать солдат в казармах в военное время?
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19.03.2022 23:01 Ответить
Две роты, считай почти батальон в минус одним ударом. И это точно не дол...изм. В принципе в ППД личный состав находиться не должен. А они еще и спали в одном помещении.
Командиру либо стреляться, либо под трибунал.
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19.03.2022 23:14 Ответить
Треба бути повним дебілом і похуістом, а не командиром, щоб після трагедіі на Яворівському полігоні не зробити відповідних висновків і не розсереджувати бійців на відпочинок по кілька чоловік в різних місцях в палатках та інших приспособлених приміщенннях. Після бомбардування Яворівського полігону мені, простому чоловікові, ця думка не давала спокою. Лиш дебіл міг припустити , що подібна трагедія не станеться знову. От і сталось те, чого я так боявся. Цих горе -командирів треба негайно під суд. Не можна нездарам і ідіотам довіряти судьби людей. Вічна пам"ять хлопцям ! Земля вам пухом!
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19.03.2022 23:16 Ответить
Комбриг, якщо він справді офіцер. повинен застрелитись.
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19.03.2022 23:33 Ответить
Это ужас.Опять в казармах!!! Каким дебилам это пришло в голову голову!!!
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20.03.2022 01:45 Ответить
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