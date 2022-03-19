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Отдельные подразделения морпехов в оккупированном Крыму потеряли до 90% личного состава, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

крым

Российские войска продолжают нести значительные потери.

Об этом в Facebook сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Во временно оккупированном Крыму отдельные подразделения морской пехоты потеряли до 90 процентов личного состава, резервов для восстановления потерь нет.

Наблюдаются попытки укомплектовать роты для отправки в Украину за счет откомандированных из других воинских частей. В этих подразделениях более 20 человек написали рапорты об отказе принимать участие в войне против Украины, к "ответчикам" применяются репрессивные методы воздействия", - говорится в сообщении.

В то же время на Николаевском направлении вражеские подразделения, укомплектованные за счет мобилизации на временно оккупированной территории Донецкой области, также понесли существенные потери.

За двое суток боев безвозвратные потери противника составили более 200 человек, остальные деморализованы и отказываются участвовать в боевых действиях. Мобилизированные обвиняют российское командование в использовании их для "разведки боем", чтобы выявить позиции ВС Украины.

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Топ комментарии
+29
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19.03.2022 20:55
+28
Любопытно, криссияне уже начали судорожно искать у себя украинские паспорта и свидетельства о рождении? Потому как любому понятно - у кого куриный паспорт, тот отчалит вслед за гусскем кагабльом убирать снег в сибири.
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19.03.2022 20:59
+13
Чудова новина, смерть окупантам ))
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19.03.2022 20:56
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19.03.2022 20:55 Ответить
С этих, дополнительно мобилизованных, вояки, как пуля из куска говна....
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19.03.2022 20:56 Ответить
Да из них из всех "как пуля из куска говна". Потому что война захватническая. Любой солдат легко жизнь отдаёт за свою страну, но когда он (а они все знают что творят) нападает, то становится "как пуля из куска говна".
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19.03.2022 23:06 Ответить
Чудова новина, смерть окупантам ))
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19.03.2022 20:56 Ответить
И прекрасно, легче их будет от туда выбить, когда будем освобождать.
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19.03.2022 20:57 Ответить
Любопытно, криссияне уже начали судорожно искать у себя украинские паспорта и свидетельства о рождении? Потому как любому понятно - у кого куриный паспорт, тот отчалит вслед за гусскем кагабльом убирать снег в сибири.
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19.03.2022 20:59 Ответить
Там кырымлы-патриоты не зря все это время терпели. Думаю списки предателей там уже давно готовы. Более того предполагаю, что с подходом ближе нашей армии наверняка они еще изнутри партизанское сопротивление поднимут.
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19.03.2022 21:16 Ответить
Давно пора
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19.03.2022 22:53 Ответить
На расєйке для того морпіхи і треба.
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19.03.2022 20:59 Ответить
они утонули
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19.03.2022 21:03 Ответить
Рекомендую всім прекрасне відео, експерт виважено і грамотно аналізує нашу ситуацію:

https://youtu.be/YRGmCh5JFCs
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19.03.2022 21:10 Ответить
Можно было бы порадоваться если бы у нас такие же потери небыли из-за тупого командования которое прямо в казармах батальон бойцов угробило одной ракетой.
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19.03.2022 21:17 Ответить
Ещё один.
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19.03.2022 21:27 Ответить
Надо Херсон освобождать не ждать когда резервы подтянут.
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19.03.2022 21:18 Ответить
Кем освобождать? Теми что в казармах спали?
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19.03.2022 21:21 Ответить
так может сказать только муд@чье путинское
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19.03.2022 21:36 Ответить
Шоты панику наводишь, мало наши накрошили? Есть ещё резервов на 100 % морпехов. Если они так воевать будут с нами, закончится армада очень скоро.
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19.03.2022 21:43 Ответить
Интерестная статья https://www.latintimes.com/russian-leader-allegedly-not-well-suffering-terminal-bowel-cancer-508645

Пишется что аналитики разведки США они определили (на основе различных недавних фотографий), что Путин страдает от неизлечимой формы рака кишечника. Вот почему у него вздутие живота, странные изменения в лице (которые могут указывать на прием стероидных препаратов или химиотерапевтических препаратов).
Вопрос ко всем врачам или любому медицинскому работнику, который здесь разбирается: как долго может жить человек с терминальной формой рака кишечника?
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19.03.2022 21:19 Ответить
5тилетняя выживаемость 5-13% в зависимости от нюансов.
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19.03.2022 21:35 Ответить
сумніваюсь, що хтось з звичайних лікарів стикався з тими ресурсами, які задіяні, щоб ця нечисть не здохла
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19.03.2022 21:39 Ответить
та даже если Путин завтра сдохнет, на его место станет Патрушев, еще более **..нутее, там все такие...
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19.03.2022 21:39 Ответить
Будет у них очередной 1991 год, только ножек Буша уже не будет.
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19.03.2022 21:44 Ответить
Там рак мозга. Причем самого мозга почти не осталось. 98% раковые клетки.
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19.03.2022 23:07 Ответить
это какой-то позор.. (c) сц
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19.03.2022 21:37 Ответить
Жаль, что не до 100%.
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19.03.2022 22:22 Ответить
Даєш 100%
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19.03.2022 23:17 Ответить
 
 