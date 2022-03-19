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Российский грузовой самолет, несмотря на санкции, прилетал в страну ЕС Словакию и вернулся

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российский грузовой самолет, несмотря на санкции ЕС, прилетел из Москвы в Словакию и вернулся в Россию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет УП со ссылкой на данные публичного онлайн радара.

Грузовой борт с российской регистрацией RA-76511 грузовой компании "Волга-Днепр" 17 марта прилетел из Москвы в столицу Словакии Братиславу. И сейчас возвращается в Москву.

28 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщал, что 32 страны, включая Словакию, закрыли небо для российских самолетов и авиакомпаний.

"Волга-Днепр" – это крупнейшая российская грузовая авиакомпания, оперирующая крупнейшим в мире парком самолетов Ан-124 "Руслан".

17 марта Deutsche Welle со ссылкой на российское издание Коммерсант сообщила, что самолеты "Волга-Днепр" полностью остановили полеты.

Издание подчеркивало, что это связано с запретом регулятора на деятельность двух европейских компаний, входящих в группу "Волга-Днепр" и учрежденных гражданином РФ Алексеем Исайкиным.

Российский грузовой самолет, несмотря на санкции, прилетал в страну ЕС Словакию и вернулся 01
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Топ комментарии
+43
Бизнес на крови.
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19.03.2022 21:17
+36
Більше того! Він пролетів через повітряний простір Польщі!!!
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19.03.2022 21:18
+36
знову країна НАТО .. чітко виконує ..заборони які сама і накладала
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19.03.2022 21:20
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А чому питання тільки до словаків? А як він перелитів усю Польщу? Чи там теж не заборонили польоти?
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19.03.2022 22:08 Ответить
Я з Чехії. Наша преса написала коротку інформацію: словакам потрібні паливні елементи для атомної електростанції. Можливо, це була доставка цих вудилищ. Російське обладнання, більше ніде купити (тільки Росія).
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19.03.2022 22:17 Ответить
Це вже не перший рейс. Возив паливо на АЕС!
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19.03.2022 22:21 Ответить
Дє звернення до Польші та Словакії презедента Зеленського та керівництва країни
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19.03.2022 22:23 Ответить
Флайтрадар у твітері припустив що возять паливні елементи для атомних станцій. І це вже не перший рейс від початку дії заборон.
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19.03.2022 22:36 Ответить
так, на них санкцій спеціально не накладали, може бути
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19.03.2022 22:44 Ответить
Думаю, поляки не пропустили би щось таке, що не було би критично потрібне для Словаччини чи що було би небезпечне для України.
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20.03.2022 09:58 Ответить
Найімовірніше, що словаки віддали братній рф ракети на с 300, щоб не ********** ситуацію.
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20.03.2022 16:00 Ответить
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