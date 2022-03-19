Российский грузовой самолет, несмотря на санкции, прилетал в страну ЕС Словакию и вернулся
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российский грузовой самолет, несмотря на санкции ЕС, прилетел из Москвы в Словакию и вернулся в Россию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет УП со ссылкой на данные публичного онлайн радара.
Грузовой борт с российской регистрацией RA-76511 грузовой компании "Волга-Днепр" 17 марта прилетел из Москвы в столицу Словакии Братиславу. И сейчас возвращается в Москву.
28 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщал, что 32 страны, включая Словакию, закрыли небо для российских самолетов и авиакомпаний.
"Волга-Днепр" – это крупнейшая российская грузовая авиакомпания, оперирующая крупнейшим в мире парком самолетов Ан-124 "Руслан".
17 марта Deutsche Welle со ссылкой на российское издание Коммерсант сообщила, что самолеты "Волга-Днепр" полностью остановили полеты.
Издание подчеркивало, что это связано с запретом регулятора на деятельность двух европейских компаний, входящих в группу "Волга-Днепр" и учрежденных гражданином РФ Алексеем Исайкиным.
Пожалуйста, подождите...