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Россия мобилизует и перебрасывает последние резервы оккупационных баз в Украину, - InformNapalm. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ перекидывает в Украину последние резервы с баз на территории оккупированной Грузии.

Об этом пишет в фейсбуке руководитель InformNapalm Роман Бурко, передает Цензор.НЕТ.

"На видео кадрах загрузки техники и вооружения 7-й российской оккупационной военной базы в г. Гудаута Абхазии, Грузия, для дальнейшей отправки в Украину. В недавнем сведении InformNapalm сообщал о переброске подразделений 4-й российской оккупационной военной базы из Цхинвальского региона Грузии. Там же отмечалось об ажиотаже и на 7-й в/б в г. Гудауте.

По нашим данным, большинство личного состава (но не техники) этого оккупационного соединения (2 БТГр контрактника) еще до начала нападения на Украину находились на границе с Украиной. В последние несколько дней в Гудауте наблюдается мобилизация оставшихся на базе: военнослужащих (в большинстве солдаты-срочники), вооружения и техники (танки Т-72Б3, БТР-82А, ЗРК Оса, САУ Акация + МТО). Уже отправлен один железнодорожный эшелон, дожидаясь отправки еще нескольких. Кроме того, следует обратить внимание на базу "лесного полка" в Республике Адыгея под Майкопом, где российские военные уже несколько лет хоронят вооружение и технику уровня дивизии", - говорится в сообщении.

Также читайте: Все оружие из КБ "Луч" передали в ВСУ. Историю с Пашинским продвигает ФСБ, - Гай
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Топ комментарии
+69
ХО-РО-ШО ...МЫ ИХ ТВАРЕЙ ВСЕХ ЗАВАЛИМ НАХ ВО СЛАВУ УКРАИНЫ !!!
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19.03.2022 21:33
+60
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19.03.2022 21:33
+51
Значит все хуже и хуже дела и *****
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19.03.2022 21:35
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19.03.2022 22:29 Ответить
это хороший повод грузинам спросить у своего промосковского правительства,почему те как Молдова не требуют выведения войск РФ с оккупированой Абхазии,а "выводит" их оттуда Украина ???
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19.03.2022 22:30 Ответить
танков уже нет? камазы остались
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19.03.2022 22:37 Ответить
С другом сегодня разговаривал которого давно не видел:он 2 раза в военкомат ходил после обьявления мобилизации. Первый раз очередь большая и не успел! Второй раз попал к военкому и его не взяли-нужны бойцы только определенных специальностей,например снайперы. Я хочу сказать что в Украине еще очень большой солдатский резерв,желающих пойти в ВСУ больше чем мест. Город Киев. Хотелось-бы еще новых партий всех видов вооружений из Запада
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19.03.2022 22:38 Ответить
Щодо зброї з заходу: https://censor.net/ua/news/3326910/******************************************************************
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19.03.2022 23:24 Ответить
Украина должна мобилизовать всех и нужно готовить новых воинов и нужно много Западных инструкторов.
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19.03.2022 22:39 Ответить
Ну и ты туда же тоже входишь, или только языком шлёпаешь?
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19.03.2022 23:26 Ответить
все входят!
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19.03.2022 23:33 Ответить
Для нас Украинцев нет выхода, кроме как защищать свою страну!!! сдаться равно смерти!!! Украинская земля залита кровью потому что свободу не сломить никакой ценой. Если стоит выбор между тем, что воля твоя и ты делаешь, что хочешь и ты свободен или воля не твоя и ты раб, то мы - Украинцы выбираем свою волю и свободу!!! Война только начинается! Украина победит!!! Украина потому и Украина, чтобы защищать свою страну до последней капли крови. У Украины есть дух, который не примет ничего кроме полной победы и каждое нападение на Украину - делает Украину сильнее и приносит ей славу на весь мир! Украинцы никого не бояться, это Россия должна бояться Украину! Это Украина, тут смерть врага поджидает на каждом шагу!
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19.03.2022 23:48 Ответить
Как раз кстати:
https://youtu.be/YRGmCh5JFCs
Главное - досмотреть до конца.
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19.03.2022 22:56 Ответить
До лінків варто додавати хоч якийсь опис.
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19.03.2022 23:45 Ответить
Эх, сейчас бы организовать парад суверенитетов и возврат оккупированных рашкой территорий Молдовы и Грузии, чтобы они ****** на несколько фронтов разрываться. Они и технику-то больше особо не будут на нас бросать, им нужно оставить для возможных войн с другими странами, тут бы НАТО найти у себя яйца и послать сюда миссию без опознавательных знаков, надавать нам нормальных ракет, чтобы ********** и ЧФ, и базы, с которых по нам долбят с "Искандеров".
В принципе, в ближайшие пару месяцев паРаша даст всем, наверное, самый удобный шанс разорвать её по кускам и если бы НАТО реально было таким врагом паРаши, как кацапам льёт в уши их пропаганда, то паРаша перестала бы существовать уже через полгода. Больше такого шанса может и не быть. Но нет, никому разованная паРаша не нужна, потому что не понятно, к каким экстремистам попадёт контроль над её ЯО (на фоне путлера это предложение звучит смешно, я знаю).
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19.03.2022 23:05 Ответить
А ось такі "веселі" новини приходять з білорусі: ЗМІ: Білоруські військові та техніка стали позначатися червоним
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19.03.2022 23:23 Ответить
беларусы перейдет на сторону Украины сразу после пересечения границы.
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20.03.2022 01:45 Ответить
А що заважає їм поїхати на своїй бронетехніці в Мінськ і скинути лукашенка вже зараз?
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20.03.2022 01:54 Ответить
трусят и ваты много. кроме того офицерье безмозглое , ни разу не патриоты. но солдаты срочники и контрактники заявили в Украину воевать не поедем. если и вытолкнут кого то то это будут омон или мвдшники. у лукашенки охрана в два раза лучше вооружена лучше чем беларуская армия. армия в Беларуси только для парада и копания окопов росийским оккупантам.
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20.03.2022 02:06 Ответить
Дебилы малолетние будущие двухсотые - YouTube не смотрят....
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19.03.2022 23:43 Ответить
на камазах та бтрах будуть Київ штурмувати, ну це майбутні лауреати премії Дарвіна
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20.03.2022 01:48 Ответить
Після війни українські шукачі металобрухту стануть новими олігархами. Це вантажить чергова партія заліза для них у вигляді бонусу.
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20.03.2022 06:27 Ответить
Бо впевнені, що грузинам важливіше боржомі в расіюшкє продавати, ніж деокупація
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20.03.2022 11:04 Ответить
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