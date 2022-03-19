Более 100 федераций отстранили российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях
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Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявляет, что более ста федераций отстранили российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Более ста федераций отстранили российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях, чемпионатах мира Европы и вообще от спортивных календарей, чтобы Россия вообще не участвовала", - сказал Гутцайт в эфире украинских телеканалов в субботу вечером.
Также министр отметил, что Украина добилась того, чтобы были перенесены все соревнования, которые раньше планировалось проводить в городах России.
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Забег за сахаром;
Подъем-переворот стакана со стекломоем;
Потрясание кулачками перед телевизором за путена за родену;
Бег с препятствиями за бесплатными хотдогами;
Спортивная ловля пустых бутылок в речке;
Стрельба папирос у чурок на раене;
Челночный бег от чурок на раене после стрельбы папирос (вместе с предыдущей дисциплиной формирует типа биатлон);
Велосипедные заезды по окружающим деревням в поисках чопожрать;
а также две киберспортивные дисциплины:
"пинг-понг" и "ну, погоди" на программируемом калькуляторе Алтай-981ЭМ.