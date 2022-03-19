РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4431 посетитель онлайн
Новости СпортВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
3 861 9
Беларусь (7522) Россия (91225) спорт (2302) соревнования (252) Гутцайт (57)

Более 100 федераций отстранили российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях

Новости Цензор.НЕТ Спорт Война в Украине

гутцайт

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявляет, что более ста федераций отстранили российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Более ста федераций отстранили российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях, чемпионатах мира Европы и вообще от спортивных календарей, чтобы Россия вообще не участвовала", - сказал Гутцайт в эфире украинских телеканалов в субботу вечером.

Также министр отметил, что Украина добилась того, чтобы были перенесены все соревнования, которые раньше планировалось проводить в городах России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рассматриваем возможность проведения зимней Олимпиады-2030 в Украине, - Гутцайт
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Смерть кацапским оккупантам !
показать весь комментарий
19.03.2022 21:39 Ответить
Будут касапы теперь в лапту шпилить..
показать весь комментарий
19.03.2022 21:39 Ответить
кацапи повиннні здохнути як скажені звіри!
показать весь комментарий
19.03.2022 21:42 Ответить
Скажений звір и касап хреновое сравнение... маленькие гниды - это про них..
показать весь комментарий
19.03.2022 21:45 Ответить
Де ви бачили щоб гніди вбили стільки людей по усій планеті? Ні, хріново що ви їх недооцінююте,у кацапіі не залищилося людей,то безумні ,скажені істоти,яких треба ліквідовувати,бо куди не потрапить ся мерзота скрізь сіє смерть,порок, і ненависть.
показать весь комментарий
19.03.2022 21:57 Ответить
Новые дисциплины введут, вместо утерянных:
Забег за сахаром;
Подъем-переворот стакана со стекломоем;
Потрясание кулачками перед телевизором за путена за родену;
Бег с препятствиями за бесплатными хотдогами;
Спортивная ловля пустых бутылок в речке;
Стрельба папирос у чурок на раене;
Челночный бег от чурок на раене после стрельбы папирос (вместе с предыдущей дисциплиной формирует типа биатлон);
Велосипедные заезды по окружающим деревням в поисках чопожрать;
а также две киберспортивные дисциплины:
"пинг-понг" и "ну, погоди" на программируемом калькуляторе Алтай-981ЭМ.
показать весь комментарий
19.03.2022 21:47 Ответить
показать весь комментарий
19.03.2022 21:51 Ответить
рашиський кацапстан все більше стає схожим на північну Корею,скажуть а ми організуєм свій чемпіонат світу в який ввійдуть : росія ,білорусь ,днр,лнр ,придністровя,абхазія хтог там ще.
показать весь комментарий
19.03.2022 22:16 Ответить
конечно это очень радует. Но. Что за фраза понад 100 федераций? Столько видов спорта нет ? Хоккей с мячом например, где кацапьё на одной из ведущих ролей. Такого не слышал пока ,чтобы они что-то оркам запрещали. А что такое цифра 100 и больше даже????
показать весь комментарий
19.03.2022 22:18 Ответить
 
 