Более 100 федераций отстранили российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявляет, что более ста федераций отстранили российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Более ста федераций отстранили российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях, чемпионатах мира Европы и вообще от спортивных календарей, чтобы Россия вообще не участвовала", - сказал Гутцайт в эфире украинских телеканалов в субботу вечером.

Также министр отметил, что Украина добилась того, чтобы были перенесены все соревнования, которые раньше планировалось проводить в городах России.

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