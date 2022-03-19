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провокация (1443) дипломаты (609) химическое оружие (331)

Россия анонсирует атаку на дипломатов западных стран во Львове, которую якобы "готовят националисты"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

конашенков

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что представители батальона "Азов" якобы планируют устроить во Львове теракт против дипломатов из США и других западных стран, чтобы представить это как атаку РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Конашенков заявил на брифинге, сообщают РИА Новости

"Хочу подчеркнуть, что руководство киевского режима информировано о планах националистов, но никаких действий по недопущению их реализации не предпринимает. Киевский националистический режим планирует представить нападения на дипломатические объекты США и западных стран якобы как "целенаправленную атаку российских вооруженных сил", - сказал он.

По его версии, целью такой "провокации" является "усилить давление на страны НАТО по введению над Украиной бесполетной зоны и предоставлению дополнительного вооружения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия до сих пор может планировать применить химическое оружие в Украине, - представитель США в ООН Гринфилд

В Минобороны РФ также заявили, что украинские националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором на химзаводе в Сумах с целью отравить жителей в случае, если в город войдут российские военные.

Также там заявили, что украинские "боевики" завезли емкости с химвеществами в здание школы в поселке Котлярово Николаевской области, и их якобы планируется взорвать при подходе российских военных.

Украинские власти и западные страны неоднократно предупреждали, что подобные фейки РФ по химическим веществам могут говорить о планах провокации России с химическим оружием.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты хотят использовать форму спасателей для провокаций, - ГСЧС
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Топ комментарии
+31
Anatol Minsk


@n_ma_pag

·
3 ч



В Барановичах (Беларусь) идут массовые обыски и задержания. Изымают гаджеты, берут образцы ДНК и везут на полиграф. Скорее всего это связано с диверсиями на ж/д, а также передачей данных о взлётах российских самолётов.
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19.03.2022 21:44
+23
Може,на ********* якась порча?
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19.03.2022 21:44
+21
Стяг всесвітнього зла перейшов від Правого Сектора до Азова. Жалюгідні такі ці москалі- самі придумали, самі злякались
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19.03.2022 21:46
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Може,на ********* якась порча?
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19.03.2022 21:44 Ответить
Так, з 1147 року. Мокша бідкається, а екзорцисти лиш розводять руками.
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19.03.2022 21:48 Ответить
Скорее всего покойник в мавзолее, нужно его предать земле уж.
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19.03.2022 21:51 Ответить
Вже ракети відправлять в отель, де західні дипломати живуть.
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19.03.2022 21:44 Ответить
Anatol Minsk


@n_ma_pag

·
3 ч



В Барановичах (Беларусь) идут массовые обыски и задержания. Изымают гаджеты, берут образцы ДНК и везут на полиграф. Скорее всего это связано с диверсиями на ж/д, а также передачей данных о взлётах российских самолётов.
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19.03.2022 21:44 Ответить
арестовичу ******* меньше потрібно. Ціна кожного пі3дєжа - людські життя
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19.03.2022 21:56 Ответить
в мариуполь его отправить, там же все равно нет военного решения.... Может его пи*больство хоть там пригодится.
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19.03.2022 22:41 Ответить
Мариуполю и так не легко. А вы такую подлянку предлагаете
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19.03.2022 22:46 Ответить
Кацапский ******** УНИЧТОЖИМ ,вату ЗАВАЛИМ всю ...
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19.03.2022 21:44 Ответить
А то дипломати західних країн не знають кому вони як кість у горлі.
кацапія знову намагається залякати Європу.
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19.03.2022 21:45 Ответить
Проверка на вшивость: так сколько кацапчиков одвухсотились? Можно использовать звонок другу.
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19.03.2022 21:45 Ответить
А що там з голубами, зараженими бубонною чумою? Росіяни вже забули?
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19.03.2022 21:45 Ответить
ми ними секретне листування ведемо
голубина пошта - це наше все!
а бубонна чума у голубів спеціально адаптована і не впливає на тих, кто не є ворогом України незалежно від його раси тв громадянства
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19.03.2022 21:59 Ответить
Стяг всесвітнього зла перейшов від Правого Сектора до Азова. Жалюгідні такі ці москалі- самі придумали, самі злякались
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19.03.2022 21:46 Ответить
петиция о признании путена военным преступником
друзья, подпишите и поширюйте!!! (админы, вас тоже касается)
https://secure.avaaz.org/campaign/en/prosecute_putin_loc/?copy
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19.03.2022 21:47 Ответить
Про закриття неба вже підписали,підпишимся і під цією.
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19.03.2022 21:55 Ответить
Яке ж воно кончене. Ні не так. Яке ж воно ***....те.
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19.03.2022 21:47 Ответить
1й варіант кращий
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19.03.2022 21:54 Ответить
Далбайоби

Всі консули давно зїхали зі Львова в Польщу,.
Вальніть туди, спробуйте.Кончений ********
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19.03.2022 21:47 Ответить
Що ж вони там курять?
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19.03.2022 21:47 Ответить
Странный народ кацапы , сами же ищут где бы им кизды наваляли.
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19.03.2022 21:47 Ответить
Ну да, ну да. Азов також розбомбив пологовий з вагітними, школи й дитсадки по всій Україні. А солдати і генерали російської п"дорасії просто заблукали, а потім подумали перед посівною удобрити наші чорноземи й подарувати нам багато металобрухту!
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19.03.2022 21:48 Ответить
Треба їм візитки надрукувать, а то слабувато в москалів з доказами. У Яроша хоч візитка була, підкидать можна було)))
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19.03.2022 21:49 Ответить
Наркомани.
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19.03.2022 21:48 Ответить
Пацаки
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19.03.2022 21:50 Ответить
Заведите отдельную рубрику " творчество умалишенних". И туда складивайте все заявления русни.
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19.03.2022 21:48 Ответить
це марення підсвідомості розраховане лише на внутрішній ринок дебілоїдів, якими є все населення роZZії і яке із задоволенням схаває це все.
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19.03.2022 21:48 Ответить
Кровавые рабсейские террористы набрались слов для оправдания преступлений, ну назовите нас ещё враждебными инопланетянами, чтобы легче бежали на пулемёты ваши зомбаки.
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19.03.2022 21:48 Ответить
ГДЕ МАРИУПОЛЬ А ТАМ АЗОВ А ГДЕ ЛЬВОВ УЕ@!АНЫ КАЦАПСКО ********** ВЫ БЫ @ЛЯДИ ГЛОБУС УКРАИНЫ КУПИЛИ БЫ ДЛЯ НАЧАЛА ДОЛБО ПИ@ЕР@СТЫ ДЕБИЛЬНЫЕ НЕТ КАК И КТО ВАС КАКАЯ П@З@А РОЖАЛА ТО ПРЯМО ПОД ГРУЗОВОЙ СОСТАВ НА ПОЛУСТАНКЕ ПЕ@Е@АСТО@О В ПИ@ДУН@ВСКОМ КРАЕ Х@ЕВ@Й РЕСПУБЛИКИ??
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19.03.2022 21:48 Ответить
Маячки,диверсанти,посилена коменлантська година
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19.03.2022 21:49 Ответить
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19.03.2022 21:49 Ответить
opjatj eto tupoe chmo....(facepalm)
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19.03.2022 21:50 Ответить
Вони не просто **..нуті.
Вони цім ще пишаються!
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19.03.2022 21:50 Ответить
***** ть як путін
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19.03.2022 21:50 Ответить
Нікого не нагадує рилом цей Конашенков?Це реінкарнація Чикатіло.
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19.03.2022 21:52 Ответить
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19.03.2022 21:53 Ответить
ochki ne te
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19.03.2022 21:54 Ответить
ну так,окуляри в нового Чекотіли трохи дорожчі,всеж таки офіційний представник міноборони рашистов.Але навіть вираз дебільного рила однаковий.
країна психичнохворих збочинців,тому схожість не дарма.
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19.03.2022 22:02 Ответить
Дайте ему комнату с мягкими стенами или лучше карцер холодный.
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19.03.2022 21:55 Ответить
***** все таки маньяк, это его методы травить людей газом.
Как мир до этого молчал и ему сошли с рук химатаки в Сирии?
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19.03.2022 21:56 Ответить
Якого б.. ть батальйону? Тобто вся ваша армія батальйон не може перемогти?
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19.03.2022 21:58 Ответить
ФСБ повторяет опыт своих дедов с НКВД - палачи-НКВДшники переодевались под воинов УПА и для дискредитации убивали и украинцев, и поляков.
Каты НКВД пытали, убивали наших дедушек и бабушек, а их внуки с ФСБ - уже нас.
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19.03.2022 22:04 Ответить
Їх як послухать то в "Азові" 500000 людей.
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19.03.2022 22:08 Ответить
Значит агенты ФСБ будет пробовать травить людей там. Будьте бдительны.
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19.03.2022 22:10 Ответить
Враги говорят ...
Наши говорят ...
В любом случае дипломатам нужно эвакуироваться.
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19.03.2022 22:16 Ответить
Это уже второе заявление касательно нашей Украины, а именно западной ее части. Похоже что готовятся атаковать с запада. Стволы заряжены - влезут, поймут что это их самая большая и роковая ошибка.
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19.03.2022 22:16 Ответить
Угу. Наносити атаку будуть з метро Портова, що біля сміттєпереробного заводу. Дебіли, *ля
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19.03.2022 22:19 Ответить
ОО таак можно еще сбрехать, напасть на НАТО, и сказать что Украина напала на НАТО.
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19.03.2022 22:33 Ответить
Ну то вже як НАТО хоче заплющувать очі на те що вони слідуючи,,то путлер допоможе заплющити назавжи.
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19.03.2022 22:40 Ответить
Можно угадаю? "Правый сектор" проникнет в раиссю, похитит рашистскую бомбу с рашистского склада, угонит рашистский самолёт, на нём сбросит бомбу на дипломатов, потом вернётся на рашистский аэродром - никто не сможет этому воспрепятствовать, потому что "Правый сектор" прикроется непобедимой визиткой Яроша, а когда рашисты опомнятся - они увидят Шойгу с **** унылой лошади в глазнице и сморчком путлера в ноздре только небрежно брошенную визитку Яроша, от вида которой сдохнут на месте. Как их сYчий бред уже достал.
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19.03.2022 22:37 Ответить
Какашенков жил ты какашкой -помрёш полным дерьмом
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19.03.2022 23:06 Ответить
И судья говорит, что все дело в законе,
А священник - что дело в любви.
Но при свете молний становится ясно -
У каждого руки в крови.
(c)
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19.03.2022 23:18 Ответить
Пупкин так долго всматривался в глаза Бандере шо аж сам не заметил как стал нациком!
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20.03.2022 09:54 Ответить
Ох уж етат бєндєравскій Азов, вєздє успєваєт - і в Маріупалє свинособакам насипати і під Києвом, і ще й на "теракти" є час
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20.03.2022 11:06 Ответить
 
 