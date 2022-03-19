Россия анонсирует атаку на дипломатов западных стран во Львове, которую якобы "готовят националисты"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что представители батальона "Азов" якобы планируют устроить во Львове теракт против дипломатов из США и других западных стран, чтобы представить это как атаку РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Конашенков заявил на брифинге, сообщают РИА Новости
"Хочу подчеркнуть, что руководство киевского режима информировано о планах националистов, но никаких действий по недопущению их реализации не предпринимает. Киевский националистический режим планирует представить нападения на дипломатические объекты США и западных стран якобы как "целенаправленную атаку российских вооруженных сил", - сказал он.
По его версии, целью такой "провокации" является "усилить давление на страны НАТО по введению над Украиной бесполетной зоны и предоставлению дополнительного вооружения".
Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия до сих пор может планировать применить химическое оружие в Украине, - представитель США в ООН Гринфилд
В Минобороны РФ также заявили, что украинские националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором на химзаводе в Сумах с целью отравить жителей в случае, если в город войдут российские военные.
Также там заявили, что украинские "боевики" завезли емкости с химвеществами в здание школы в поселке Котлярово Николаевской области, и их якобы планируется взорвать при подходе российских военных.
Украинские власти и западные страны неоднократно предупреждали, что подобные фейки РФ по химическим веществам могут говорить о планах провокации России с химическим оружием.
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@n_ma_pag
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3 ч
В Барановичах (Беларусь) идут массовые обыски и задержания. Изымают гаджеты, берут образцы ДНК и везут на полиграф. Скорее всего это связано с диверсиями на ж/д, а также передачей данных о взлётах российских самолётов.
кацапія знову намагається залякати Європу.
голубина пошта - це наше все!
а бубонна чума у голубів спеціально адаптована і не впливає на тих, кто не є ворогом України незалежно від його раси тв громадянства
друзья, подпишите и поширюйте!!! (админы, вас тоже касается)
https://secure.avaaz.org/campaign/en/prosecute_putin_loc/?copy
Всі консули давно зїхали зі Львова в Польщу,.
Вальніть туди, спробуйте.Кончений ********
Вони цім ще пишаються!
країна психичнохворих збочинців,тому схожість не дарма.
Как мир до этого молчал и ему сошли с рук химатаки в Сирии?
Каты НКВД пытали, убивали наших дедушек и бабушек, а их внуки с ФСБ - уже нас.
Наши говорят ...
В любом случае дипломатам нужно эвакуироваться.
Шойгу с **** унылой лошади в глазнице и сморчком путлера в ноздретолько небрежно брошенную визитку Яроша, от вида которой сдохнут на месте. Как их сYчий бред уже достал.
А священник - что дело в любви.
Но при свете молний становится ясно -
У каждого руки в крови.
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